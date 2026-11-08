Schwerbehinderung: Rentner können die Rente rückwirkend erhöhen

Rente mit Abschlägen: Wann ein späterer GdB 50 die Kürzung noch ändern kann

Erst mit Abschlägen in Rente, dann die Anerkennung einer Schwerbehinderung: Wer diesen Ablauf erlebt, sollte seinen Rentenbescheid noch einmal prüfen lassen.

Eine nachträgliche Anerkennung kann zu einer höheren Rente führen, wenn sie bis zum ursprünglichen Rentenbeginn zurückreicht und auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt waren.

Wird die Schwerbehinderung dagegen erst für eine Zeit nach dem Rentenbeginn festgestellt, bleiben die bisherigen Abschläge grundsätzlich bestehen. Entscheidend ist deshalb das Datum, ab dem der anerkannte Grad der Behinderung gilt.

Ein GdB von 60 allein beantwortet die Rentenfrage noch nicht

Im geschilderten Fall ist Reiner, Jahrgang 1962, mit 63 Jahren in die Altersrente für langjährig Versicherte gegangen und hat später einen GdB von 60 zugesprochen bekommen. Seine Frage liegt nahe: Müsste er wegen der Schwerbehinderung künftig weniger Abschläge hinnehmen?

Für einen Wechsel, weil die Schwerbehinderung erst nach dem Rentenstart hinzugekommen ist, gilt grundsätzlich eine gesetzliche Sperre. Nach § 34 Absatz 2 SGB VI ist nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten ihres Bezugs der Wechsel in eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen.

Aus der Information „GdB 60 erst jetzt anerkannt“ lässt sich aber noch nicht ableiten, dass Reiner jede Möglichkeit auf eine günstigere Rente verloren hat. Dafür muss feststehen, seit wann die Behörde seine Schwerbehinderung anerkennt.

Rückwirkend anerkannte Schwerbehinderung kann eine Korrektur ermöglichen

Ein Bescheid kann heute ergehen und trotzdem feststellen, dass bereits beim damaligen Rentenbeginn ein GdB von mindestens 50 vorlag. Waren damals auch das erforderliche Lebensalter und die Wartezeit von 35 Jahren erreicht, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen rückwirkend in Betracht kommen.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert dies in ihren rechtlichen Arbeitsanweisungen zu § 99 SGB VI ausdrücklich: Ergibt sich derselbe oder ein früherer Rentenbeginn und eine günstigere Rente, ist der bisherige Bescheid nach § 44 SGB X zu überprüfen. Bei erfüllten Voraussetzungen wird anstelle der bisherigen Altersrente die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bewilligt.

Damit lässt sich auch ein bereits bestandskräftiger Bescheid korrigieren. Mehr zur nachträglichen Prüfung erläutert Gegen-Hartz im Beitrag über rückwirkend höhere Renten bei Schwerbehinderung.

Ein fehlender Vorbehalt im Rentenantrag ist kein automatisches Aus

Wer ein laufendes Schwerbehindertenverfahren im Rentenantrag nennt und die günstigere Rentenart ausdrücklich mitbeantragt, erleichtert die Bearbeitung. Die Behauptung, nur ein solcher Vorbehalt könne einen späteren Erfolg ermöglichen, ist allerdings zu pauschal.

Das Bundessozialgericht entschied am 29. November 2007, Aktenzeichen B 13 R 44/07 R, dass ein Antrag auf vorzeitige Altersrente grundsätzlich auf die günstigste mögliche Altersrentenart gerichtet ist. Das bloße Ankreuzen einer bestimmten Rentenart im Formular beschränkt den Antrag grundsätzlich nicht auf diese Variante.

Die Rentenversicherung folgt dieser Rechtsprechung für die beschriebene rückwirkende Feststellung. Ein fehlender ausdrücklicher Vorbehalt rechtfertigt deshalb allein noch nicht die Aussage, jede Korrektur sei ausgeschlossen.

Auch ein später gestellter GdB-Antrag muss nicht immer zu spät sein

Ein frühzeitiger Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung ist sinnvoll, weil er die Klärung vor dem Ruhestand erleichtert. Trotzdem ist die Reihenfolge der beiden Anträge kein ausreichender Grund, eine rückwirkende Prüfung von vornherein aufzugeben.

