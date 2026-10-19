Schwerbehinderung: Diese Erleichterungen sind fix und müssen oft beantragt werden

Weniger Steuern, günstigere Fahrten mit Bus und Bahn, ein reduzierter Rundfunkbeitrag und zusätzliche Urlaubstage: Eine anerkannte Schwerbehinderung kann den Alltag spürbar erleichtern. Welche Ansprüche bestehen, hängt allerdings vom Grad der Behinderung, den eingetragenen Merkzeichen und den Voraussetzungen der jeweiligen Leistung ab.

Viele dieser Erleichterungen bestehen bereits seit Jahren. Eine konkrete Änderung seit 2026 betrifft den steuerlichen Nachweis: Bei neuen oder geänderten Feststellungen werden die Daten grundsätzlich elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt.

GdB und Merkzeichen entscheiden über die Entlastung

Als schwerbehindert gilt grundsätzlich, wer einen anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 hat. Steuerliche Erleichterungen über den Behinderten-Pauschbetrag sind dagegen bereits ab einem GdB von 20 möglich.

Für zahlreiche weitere Ansprüche kommt es auf die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis an. „G“ bezeichnet eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr, „aG“ eine außergewöhnliche Gehbehinderung und „RF“ die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags.

Der Feststellungsbescheid eröffnet damit verschiedene Möglichkeiten, ersetzt aber häufig nicht den Antrag bei der zuständigen Stelle. Finanzamt, Versorgungsbehörde, Hauptzollamt, Krankenkasse und Beitragsservice entscheiden jeweils über unterschiedliche Vergünstigungen.

Diese Erleichterungen kommen in Betracht

Bereich Mögliche Entlastung Wichtige Voraussetzung Einkommensteuer Behinderten-Pauschbetrag, bei GdB 50 jährlich 1.140 Euro Anerkannter GdB ab 20; steuerlich geltend machen Behinderungsbedingte Fahrten 900 oder 4.500 Euro Fahrtkostenpauschale Bestimmter GdB beziehungsweise Merkzeichen; zumutbare Belastung wird berücksichtigt Bus und Bahn Nahverkehr ohne zusätzliche Fahrkarte im gesetzlichen Geltungsbereich Berechtigender Ausweis mit Beiblatt und gültiger Wertmarke Kfz-Steuer 50 Prozent Ermäßigung oder vollständige Befreiung Passende Merkzeichen; bei 50 Prozent Verzicht auf die Wertmarke Rundfunkbeitrag Mit RF monatlich 6,12 Euro Antrag und Nachweis; vollständige Befreiung bei gesonderten Voraussetzungen Gesetzliche Zuzahlungen Befreiung nach Erreichen der Belastungsgrenze Regelmäßig zwei Prozent, bei schwerwiegender chronischer Erkrankung ein Prozent der berücksichtigungsfähigen Jahreseinnahmen Arbeitsleben Fünf zusätzliche Urlaubstage bei einer Fünftagewoche Schwerbehindertenstatus; bei unterjährigem Bestehen gegebenenfalls anteilig Altersrente Früherer Rentenbeginn möglich GdB mindestens 50 bei Rentenbeginn, 35 Versicherungsjahre und passende Altersgrenze

Beim Pauschbetrag entscheidet die persönliche Steuerbelastung

Der jährliche Behinderten-Pauschbetrag beträgt bei GdB 50 insgesamt 1.140 Euro und bei GdB 100 insgesamt 2.840 Euro. Für hilflose, blinde und taubblinde Menschen sieht das Gesetz einen erhöhten Pauschbetrag von 7.400 Euro vor.

Der Betrag mindert das zu versteuernde Einkommen; die tatsächliche Ersparnis hängt von der persönlichen Steuerbelastung ab. Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent bewirkt ein Pauschbetrag von 1.140 Euro überschlägig 342 Euro weniger Einkommensteuer.

Wer ohnehin keine Einkommensteuer zahlt, erhält aus dem eigenen Pauschbetrag keine zusätzliche Auszahlung. Die Unterscheidung ist wichtig, weil hohe Freibeträge in Überschriften schnell wie ein direkter Geldanspruch wirken.

Seit 2026 gilt ein neuer Nachweisweg beim Finanzamt

Für neue oder geänderte Feststellungen ab 2026 erfolgt der steuerliche Nachweis grundsätzlich über eine elektronische Meldung der zuständigen Feststellungsbehörde. Betroffene müssen dafür die Übermittlung veranlassen beziehungsweise ihr zustimmen und ihre Steuer-Identifikationsnummer angeben.

