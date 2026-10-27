Rentner aufgepasst: Nach Rettungswagen-Streit ändert es sich jetzt für alle gesetzlich Versicherten

Künftig 15 Euro Zuzahlung – hohe Zusatzrechnungen sollen enden

Wer den Rettungsdienst braucht, sollte sich auf medizinische Hilfe verlassen können, ohne anschließend in einen Finanzierungsstreit zwischen Krankenkasse und Kommune zu geraten. Die vom Bundestag beschlossene Notfallreform soll gesetzlich Versicherte besser vor solchen Zusatzforderungen schützen.

Allerdings sieht die Reform auch eine Zuzahlung von 15 Euro für notfallmedizinische Versorgung oder einen Notfalltransport vor. Und trotz des Bundestagsbeschlusses gilt die Neuregelung noch nicht.

Warum Patienten überhaupt hohe Rechnungen drohten

In Nordrhein-Westfalen streiten Kommunen und gesetzliche Krankenkassen darüber, welche Kosten des Rettungsdienstes die Kassen übernehmen müssen. Besonders umstritten sind Einsätze, bei denen am Ende kein Patient ins Krankenhaus transportiert wird.

Das kann auch dann passieren, wenn das Rettungsteam einen Menschen vor Ort untersucht und behandelt. Personal, Fahrzeuge und medizinische Ausrüstung werden trotzdem benötigt, obwohl keine Krankenhausfahrt stattfindet.

Wie teuer der Streit für Versicherte hätte werden können, zeigte Essen: Die Stadt kündigte im Dezember 2025 für Rettungswagenfahrten einen geschätzten zusätzlichen Differenzbetrag von rund 267 Euro an. Es ging dabei um die Lücke zwischen den kommunalen Gebühren und der Erstattung durch die Krankenkassen.

Essen verlangt die angekündigten 267 Euro 2026 nicht

Aus der damaligen Ankündigung wurde jedoch kein allgemein eingeführter Eigenanteil für gesetzlich Versicherte. Der Essener Rat beschloss am 8. Juli 2026, die Bürger im laufenden Jahr nicht mit solchen zusätzlichen Rettungsdienstgebühren zu belasten.

Nach der Mitteilung der Stadt Essen zur Übergangslösung gelten Ausnahmen für Privatversicherte, Selbstzahlende und eine missbräuchliche Inanspruchnahme. Die gewöhnliche gesetzliche Zuzahlung ist von diesen zusätzlichen Gebührenforderungen zu unterscheiden.

Wer heute pauschal vor einer bereits geltenden Rettungswagenrechnung von 267 Euro für alle Versicherten warnt, zeichnet deshalb ein falsches Bild. Die Summe beschreibt eine angekündigte Belastung, die Essen für 2026 gerade abgewendet hat.

Medizinische Hilfe soll auch ohne Krankenhausfahrt eine Kassenleistung sein

Die Reform soll die medizinische Notfallrettung ausdrücklich als eigenständige Sachleistung der gesetzlichen Krankenversicherung verankern. Damit werden das Notfallmanagement, die notwendige Versorgung am Einsatzort und der Notfalltransport als Teile der Krankenbehandlung erfasst.

Nach den Erläuterungen des Bundesgesundheitsministeriums sollen Versicherte dadurch vor Kosten geschützt werden, die ihnen wegen eines Streits zwischen Rettungsdiensten und Krankenkassen entstehen könnten. Wer notwendige Hilfe erhält, soll die Finanzierungsprobleme der beteiligten Stellen nicht mit einer zusätzlichen Rechnung ausbaden müssen.

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Dass die Finanzierung auch eine Versorgung ohne anschließenden Transport erfasst, ist sachgerecht. Eine medizinisch vertretbare Behandlung zu Hause verliert ihren Wert nicht dadurch, dass der Rettungswagen anschließend ohne Patienten abfährt.

15 Euro Zuzahlung: Mehr Sicherheit bedeutet nicht automatisch weniger Kosten

Bislang beträgt die gesetzliche Zuzahlung für eine übernommene Rettungsfahrt grundsätzlich zehn Prozent der Kosten, mindestens fünf und höchstens zehn Euro. Wer wirksam von Zuzahlungen befreit ist, muss diese Eigenbeteiligung nicht leisten.

Die vom Bundestag beschlossene Fassung sieht für notfallmedizinische Versorgung oder einen Notfalltransport künftig 15 Euro vor. Folgt der Transport unmittelbar auf die Versorgung am Einsatzort oder erfolgt die Versorgung während des Transports, soll insgesamt nur eine Zuzahlung anfallen.

Gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag für eine Rettungsfahrt sind das fünf Euro mehr. Der Schutz vor zusätzlichen Gebührenforderungen und die höhere gesetzliche Zuzahlung sind deshalb zwei unterschiedliche Folgen der Reform.

Der Paritätische kritisiert die Zuzahlung ausdrücklich als Belastung für Menschen mit geringem Einkommen. Das ist nachvollziehbar: Wer jeden Euro für Lebensmittel, Strom und Medikamente einteilen muss, erlebt auch 15 Euro als spürbaren Einschnitt.

