Schwerbehinderung: Neuwagenrabatt – Vier Vorteile, die kaum jemand rechtzeitig beantragt

Für Menschen mit Behinderung kann ein Auto entscheidend sein, um Arzttermine, Arbeit, Einkauf, Pflege, Familie und Alltag überhaupt selbstbestimmt zu bewältigen. Deshalb gibt es beim Halten, Parken, Fahren, Kaufen und Versteuern von Kraftfahrzeugen besondere Erleichterungen.

Wichtig ist aber: Nicht jede Vergünstigung gilt automatisch mit einem Schwerbehindertenausweis. Entscheidend sind oft bestimmte Merkzeichen wie „aG“, „Bl“, „H“, „G“ oder „GL“. Wer seine Rechte kennt, kann Geld sparen und vermeidet teure Fehler.

Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht für jeden Vorteil

Viele Betroffene gehen davon aus, dass ein Schwerbehindertenausweis automatisch zum Parken auf Behindertenparkplätzen berechtigt. Das ist falsch.

Für ausgewiesene Behindertenparkplätze reicht der allgemeine Schwerbehindertenausweis nicht aus. Erforderlich ist in der Regel der blaue EU-Parkausweis. Dieser wird nur bestimmten Personengruppen erteilt.

Der orangene Parkausweis berechtigt ebenfalls zu Sonderregeln beim Parken, diese sind aber wesentlich eingeschränkter.

Wer auf einem Schwerbehindertenparkplatz parken darf

Auf einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz dürfen schwerbehinderte Menschen parken, wenn sie den blauen EU-Parkausweis besitzen. Voraussetzung ist vor allem das Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung oder das Merkzeichen „Bl“ für blind.

Auch Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie können berechtigt sein. Außerdem können Fahrerinnen und Fahrer den Parkausweis nutzen, wenn sie eine berechtigte schwerbehinderte Person befördern, etwa ein Kind mit Merkzeichen „aG“ oder „Bl“.

Merkzeichen „aG“: Wann eine außergewöhnliche Gehbehinderung vorliegt

Das Merkzeichen „aG“ steht für außergewöhnliche Gehbehinderung. Es wird nicht schon dann vergeben, wenn jemand schlecht laufen kann oder einen Rollator nutzt.

Entscheidend ist, dass sich die betroffene Person außerhalb des Kraftfahrzeugs dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder nur mit sehr großer Anstrengung bewegen kann. Die Anforderungen sind hoch. Deshalb lohnt es sich, ärztliche Unterlagen genau vorzubereiten, wenn das Merkzeichen beantragt wird.

Merkzeichen „Bl“: Welche Bedeutung Blindheit beim Parkausweis hat

Das Merkzeichen „Bl“ steht für blind. Es wird Menschen zuerkannt, deren Sehvermögen extrem eingeschränkt ist.

Für den blauen EU-Parkausweis ist dieses Merkzeichen besonders wichtig. Wer „Bl“ im Schwerbehindertenausweis stehen hat, kann grundsätzlich zu den berechtigten Personen gehören.

Blauer EU-Parkausweis muss extra beantragt werden

Der blaue EU-Parkausweis wird nicht automatisch mit dem Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Betroffene müssen ihn bei der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragen.

Vorher sollte geklärt werden, welche Unterlagen verlangt werden. In der Regel werden der Schwerbehindertenausweis, ein Lichtbild und gegebenenfalls weitere Nachweise benötigt. Der Ausweis wird meist befristet ausgestellt und muss rechtzeitig verlängert werden.

Parken im Ausland: EU-Parkausweis erleichtert Reisen

Der blaue EU-Parkausweis hilft nicht nur in Deutschland. Er erleichtert auch das Parken in vielen europäischen Ländern.

Trotzdem sollten Betroffene sich vor Reisen informieren, welche Regeln im jeweiligen Land gelten. Nicht jede Parkerleichterung ist überall gleich ausgestaltet. Gerade im Ausland können falsche Annahmen teuer werden.

Wer keinen blauen Parkausweis hat, darf nicht einfach Behindertenparkplätze nutzen

Ein häufiger Fehler ist das Parken auf einem Behindertenparkplatz nur mit dem Schwerbehindertenausweis hinter der Windschutzscheibe. Das genügt nicht.

