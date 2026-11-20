Ein Restaurantbesuch ist für viele Rentner längst zu einer Ausgabe geworden, die gut überlegt sein will. Dabei bieten zahlreiche Restaurants in Deutschland besondere Preisnachlässe für ältere Gäste an – teilweise zehn oder 20 Prozent, in einem aktuellen Fall sogar 50 Prozent.
37 Restaurants mit Rentnerrabatten und günstigeren Seniorenportionen
Von festen Seniorentagen bis zu günstigeren Buffetpreisen: Die folgende Übersicht zeigt veröffentlichte Angebote aus elf Bundesländern. Die Restaurants sind nach Bundesland und Ort geordnet; über den jeweiligen Namen ist die Anbieterquelle erreichbar.
Ein Teil der Betriebe gewährt einen Preisnachlass auf das reguläre Angebot, andere berechnen weniger für kleinere Seniorenportionen. Diese Unterscheidung steht jeweils in der Tabelle, damit aus einer reduzierten Portionsgröße kein vermeintlicher Rabatt auf dieselbe Menge wird.
|Restaurant
|Ort und Bundesland
|Vergünstigung
|Bedingungen
|Gasthaus und Metzgerei Ochsen
|Aichwald-Aichelberg, Baden-Württemberg
|Kleinere Seniorenportionen ausgewählter Gerichte jeweils 1 Euro günstiger.
|Unter anderem Schweineschnitzel, Schweinelendchen und Kalbsrahmbraten; die Karte nennt jeweils Normal- und Seniorenpreis.
|Il Pomodoro
|Konstanz, Baden-Württemberg
|10 Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke.
|Mittwochs für Rentner und Senioren.
|Hotel und Restaurant Nehrener Hof
|Nehren, Baden-Württemberg
|Kleinere Seniorenportionen mit 2 Euro Nachlass.
|Laut Speisekarte bei allen Gerichten möglich; ein Beilagenwechsel kann zusätzlich kosten.
|Landgaststätte Spatzennest
|Wüstenrot-Neulautern, Baden-Württemberg
|2 Euro weniger bei einer kleineren Seniorenportion.
|Die Speisekarte weist die Möglichkeit bei mehreren Gerichtgruppen aus, darunter Schweine- und Rindfleischgerichte.
|Hong Kong Haus
|Augsburg, Bayern
|Vergünstigter Preis für das komplette Buffet.
|Für Gäste über 70 Jahre; die Höhe des Seniorenpreises wird online nicht beziffert.
|Restaurant & Steakhouse Weitblick
|Ebern, Bayern
|Kleinere Seniorenportion 1,50 Euro günstiger.
|Ausdrücklich beim Rahmschnitzel und beim Pfeffer-Rahmsteak mit Pommes und Salat ausgewiesen.
|Landgasthof & Hotel Nagerl
|Marzling, Bayern
|15 Prozent weniger für kleinere Seniorenportionen mit dem Zeichen Ⓢ.
|Aktion vom 26. Oktober 2026 bis 31. März 2027; regulär montags bis samstags 17–21 Uhr und sonntags 11.30–15 Uhr, zusätzlich veröffentlichte Sonderöffnungszeiten.
|tennispub Mömbris
|Mömbris, Bayern
|Ausgewählte Gerichte jeweils 4 Euro günstiger; beispielsweise Schweineschnitzel mit Salat und Pommes für 14,50 statt 18,50 Euro.
|Eigenes Senioren-Special; ein konkretes Mindestalter wird online nicht genannt.
|MAUI Nymphenburg
|München, Bayern
|10 Prozent Seniorenrabatt.
|Donnerstags; das Restaurant bewirbt den Vorteil in seinem Beitrag zum Mittagsangebot.
|Glöckl der regensburger
|Regensburg, Bayern
|20 Prozent Seniorenrabatt.
|Montags und dienstags; eine konkrete Altersgrenze wird auf der Angebotsseite nicht genannt.
|Restaurant Afitos
|Zorneding, Bayern
|3 Euro Nachlass bei Bestellung einer kleineren Seniorenportion.
