So hoch ist die Rente nach 45 Jahren – Aktuelle Tabelle 2026

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Wer 45 Jahre lang gearbeitet hat, verbindet damit oft eine klare Erwartung: Nach einem langen Berufsleben müsste die gesetzliche Rente automatisch hoch ausfallen. Genau an diesem Punkt beginnt jedoch eines der größten Missverständnisse rund um den Ruhestand. Denn 45 Arbeitsjahre allein sagen noch nicht, wie hoch die spätere Altersrente tatsächlich ausfällt.

Entscheidend ist nicht nur die Dauer des Erwerbslebens, sondern vor allem die Höhe des versicherten Einkommens über all diese Jahre hinweg.

In Deutschland wird die gesetzliche Rente nach einem Punktesystem berechnet. Wer in einem Kalenderjahr exakt so viel verdient wie der Durchschnitt aller Versicherten, erhält dafür einen Entgeltpunkt. Wer weniger verdient, sammelt weniger als einen Punkt.

Wer mehr verdient, kommt auf mehr als einen Punkt. Genau deshalb können zwei Menschen mit derselben Anzahl an Arbeitsjahren im Ruhestand sehr unterschiedliche Rentenzahlungen erhalten.

Rente nach 45 Jahren – Vermeide diesen Fehler

Warum 45 Jahre nicht automatisch eine hohe Rente bedeuten

Die Vorstellung von der „Rente nach 45 Arbeitsjahren“ wird in der öffentlichen Debatte häufig mit der abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte vermischt. Diese Rentenart ist tatsächlich an 45 Versicherungsjahre gebunden. Sie bedeutet aber nicht, dass nach 45 Jahren automatisch ein bestimmter Betrag ausgezahlt wird.

Die 45 Jahre entscheiden zunächst darüber, ob ein abschlagsfreier früherer Rentenbeginn möglich ist.

Die Rentenhöhe selbst wird dagegen über die im Laufe des Erwerbslebens erworbenen Entgeltpunkte bestimmt. Für nach 1963 Geborene liegt der abschlagsfreie Beginn dieser Rentenart bei 65 Jahren; ein vorzeitiger Bezug mit Abschlägen ist bei dieser Rentenart nicht vorgesehen.

Gerade bei Menschen mit langen Erwerbsbiografien zeigt sich deshalb ein wichtiger Unterschied zwischen Rentenanspruch und Rentenhöhe.

Wer 45 Jahre lang in Teilzeit gearbeitet hat, über viele Jahre nur unterdurchschnittlich verdient oder längere Phasen mit geringem beitragspflichtigem Einkommen hatte, kann trotz langer Versicherungszeit auf eine deutlich niedrigere Rente kommen als jemand mit einem durchgehend durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Verdienst.

So wird die gesetzliche Altersrente berechnet

Für eine gewöhnliche Altersrente gilt vereinfacht die Rentenformel: Entgeltpunkte mal Zugangsfaktor mal Rentenartfaktor mal aktueller Rentenwert. Bei einer regulären Altersrente ohne Abschläge liegt der Zugangsfaktor bei 1,0. Der Rentenartfaktor beträgt bei Altersrenten ebenfalls 1,0.

Damit kommt es im Alltag vor allem auf zwei Größen an: auf die Summe der erworbenen Entgeltpunkte und auf den aktuellen Rentenwert. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beträgt der aktuelle Rentenwert derzeit 40,79 Euro.

Das bedeutet: Ein einzelner Entgeltpunkt entspricht aktuell 40,79 Euro Monatsrente brutto. Zugleich weist die Deutsche Rentenversicherung für 2026 ein aktuelles Durchschnittsentgelt von 51.944 Euro aus. Wer diesen Wert in einem Jahr erreicht, erwirbt für dieses Jahr ungefähr einen Entgeltpunkt.

Daraus ergibt sich auch die häufig genannte Modellrechnung: Wer 45 Jahre lang stets exakt durchschnittlich verdient hat und in jedem dieser Jahre einen vollen Entgeltpunkt gesammelt hat, kommt auf 45 Entgeltpunkte. Bei einem aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro ergibt das eine monatliche Bruttorente von 1.835,55 Euro. Diese Rechnung beschreibt einen Modellfall, nicht den Regelfall für alle Versicherten.