Wer keinen gültigen blauen EU-Parkausweis sichtbar auslegt, riskiert ein Bußgeld und unter Umständen das Abschleppen des Fahrzeugs. Das gilt auch dann, wenn tatsächlich eine Behinderung vorliegt.

Kfz-Steuerbefreiung bei Schwerbehinderung

Menschen mit bestimmten Merkzeichen können eine vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer erhalten. Das betrifft insbesondere schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „aG“.

„H“ steht für hilflos. „Bl“ steht für blind. „aG“ steht für außergewöhnliche Gehbehinderung. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, sollte prüfen, ob eine vollständige Steuerbefreiung möglich ist.

Kfz-Steuer um 50 Prozent senken

Auch wer keine vollständige Steuerbefreiung erhält, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Ermäßigung bekommen. Eine Halbierung der Kfz-Steuer kommt insbesondere bei Menschen mit Merkzeichen „G“ oder „GL“ in Betracht.

„G“ bedeutet erheblich gehbehindert. „GL“ steht für gehörlos. Betroffene sollten aber beachten, dass steuerliche Vergünstigungen an bestimmte Voraussetzungen gebunden sind und nicht automatisch gewährt werden.

Steuervergünstigung muss beantragt werden

Die Kfz-Steuervergünstigung fällt nicht einfach von selbst an. Sie muss beantragt werden.

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Wichtig ist außerdem, dass das Fahrzeug in der Regel auf die schwerbehinderte Person zugelassen ist und entsprechend genutzt wird. Wer das Fahrzeug überwiegend für andere Zwecke einsetzt, kann Probleme bekommen.

Neuwagenrabatt für Menschen mit Behinderung

Viele Autohersteller bieten Sondernachlässe beim Kauf eines Neuwagens an. Diese Rabatte richten sich häufig an Menschen mit Schwerbehinderung und werden über Autohäuser abgewickelt.

Einen gesetzlichen Anspruch auf einen solchen Rabatt gibt es jedoch nicht. Der Händler entscheidet mit, ob und in welcher Höhe ein Nachlass gewährt wird. Deshalb sollten Betroffene Angebote vergleichen und ausdrücklich nach einem Schwerbehindertenrabatt fragen.

Beim Autokauf zählt Verhandlungsgeschick

Wer einen Neuwagen kaufen möchte, sollte den Schwerbehindertenausweis früh im Verkaufsgespräch ansprechen. Manche Hersteller machen Rabatte von bestimmten Voraussetzungen abhängig, etwa einem Mindestgrad der Behinderung oder der Zulassung des Fahrzeugs auf die schwerbehinderte Person.

Betroffene sollten sich nicht mit der ersten Auskunft zufriedengeben. Es kann sinnvoll sein, mehrere Händler derselben Marke oder verschiedene Hersteller zu vergleichen.

Kfz-Versicherung kann günstiger werden

Auch bei der Kfz-Versicherung können Menschen mit Behinderung sparen. Einen gesetzlichen Anspruch auf einen Schwerbehindertenrabatt gibt es allerdings nicht.

Viele Versicherer bieten aber Sondertarife oder Nachlässe an. Häufig verlangen sie, dass das Fahrzeug auf die Person mit Behinderung zugelassen ist. Wichtig ist außerdem: Behinderungsbedingte Zusatzausstattungen sollten der Kaskoversicherung gemeldet werden.

Umbauten am Auto müssen richtig versichert sein

Viele Menschen mit Behinderung benötigen besondere Fahrzeugumbauten. Dazu gehören Handgas, Lenkhilfen, Einstiegshilfen, Rollstuhlverladesysteme oder andere technische Anpassungen.

Solche Umbauten können teuer sein. Deshalb sollten sie bei der Versicherung angegeben werden. Sonst kann es im Schadensfall Streit geben, ob die Zusatzausstattung mitversichert ist.

Führerschein mit Behinderung ist möglich

Eine Behinderung schließt den Führerschein nicht automatisch aus. Entscheidend ist, ob die Person sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann.

Manchmal sind ärztliche Gutachten, technische Auflagen oder Fahrzeuganpassungen erforderlich. Wer unsicher ist, sollte sich vor Beginn der Fahrausbildung beraten lassen, damit später keine unnötigen Kosten entstehen.