|In der weiterhin auf der Restaurantseite verlinkten Speisekarte ausgewiesen.
|Zur Kutzeburger Mühle
|Cottbus-Gallinchen, Brandenburg
|50 Prozent auf die Aktionsgerichte Entenkeule, Wildgulasch und Brathering.
|Befristet vom 11. November bis 11. Dezember 2026; Reservierung erforderlich und Rentenausweis mitbringen, Aktionszeiten dabei abstimmen.
|B-STAR FRESH BAR
|Butzbach, Hessen
|10 Prozent Seniorenrabatt.
|Nicht mit anderen Vorteilen kombinierbar; eine Altersgrenze wird online nicht genannt.
|Gasthaus zum Löwen
|Frankfurt-Sossenheim, Hessen
|Kleinere Seniorenportionen mit 2 Euro Nachlass.
|Gilt für die mit „½“ gekennzeichneten Gerichte der Winterkarte vom 1. Oktober 2026.
|Landhaus Mühlenhof
|Haiger-Offdilln, Hessen
|Kleinere Seniorenportionen 2,50 Euro günstiger.
|Unter anderem bei Schnitzel- und weiteren Fleischgerichten; in der Speisekarte vom Oktober 2026 ausgewiesen.
|Wirtshaus Nonnenhof
|Wiesbaden, Hessen
|2 Euro weniger für eine kleinere Seniorenportion.
|Die veröffentlichte Abendkarte bietet diese Möglichkeit für alle Gerichte an.
|Hotel & Restaurant Stadt Hamburg-Rehna
|Rehna, Mecklenburg-Vorpommern
|Kleinere Seniorenportionen mit 25 Prozent Preisnachlass.
|Laut Speisekarte 2026 bei fast allen Hauptgerichten möglich.
|Peking Ente
|Friesoythe, Niedersachsen
|Senioren-Mittagsbuffet ab 9,90 Euro.
|Ab 70 Jahren; Mittagsbuffet samstags von 12–15 Uhr, außer an Feiertagen.
|Pfannenschmaus im Ratskeller
|Neustadt am Rübenberge, Niedersachsen
|Kleinere Seniorenportionen mit 2 Euro Nachlass.
|Gilt für die in der Speisekarte mit einem Stern gekennzeichneten Gerichte.
|Lütt Mandus
|Wingst, Niedersachsen
|4 Euro Rabatt pro Person bei den ausgeschriebenen Buffetangeboten.
|Ab 65 Jahren; keine Ermäßigung bei Pauschalangeboten wie offenen Weihnachtsfeiern, Anmeldung für den jeweiligen Termin beachten.
|China Restaurant Lotus
|Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
|10 Prozent auf das Abendbuffet und das Buffet am Sonntagmittag.
|Ab 60 Jahren; ausgenommen Freitag, Samstag, Feiertage und Muttertag, Rabatt bei der Bestellung ansprechen.
|Restaurant Wang
|Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
|2 Euro Rabatt auf das Buffet.
|Mittwochs ab 60 Jahren; zum Buffet muss mindestens ein Getränk bestellt werden.
|Mu-Kii am Phoenix-See
|Dortmund, Nordrhein-Westfalen
|20 Prozent Rabatt auf Lunch und Dinner.
|Für Gäste ab 67 Jahren; gilt für diesen Standort.
|Kaisergarten
|Hagen, Nordrhein-Westfalen
|Mittags 18,90 statt 21,90 Euro, abends 26,90 statt 31,90 Euro; jeweils einschließlich der ausgewiesenen Getränke.
|Dienstags ab 60 Jahren; mittags 11.30–14.30 Uhr und abends 16.30–22 Uhr, Feiertagspreise können abweichen.
|Bierhaus en d’r Salzgass
|Köln, Nordrhein-Westfalen
|50 Prozent auf die Gerichte der besonderen Rentnerkarte; beispielsweise Schnitzel Wiener Art mit Pommes für 9,95 Euro.
|Aktuell montags bis donnerstags von 12–16 Uhr; die ausgewiesenen Preise enthalten den Nachlass bereits.
