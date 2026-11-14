Rentner können Altersregel bei KFZ-Versicherung umgehen

Jahrzehntelang unfallfrei gefahren, nach dem Rentenbeginn weniger unterwegs und trotzdem eine höhere Rechnung für die Autoversicherung: Für viele ältere Menschen passt das nicht zusammen.

Tatsächlich können Versicherer das Lebensalter zusätzlich zur persönlichen Schadenbilanz berücksichtigen.

Eine gute Schadenfreiheitsklasse schützt deshalb nicht vor einem Altersaufschlag. Doch wer sparen will, sollte zuerst seinen Vertrag prüfen: Die oft empfohlene Versicherung über die eigenen Kinder kann sich als teurer Umweg erweisen.

Der Geburtstag kann den Beitrag verteuern

Der Schadenfreiheitsrabatt belohnt die bisherige Unfallbilanz, während das Alter als weiterer Faktor in die Beitragsberechnung eingeht.

Beides kann gleichzeitig wirken: Der Versicherte sammelt weitere schadenfreie Jahre, trotzdem steigt seine Rechnung.

Der Rentenbescheid allein löst keinen einheitlichen Zuschlag aus, und es gibt keine für alle Gesellschaften vorgeschriebene Altersgrenze. Warum auch unfallfreie Rentner mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen können, hängt deshalb vom jeweiligen Tarif und den verwendeten Berechnungsmerkmalen ab.

Bis zu 172 Prozent mehr: Was die Modellrechnung zeigt

Eine Verivox-Berechnung zeigt den Effekt. Bei gleicher Schadenfreiheitsklasse und ansonsten identischen Tarifmerkmalen ergaben sich für ältere Fahrer folgende Vollkasko-Aufschläge gegenüber einem 55-Jährigen.

Alter des Modellfahrers Mehrbeitrag gegenüber dem 55-Jährigen 55 Jahre Vergleichsbasis 65 Jahre 14 Prozent 75 Jahre 69 Prozent 85 Jahre 172 Prozent

Berechnet wurde ein VW Golf VIII 1.0 TSI in Berlin mit 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung. Die Ergebnisse sind keine allgemeine Preisliste für Senioren und lassen sich nicht auf jedes Fahrzeug oder jeden Versicherer übertragen.

172 Prozent Aufschlag bedeuten das 2,72-Fache des Vergleichsbeitrags. Eine konkrete jährliche Mehrbelastung in Euro lässt sich daraus erst ableiten, wenn der zugrunde liegende Beitrag bekannt ist.

Weniger Unfallbeteiligung ist kein Beweis für sichereres Fahren

Die Unfallstatistik belegt nicht, dass Senioren grundsätzlich sicherer fahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts für 2024 waren Menschen ab 65 Jahren zwar gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil seltener als Autofahrer an Unfällen mit Personenschaden beteiligt.

Ihr Anteil an diesen Unfallbeteiligten betrug 16 Prozent, ihr Bevölkerungsanteil dagegen 22,7 Prozent. Destatis verweist als mögliche Erklärung unter anderem darauf, dass ältere Menschen seltener am Straßenverkehr teilnehmen, etwa weil der Arbeitsweg entfällt.

Waren Autofahrer ab 65 Jahren an einem solchen Unfall beteiligt, wurden sie allerdings in 68,4 Prozent der Fälle als Hauptverursacher eingeordnet. Diese Zahl beschreibt ausschließlich bereits unfallbeteiligte Fahrer und sagt nicht, dass rund zwei Drittel aller Senioren einen Unfall verursachen.

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Ebenso wenig ersetzt der Vergleich mit dem Bevölkerungsanteil eine Berechnung des Risikos je gefahrenem Kilometer. Aus den Gruppenwerten lässt sich auch nicht ablesen, wie sicher ein bestimmter Mensch fährt.

Warum altersabhängige Preise zulässig sein können

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet bei privaten Versicherungen nicht jede unterschiedliche Behandlung nach Alter. § 20 Absatz 2 AGG erlaubt sie, wenn sie auf anerkannten Grundsätzen einer risikogerechten Kalkulation beruht, insbesondere auf versicherungsmathematischen Bewertungen mit statistischer Grundlage.

Der Versicherungsverband GDV verweist auf höhere Schadenhäufigkeiten älterer Fahrer gegenüber Menschen mittleren Alters. Seine Statistiken sind für die Unternehmen jedoch unverbindlich; den Beitrag berechnet jeder Versicherer selbst.

Für Betroffene bleibt damit eine unbefriedigende Situation: Ihre eigene Unfallfreiheit zählt, verhindert aber keine Einstufung nach dem Risiko einer Altersgruppe. Umso wichtiger ist es, die Rechnung nicht ungeprüft zu akzeptieren.

Weniger Kilometer sollten sich auch im Vertrag wiederfinden

Nach dem Ende des Berufslebens sinkt bei vielen Menschen die Fahrleistung, während im Vertrag noch die Kilometerzahl aus der Zeit mit täglichem Arbeitsweg steht. Der ADAC empfiehlt, die Jahresfahrleistung realistisch anzugeben und regelmäßig zu überprüfen.

Wer dauerhaft weniger fährt, sollte sich den Beitrag mit der neuen Kilometerzahl berechnen lassen. Wie viel das spart, hängt von den Kilometerstufen und Bedingungen des Tarifs ab; einen festen Nachlass gibt es nicht.

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Die Angabe muss allerdings zur tatsächlichen Nutzung passen und bei Änderungen entsprechend angepasst werden. Wie beispielsweise die Allianz zu Kilometerstand und Vertragsdaten erläutert, können unzutreffende oder fehlende Angaben zu rückwirkenden Beitragsnachforderungen führen.

