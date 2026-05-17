Schwerbehinderung: Persönliches Budget abgelehnt – 5 Begründungen sind rechtswidrig

Wer ein Persönliches Budget beantragt, bekommt in Deutschland häufig einen Ablehnungsbescheid, dessen Begründung juristisch kaum haltbar ist. Zwei Beschlüsse aus Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt haben das zwischen November 2025 und Frühjahr 2026 erneut klargestellt: Träger der Eingliederungshilfe, Sozialämter und Pflegekassen verweigern oder kürzen Budgets mit Standardformulierungen, die der aktuellen Rechtsprechung widersprechen.

Wer die fünf häufigsten Ablehnungsmuster kennt, kann gezielt widersprechen und hat dabei gute Chancen.

Was die Ablehnungsbescheide verschweigen

Das Persönliche Budget ist kein Kulanzangebot. Seit dem 1. Januar 2008 besteht ein gebundener Rechtsanspruch: Wer Anspruch auf eine budgetfähige Teilhabeleistung hat, kann verlangen, dass diese als monatliche Geldleistung oder als Gutschein ausgezahlt wird. Der Bundesgesetzgeber hat das mit dem Bundesteilhabegesetz ausdrücklich festgeschrieben. Von einem Ermessen der Behörde steht dort nichts.

In der Praxis sieht das anders aus. Träger lehnen Anträge ab, kürzen laufende Budgets ohne saubere Neubewilligung oder setzen Zielvereinbarungen als Druckmittel ein. Die Begründungen klingen formaljuristisch, sind es aber meist nicht.

Das Bundessozialgericht hat in einem Grundsatzurteil vom 28. Januar 2021 (B 8 SO 9/19 R) zentrale Fragen geklärt und mehreren dieser Muster die Rechtsgrundlage entzogen. Trotzdem tauchen sie in Bescheiden weiter auf, weil sie selten angefochten werden.

Die folgenden fünf Ablehnungsgründe kommen am häufigsten vor. Zu jedem gibt es eine konkrete Gegenstrategie.

Ablehnungsgrund 1: Fehlende Gesamtplanung, wenn der Träger das Verfahren selbst blockiert

Der Bescheid klingt so: Die Bewilligung des Persönlichen Budgets setze eine aktuelle Gesamt- und Bedarfsplanung voraus, die derzeit nicht vorliege. Das ist formal nicht falsch. Problematisch ist, dass die fehlende Planung in vielen Fällen dadurch entsteht, dass der Träger selbst die turnusmäßige Überprüfung nicht eingeleitet hat.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat im Frühjahr 2026 in einem Eilverfahren entschieden, dass dieser Umstand dem Betroffenen nicht zum Nachteil gereichen darf. Der Fall betraf laut Berichten monatliche Leistungen von rund 1.340 Euro für eine laufende ABA-Therapie, die der Träger mit Verweis auf fehlende Gesamtplanung stoppen wollte.

Das Gericht ließ das nicht gelten: Wenn im Eilverfahren erhebliche und nur schwer ausgleichbare Nachteile drohen, wiegen Teilhabeinteressen schwerer als fehlende Planungsunterlagen.

Der entscheidende Punkt: Nicht der Budgetnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass die Bedarfsermittlung aktuell ist. Die Pflicht zur Einleitung liegt beim Träger, spätestens alle zwei Jahre. Wer den Antrag auf Weiterzahlung stellt und nachweist, dass sein Bedarf unverändert besteht, hat eine gute Ausgangsposition, gerade im Eilverfahren.

Gegenstrategie: Im Widerspruch dokumentieren, wann zuletzt eine Bedarfsermittlung stattfand und wer die Verzögerung zu verantworten hat. Gleichzeitig Eilantrag beim Sozialgericht stellen, wenn der Versorgungsausfall konkret droht. Aktuelle Atteste, Pflegedokumentation oder Therapieberichte beilegen, die den unveränderten Bedarf belegen.

Ablehnungsgrund 2: Die Zielvereinbarung als Druckmittel

Dieser Ablehnungsgrund tritt in zwei Varianten auf. In der ersten verweigert der Träger das Budget, weil noch keine Zielvereinbarung unterzeichnet wurde. In der zweiten formuliert er die Zielvereinbarung mit engen Kontrollklauseln oder kalkuliert das Budget so niedrig, dass es die tatsächlichen Kosten nicht deckt. Dem Betroffenen bleibt dann nur die Wahl, zu unterschreiben oder leer auszugehen.

