Schwerbehinderung und Scheidung: GdB entscheidet über Unterhalt und Wohnung

Lesedauer 5 Minuten

Bei einer Scheidung mit Schwerbehinderung geht es selten nur um „Trennung und Papierkram“. Für viele Betroffene entscheidet sich, ob Unterhalt reicht, wenn Arbeit kaum noch möglich ist, ob die barrierefrei umgebaute Wohnung erhalten bleibt und wie mit Schmerzensgeld oder Entschädigungen umgegangen wird.

Grad der Behinderung (GdB) und Merkzeichen verschieben Unterhalt, Zugewinn und Wohnrecht deutlich – aber nur, wenn die Folgen der Behinderung konkret nachgewiesen werden.

Schwerbehinderung und Unterhalt: Wenn der Ausweis zur Einkommensfrage wird

Eine Frau mit GdB 80 und Merkzeichen G trennt sich nach zwanzig Ehejahren. Wegen einer neurologischen Erkrankung konnte sie nur stundenweise arbeiten, ist regelmäßig in Behandlung und erhält inzwischen eine Erwerbsminderungsrente. Im Scheidungsverfahren geht es darum, ob sie dauerhaft nachehelichen Unterhalt bekommt und ob eine Eigenversorgung realistisch ist.

Hier reicht der Schwerbehindertenausweis nicht aus. Entscheidend sind Reha-Berichte, fachärztliche Stellungnahmen, Rentenbescheid und eine klare Darstellung, wie viele Stunden sie tatsächlich belastbar ist.

Wird nachvollziehbar, dass sie auf absehbare Zeit keine Vollzeitstelle ausüben kann und die Erkrankung schon während der Ehe bestanden hat, kann das Gericht Krankheitsunterhalt zusprechen – in schweren Fällen auch unbefristet. Ohne diese medizinische und alltägliche Konkretisierung bleibt der GdB eine Zahl, die im Unterhalt kaum Wirkung entfaltet.

Wenn die Schwerbehinderung die Unterhaltspflicht begrenzt

Umgekehrt kann eine Schwerbehinderung die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen massiv einschränken. Ein Handwerker mit GdB 70 und Merkzeichen G erleidet einen Unfall und kann seinen körperlich belastenden Beruf nicht mehr ausüben. Er arbeitet nur noch halbtags im Büro, verdient deutlich weniger und soll trotzdem Unterhalt in alter Höhe zahlen.

Im Verfahren wird geprüft, ob eine Tätigkeit in einem anderen Berufsfeld gesundheitlich zumutbar ist und ob Reha- oder Umschulungsangebote genutzt wurden. Bestätigt ein Gutachten, dass eine Vollzeitstelle realistisch nicht mehr möglich ist, sinkt das unterhaltsrechtlich anrechenbare Einkommen.

Dann kann der Unterhalt reduziert werden, auch wenn der andere Ehegatte mit Verweis auf frühere Einkommen mehr fordert. Verweigert der Betroffene aber ohne Grund Reha-Maßnahmen, riskieren selbst schwerbehinderte Unterhaltspflichtige eine fiktive Einkommensanrechnung.

Behinderungsbedingter Mehrbedarf: Konkrete Zahlen statt pauschaler Hinweise

Schwerbehinderte Menschen haben oft höhere laufende Kosten. Eine Frau mit Merkzeichen H und Pflegegrad 3, die nach der Scheidung in der bisherigen Wohnung bleibt, zahlt für Haushaltshilfe, regelmäßige Fahrten zu Spezialisten, Zuzahlungen zu Hilfsmitteln und Mehrstromverbrauch durch Pflegegeräte.

Die Pflegekasse übernimmt einen Teil, doch es bleibt monatlich ein spürbarer ungedeckter Rest.

Unterhaltsrechtlich zählt nur, was konkret belegt wird. Werden Rechnungen, Kontoauszüge und Bescheide so aufbereitet, dass am Ende ein klarer ungedeckter Betrag übrig bleibt, kann dieser Mehrbedarf in den Unterhaltsanspruch einfließen.

Bleibt es bei allgemeinen Hinweisen auf „hohe Zusatzkosten“, fällt dieser Posten meist unter den Tisch. Für viele Betroffene entscheidet allein diese Dokumentation darüber, ob der Unterhalt den realen Lebensunterhalt sichert oder nicht.

