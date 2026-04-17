Teilrente als Trick: BSG stoppt PKV-Rentner und der Gesetzgeber macht die Tür zu

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Seit dem 1. Januar 2026 ist der letzte legale Weg versperrt, über den privat versicherte Rentner in die beitragsfreie Familienversicherung der GKV wechseln konnten. Das Bundessozialgericht hat am 22. Januar 2026 gleichzeitig klargestellt, dass selbst in der alten Rechtslage eine kurzzeitige Teilrente diesen Wechsel nicht ermöglichte. Wer den Plan noch hatte, ist jetzt doppelt zu spät.

Der Fall: Vier Monate Teilrente, 680 Euro PKV-Beitrag — und die Ablehnung

Klaus G., 68, aus Mainz, bezog seit Jahren seine Altersrente: monatlich rund 1.150 Euro, privat krankenversichert seit Jahrzehnten. Der PKV-Beitrag lag bei 680 Euro im Monat — mehr als die Hälfte seiner Rente floss direkt in die Versicherung. Die Ehefrau war gesetzlich krankenversichert.

Klaus G. kannte den Weg, über den manche Rentner in seiner Situation in die beitragsfreie Familienversicherung gelangt waren: Seit dem Flexirentengesetz 2017 kann die Altersrente auf mindestens zehn Prozent der Vollrente reduziert werden, wodurch der Rentenzahlbetrag auf die Einkommensgrenze der Familienversicherung abgesenkt wird. Für 2021 lag diese Grenze bei 470 Euro monatlich.

Ab dem 1. Juli 2021 beantragte er eine Teilrente von 170 Euro monatlich. Am 16. September 2021 stellte er bei der DAK-Gesundheit, der Krankenkasse seiner Ehefrau, den Antrag auf Familienversicherung. Die Kasse lehnte ab. Vier Monate später kehrte Klaus G. zur Vollrente von 1.150 Euro zurück. Das Sozialgericht Mainz gab der Kasse recht. Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz bestätigte. Das Bundessozialgericht wies die Revision am 22. Januar 2026 zurück — Aktenzeichen B 6a/12 KR 14/24 R.

Für Klaus G. bedeutet das: weiter 680 Euro PKV-Beitrag monatlich, ohne Aussicht auf Änderung durch eigenes Handeln. Für alle, die das gleiche Modell noch kannten: Es hat nie so funktioniert, wie erhofft.

Was das BSG entschieden hat — und warum „regelmäßig” alles entscheidet

Das Gericht stellte nicht in Frage, dass Klaus G. ein gesetzliches Recht ausübte. Die Wahl zwischen Voll- und Teilrente in frei wählbarer Höhe steht jedem Rentenberechtigten frei. Daran ändert das Urteil nichts.

Entscheidend war der Begriff „regelmäßig” in der Familienversicherungsregel: Das Gesamteinkommen des mitversicherten Familienangehörigen muss regelmäßig im Monat unter einem bestimmten Grenzbetrag liegen. Das ist kein Füllwort, sondern ein Tatbestandsmerkmal. Das BSG urteilte: Wird eine Teilrente nur wenige Monate in Anspruch genommen, fehlt es dieser Einkommenssituation an der erforderlichen Stetigkeit und Dauer.

Die Krankenkasse darf bei ihrer Prognose einen Zeitraum von in der Regel zwölf Monaten zugrunde legen. Wer für vier Monate seine Rente auf 170 Euro drückt und danach wieder 1.150 Euro bezieht, hat keine dauerhaft veränderte Einkommenssituation — die Teilrente ist dann wie schwankendes Einkommen zu behandeln und auf den Jahreszeitraum hochzurechnen. Das Ergebnis: Die Einkommensgrenze war über das Jahr betrachtet deutlich überschritten. Familienversicherung: abgelehnt.

Das Modell: Warum es trotzdem jahrelang als Möglichkeit galt

Die Logik des Gestaltungsweges hatte eine gewisse Eleganz. Wer die Teilrente auf unter die Einkommensgrenze absenkte, erfüllte dem Wortlaut nach die Voraussetzungen des § 10 SGB V. War dann nach wenigen Monaten die Rückkehr zur Vollrente geplant, endete die Familienversicherung automatisch wegen Überschreitens der Einkommensgrenze.

Genau hier griff der Plan: Wer aus einer Familienversicherung ausscheidet, wird nach § 188 Abs. 4 SGB V automatisch als freiwilliges Mitglied in der GKV weiterversichert — ohne jede Vorversicherungszeit, kraft Gesetzes.

Das war der Kern des Modells: Kurze Familienversicherung als Eintrittskarte — danach dauerhaft freiwillig in der GKV. PKV kündigen, monatlich mehrere hundert Euro sparen. Etliche Krankenkassen verweigerten die Familienversicherung schon früher mit der Begründung, die Teilrentengestaltung stelle einen unzulässigen Leistungsverzicht dar.