Zur ersten Variante hat das Bundessozialgericht im Urteil vom 28. Januar 2021 klargestellt, dass die Zielvereinbarung lediglich eine formale Voraussetzung ist. Sie darf nicht eingesetzt werden, um das Budget dauerhaft zu blockieren.

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat das im November 2025 präzisiert: Ein Anspruch auf das Persönliche Budget scheitert nicht daran, dass der Betroffene die Zielvereinbarung nur unter Vorbehalt unterzeichnet hat. Der Vorbehalt sichert die Zahlung und lässt den Rechtsstreit über streitige Klauseln offen.

Zur zweiten Variante hat das Bundessozialgericht ebenfalls eine klare Aussage gemacht: Abreden in der Zielvereinbarung zur Budgethöhe binden die Beteiligten nicht materiell.

Wer eine Zielvereinbarung mit einem zu niedrigen Betrag unterzeichnet, verliert damit nicht den Anspruch auf ein höheres Budget. Der Bescheid über die Budgethöhe kann unabhängig davon mit Widerspruch angefochten werden.

Gegenstrategie: Zielvereinbarung mit schriftlichem Vorbehalt unterzeichnen. Formulierungsvorschlag: „Ich unterzeichne diese Vereinbarung unter Vorbehalt und behalte mir vor, gegen die Punkte [konkret benennen] Widerspruch einzulegen.” Dadurch fließt das Budget, der Rechtsstreit über die umstrittenen Klauseln wird parallel geführt.

Ablehnungsgrund 3: Der zu hohe Stundenlohn

Wenn Betroffene Assistenzkräfte im Arbeitgebermodell beschäftigen, legt der Träger einen Stundenlohn fest, den er als ortsüblich oder angemessen bezeichnet. Liegt der tatsächlich gezahlte Lohn darüber oder findet sich für diesen Lohn schlicht keine geeignete Kraft auf dem Markt, lehnt der Träger die Refinanzierung der Differenz ab.

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat diesem Argument im November 2025 Grenzen gesetzt. Der Fall betraf laut Berichten einen Mann, der nach einem Unfall auf ganztägige Assistenz angewiesen war und im Arbeitgebermodell mehrere Kräfte beschäftigte. Als eine Kraft kündigte und für den vom Träger akzeptierten Lohn von 16,50 Euro pro Stunde kein Ersatz zu finden war, stellte er zu 19,04 Euro neu ein.

Der Träger weigerte sich, die Differenz zu refinanzieren. Das Landessozialgericht ließ das nicht gelten: Ein Budget, das nicht ausreicht, um die tatsächlich notwendigen Kräfte zu beschäftigen, deckt den Bedarf nicht. Ein nicht bedarfsdeckendes Budget ist kein rechtmäßiges Budget.

Der Rechtsrahmen dahinter: Das Bundessozialgericht hat betont, dass das Persönliche Budget so zu bemessen ist, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird. Ein Betrag, der rechnerisch das Notwendige nicht abdeckt, entspricht dieser Vorgabe nicht.

Gegenstrategie: Dokumentieren, dass für den vom Träger akzeptierten Lohn trotz zumutbarer Suche keine geeignete Kraft gefunden werden konnte. Stellenausschreibungen, Absagen und Marktvergleiche beifügen. Im Widerspruch ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Budget so zu bemessen ist, dass der individuelle Bedarf tatsächlich gedeckt wird.

Ablehnungsgrund 4: Die rechtswidrig befristete Bewilligung

Dieser Ablehnungsgrund ist weniger eine Ablehnung als eine Falle: Das Budget wird bewilligt, aber nur bis zu einem Stichtag in zwölf oder vierundzwanzig Monaten. Nach Ablauf dieser Frist endet die Leistung automatisch, sofern der Träger keinen neuen Bescheid erteilt. In der Praxis führt das dazu, dass der Budgetnehmer immer wieder neu beantragen muss und in der Zwischenzeit auf eine Entscheidung wartet.