Ein günstigeres Angebot braucht vergleichbare Leistungen

Vor einem Wechsel sollten Angebote mit denselben Fahrzeugdaten, Fahrern und Jahreskilometern eingeholt werden. Ebenso müssen Haftpflichtdeckung, Kaskoschutz, Selbstbeteiligung und eine mögliche Werkstattbindung vergleichbar sein.

Ein niedrigerer Beitrag durch eine deutlich höhere Selbstbeteiligung bedeutet schließlich, dass der Versicherte im Schadenfall mehr selbst bezahlt. Auch ein Tarifangebot des bisherigen Versicherers gehört deshalb in den Vergleich.

Die Verbraucherzentrale weist zudem auf die begrenzte Marktabdeckung von Vergleichsportalen hin. Ein zusätzliches direktes Angebot kann sinnvoll sein, weil nicht jedes Portal sämtliche Versicherer und Tarife berücksichtigt.

Versicherung über das Kind: Der Name allein spart noch kein Geld

Versicherungsnehmer, Fahrzeughalter und Fahrer müssen nicht dieselbe Person sein. Ein jüngerer Angehöriger im Vertrag beseitigt aber nicht automatisch den Aufpreis für den älteren Menschen, der das Auto tatsächlich nutzt.

Wird der Wagen als weiterer Vertrag des Kindes versichert, übernimmt dieser nicht automatisch die gute Schadenfreiheitsklasse der Eltern. Wie Gegen-Hartz.de im Beitrag über Alterszuschläge und die Versicherung über Angehörige erläutert, kann eine ungünstige Neueinstufung den erhofften Preisvorteil aufzehren.

Der tatsächliche Fahrerkreis muss vollständig angegeben werden, wie auch der ADAC zur Versicherung von Familienfahrzeugen betont. Wer überwiegend selbst fährt, muss dies bei entsprechenden Fragen wahrheitsgemäß angeben und darf sich nicht lediglich zum gelegentlichen Nutzer erklären.

Wer seine Schadenfreiheitsklasse abgibt, verliert sie dauerhaft

Eine Übertragung schadenfreier Jahre auf Angehörige kann ein Angebot günstiger machen, ist aber eine Entscheidung mit langfristigen Folgen. Der ADAC warnt ausdrücklich, dass der bisherige Inhaber seine Schadenfreiheitsklasse dauerhaft verliert.

Außerdem kann der Empfänger höchstens so viele schadenfreie Jahre übernehmen, wie er selbst einen Führerschein besitzt. Hat die Tochter ihre Fahrerlaubnis seit 25 Jahren, kann sie deshalb nicht einfach 40 schadenfreie Jahre des Vaters vollständig nutzen.

Welche Angehörigen infrage kommen und welche bisherige Fahrzeugnutzung nachgewiesen werden muss, richtet sich nach den Bedingungen des Versicherers. Eine Übertragung sollte deshalb erst erfolgen, wenn die Gesellschaft die Voraussetzungen geprüft und den daraus entstehenden Beitrag schriftlich bestätigt hat.

Gerade Rentner, die weiter selbst fahren, sollten den Verlust ihrer eigenen Einstufung gegen die konkrete Ersparnis abwägen. Eine pauschale Empfehlung, zuerst die Schadenfreiheitsklasse abzugeben und anschließend den Wagen umzumelden, ist dafür zu wenig.

Der 30. November ist häufig wichtig – aber nicht immer

Für viele Verträge mit Ablauf zum 31. Dezember muss die ordentliche Kündigung spätestens am 30. November 2026 beim Versicherer eingehen, wenn die vereinbarte Kündigungsfrist einen Monat beträgt. Bei einem anderen Versicherungsjahr kann auch der Kündigungstermin anders liegen.

Daneben sieht § 40 VVG ein Sonderkündigungsrecht bei bestimmten Beitragserhöhungen vor. Erhöht der Versicherer die Prämie aufgrund einer Anpassungsklausel ohne entsprechende Erweiterung des Schutzes, kann innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung gekündigt werden, frühestens zum Wirksamwerden der Erhöhung.

Nicht jeder höhere Rechnungsbetrag erfüllt diese Voraussetzungen, etwa wenn sich die vertraglichen Risikodaten geändert haben. Vor einer Kündigung sollte außerdem die Annahme des gewünschten neuen Schutzes geklärt sein, damit der Wechsel ohne Versicherungslücke gelingt.

Drei Fragen und Antworten zur Kfz-Versicherung für Rentner

Muss jeder Rentner einen Alterszuschlag zahlen?

Nein, es gibt keinen gesetzlich vorgeschriebenen Zuschlag für Rentner und keine einheitliche Altersgrenze. Ob das Lebensalter den Beitrag erhöht und wie stark, hängt vom jeweiligen Tarif ab.

Spare ich sicher, wenn mein Kind das Auto versichert?

Nein, eine niedrige Schadenfreiheitsklasse im neuen Vertrag kann den Vorteil wieder aufzehren. Vorher müssen die tatsächlichen Fahrer, die anerkannte Einstufung und der Gesamtbeitrag geklärt werden.

Kann ich nach einer Beitragserhöhung noch nach dem 30. November kündigen?

Ja, wenn die Voraussetzungen des Sonderkündigungsrechts nach § 40 VVG erfüllt sind, läuft eine eigene Monatsfrist ab Zugang der Mitteilung. Die Kündigung wirkt dabei frühestens zu dem Zeitpunkt, an dem die Erhöhung in Kraft tritt.