Das BSG hat jetzt die Ablehnung für kurzzeitige Teilrenten grundsätzlich bestätigt — wenn auch mit anderer Begründung: Fehlende Regelmäßigkeit der Einkommenssituation, nicht formaler Verzicht.

Was für Altfälle vor 2026 noch offen bleibt

Das Urteil gilt ausdrücklich nur für die bis zum 31. Dezember 2025 geltende Rechtslage und ausschließlich für kurzzeitige Teilrenten von wenigen Monaten. Wer über ein Jahr oder länger tatsächlich eine niedrige Teilrente bezog — nachweislich und dauerhaft, nicht als strategische Gestaltung auf Abruf — steht auf anderem Boden.

Die Zwölf-Monats-Prognose des BSG legt nahe, dass das Gericht bei nachgewiesener langer Teilrentendauer zu einem anderen Ergebnis hätte kommen können. Diese Konstellation hat das BSG ausdrücklich nicht entschieden.

Wer eine Klage anhängig hat und eine mehr als einjährige Teilrente dokumentieren kann, sollte die vollständige Urteilsbegründung mit einem Fachanwalt für Sozialrecht auswerten lassen. Wer dagegen nur wenige Monate Teilrente nachweisen kann, sollte die Erfolgsaussichten nüchtern einschätzen: Das BSG hat genau diese Fälle eindeutig abgelehnt.

Der endgültige Verschluss: Was ab 1. Januar 2026 gilt

Während das BSG für die Vergangenheit entschied, hat der Gesetzgeber die Zukunft bereits geregelt — und dabei keine Lücke gelassen. Mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege vom 22. Dezember 2025 wurde die Familienversicherungsregel um einen expliziten Ausschlussgrund ergänzt: Ehegatten, die eine Altersrente als Teilrente beziehen, die in voller Höhe die Einkommensgrenze überschreiten würde, und die zuletzt vor der Teilrente nicht gesetzlich krankenversichert waren, sind von der Familienversicherung ausgeschlossen.

Nicht für kurze Zeiträume. Nicht unter bestimmten Bedingungen. Grundsätzlich und dauerhaft, unabhängig davon, wie lang die Teilrente dauern würde.

Das Gestaltungsmodell ist damit vom Gesetzgeber endgültig geschlossen. Wer jahrelang privat versichert war und darauf gesetzt hatte, im Rentenalter über den Teilrentenweg in die GKV zu wechseln, hat diese Option verloren — ohne Übergangsregel, ohne Ausnahme. Der Gesetzgeber nannte das den „Schutz der Solidargemeinschaft”. Die Betroffenen nennen es das Ende der einzigen Möglichkeit, die steigende PKV-Belastung im Alter noch abzuwenden.

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Wer trotzdem noch in die Familienversicherung kommt

Die neue Ausschlussregel trifft einen sehr spezifischen Personenkreis: langjährig Privatversicherte, die über die Teilrente in die GKV wechseln wollten. Sie trifft nicht jeden Rentner mit einer Teilrente.

Wer bisher gesetzlich krankenversichert war — etwa als Arbeitnehmer in der GKV — und nach Renteneintritt eine niedrige Teilrente bezieht, deren Betrag dauerhaft unter der Einkommensgrenze von 565 Euro monatlich (2026) liegt, kann weiterhin familienversichert sein.

Ebenso Rentner, deren Gesamteinkommen aus Rente und anderen Quellen dauerhaft unter dieser Grenze bleibt und die einen gesetzlich versicherten Ehepartner haben. Die neue Regel schließt ausdrücklich nur diejenigen aus, die zuletzt vor der Teilrente nicht gesetzlich versichert waren.

In der Praxis bedeutet das: Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten, die stets in der GKV waren und deren Gesamteinkommen die Grenze nicht überschreitet, sind von dieser Gesetzesänderung unberührt. Betroffen ist, wer jahrelang privat versichert war und hoffte, diesen Status über die Teilrente zu verlassen.

Die Krankenversicherung der Rentner: Wann sie greift — und warum sie für die meisten nicht hilft

Wer als Rentner in die Pflichtversicherung der GKV aufgenommen werden will, kann das über die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) versuchen. Die Voraussetzung ist streng: Der Rentner muss in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens zu mindestens neun Zehnteln der Zeit gesetzlich krankenversichert gewesen sein.

Bei einem Erwerbsleben von 40 Jahren bedeutet das: In den letzten 20 Jahren müssen mindestens 18 Jahre GKV-Mitgliedschaft nachgewiesen werden.