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ADAC und andere Mitgliedschaften können Ermäßigungen bieten

Auch bei Automobilclubs oder Mobilitätsdiensten können Menschen mit Behinderung von Ermäßigungen profitieren. Diese Vergünstigungen sind jedoch freiwillige Leistungen der Anbieter.

Deshalb sollten Betroffene bei Mitgliedschaftsanträgen genau prüfen, ob eine Ermäßigung vorgesehen ist. Wer bereits Mitglied ist, kann nachfragen, ob eine Umstellung auf einen günstigeren Tarif möglich ist.

EU-Behinderten- und Parkausweis: Was sich künftig ändern kann

Auf europäischer Ebene wurde ein einheitlicher Europäischer Behindertenausweis sowie ein verbesserter EU-Behindertenparkausweis beschlossen. Ziel ist, Menschen mit Behinderung grenzüberschreitend den Zugang zu Erleichterungen zu erleichtern.

Die Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Vorschriften jedoch erst anpassen und anwenden. Für Betroffene heißt das: Der bestehende nationale Ausweis und der blaue EU-Parkausweis bleiben zunächst praktisch entscheidend.

Praxisbeispiel: Wie Horst-Dieter seine Rechte rund ums Auto durchsetzt

Horst-Dieter ist 69 Jahre alt und schwerbehindert. Er hat einen Grad der Behinderung von 80 und das Merkzeichen „G“. Wegen einer schweren Gehbehinderung kann er nur kurze Strecken laufen und ist für Arztbesuche, Einkauf und Besuche bei seiner Tochter auf das Auto angewiesen.

Zunächst glaubt Horst-Dieter, er dürfe mit seinem Schwerbehindertenausweis auf jedem Behindertenparkplatz parken. Als ihn seine Tochter darauf hinweist, prüft er seine Unterlagen genauer. Dabei stellt er fest: Für die ausgewiesenen Behindertenparkplätze reicht sein Schwerbehindertenausweis nicht aus, weil ihm das Merkzeichen „aG“ fehlt und er keinen blauen EU-Parkausweis besitzt.

Horst-Dieter beantragt deshalb zunächst keine Parkkarte, sondern lässt ärztlich prüfen, ob bei ihm möglicherweise die Voraussetzungen für das Merkzeichen „aG“ vorliegen. Sein Orthopäde bestätigt, dass Horst-Dieter sich außerhalb des Autos nur unter sehr großer Anstrengung bewegen kann. Mit den medizinischen Unterlagen stellt er beim Versorgungsamt einen Änderungsantrag.

Gleichzeitig prüft Horst-Dieter seine Kfz-Steuer. Weil er das Merkzeichen „G“ hat, kann für ihn eine Steuerermäßigung um 50 Prozent in Betracht kommen. Er stellt den Antrag und spart künftig jedes Jahr einen Teil der Kfz-Steuer.

Auch beim Autokauf wird Horst-Dieter aktiv. Sein altes Fahrzeug ist zu niedrig, das Einsteigen bereitet ihm Schmerzen. Beim Händler fragt er ausdrücklich nach einem Nachlass für Menschen mit Schwerbehinderung. Der erste Händler winkt ab. Der zweite bietet ihm einen deutlichen Rabatt auf den Listenpreis an.

Zusätzlich meldet Horst-Dieter seiner Kfz-Versicherung die behinderungsbedingte Einstiegshilfe, die in das neue Fahrzeug eingebaut wird. Damit stellt er sicher, dass die Sonderausstattung im Schadensfall nicht übersehen wird.

Das Beispiel zeigt: Horst-Dieter bekommt nicht automatisch alle Vorteile. Er muss prüfen, beantragen, nachweisen und verhandeln. Am Ende spart er aber Kfz-Steuer, erhält einen besseren Fahrzeugrabatt und vermeidet den teuren Fehler, ohne blauen EU-Parkausweis auf einem Behindertenparkplatz zu parken.

Warum Horst-Dieters Beispiel typisch ist

Viele schwerbehinderte Menschen kennen einzelne Vorteile, aber nicht die genauen Voraussetzungen. Gerade beim Parken kann das zu Problemen führen.