Nach § 152 Absatz 1 SGB IX kann auf Antrag festgestellt werden, dass ein GdB bereits vor der Antragstellung vorgelegen hat, wenn dafür ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht wird. Für eine solche Prüfung sollten Betroffene die möglichen Rentenfolgen erläutern und medizinische Unterlagen für den damaligen Zeitraum vorlegen.

Ob diese Unterlagen einen GdB von mindestens 50 bereits bei Rentenbeginn rechtfertigen, entscheidet die zuständige Feststellungsbehörde. Eine erst später eingetretene Verschlechterung schafft keinen Anspruch für einen früheren Zeitraum.

Jahrgang 1962: Mit 63 sind auch bei Schwerbehinderung Abschläge fällig

Eine weitere Erwartung führt häufig in die Irre: Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist nicht bei jedem Rentenbeginn abschlagsfrei. Für den Jahrgang 1962 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 64 Jahren und acht Monaten; der früheste Beginn mit Abschlägen ist mit 61 Jahren und acht Monaten möglich.

Beginnt diese Rente mit genau 63 Jahren, fehlen noch 20 Monate bis zur abschlagsfreien Altersgrenze. Bei 0,3 Prozent je Monat ergibt das einen dauerhaften Abschlag von 6 Prozent.

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte liegt die abschlagsfreie Altersgrenze für denselben Jahrgang dagegen bei 66 Jahren und acht Monaten. Ein Beginn mit genau 63 bedeutet hier 44 vorgezogene Monate und damit 13,2 Prozent Abschlag.

Vergleich bei Rentenbeginn mit genau 63 Jahren Geburtsjahr Langjährig Versicherte: abschlagsfrei ab Abschlag mit 63 Schwerbehinderte Menschen: abschlagsfrei ab Abschlag mit 63 1962 66 Jahren und 8 Monaten 13,2 Prozent 64 Jahren und 8 Monaten 6,0 Prozent 1963 66 Jahren und 10 Monaten 13,8 Prozent 64 Jahren und 10 Monaten 6,6 Prozent Ab 1964 67 Jahren 14,4 Prozent 65 Jahren 7,2 Prozent

Die Vergleichswerte beruhen auf § 236, § 236a, § 36, § 37 und § 77 SGB VI. Vorausgesetzt sind erfüllte Anspruchsvoraussetzungen und ein Rentenbeginn zum entsprechenden Altersmonat; Sonderregelungen und Abschläge aus einer früheren Rente sind nicht berücksichtigt.

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So lässt sich der Anspruch vor dem Rentenstart klären

Wer gesundheitlich erheblich eingeschränkt ist, sollte rechtzeitig prüfen lassen, ob eine Schwerbehinderung vorliegen könnte. Im Rentenantrag sollten die zuständige Behörde, das Aktenzeichen und das Datum eines bereits laufenden Feststellungs-, Widerspruchs- oder Klageverfahrens genannt werden.

Zusätzlich lässt sich ausdrücklich erklären: „Ich beantrage die für mich günstigste Altersrente und bei entsprechender rückwirkender Feststellung der Schwerbehinderung die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zum vorgesehenen Rentenbeginn.“ Eine Kopie dieser Erklärung und der Eingangsbeleg helfen, das eigene Anliegen später nachzuweisen.

Für diese Rentenart müssen das erforderliche Alter, 35 Jahre anrechenbare Versicherungszeiten und eine Schwerbehinderung bei Rentenbeginn zusammenkommen. Einen Überblick bietet der Beitrag zu den Altersgrenzen und Abschlägen der Schwerbehindertenrente.

Was mit den Abschlägen aus vergangenen Jahren geschieht

Gelingt die rückwirkende Korrektur, kann neben der höheren laufenden Rente eine Nachzahlung der monatlichen Differenz entstehen. Erstattet wird der Betrag, der nach der richtigen Berechnung zusätzlich zugestanden hätte.

Für Nachzahlungen im Überprüfungsverfahren gilt grundsätzlich die zeitliche Begrenzung aus § 44 Absatz 4 SGB X. Bei einem Überprüfungsantrag im Jahr 2026 können danach grundsätzlich Leistungen ab dem 1. Januar 2022 nachgezahlt werden, frühestens jedoch ab dem tatsächlichen Anspruchsbeginn.

Wer bereits einen rückwirkenden Feststellungsbescheid besitzt, sollte ihn deshalb zusammen mit einem Überprüfungsantrag bei der Rentenversicherung einreichen. Gegen eine ablehnende Entscheidung ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung im Inland regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich, wie § 84 SGG regelt.