Für jemanden, der schon mit 30 Jahren in die PKV gewechselt ist und seitdem privat versichert blieb, ist diese Hürde faktisch unüberwindbar. Selbst wer zwischenzeitlich kurze Perioden in der GKV hatte — durch Elternzeit, Arbeitslosigkeit oder Minijob — kommt bei 20 oder mehr Jahren PKV-Zugehörigkeit in der zweiten Erwerbshälfte nicht auf neun Zehntel. Die KVdR bleibt damit für den Großteil der langjährig Privatversicherten außer Reichweite.

Was bleibt: der PKV-Basistarif, der zwar Aufnahmepflicht ohne Gesundheitsprüfung bietet, aber Beiträge erhebt, die dem maximalen GKV-Beitrag entsprechen. Kein Trost für Rentner, deren Gesamtrente unter 1.500 Euro liegt und bei denen über die Hälfte in die Krankenversicherung fließt.

Wer noch einen offenen Bescheid der Krankenkasse hat, in dem eine Familienversicherung für Zeiten vor dem 1. Januar 2026 abgelehnt wurde, und dabei eine längere Teilrentendauer nachweisen kann — mehr als ein Jahr, nicht nur wenige Monate —, sollte innerhalb der üblichen Monatsfrist Widerspruch einlegen und dabei darauf hinweisen, dass das BSG-Urteil vom 22. Januar 2026 ausdrücklich nur kurzzeitige Teilrenten betrifft.

Das ändert nichts an der neuen Rechtslage ab 2026, aber für Ansprüche aus der Vergangenheit kann es den Unterschied machen.

Häufig gestellte Fragen zur Familienversicherung und Teilrente

Kann ich als PKV-Rentner ab 2026 noch über eine Teilrente in die GKV wechseln?

Nein. Der seit 1. Januar 2026 geltende Ausschlussgrund schließt Ehegatten, die zuletzt vor der Teilrente nicht gesetzlich krankenversichert waren, vollständig von der Familienversicherung aus — unabhängig von der Höhe oder Dauer der Teilrente.

Was gilt für Teilrentenzeiten vor dem 1. Januar 2026?

Das BSG hat mit Urteil vom 22. Januar 2026 (B 6a/12 KR 14/24 R) entschieden, dass eine nur wenige Monate andauernde Teilrente keine Familienversicherung begründet. Für Zeiträume mit einer nachgewiesenen Teilrente von über zwölf Monaten ist die alte Rechtslage noch nicht vollständig ausgeurteilt. Individuelle Prüfung durch einen Fachanwalt für Sozialrecht ist bei laufenden Verfahren sinnvoll.

Was ist die obligatorische Anschlussversicherung und warum ist sie hier relevant?

Nach § 188 Abs. 4 SGB V setzt sich die Mitgliedschaft automatisch als freiwillige Versicherung fort, wenn eine Familienversicherung endet — ohne Prüfung einer Vorversicherungszeit. Das Modell nutzte dies als Eintrittskarte in die dauerhafte GKV-Mitgliedschaft. Da die Familienversicherung für langjährig Privatversicherte ab 2026 ausgeschlossen ist, greift die Anschlussversicherung auf diesem Weg nicht mehr.

Ich bin Rentner und meine Rente liegt dauerhaft unter 565 Euro — komme ich noch in die Familienversicherung?

Möglicherweise ja — sofern Sie zuletzt selbst gesetzlich krankenversichert waren und einen GKV-versicherten Ehepartner haben. Der neue Ausschlussgrund betrifft ausschließlich Rentner, die zuletzt vor der Teilrente nicht gesetzlich versichert waren. Wer durchgehend in der GKV war und eine dauerhaft niedrige Rente bezieht, ist von der Gesetzesänderung nicht betroffen.

Wie hoch muss ich die Rente kürzen, um die Einkommensgrenze zu unterschreiten?

Die allgemeine Einkommensgrenze liegt 2026 bei 565 Euro monatlich. Wer eine Vollrente von zum Beispiel 1.200 Euro bezieht, müsste diese auf unter 565 Euro absenken — das entspricht etwa 47 Prozent der Vollrente. Aber: Ab 2026 hilft das für PKV-Versicherte nicht mehr. Und selbst in der alten Rechtslage musste die Teilrente dauerhaft, nicht nur für wenige Monate, unter der Grenze liegen.

Quellen

Bundessozialgericht: Pressemitteilung zum Urteil B 6a/12 KR 14/24 R vom 22.01.2026

Bundessozialgericht: Verhandlungsvorschau B 6a/12 KR 14/24 R

Bundesregierung: Beitragsbemessungsgrenzen 2026

AOK: Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung 2026

Gesetze im Internet: § 10 SGB V – Familienversicherung

Gesetze im Internet: § 188 SGB V – Obligatorische Anschlussversicherung

Gesetze im Internet: § 42 SGB VI – Teilrente