|Mongu Live
|Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
|2 Euro Rabatt auf die Buffetangebote.
|Montags ab 60 Jahren, außer an Feiertagen; die Buffetpreise gelten nur zusammen mit einem Getränk.
|China-Restaurant Haus Wang
|Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen
|1,50 Euro Rabatt auf den Buffetpreis.
|Mittwochs für Gäste ab 60 Jahren.
|Mu-Kii
|Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
|20 Prozent Rabatt auf Lunch und Dinner.
|Für Gäste ab 67 Jahren; die Vergünstigung steht in der Preisgrafik des Standorts.
|Gourmet Palace
|Bobenheim-Roxheim, Rheinland-Pfalz
|Buffet mit Grill und Softgetränke-Flatrate für 23,50 statt 27,50 Euro.
|Freitags 11.30–14.30 Uhr ab 60 Jahren; Lichtbildausweis erforderlich, nicht an Feiertagen.
|Hotel zum Einsiedler
|Deutschneudorf-Deutscheinsiedel, Sachsen
|25 Prozent weniger für kleinere Seniorenportionen.
|Bei vielen Gerichten möglich; die Auswahl mit dem Service abstimmen.
|Gasthof Schweta
|Mügeln-Schweta, Sachsen
|Kleinere Seniorenportionen mit 3 Euro Nachlass.
|In der Speisekarte 2026 ausgewiesen; der Gasthof öffnet nach vorheriger Reservierung.
|Goldener Herold
|Riesa, Sachsen
|Kleinere Seniorenportionen 15 Prozent günstiger.
|Auf der veröffentlichten Angebotsseite ausgewiesen; die dortige Karte gilt laut Anbieter seit Juli 2025.
|Holländische Mühle
|Schkeuditz-Dölzig, Sachsen
|Günstigere Seniorenportionen; beispielsweise Sauerbraten für 19,90 statt 25,90 Euro.
|Kleinere Portionen ausgewählter Gerichte; der Preisunterschied hängt vom Gericht ab.
|Restaurant GenussMomente
|Wernigerode-Hasserode, Sachsen-Anhalt
|Kleinere Seniorenportionen zu 80 Prozent des Kartenpreises, also 20 Prozent günstiger.
|Bei vielen, aber nicht allen Gerichten; Auswahl beim Personal erfragen.
|Schlemmercafé Sachsen-Anhalt
|Wernigerode, Sachsen-Anhalt
|Kleinere Seniorenportionen mit 2 Euro Nachlass.
|Für verschiedene Speisen; vom Betreiber mit Stand Oktober 2026 bestätigt.
|Restaurant Delphin
|Dahme, Schleswig-Holstein
|10 Prozent Rentnerrabatt.
|Freitags und samstags.
|Restaurant Mühlenstein
|Wedel, Schleswig-Holstein
|Kleinere Seniorenportionen 20 Prozent günstiger.
|Bei entsprechend gekennzeichneten Gerichten; die Portion ist laut Anbieter deutlich kleiner.
Die Angaben beruhen auf den veröffentlichten Restaurantseiten und den dort verfügbaren Speisekarten; eine telefonische Bestätigung wurde nicht eingeholt. Vor einer längeren Anfahrt sollten Gäste das Angebot, die Öffnungszeiten und erforderliche Nachweise beim jeweiligen Betrieb prüfen.
Wo keine konkrete Altersgrenze genannt ist, sollte diese vor der Bestellung erfragt werden. Die Angebote gelten für die genannten Standorte und sind keine bundesweit einheitliche Vergünstigung.
Weitere Hinweise zu Nachweisen und Preisvorteilen finden sich im Beitrag Rentenausweis: Diese Tabelle zeigt, wo Rentner sparen können.
In Cottbus zahlen Rentner derzeit nur den halben Preis
Besonders weit geht das Restaurant Zur Kutzeburger Mühle in Cottbus-Gallinchen. Vom 11. November bis zum 11. Dezember 2026 erhalten Rentner dort drei ausgewählte Gerichte zum halben Preis.