Ein später sinkender GdB nimmt die bewilligte Rente nicht weg

Wer die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bereits rechtmäßig erhält, muss wegen einer späteren Herabsetzung des GdB grundsätzlich keinen Verlust dieser Rente befürchten. Die Rentenversicherung stellt ausdrücklich klar, dass der Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft nach Beginn dieser Altersrente den Anspruch unberührt lässt.

Umgekehrt verschwindet ein rechtmäßig festgesetzter Abschlag nicht dadurch, dass später die reguläre Altersgrenze erreicht wird. Eine Verringerung wegen rückwirkend anerkannter Schwerbehinderung setzt die entsprechende Korrektur der Rentenbewilligung voraus.

Praxisbeispiel: 129,60 Euro mehr Rente im Monat

In einem vereinfachten Rechenbeispiel beginnt ein Versicherter des Jahrgangs 1962 seine Altersrente mit genau 63 Jahren; seine errechnete Monatsrente vor Abschlägen beträgt 1.800 Euro brutto. Mit 13,2 Prozent Abschlag als langjährig Versicherter erhält er 1.562,40 Euro brutto.

Später wird ein GdB von 60 rückwirkend bereits für den Rentenbeginn festgestellt, und sämtliche weiteren Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen waren damals erfüllt. Nach erfolgreicher Überprüfung beträgt der Abschlag 6 Prozent und die Monatsrente bei unveränderter Berechnungsgrundlage 1.692 Euro brutto.

Die Differenz beträgt 129,60 Euro monatlich beziehungsweise 1.555,20 Euro für zwölf Monate, jeweils vor Abzügen und ohne zwischenzeitliche Rentenanpassungen. Wäre der GdB von 60 dagegen ausschließlich für einen Zeitpunkt nach Rentenbeginn anerkannt, ließe sich diese Verbesserung daraus grundsätzlich nicht ableiten.

Fragen und Antworten zur Schwerbehinderung nach Rentenbeginn

Sinken meine Rentenabschläge automatisch, wenn ich später einen GdB von 50 bekomme?

Nein, der neue Bescheid führt nicht automatisch zu weniger Abschlägen. Eine Korrektur kommt insbesondere infrage, wenn die Schwerbehinderung rückwirkend bereits bei Rentenbeginn anerkannt wird und die weiteren Rentenvoraussetzungen erfüllt waren.

Kann auch ein bestandskräftiger Rentenbescheid geändert werden?

Ja, bei entsprechender rückwirkender Anerkennung kann eine Überprüfung nach § 44 SGB X möglich sein. Für die günstigere Altersrente muss sich derselbe oder ein früherer Rentenbeginn ergeben.

Muss ich die Schwerbehindertenrente ausdrücklich im ersten Antrag vorbehalten haben?

Ein ausdrücklicher Hinweis ist sinnvoll, aber sein Fehlen schließt eine Korrektur nicht automatisch aus. Nach der Rechtsprechung ist ein Antrag auf vorzeitige Altersrente grundsätzlich auf die günstigste mögliche Altersrentenart gerichtet.

Kann eine Schwerbehinderung für die Zeit vor dem GdB-Antrag festgestellt werden?

Ja, auf Antrag und bei glaubhaft gemachtem besonderem Interesse ist das gesetzlich vorgesehen. Ob ein entsprechender GdB damals bereits vorlag, muss die zuständige Behörde anhand der damaligen gesundheitlichen Einschränkungen prüfen.

Reicht ein GdB von 40 mit Gleichstellung für diese Rente?

Nein, die arbeitsrechtliche Gleichstellung ersetzt den erforderlichen GdB von mindestens 50 nicht. Die Unterschiede erklärt Gegen-Hartz im Beitrag „Trotz Gleichstellung keine vorgezogene Rente“.

Ist die Schwerbehindertenrente für Jahrgang 1962 mit 63 abschlagsfrei?

Nein, bei einem Beginn mit genau 63 Jahren beträgt der Abschlag grundsätzlich 6 Prozent. Ohne Abschlag ist diese Rentenart für den Jahrgang 1962 regulär mit 64 Jahren und acht Monaten möglich.

Werden nach einer erfolgreichen Überprüfung auch frühere Monate nachgezahlt?

Ja, eine Nachzahlung der Rentendifferenz ist möglich. Im Überprüfungsverfahren nach § 44 SGB X gilt grundsätzlich die Vierjahresbegrenzung, gerechnet vom Jahresbeginn des Antragsjahres zurück.