Schwerbehinderung und Zugewinn: Wenn Schmerzensgeld zur Scheidungsmasse wird

Besonders heikel wird es beim Zugewinnausgleich, wenn Schmerzensgeld und Entschädigungen im Spiel sind. Eine Frau wird während der Ehe bei einem Unfall schwer verletzt, erhält GdB 90 und später ein hohes Schmerzensgeld sowie eine Abfindung für Verdienstausfall.

Sie legt den Großteil auf einem Konto an, einen Teil nutzt sie für den Umbau der gemeinsamen Immobilie. Jahre später folgt die Scheidung; der Ehemann fordert, das gesamte Vermögen in den Zugewinn einzubeziehen.

Die Frau argumentiert, das Geld gleiche ihre dauerhaften Schmerzen und Einschränkungen aus und dürfe nicht wie „normales Sparvermögen“ behandelt werden. Ob sich Schmerzensgeld aus dem Zugewinnausgleich herausnehmen lässt, hängt stark davon ab, wie die Zahlung bezeichnet wurde und wie sie verwendet wurde.

Wurde die Entschädigung klar als Ausgleich für immaterielle Schäden zugesprochen und blieb überwiegend unangetastet, sprechen gewichtige Argumente dafür, sie nicht wie gemeinschaftlich erwirtschaftetes Vermögen zu behandeln. Floss ein erheblicher Teil dagegen in gemeinsame Anschaffungen, fällt es schwer, diesen Anteil scheidungsfest zu schützen.

Barrierefreier Umbau und Immobilienwert

Noch greifbarer wird der Konflikt beim barrierefreien Umbau. Ein Paar besitzt ein Einfamilienhaus. Nach einer Erkrankung ist der Ehemann auf den Rollstuhl angewiesen, bekommt GdB 100 und Merkzeichen aG.

Das Haus wird mit Rampe, Treppenlift, bodengleicher Dusche und verbreiterten Türen umgebaut, finanziert aus Eigenkapital, Zuschüssen der Pflegekasse und Teilen einer Entschädigungszahlung. Später trennt sich das Paar, die Ehefrau will das Haus übernehmen.

In der Zugewinnbilanz stellt sich die Frage, ob die Umbaukosten als „Wertsteigerung“ der Immobilie gewertet werden oder ob sie überwiegend der Kompensation der Behinderung dienen. Kann belegt werden, dass bestimmte Beträge direkt aus Schmerzensgeld oder behinderungsbezogenen Leistungen stammen, lassen sich diese eher als persönlicher Ausgleich des schwerbehinderten Ehegatten einordnen.

Sind Finanzierung und Verwendung dagegen völlig vermischt, wird der Umbau schnell als gemeinsamer Vermögenszuwachs behandelt – mit der Folge, dass der nichtbehinderte Partner einen höheren Ausgleich verlangen kann.

Schwerbehinderung und Wohnrecht: Wenn die Ehewohnung zur letzten Stabilität wird

Die Frage, wer nach der Trennung in der bisherigen Wohnung bleibt, entscheidet bei Schwerbehinderung oft über Stabilität oder gesundheitlichen Rückfall. Ein Ehepaar lebt in einer Eigentumswohnung im dritten Stock; nach einem Schlaganfall ist die Ehefrau halbseitig gelähmt, hat GdB 90 und Merkzeichen G.

Die Wohnung wurde aufwendig angepasst, ein Treppensteiger installiert, das Umfeld ist eingespielt. Der Ehemann möchte verkaufen und neu anfangen, die Frau fürchtet, dass ein Umzug sie gesundheitlich zurückwirft.

Im gerichtlichen Verfahren zählen ärztliche Stellungnahmen, Pflegegutachten und Nachweise über Umbauten. Sie zeigen, dass ein Wohnungswechsel nicht nur unbequem, sondern risikoreich ist.

In dieser Konstellation ist es realistisch, dass ihr die Wohnung zur Nutzung zugewiesen wird, auch wenn der Ehemann Miteigentümer ist. Der Schwerbehindertenstatus wird hier mit dem konkreten Wohnbedarf verknüpft und nicht nur abstrakt in den Raum gestellt.

