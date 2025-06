Einfacher Zuschuss zur Rente 38 Euro monatlich: Viele Rentner wissen davon nichts

Lesedauer 4 Minuten

Viele Rentner wissen gar nicht, welche Unterstützungsleistungen ihnen zustehen. Eine dieser Hilfen ist ein monatlicher Zuschuss von bis zu 38 Euro, den ein gemeinnütziger Verein namens „Ein Herz für Rentner“ vergibt.

Wer nur eine sehr geringe Rente bezieht und bereits andere staatliche Leistungen in Anspruch nimmt, kann durch diese private Initiative von weiteren Entlastungen profitieren.

Dennoch bleibt das Angebot oft unbekannt, da es in der breiten Öffentlichkeit nur wenig thematisiert wird und manche Betroffene sich gar nicht erst zu fragen trauen, ob es für sie eine passende zusätzliche Unterstützung geben könnte.

Was verbirgt sich hinter „Ein Herz für Rentner“?

Der Verein „Ein Herz für Rentner“ hat es sich zum Ziel gesetzt, hilfsbedürftigen Seniorinnen und Senioren den Alltag zu erleichtern. Das geschieht nicht nur über finanzielle Zuschüsse, sondern auch über konkrete Sachleistungen und gemeinsame Aktivitäten.

Der Verein stellt beispielsweise neue Waschmaschinen oder Kühlschränke zur Verfügung, wenn die alten Geräte unersetzbar geworden sind und Seniorinnen oder Senioren sie aus eigener Tasche nicht mehr finanzieren können.

Ähnlich verhält es sich mit kleineren Beträgen für Stromrechnungen, Fahrkarten oder den Hausnotruf. Damit will „Ein Herz für Rentner“ dazu beitragen, dass ältere Menschen nicht nur finanziell stabiler, sondern auch weniger einsam sind.

Dr. Utz Anhalt erläutert im Video den “Zuschuss” durch den Verein

Wer hat Anspruch auf den monatlichen Zuschuss von 38 Euro?

Die finanzielle Unterstützung richtet sich gezielt an diejenigen, deren Rente zwischen rund 500 und 960 Euro liegt. Voraussetzung ist, dass bereits Leistungen wie Wohngeld oder Grundsicherung im Alter beantragt wurden.

In besonderen Fällen können sogar Rentnerinnen mit noch geringerer Rente gefördert werden, wenn sie beispielsweise mindestens zwei Kinder großgezogen haben und das 70. Lebensjahr überschritten haben.

„Ein Herz für Rentner“ möchte dabei insbesondere Frauen unterstützen, die häufig von einer deutlich niedrigeren Rente betroffen sind, weil sie viele Jahre ihres Lebens der Familie gewidmet haben und daher weniger lang in die Rentenkasse einzahlen konnten.

Wie kann man einen Antrag stellen?

Um an diese Hilfe zu gelangen, muss zunächst Kontakt zum Verein aufgenommen werden. Auf der Internetseite finden sich die erforderlichen Formulare, die nach dem Ausfüllen zusammen mit dem Rentenbescheid sowie den Nachweisen über die bereits beantragten staatlichen Leistungen eingereicht werden. Der Verein prüft die Angaben und entscheidet daraufhin, ob und in welcher Form eine finanzielle oder materielle Unterstützung erfolgen kann.

Wichtig ist, dass Rentnerinnen und Rentner ihre Bedürftigkeit nachvollziehbar darlegen, um eine faire Vergabe der Mittel zu gewährleisten. Da das gesamte Engagement über Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit getragen wird, ist das Budget des Vereins begrenzt und muss sinnvoll verteilt werden.

Welche weiteren Leistungen bietet „Ein Herz für Rentner“?

Abgesehen vom monatlichen Geldzuschuss unterstützt der Verein ältere Menschen auch auf andere Weise. Er stellt zum Beispiel regelmäßig Körbe mit frischem Obst zusammen und organisiert Fahrdienste, wenn wichtige Termine anstehen.

Darüber hinaus ermöglichen die Initiativen des Vereins gemeinsame Treffen und Veranstaltungen, damit Seniorinnen und Senioren nicht vereinsamen. Wer möchte, kann an Kaffeerunden, Ausflügen oder Austauschabenden teilnehmen und dadurch leichter Kontakt zu Gleichgesinnten knüpfen.

Gerade im höheren Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen kann solch ein soziales Netzwerk eine große Hilfe sein, um den Alltag angenehmer zu gestalten.

Weshalb ist der Austausch so wichtig und wie kann man sich selbst engagieren?

Der Mangel an sozialen Kontakten gehört zu den gravierendsten Problemen älterer Menschen. Einsamkeit kann schnell zu Isolation führen und sich negativ auf Gesundheit und Lebensqualität auswirken.

Durch die Angebote von „Ein Herz für Rentner“ begegnen sich Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben, und können sich gegenseitig helfen. Wer sich in diesem Bereich selbst engagieren möchte, findet auf der Webseite des Vereins Informationen darüber, wie man sich als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher einbringen kann.

Da der Verein auf Spenden angewiesen ist, tragen auch finanzielle Zuwendungen zum Fortbestehen und zur Weiterentwicklung der Angebote bei.

Wie kann man sich diese Unterstützung sichern?

Seniorinnen und Senioren, die unter die genannten Voraussetzungen fallen, sollten sich zunächst einen Überblick über ihre finanzielle Lage verschaffen.

Falls noch kein Antrag auf Wohngeld oder Grundsicherung im Alter gestellt wurde, könnte das ein erster Schritt sein. Anschließend lohnt es sich, den Kontakt zu „Ein Herz für Rentner“ aufzunehmen und gemeinsam zu besprechen, welche Art von Unterstützung erforderlich ist.

Wenn ein offizielles Antragsformular ausgefüllt und sämtliche Nachweise erbracht sind, besteht eine reelle Chance auf einen Zuschuss, der das Leben im Rentenalter deutlich erleichtern kann.

Welchen Rat kann man Rentnerinnen und Rentnern geben, die zögern?

Sich Hilfe zu suchen, fällt vielen schwer. Doch niemand sollte sich dafür schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn das Geld kaum zum Leben reicht oder wichtige Anschaffungen nicht finanziert werden können.

Wer Hemmungen hat, kann sich zunächst an Beratungsstellen oder an vertraute Personen wenden, um gemeinsam zu schauen, wie und in welcher Form ein Antrag gestellt werden kann. Oft ist es ratsam, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, weil dort Verständnis für die eigene Lage herrscht und konkrete Tipps gegeben werden können.

Es kann eine große Entlastung sein, zu wissen, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist und es Wege gibt, den Lebensalltag zu verbessern.

Worauf sollte man insgesamt achten?

Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Verein „Ein Herz für Rentner“ oder mit einer anderen Hilfsorganisation ist entscheidend. Wer sämtliche Unterlagen bereits parat hat und genau überblicken kann, wie es um die eigene Rente und weitere Leistungen bestellt ist, spart sich komplizierte Rückfragen.

Darüber hinaus ist es wichtig, selbst aktiv zu bleiben und nicht zu warten, bis sich die Situation weiter verschlechtert.

Sozialverbände und ehrenamtliche Vereine können eine Brücke zwischen Rentnerinnen und Rentnern sowie der Bürokratie schlagen, doch der erste Schritt muss meist von den Betroffenen selbst kommen.