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Was sich 2026 verändert

Für Rentnerinnen und Rentner ist 2026 besonders interessant, weil das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits mitgeteilt hat, dass die Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen sollen. Auf Basis des derzeitigen Rentenwerts von 40,79 Euro würde ein Entgeltpunkt dann rechnerisch rund 42,52 Euro wert sein. Im Modell der 45 Entgeltpunkte würde die monatliche Bruttorente damit von 1.835,55 Euro auf rund 1.913,38 Euro steigen.

Damit wird zugleich deutlich, warum viele Tabellen zur „Rente nach 45 Jahren“ stets nur eine Momentaufnahme sind. Schon eine Rentenanpassung im Sommer verändert die ausgewiesenen Beträge. Wer heute einen Tabellenwert liest, sollte daher immer darauf achten, auf welchen Rentenwert sich die Berechnung stützt und ob es sich um einen Stand vor oder nach einer Rentenerhöhung handelt.

Die Altersrente-Tabelle nach 45 Arbeitsjahren

Die folgende Übersicht zeigt, wie hoch die monatliche Bruttorente nach 45 Jahren ungefähr ausfallen kann. Grundlage ist die Annahme, dass das Einkommen über die gesamte Erwerbszeit relativ konstant bei einem bestimmten Anteil des Durchschnittsverdienstes lag.

Die Beträge sind gerundet und verstehen sich als Bruttorente vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie vor einer möglichen Besteuerung.

Verdienst über 45 Jahre Voraussichtliche Monatsrente brutto 70 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 1.284,88 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 1.339,36 Euro 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 1.468,44 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 1.530,70 Euro 90 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 1.652,00 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 1.722,04 Euro 100 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 1.835,55 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 1.913,38 Euro 110 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 2.019,11 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 2.104,72 Euro 120 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 2.202,66 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 2.296,05 Euro 130 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 2.386,22 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 2.487,39 Euro 150 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 2.753,33 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 2.870,07 Euro 200 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 3.671,10 Euro; ab 1. Juli 2026 ca. 3.826,75 Euro

Diese Tabelle zeigt sehr anschaulich, dass die Zahl der Arbeitsjahre nur eine Seite der Rechnung ist. Schon ein dauerhaft um 20 oder 30 Prozent niedrigeres Einkommen führt über Jahrzehnte hinweg zu einer deutlich geringeren Monatsrente. Umgekehrt wächst der Rentenanspruch bei Einkommen oberhalb des Durchschnitts spürbar an, wobei hohe Verdienste zusätzlich durch Beitragsbemessungsgrenzen begrenzt werden. Die Deutsche Rentenversicherung weist für 2026 eine monatliche Beitragsbemessungsgrenze von 8.450 Euro aus. Einkommen oberhalb dieser Grenze erhöht die gesetzliche Rente nicht weiter.

Brutto ist nicht gleich netto

Ein weiterer Punkt wird in vielen Debatten ausgeblendet: Die in Rententabellen genannten Werte sind in aller Regel Bruttobeträge. Ausgezahlt wird später weniger. Von der gesetzlichen Rente gehen in der Regel Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab.

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Hinzu kommt, dass Renten je nach persönlicher Situation ganz oder teilweise steuerpflichtig sein können. Wie stark sich das im Einzelfall auswirkt, hängt von mehreren Faktoren ab, etwa vom Jahr des Rentenbeginns, von weiteren Einkünften und vom Familienstand.

Deshalb sollte niemand einen Tabellenwert mit dem späteren Auszahlungsbetrag verwechseln. Gerade bei einer Modellrente von rund 1.835 Euro oder 1.913 Euro monatlich kann der tatsächlich verfügbare Nettobetrag spürbar darunter liegen.

Wer seine spätere Versorgung realistisch einschätzen möchte, muss also immer zwischen Bruttorente und dem späteren Zahlbetrag unterscheiden.

Welche Zeiten bei den 45 Jahren mitzählen

Wenn von 45 Arbeitsjahren die Rede ist, ist das juristisch nicht völlig deckungsgleich mit 45 Jahren in durchgehender Beschäftigung. Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zählen 45 Versicherungsjahre, also anrechenbare Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Dazu gehören nicht nur klassische Beitragszeiten aus Beschäftigung, sondern je nach Fall auch weitere Zeiten. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass bei den verschiedenen Altersrenten unterschiedliche Zeiten anerkannt werden und das Renteneintrittsalter vom Geburtsjahr abhängt.

Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick in das eigene Rentenkonto. Viele Versicherte unterschätzen, wie stark einzelne Lücken, Teilzeitphasen oder nicht vollständig anerkannte Zeiten das Endergebnis beeinflussen können. Ein langes Berufsleben ist ohne Frage eine wichtige Grundlage für den Rentenanspruch.

Für die Höhe der Auszahlung bleibt aber die persönliche Erwerbsbiografie mit allen Verdiensten und Unterbrechungen ausschlaggebend.

Warum die sogenannte Standardrente nur ein Vergleichswert ist

In der öffentlichen Diskussion wird oft die sogenannte Standardrente herangezogen. Dahinter steckt die Annahme von 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst. Das ist eine nützliche rechnerische Vergleichsgröße, weil sie Entwicklungen beim Rentenniveau und bei Rentenanpassungen anschaulich macht. Für den Alltag der meisten Menschen ist sie aber nur begrenzt aussagekräftig.

Viele Erwerbsbiografien verlaufen nicht geradlinig. Teilzeit, Elternzeiten, Phasen mit niedrigerem Einkommen, Zeiten der Selbstständigkeit oder längere Ausbildungswege führen dazu, dass die persönliche Rente vom Standardwert teils erheblich abweicht.

Die Standardrente ist daher keine Garantie und auch kein automatisch erreichbarer Betrag nach 45 Jahren. Sie beschreibt vielmehr, was herauskommt, wenn jemand über 45 Jahre hinweg Jahr für Jahr exakt auf Durchschnittsverdienstniveau Rentenansprüche aufbaut. Schon kleinere Abweichungen summieren sich über Jahrzehnte zu deutlichen Unterschieden.

Was Beschäftigte aus der Tabelle ableiten können

Die Altersrente-Tabelle ist vor allem ein Instrument zur Einordnung. Sie zeigt, wie stark das spätere Rentenniveau mit dem durchschnittlichen Einkommen zusammenhängt. Wer lange unter dem Durchschnitt verdient hat, sollte sich frühzeitig mit zusätzlicher Vorsorge beschäftigen.

Wer in den vergangenen Jahren deutlich besser verdient hat, kann erkennen, dass sich dies auch in höheren Rentenansprüchen niederschlägt. Gleichzeitig macht die Tabelle sichtbar, dass selbst 45 Jahre Arbeit nicht automatisch vor finanziellen Einschränkungen im Alter schützen.

Gerade vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten bleibt die gesetzliche Rente für viele Menschen eine tragende Säule, aber nicht immer eine vollständige Absicherung des bisherigen Lebensstandards.

Wer wissen möchte, wie die persönliche Lage tatsächlich aussieht, sollte nicht nur allgemeine Tabellen lesen, sondern die eigene Renteninformation und den Versicherungsverlauf genau prüfen. Dort zeigt sich wesentlich präziser als in jeder Musterrechnung, mit welcher Altersrente tatsächlich zu rechnen ist.

Fazit

Nach 45 Arbeitsjahren kann die gesetzliche Altersrente sehr unterschiedlich ausfallen. Im Modell eines durchgehend durchschnittlichen Einkommens ergibt sich derzeit eine monatliche Bruttorente von rund 1.835,55 Euro. Mit der angekündigten Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 steigt dieser Wert rechnerisch auf rund 1.913,38 Euro.

Doch diese Zahlen gelten nur für eine idealtypische Durchschnittsbiografie. Wer weniger verdient hat, landet darunter. Wer über viele Jahre mehr als den Durchschnitt verdient hat, kommt auf höhere Beträge.

Die viel zitierte „Rente nach 45 Jahren“ ist deshalb keine feste Summe, sondern ein Rechenbeispiel, das stark vom individuellen Erwerbsleben abhängt.

Quellen

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Voraussetzungen der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die 45 Versicherungsjahre voraussetzt und für nach 1963 Geborene grundsätzlich ab 65 Jahren ohne Abschläge möglich ist. Außerdem stellt sie die Rentenformel, den aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro und das für 2026 zugrunde gelegte Durchschnittsentgelt von 51.944 Euro bereit.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 5. März 2026 mitgeteilt, dass die Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen sollen. Auf dieser Grundlage beruhen die im Beitrag genannten Hochrechnungen für die Beträge ab Juli 2026. Die Tabellenwerte im Beitrag sind eigene Berechnungen auf Basis des aktuellen Rentenwerts und der angekündigten Rentenanpassung.