Zur Auswahl gehören Entenkeule, Wildgulasch und Brathering. Für die ersten beiden Gerichte werden nach Abzug des Rabatts jeweils ungefähr 13 Euro fällig, während der Brathering noch günstiger angeboten wird.
Die Aktion gilt laut örtlicher Berichterstattung werktags zwischen 12 und 14 Uhr und setzt die Vorlage des Rentenausweises voraus. Das Restaurant verlangt auf seiner Veranstaltungsseite außerdem eine Reservierung; die genauen Besuchszeiten sollten Gäste dabei abstimmen.
Über die außergewöhnliche Aktion hat Gegen-Hartz bereits ausführlich berichtet.
Regensburg: Senioren sparen an zwei Tagen 20 Prozent
Im Restaurant Glöckl der regensburger in Regensburg wird älteren Gästen montags und dienstags ein Rabatt von 20 Prozent angeboten. Die Vergünstigung wird direkt auf der Internetseite des Restaurants beworben.
Bei einer Rechnung von 50 Euro reduziert ein solcher Nachlass den Betrag auf 40 Euro. Wer regelmäßig an einem der beiden Tage dort essen geht, kann damit über das Jahr eine spürbare Summe sparen.
Dortmund: Ab 67 Jahren wird das Buffet günstiger
Im asiatischen Restaurant Mu-Kii am Phoenix-See in Dortmund erhalten Gäste ab 67 Jahren 20 Prozent Rabatt auf das Lunch- und Dinnerangebot. Damit ist die Vergünstigung ausdrücklich an eine Altersgrenze gebunden.
Das reguläre Dinner kostet dort beispielsweise montags bis donnerstags 35,90 Euro. Mit 20 Prozent Seniorenrabatt sinkt der Preis rechnerisch auf 28,72 Euro, was einer Ersparnis von 7,18 Euro entspricht.
Konstanz und München: Zehn Prozent Rabatt an festen Tagen
Im italienischen Restaurant Il Pomodoro in Konstanz erhalten Rentner und Senioren mittwochs zehn Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke. Anders als bei einem kleineren Seniorenteller müssen die Gäste dafür nicht auf eine reduzierte Portion ausweichen.
Auch das vietnamesisch-hawaiianische Restaurant MAUI in München-Nymphenburg hat einen regelmäßigen Seniorentag eingerichtet. Dort gibt es jeden Donnerstag zehn Prozent Preisnachlass für ältere Gäste.
Ein ähnliches Angebot macht das Restaurant Delphin im Ostseebad Dahme, allerdings freitags und samstags. Der Familienbetrieb begründet seinen zehnprozentigen Rentnerrabatt ausdrücklich mit der Anerkennung der Lebensleistung älterer Menschen.
Schon ab 60 Jahren: Vier Euro weniger beim Buffet
Das Gourmet Palace in Bobenheim-Roxheim bietet freitags zwischen 11.30 und 14.30 Uhr einen besonderen Seniorentarif. Gäste ab 60 Jahren zahlen für das Mittagsbuffet einschließlich Grill und Softgetränke-Flatrate 23,50 statt 27,50 Euro.
Der Preisnachlass beträgt damit vier Euro beziehungsweise rund 14,5 Prozent. Voraussetzung ist ein Lichtbildausweis, außerdem gilt die Aktion nicht an Feiertagen.
Auch das Hong Kong Haus in Augsburg gewährt älteren Gästen einen günstigeren Buffetpreis. Das Restaurant nennt dafür eine Altersgrenze von über 70 Jahren, veröffentlicht allerdings keinen festen prozentualen Nachlass.
Seniorenportionen: Bis zu 25 Prozent weniger bezahlen
Nicht jedes günstige Seniorenessen ist ein Rabatt auf die vollständige Mahlzeit. Manche Restaurants bieten stattdessen kleinere Portionen zu einem entsprechend niedrigeren Preis an.
Das Restaurant Mühlenstein in Wedel weist beispielsweise zahlreiche Gerichte aus, die als kleinere Rentnerportion 20 Prozent günstiger bestellt werden können. Welche Speisen dazugehören, ist in der Speisekarte gekennzeichnet.