Wenn der GdB allein nicht reicht

Es gibt aber auch Fälle, in denen Schwerbehinderung beim Wohnrecht kaum trägt. Ein Mann mit GdB 60 wegen Rückenproblemen trennt sich und wohnt vorübergehend bei Freunden. Er unternimmt kaum ernsthafte Versuche, eine eigene Wohnung zu finden, will aber die bisherige Mietwohnung für sich beanspruchen.

Die Ehefrau lebt weiterhin dort, die Kinder besuchen Kita und Schule in der Nähe. Der Mann beruft sich im Verfahren auf seine gesundheitlichen Einschränkungen.

Hier wird das Gericht genau fragen, welche konkreten Wohnanforderungen seine Behinderung wirklich mit sich bringt. Ist die bisherige Wohnung speziell angepasst oder wäre eine andere Wohnung mit Aufzug oder niedriger Etage medizinisch ausreichend?

Gibt es dokumentierte Suchbemühungen? Ohne konkrete Nachweise und ohne besonderen Zuschnitt der Wohnung wird der GdB allein kaum ausreichen, um der Mutter mit den Kindern das Wohnrecht zu nehmen.

Eigentum, Pflege und Kinder in einer Immobilie

Besonders sensibel sind Konstellationen, in denen Schwerbehinderung, Eigentum und Kinder zusammenfallen. Eine Mutter mit GdB 100, Merkzeichen H und Pflegegrad 4 lebt mit zwei minderjährigen Kindern im gemeinsamen Haus.

Das Gebäude ist barrierefrei umgebaut, die Pflege wird zu Hause organisiert, Schule und Hilfen liegen in der Nähe. Der Vater möchte seinen Anteil realisieren und drängt auf Verkauf.

In solchen Fällen müssen Gerichte gesundheitliche Risiken, Kindeswohl, Umbaukosten und wirtschaftliche Interessen gleichzeitig abwägen. Häufig laufen Lösungen darauf hinaus, dass die Mutter das Haus weiter nutzen darf, während Vermögensfragen über gestreckte Ausgleichszahlungen, Teilverkäufe oder andere Modelle geregelt werden.

Ohne Schwerbehinderung in dieser Schwere wäre ein so weit gehender Schutz der Wohnsituation deutlich schwieriger durchzusetzen.

Sozialleistungen, Unterhalt und Schwerbehinderung: Alles hängt zusammen

Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn Unterhalt und Sozialleistungen parallel laufen. Ein Mann mit GdB 100, Merkzeichen H, voller Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung lebt nach der Scheidung allein in der ehemaligen Ehewohnung.

Er erhält Pflegeleistungen, einen Unterhaltsbetrag der Ex-Frau und zahlt gleichzeitig hohe Wohn- und Energiekosten. Wenn niemand sauber aufschlüsselt, welche Leistungen welchen Bedarf decken und welche Lücke bleibt, entstehen schnell Fehlentscheidungen:

Das Sozialamt kürzt Leistungen wegen vermeintlich „hoher Unterhaltszahlungen“, das Familiengericht erkennt behinderungsbedingten Mehrbedarf nicht, weil er nicht exakt beziffert wurde.

Sobald klar ist, dass eine Scheidung und eine ausgeprägte Schwerbehinderung zusammenfallen, lohnt sich deshalb eine frühzeitige Bestandsaufnahme.

Wer Gutachten, Bescheide, Kostenaufstellungen und Einkommensübersichten sortiert, kann im Verfahren zeigen, wie Unterhalt, Grundsicherung, Pflegeleistungen und Mehrbedarfe ineinandergreifen. Dadurch sinkt das Risiko, dass Gerichte sich an Standardfällen orientieren, die mit der eigenen Lebensrealität nichts zu tun haben.

Fazit: Schwerbehinderung wirkt nur, wenn sie im Verfahren greifbar wird

GdB und Merkzeichen entscheiden nicht automatisch über Unterhalt, Zugewinn und Wohnrecht. Sie entfalten ihre Wirkung erst, wenn die Folgen der Behinderung für Arbeitsfähigkeit, Kosten und Wohnsituation konkret nachgewiesen werden.

Wer seine gesundheitliche Lage und seine finanzielle Situation mit Gutachten, Bescheiden und Zahlen hinterlegt, kann verhindern, dass Scheidung und Schwerbehinderung gemeinsam zur Armutsfalle werden – und erreicht eher Lösungen, die der tatsächlichen Lebensrealität entsprechen.