Die Berücksichtigung des Pauschbetrags muss weiterhin in der Steuererklärung beantragt werden. Bereits vor 2026 ausgestellte, weiterhin gültige Nachweise werden durch die Umstellung nicht pauschal unbrauchbar.

Wer einen neuen Bescheid erhalten hat, sollte deshalb prüfen, ob die Datenübermittlung angestoßen wurde. Weitere Einzelheiten erklärt der Beitrag zum neuen steuerlichen Nachweis bei Schwerbehinderung.

Fahrtkostenpauschale kann zusätzlich berücksichtigt werden

Zusätzlich zum Behinderten-Pauschbetrag kommt eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale infrage. Sie beträgt 900 Euro bei einem GdB von mindestens 80 oder bei mindestens GdB 70 zusammen mit dem Merkzeichen G.

Bei den Merkzeichen aG, Bl, TBl oder H sieht das Gesetz 4.500 Euro vor. Anders als beim Behinderten-Pauschbetrag wird hier jedoch die zumutbare Belastung berücksichtigt, sodass sich der steuerliche Vorteil erst im Zusammenspiel mit den übrigen außergewöhnlichen Belastungen ergibt.

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Bus und Bahn: Die Wertmarke macht den Unterschied

Die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr setzt einen entsprechend gekennzeichneten Schwerbehindertenausweis, ein Beiblatt und eine gültige Wertmarke voraus. Berechtigende Merkzeichen sind insbesondere G, aG, H, Bl oder Gl; der gesetzliche Geltungsbereich umfasst beispielsweise Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge.

Die Wertmarke kostet derzeit 104 Euro für zwölf Monate oder 53 Euro für sechs Monate. Bei H oder Bl sowie beim Bezug bestimmter existenzsichernder Sozialleistungen wird sie auf Antrag ohne Eigenbeteiligung ausgegeben.

Mit dem Merkzeichen B kann eine Begleitperson im Nah- und Fernverkehr unentgeltlich mitfahren. Dafür muss die schwerbehinderte Person selbst keine Wertmarke besitzen; eine eigene gültige Fahrkarte kann ebenfalls ausreichen.

Kfz-Steuer: Das Wahlrecht betrifft die halbe Ermäßigung

Mit den Merkzeichen G oder Gl ist für ein auf die schwerbehinderte Person zugelassenes Fahrzeug eine Ermäßigung der Kfz-Steuer um 50 Prozent möglich. Voraussetzung ist, dass die unentgeltliche Beförderung mit Wertmarke nicht gleichzeitig beansprucht wird.

Bei aG, H oder Bl kommt eine vollständige Kfz-Steuerbefreiung in Betracht, die mit der Nahverkehrsberechtigung kombiniert werden kann. Für die Steuervergünstigung gelten weitere Bedingungen, unter anderem zur Zulassung und zur Nutzung des Fahrzeugs.

Welche Variante wirtschaftlich günstiger ist, hängt von der Fahrzeugsteuer und der tatsächlichen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ab. Ein konkreter Vergleich von Wertmarke und Kfz-Steuerermäßigung hilft bei der Entscheidung.

Beim Rundfunkbeitrag sind 146,88 Euro Ersparnis im Jahr möglich

Mit dem Merkzeichen RF lässt sich der Rundfunkbeitrag auf ein Drittel reduzieren: Statt 18,36 Euro werden monatlich 6,12 Euro fällig. Das entspricht einer Ersparnis von 12,24 Euro im Monat beziehungsweise 146,88 Euro im Jahr.

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Eine vollständige Befreiung kommt beispielsweise bei Taubblindheit, beim Bezug von Blindenhilfe oder bestimmten existenzsichernden Sozialleistungen infrage. Die Ermäßigung oder Befreiung muss beim Beitragsservice beantragt werden und kann bei nachgewiesenen Voraussetzungen bis zu drei Jahre rückwirkend berücksichtigt werden.

Für Behindertenparkplätze braucht es einen eigenen Parkausweis

Ein Schwerbehindertenausweis allein berechtigt nicht zum Parken auf einem Stellplatz mit Rollstuhlsymbol. Der blaue EU-Parkausweis kommt insbesondere bei aG oder Bl und für weitere gesetzlich erfasste Personengruppen infrage und muss gesondert beantragt werden.

Der orangefarbene Parkausweis eröffnet bestimmten weiteren Gruppen Parkerleichterungen, erlaubt nach den allgemeinen bundesweiten Regeln aber keine Nutzung dieser Behindertenparkplätze. Welche Unterschiede gelten, erläutert der Beitrag zum blauen und orangefarbenen Parkausweis bei Schwerbehinderung.