Im Hotel zum Einsiedler in Deutschneudorf im Erzgebirge ist bei vielen Speisen sogar ein Preisnachlass von 25 Prozent für die kleinere Seniorenportion vorgesehen. Die Vergünstigung betrifft somit die reduzierte Portionsgröße und nicht dasselbe Gericht in unveränderter Menge.
Die Hofwirtschaft Hessentapas in Hasselroth bietet ebenfalls kleinere Seniorenportionen an. Bei den aufgeführten Schnitzelgerichten werden dafür zwei Euro vom regulären Preis abgezogen.
Rentnerrabatt und Seniorenrabatt sind nicht dasselbe
Ein wichtiger Unterschied wird häufig übersehen: Nicht jeder Mensch mit Rentenausweis erfüllt automatisch die Voraussetzungen für einen Seniorenrabatt. Umgekehrt kann eine Altersvergünstigung auch Menschen offenstehen, die noch berufstätig sind.
Das Gourmet Palace setzt beispielsweise ein Mindestalter von 60 Jahren voraus, während der Rabatt bei Mu-Kii Dortmund erst ab 67 Jahren gilt. Andere Betriebe werben ausdrücklich mit einem Rentnerrabatt und verlangen möglicherweise einen entsprechenden Nachweis.
Eine bundesweit einheitliche Altersgrenze existiert nicht. Entscheidend sind die Bedingungen des jeweiligen Restaurants.
Rentenausweis kann mehrere Euro sparen
Wer einen Rentenrabatt nutzen möchte, sollte seinen Rentenausweis mitnehmen. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt, dass dieser Ausweis den Rentenstatus nachweist und auch für Vergünstigungen in Restaurants verwendet werden kann.
Der Ausweis garantiert allerdings keinen Preisnachlass. Die Entscheidung darüber liegt beim jeweiligen Restaurant, das zusätzlich einen Personalausweis verlangen kann.
Wer seinen Rentenausweis verloren hat, kann über den Renten Service der Deutschen Post Ersatz beantragen. Weitere Informationen zu möglichen Vergünstigungen finden sich bei Gegen-Hartz im Überblick zu Rabatten mit dem Rentenausweis.
Warum sich Nachfragen im Restaurant lohnt
Die veröffentlichten Angebote zeigen, dass Rentnerrabatte in der Gastronomie sehr unterschiedlich gestaltet sind. Während einige Betriebe feste Seniorentage haben, beschränken andere ihre Vergünstigungen auf bestimmte Gerichte oder Zeiten.
Wer nach einem Seniorenrabatt fragt, sollte deshalb auch wissen wollen, ob Getränke eingeschlossen sind und ob sich der Nachlass mit anderen Aktionen kombinieren lässt. Ebenso wichtig ist die Frage, ob das Angebot nur für kleinere Portionen gilt.
Weitere Vergünstigungen für ältere Menschen zeigt unsere Übersicht Rentner: Überall hier bekommen Senioren zehn Prozent Rabatt – oft sogar mehr.
Drei wichtige Fragen und Antworten zu Rentnerrabatten
1. Bekommen alle Rentner automatisch einen Rabatt im Restaurant?
Nein, einen gesetzlichen Anspruch auf einen Rentnerrabatt gibt es nicht. Restaurants entscheiden freiwillig, ob sie einen Preisnachlass anbieten und welche Voraussetzungen dafür gelten.
2. Ab welchem Alter erhalten Senioren günstigere Restaurantpreise?
Das hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Manche Restaurants bieten bereits ab 60 Jahren eine Ermäßigung an, während andere eine Altersgrenze von 67 oder über 70 Jahren festlegen.
3. Muss der Rentnerrabatt vor der Bestellung angegeben werden?
Es ist sinnvoll, bereits bei der Reservierung oder spätestens vor der Bestellung nach dem Nachlass zu fragen und die erforderlichen Nachweise bereitzuhalten. So lässt sich vermeiden, dass der Rabatt bei der Abrechnung nicht berücksichtigt wird.