Horst-Dieters Fall zeigt deshalb drei wichtige Punkte: Der Schwerbehindertenausweis ersetzt nicht den blauen EU-Parkausweis. Steuervergünstigungen müssen beantragt werden. Rabatte beim Autokauf und bei Versicherungen sind oft möglich, aber nicht garantiert.

Diese Unterlagen sollten Betroffene bereithalten

Wer Vergünstigungen rund ums Auto nutzen möchte, sollte wichtige Unterlagen griffbereit haben. Dazu gehören der Schwerbehindertenausweis, der Bescheid über den Grad der Behinderung, Nachweise zu Merkzeichen und Fahrzeugunterlagen.

Bei Anträgen auf Parkerleichterungen oder Steuervergünstigungen können zusätzlich ärztliche Unterlagen wichtig sein. Wer ein Fahrzeug umbauen lässt, sollte Rechnungen und technische Nachweise sorgfältig aufbewahren.

Typische Fehler bei Schwerbehinderung und Auto

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass jeder Schwerbehindertenausweis zum Parken auf Behindertenparkplätzen berechtigt. Das stimmt nicht.

Ebenso problematisch ist es, Steuervergünstigungen nicht zu beantragen oder beim Autokauf nicht nach Rabatten zu fragen. Viele Vorteile werden nur gewährt, wenn Betroffene selbst aktiv werden.

Was Betroffene konkret tun sollten

Menschen mit Behinderung sollten zuerst prüfen, welche Merkzeichen in ihrem Schwerbehindertenausweis stehen. Danach lässt sich klären, welche Vorteile tatsächlich in Betracht kommen.

Wer stark in seiner Mobilität eingeschränkt ist, sollte prüfen lassen, ob ein zusätzliches Merkzeichen beantragt werden kann. Wer ein Auto nutzt, sollte außerdem Kfz-Steuer, Versicherung, Parkberechtigung, Fahrzeugumbauten und mögliche Rabatte systematisch prüfen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Schwerbehinderung und Auto

Darf ich mit Schwerbehindertenausweis auf einem Behindertenparkplatz parken?

Nein, nicht automatisch. Dafür ist in der Regel der blaue EU-Parkausweis erforderlich. Ein normaler Schwerbehindertenausweis reicht nicht aus.

Wer bekommt den blauen EU-Parkausweis?

Der blaue EU-Parkausweis kommt vor allem für Menschen mit dem Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ in Betracht. Auch bestimmte weitere Personengruppen können berechtigt sein. Der Antrag wird bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde gestellt.

Welche Merkzeichen bringen Vorteile bei der Kfz-Steuer?

Eine vollständige Kfz-Steuerbefreiung kann bei den Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „aG“ möglich sein. Eine Ermäßigung um 50 Prozent kommt insbesondere bei „G“ oder „GL“ in Betracht.

Gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf Neuwagenrabatt?

Nein. Rabatte beim Neuwagenkauf sind freiwillige Leistungen von Herstellern oder Händlern. Betroffene sollten mehrere Angebote einholen und ausdrücklich nach einem Schwerbehindertenrabatt fragen.

Muss ich Umbauten am Auto der Versicherung melden?

Ja, behinderungsbedingte Zusatzausstattungen sollten der Kaskoversicherung gemeldet werden. Das ist wichtig, damit es im Schadensfall keine Streitigkeiten über den Versicherungsschutz gibt.

Fazit: Schwerbehinderung kann beim Auto viele Vorteile bringen – aber nur mit Antrag und Nachweis

Menschen mit Behinderung können rund um Auto, Parken, Kfz-Steuer, Versicherung und Neuwagenkauf erhebliche Vorteile haben. Diese entstehen aber selten automatisch.

Entscheidend sind die richtigen Merkzeichen, vollständige Nachweise und rechtzeitige Anträge. Wer nur den Schwerbehindertenausweis besitzt, darf deshalb nicht automatisch auf Behindertenparkplätzen parken und erhält auch nicht automatisch jede Vergünstigung.

Horst-Dieters Beispiel zeigt: Wer seine Rechte kennt, spart Geld und vermeidet Fehler. Betroffene sollten daher genau prüfen, welche Merkzeichen sie haben, welche Anträge möglich sind und wo freiwillige Rabatte genutzt werden können.