Das Bundessozialgericht hat diese Praxis im Grundsatzurteil vom 28. Januar 2021 für rechtswidrig erklärt. Es gibt keine Rechtsvorschrift, die eine generelle Befristung des Persönlichen Budgets erlaubt.

Das Bedarfsermittlungsverfahren, das alle zwei Jahre wiederholt werden darf, ist von der Bewilligung strikt zu trennen. Die Bedarfsermittlung darf wiederholt werden. Das Budget läuft trotzdem weiter, bis der Träger nach einer neuen Bedarfsfeststellung eine Änderung förmlich feststellt und den Bescheid aufhebt.

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Das gilt für alle dauerhaften Eingliederungshilfeleistungen. Nur wenn die zugrundeliegende Leistung selbst befristet ist, etwa für die Dauer einer Ausbildung, darf auch das Budget befristet werden.

Fabian K., 34 Jahre alt und nach einem Sportunfall auf dauerhafte Assistenz angewiesen, erhielt sein Budget von monatlich 820 Euro zunächst nur für 18 Monate. Als er nach Ablauf dieser Frist auf eine erneute Entscheidung wartete, entstand eine Versorgungslücke von mehreren Wochen. Hätte er bereits gegen die Befristung Widerspruch eingelegt, wäre die Lücke vermeidbar gewesen.

Gegenstrategie: Jede Befristung im Bewilligungsbescheid sofort anfechten. Widerspruchsformulierung: „Die Befristung ist mangels Rechtsgrundlage rechtswidrig. Das Bundessozialgericht hat am 28. Januar 2021 (B 8 SO 9/19 R) klargestellt, dass ein Persönliches Budget nicht befristet werden darf. Ich beantrage einen Abhilfebescheid über die unbefristete Bewilligung.” Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids beim Träger eingehen.

Ablehnungsgrund 5: Die Kürzung ohne saubere Neubewilligung

Dieser Ablehnungsgrund tritt auf, wenn ein laufendes Budget ohne vollständige Neubewilligung abgesenkt wird. Der Träger beruft sich dabei häufig darauf, dass der Bedarf sich verändert habe, dass Nachweise fehlten oder dass die Zielvereinbarung nicht eingehalten worden sei.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat im März 2026 klargemacht, dass eine solche Kürzung nicht ohne Weiteres möglich ist. Im entschiedenen Fall hatte ein Sozialamt ein laufendes trägerübergreifendes Persönliches Budget deutlich abgesenkt und sich dabei auf fehlende Mitwirkung und angebliche Zweifel an der Mittelverwendung berufen.

Das Gericht ordnete laut Berichten an, dass weitere 2.000 Euro monatlich vorläufig weiterzuzahlen seien, weil der konkrete Bedarf zum Zeitpunkt der Kürzung noch gar nicht sauber ermittelt worden war. Offene Fragen zur Mittelverwendung seien Sache des Hauptsacheverfahrens, kein Grund für einen sofortigen Leistungsstopp.

Das Grundprinzip: Eine Kürzung ist nur dann rechtmäßig, wenn zuvor eine saubere Neubewilligung erfolgt ist, die auf einer aktuellen Bedarfsermittlung beruht. Der Träger muss den neuen, niedrigeren Bedarf positiv feststellen. Er kann nicht einfach den früheren Bescheid unterlaufen, indem er die Zahlung kürzt.

Gegenstrategie: Jede Kürzung auf die Frage prüfen: Liegt ein neuer Bewilligungsbescheid vor, der auf einer aktuellen Bedarfsermittlung beruht? Falls nein, sofort Widerspruch einlegen und auf die fehlende Rechtsgrundlage hinweisen. Gleichzeitig beim zuständigen Sozialgericht einstweiligen Rechtsschutz nach § 86b Abs. 2 SGG beantragen, wenn die Versorgung konkret gefährdet ist.

Widerspruch, Frist und Eilantrag: Was konkret zu tun ist

Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Sie gilt auch, wenn im Bescheid kein Datum steht oder die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt; in diesem Fall verlängert sich die Frist auf ein Jahr. Der Widerspruch muss schriftlich beim Träger eingehen. Empfangsbestätigung oder Einschreiben sichern den Nachweis.

