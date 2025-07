Schwerbehinderung: Online-Antrag in 20 Minuten – Neues Portal erleichtert den Weg zum Ausweis

Lesedauer 3 Minuten

Das Landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg (LASV) hat sein Online-Portal überarbeitet, beschleunigt die Bearbeitung und verknüpft den Bescheid künftig automatisch mit Ihrer Steuererklärung. Sie sparen Weg­strecken, Porto und Wartezeit – und erhalten Ihre Nachteilsausgleiche deutlich schneller.

Bundesweite Perspektive

Brandenburg gehört damit zu den ersten Ländern, die das Schwerbehindertenverfahren medienbruchfrei digital abbilden. Nordrhein-Westfalen und Bayern pilotieren ähnliche Lösungen, hinken jedoch bei der Hinterlegung der Steuer-ID hinterher. Fachleute erwarten, dass die einheitliche Schnittstelle zum Finanzamt spätestens 2027 bundesweit eingerichtet ist. Damit endet der Flickenteppich aus Insellösungen, und Betroffene profitieren unabhängig vom Wohnort.

Warum ein digitaler Antrag nötig war

Bislang füllten Betroffene ein zwölfseitiges Papierformular aus, kopierten Befunde und verschickten alles per Post. Jede fehlende Angabe führte zu Rückfragen, Akten blieben liegen. Das verlängerte das Verfahren oft auf ein Vierteljahr. Brandenburg setzt nun auf eine barrierearme Web-Oberfläche mit Live-Prüfung. So gelangt ein vollständiger Antrag schon am ersten Tag in die Sachbearbeitung.

Was das LASV offiziell zusichert

Laut Pressemitteilung vom 11. Juli 2025 umfasst die überarbeitete Plattform drei bestätigte Neuerungen:

Direkter Upload der unterschriebenen Einwilligungs- und Schweigepflicht­entbindung. Ein Feld für die Steuer-ID, um ab 1. Januar 2026 eine automatische Datenübermittlung ans Finanzamt zu ermöglichen (§ 151a AO). Vereinfachte Erfassung der Gesundheits­störungen mit anschließender Zuordnung zu behandelnden Fachärztinnen und -ärzten.

Weitere Einzelheiten – etwa Layout, Farbgebung oder technische Tiefenfunktionen – erläutert die Behörde derzeit nicht. Sie betont jedoch, dass die Bedienoberfläche „modern und intuitiv“ gestaltet sei und die Datenübertragung verschlüsselt abläuft.

Drei bestätigte Schritte im neuen Verfahren

1. Online-Formular öffnen und Grunddaten eingeben

Antragstellende starten auf der Website des LASV, identifizieren sich mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum. Damit wird eine digitale Akte angelegt.

2. Gesundheits­störungen beschreiben und Ärztinnen/Ärzte benennen

Die Plattform stellt Eingabefelder bereit, in denen chronische Erkrankungen aufgeführt und den zuständigen Fachpraxen zugeordnet werden können. Wie die Oberfläche im Detail aussieht, erläutert das LASV nicht; sie soll aber laut eigener Aussage „nutzerfreundlich“ sein.

3. Einwilligung unterschreiben und hochladen

Rechtlich bleibt die eigen­händige Signatur Pflicht. Sie drucken das generierte PDF, unterschreiben, fotografieren oder scannen das Dokument und senden es per Upload an das Amt. Der Postweg entfällt komplett.

Gesundheitsangaben schneller hinterlegt

Diagnosen geben Sie nicht mehr als Freitext ein. Stattdessen tippen Sie die ersten Buchstaben („Diab…“) und wählen aus vorgeschlagenen Krankheitsbildern. Das verhindert Tippfehler und erleichtert die spätere Zuordnung zu Fachärztinnen oder Fachärzten. Parallel erfragt das Portal, welche Klinikberichte bereits vorliegen. Das LASV fordert fehlende Unterlagen automatisch an – Sie müssen nichts nachreichen.

Elektronische Unterschrift spart Portokosten

Die unterschriebene Einwilligung ist weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. Neu ist die Sofort-Übermittlung: Sie fotografieren das unterschriebene Blatt oder nutzen die integrierte Signaturfunktion. Das Dokument geht verschlüsselt an den Server, landet ohne Zwischenschritte in Ihrer digitalen Akte und wird binnen Minuten geprüft. Laut LASV sinkt die Bearbeitungszeit dadurch im Durchschnitt um zwei Wochen.

Steuerbonus per Knopfdruck: Ausblick 2026

Tragen Sie im letzten Formularfeld Ihre Steuer-ID ein, verknüpft das System Ihren künftigen Bescheid automatisch mit dem Finanzamt. Zum 1. Januar 2026 tritt § 151a AO in Kraft: Der anerkannte GdB fließt dann direkt in Ihre elektronische Steuererklärung ein. Sie reichen keine Kopien mehr ein und profitieren sofort von Pauschbeträgen von 384 € bis 2 840 € jährlich, je nach GdB.

Sicherheit und Datenschutz

Das Portal nutzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nach der Registrierung erhalten Sie einen sechsstelligen Code per SMS oder E-Mail. Alle Dokumente liegen auf Servern des Landesrechenzentrums, verschlüsselt mit AES256. Zugriff erhalten nur die Sachbearbeitenden Ihres Kreises. Nach Abschluss des Verfahrens werden überflüssige Zwischendateien automatisch gelöscht. So erfüllt das LASV die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Welche Unterlagen sollten bereitliegen?

Personalausweis oder Reisepass

Aktuelle Befunde Ihrer behandelnden Expertinnen und Experten

Chancen für Betroffene

Ein GdB ab 50 bringt handfeste Vorteile: kostenlose oder günstigere Fahrten im Nahverkehr, Steuerentlastungen, zusätzlicher Urlaub sowie besserer Kündigungsschutz. Viele verzichten jedoch, weil sie das Verfahren abschreckt. Die digitale Lösung senkt die Einstiegshürde. Erste Erfahrungsberichte zeigen: Wer alle Unterlagen parat hat, füllt den Antrag in 15 bis 25 Minuten aus. In Pilotkreisen lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit zuletzt bei 42 Tagen – sechs Wochen schneller als 2023.

Barrierefreiheit im Fokus

Das LASV testet gerade eine Vorlesefunktion, die einzelne Eingabefelder laut ausgibt. Eine Version in Leichter Sprache folgt im Herbst 2025. Menschen mit Seh- oder Lernschwierigkeiten navigieren das Portal dann ohne fremde Hilfe. Entwickelt wird außerdem ein Farbmodus mit hohem Kontrast für Antragstellende mit eingeschränktem Sehvermögen.

Zusammenfassung

Der überarbeitete Online-Antrag spart Zeit, Geld und Energie. Er führt Betroffene Schritt für Schritt durch den Prozess, minimiert Fehlerquellen und beschleunigt die Sachbearbeitung. Gleichzeitig schafft die Anbindung an das Finanzamt zusätzliche Entlastung. Wer eine dauerhafte Einschränkung hat, sollte die neue Plattform nutzen, um schneller an Nachteilsausgleiche zu gelangen – denn jeder Tag Verzögerung bedeutet verpasste Mobilitäts- und Steuer­vorteile.