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Was sich für gesetzlich Versicherte ändern soll

Geltende Regeln und die vom Bundestag beschlossene Reform im Vergleich Situation Bisherige Regelung beziehungsweise Streitlage Vorgesehene Neuregelung Medizinisch notwendige Rettungsfahrt zum Krankenhaus Kostenübernahme nach den gesetzlichen Voraussetzungen; Zuzahlung grundsätzlich fünf bis zehn Euro. Notfalltransport als Teil der medizinischen Notfallrettung; grundsätzlich 15 Euro Zuzahlung. Notwendige Versorgung am Einsatzort ohne Transport Finanzierung solcher Einsätze ist Gegenstand des Streits zwischen Kommunen und Krankenkassen. Notfallmedizinische Versorgung wird ausdrücklich eine eigene Kassenleistung; grundsätzlich 15 Euro Zuzahlung. Versorgung mit unmittelbar anschließendem Notfalltransport Bei einer übernommenen Rettungsfahrt gilt die bisherige Fahrkostenregelung. Insgesamt eine Zuzahlung von 15 Euro für die zusammenhängende Versorgung und den Transport. Zusatzforderungen aus Finanzierungsstreitigkeiten In NRW drohten Differenzforderungen; Essen hat diese für gesetzlich Versicherte 2026 ausgesetzt. Der Sachleistungsanspruch soll Versicherte vor solchen zusätzlichen Forderungen schützen.

Die genannten gesetzlichen Zuzahlungen stehen unter dem Vorbehalt einer Zuzahlungsbefreiung. Die Tabelle beschreibt die beschlossene Reform, ohne ihr Inkrafttreten vorwegzunehmen.

Keine stationäre Aufnahme bedeutet schon heute nicht: selbst bezahlen

Zwei Fälle werden häufig verwechselt: Ein Patient wird gar nicht ins Krankenhaus gebracht, oder er wird dorthin gefahren und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Für den zweiten Fall enthält § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB V bereits heute eine ausdrückliche Regelung.

Danach werden medizinisch notwendige Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch übernommen, wenn keine stationäre Behandlung erforderlich ist. Allein der Umstand, dass jemand nicht über Nacht in der Klinik bleiben muss, macht die Fahrt also nicht zur privaten Ausgabe.

Für Bürgergeldbezieher und Rentner bleibt die Zuzahlungsbefreiung wichtig

Gesetzliche Zuzahlungen sind durch die persönliche Belastungsgrenze begrenzt. Sie beträgt nach § 62 SGB V grundsätzlich zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und unter den gesetzlichen Voraussetzungen für schwerwiegend chronisch Kranke ein Prozent.

Für Menschen mit Bürgergeld oder Grundsicherung gelten besondere Berechnungsregeln auf Grundlage des gesetzlich festgelegten Regelbedarfs. Der Leistungsbezug allein führt allerdings noch nicht dazu, dass jede Zuzahlung automatisch entfällt.

Versicherte sollten ihre Befreiung bei der Krankenkasse beantragen und die notwendigen Nachweise einreichen. Weitere Hinweise enthält unser Beitrag zur Zuzahlungsbefreiung für Rentner.

Wer seine persönliche Grenze bereits überschritten hat, kann außerdem eine Erstattung zu viel gezahlter gesetzlicher Zuzahlungen prüfen lassen. Welche Unterlagen dafür helfen, erklärt unser Ratgeber „Krankenkasse zahlt Geld zurück: Welche Belege Rentner jetzt prüfen sollten“.

Die Reform gilt noch nicht – auch der Starttermin braucht eine genaue Einordnung

Der Bundestag hat das Gesetz am 15. Oktober 2026 beschlossen; die abschließende Befassung des Bundesrates steht noch aus. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nennt dafür voraussichtlich den 20. November 2026.

Die beschlossene Inkrafttretensregelung in Artikel 11 sieht grundsätzlich den Tag nach der Verkündung vor, für einzelne Teile jedoch andere Termine. Ein pauschaler Start der gesamten Reform am 1. Januar 2027 lässt sich daraus nicht ableiten.

Für bereits erfolgte Einsätze entsteht durch den Bundestagsbeschluss allein noch kein rückwirkender Erstattungsanspruch. Wer eine Rechnung oder einen Gebührenbescheid erhält, sollte die verlangte Kostenart, die Begründung und die angegebenen Rechtsbehelfsfristen prüfen lassen.

Vier Fragen und Antworten zu Rettungswagenkosten

Müssen gesetzlich Versicherte jetzt schon 15 Euro für einen Rettungseinsatz bezahlen?

Die neue Zuzahlung ist vom Bundestag beschlossen, am 27. Oktober 2026 aber noch nicht in Kraft. Für eine derzeit übernommene Rettungsfahrt beträgt die gesetzliche Zuzahlung grundsätzlich fünf bis zehn Euro, sofern keine Befreiung besteht.

Muss ich den Einsatz selbst bezahlen, wenn ich nicht ins Krankenhaus komme?

Aus einem fehlenden Transport folgt nicht automatisch, dass ein Notruf missbräuchlich oder der gesamte Einsatz privat zu bezahlen war. Die Reform soll gerade die notwendige Versorgung am Einsatzort ausdrücklich als Kassenleistung absichern; bis dahin sind die geltenden Regeln und örtlichen Übergangslösungen zu beachten.

Werden Versorgung und anschließende Fahrt künftig doppelt berechnet?

Bei notwendiger Versorgung am Einsatzort mit unmittelbar anschließendem Notfalltransport soll insgesamt nur eine gesetzliche Zuzahlung von 15 Euro anfallen. Dasselbe gilt, wenn die notfallmedizinische Versorgung während des Transports erfolgt.

Sind Bürgergeldbezieher und Rentner automatisch von Zuzahlungen befreit?

Nein, dafür müssen die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und die Befreiung gegenüber der Krankenkasse nachgewiesen werden. Erreichen die berücksichtigungsfähigen Zuzahlungen die persönliche Belastungsgrenze, kommt eine Befreiung für den Rest des Kalenderjahres in Betracht.