Im Widerspruchsschreiben gehören drei Elemente zwingend hinein: die genaue Bezeichnung des angefochtenen Bescheids mit Datum und Aktenzeichen, eine kurze Benennung des Ablehnungsmusters und die konkrete Gegenforderung.

Für Befristungen lautet diese: unbefristete Weiterbewilligung. Für zu niedrigen Stundenlohn: Refinanzierung der Differenz. Für Kürzungen ohne Neubewilligung: sofortige Weiterzahlung des bisherigen Betrags.

Wenn ein Versorgungsausfall bereits eingetreten ist oder unmittelbar droht, führt der Widerspruch allein nicht schnell genug. In diesen Fällen ist der Eilantrag beim Sozialgericht nach § 86b Abs. 2 SGG das richtige Mittel.

Das Sozialgericht entscheidet erfahrungsgemäß binnen weniger Wochen über eine vorläufige Weiterzahlung. Eine unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) kann bei der Antragstellung unterstützen, kostenlos und ohne Anwaltspflicht im Widerspruchsverfahren.

Wer ein laufendes Budget hat, das befristet wurde, sollte nicht auf den Ablauf der Frist warten. Bereits mit dem Eingang des befristeten Bescheids kann Widerspruch eingelegt werden. Das Aktenzeichen B 8 SO 9/19 R des BSG-Urteils vom 28. Januar 2021 gehört dabei in die Widerspruchsbegründung.

Häufige Fragen zum Persönlichen Budget und Ablehnungsbescheiden

Muss ich eine Zielvereinbarung unterschreiben, bevor das Budget fließt?

Formal ja: Ohne unterzeichnete Zielvereinbarung ist das Budget erst auszuzahlen, wenn diese vorliegt. Sie können sie aber unter ausdrücklichem Vorbehalt unterzeichnen und gegen streitige Klauseln separat Widerspruch einlegen. Das sichert die Auszahlung, ohne Ihre Rechtsposition aufzugeben. Wenn allein die Pflegekasse Träger ist, entfällt die Zielvereinbarungspflicht ganz.

Was kann ich tun, wenn der Träger die Bedarfsermittlung nicht einleitet?

Setzen Sie dem Träger schriftlich eine Frist von zwei bis vier Wochen und kündigen Sie an, bei Untätigkeit eine einstweilige Anordnung beim Sozialgericht zu beantragen. Das Gesetz verpflichtet den Träger, das Bedarfsermittlungsverfahren spätestens alle zwei Jahre von sich aus einzuleiten. Tut er das nicht, liegt die Verantwortung für fehlende Unterlagen bei ihm.

Kann ich Nachzahlung verlangen, wenn das Budget rückwirkend zu niedrig war?

Ja, das ist nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 28. Januar 2021 möglich. Anders als bei Sachleistungen müssen keine Einzelbelege für konkret beschaffte Leistungen vorgelegt werden. Voraussetzung ist, dass rechtzeitig, also innerhalb der Widerspruchsfrist, ein Rechtsbehelf eingelegt wurde. Wer das versäumt hat, sollte prüfen, ob die Rechtsbehelfsbelehrung vollständig war.

Was gilt, wenn das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Träger enthält?

Bei einem trägerübergreifenden Budget ist ein federführender Rehabilitationsträger zuständig, der alle beteiligten Stellen koordiniert. Ablehnungen eines einzelnen Teilträgers können nicht das gesamte Budget stoppen. Verweigert ein Teilträger seinen Anteil, wendet sich der Antrag an den koordinierenden Träger, der zur Weiterleitung verpflichtet ist.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 29 SGB IX, Persönliches Budget (gesetze-im-internet.de)

Bundessozialgericht: Urteil vom 28. Januar 2021, B 8 SO 9/19 R (bsg.bund.de)

Der Paritätische Gesamtverband: Analyse BSG B 8 SO 9/19 R (der-paritaetische.de)

gegen-hartz.de: Persönliches Budget 2026, Ablehnungsgründe und aktuelle Rechtsprechung (24.04.2026)

gegen-hartz.de: Persönliches Budget, 2.000 Euro extra trotz fehlender Mitwirkung (26.03.2026)

Bundesministerium der Justiz: § 84 SGG, Widerspruchsfrist und § 86b SGG, Einstweilige Anordnung