Bei Gesundheitskosten zählt die anerkannte Belastungsgrenze

Für gesetzliche Zuzahlungen gilt grundsätzlich eine jährliche Belastungsgrenze von zwei Prozent der zu berücksichtigenden Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Bei schwerwiegend chronisch Erkrankten in Dauerbehandlung kann sie auf ein Prozent sinken; gesetzliche Freibeträge und die Haushaltssituation fließen in die Berechnung ein.

Die Schwerbehinderung allein begründet diesen niedrigeren Satz nicht. Wer die Voraussetzungen erfüllt und seine Grenze erreicht, kann bei der Krankenkasse eine Befreiung für den Rest des Kalenderjahres beantragen; mehr dazu im Beitrag zur Zuzahlungsgrenze bei Schwerbehinderung und chronischer Erkrankung.

Zusatzurlaub und besonderer Schutz im Arbeitsleben

Schwerbehinderte Beschäftigte erhalten bei einer Fünftagewoche grundsätzlich fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage im Jahr. Bei einer anderen Verteilung der Arbeitstage verändert sich die Zahl entsprechend; eine bloße Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 vermittelt diesen gesetzlichen Zusatzurlaub nicht.

Vor einer Kündigung durch den Arbeitgeber ist grundsätzlich die Zustimmung des Integrations- oder Inklusionsamtes erforderlich. Ausnahmen bestehen unter anderem, wenn das Arbeitsverhältnis noch nicht länger als sechs Monate besteht.

Früher in Rente: 35 Versicherungsjahre bleiben Voraussetzung

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen setzt mindestens GdB 50 bei Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Jahren voraus. Für den Jahrgang 1964 und alle später Geborenen ist sie ab 65 Jahren abschlagsfrei möglich.

Ein Beginn ab 62 Jahren ist möglich, führt beim frühestmöglichen Start aber zu einem dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent. Wer den früheren Rentenbeginn nutzen möchte, sollte deshalb die konkrete Rentenhöhe und den Versicherungsverlauf vor der Entscheidung prüfen lassen.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Anträge bringen unterschiedliche Vorteile

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Sabine ist 58 Jahre alt, berufstätig und hat ganzjährig einen anerkannten GdB von 50 mit Merkzeichen G. Sie nutzt kaum öffentliche Verkehrsmittel und beantragt für ihr auf sie zugelassenes Auto mit jährlich 240 Euro Kfz-Steuer die 50-prozentige Ermäßigung, wodurch sie 120 Euro spart.

Zusätzlich macht sie in ihrer Steuererklärung den Behinderten-Pauschbetrag von 1.140 Euro geltend, der bei angenommenen 30 Prozent Grenzsteuersatz überschlägig 342 Euro Einkommensteuer spart. Zusammen sind das in diesem Beispiel rund 462 Euro jährlich; eine Wertmarke kann sie während der Nutzung der halben Kfz-Steuerermäßigung nicht gleichzeitig beanspruchen.

Sechs Fragen und Antworten zu den Erleichterungen bei Schwerbehinderung

Erhalte ich mit GdB 50 automatisch sämtliche Vergünstigungen?

Nein, viele Ansprüche setzen bestimmte Merkzeichen oder zusätzliche persönliche Voraussetzungen voraus. Häufig ist außerdem ein eigener Antrag bei der jeweils zuständigen Stelle erforderlich.

Werden die 1.140 Euro Behinderten-Pauschbetrag ausgezahlt?

Der Pauschbetrag wird bei der Einkommensteuer berücksichtigt und senkt das zu versteuernde Einkommen. Wie viel Geld dadurch tatsächlich gespart wird, hängt von der persönlichen Steuerbelastung ab.

Müssen wegen des elektronischen Nachweises alle einen neuen GdB-Antrag stellen?

Nein, die Umstellung betrifft grundsätzlich neue oder geänderte Feststellungen ab 2026. Ein weiterhin gültiger älterer Nachweis erfordert allein deshalb keinen neuen medizinischen Feststellungsantrag.

Kann ich die Wertmarke und die Kfz-Steuervergünstigung gleichzeitig nutzen?

Bei der 50-prozentigen Kfz-Steuerermäßigung wegen G oder Gl besteht grundsätzlich ein Wahlrecht. Die vollständige Steuerbefreiung bei aG, H oder Bl kann dagegen neben der Nahverkehrsberechtigung bestehen.

Führt das Merkzeichen RF zur vollständigen Rundfunkbeitragsbefreiung?

RF ermöglicht auf Antrag einen reduzierten Beitrag von derzeit 6,12 Euro monatlich. Für eine vollständige Befreiung müssen andere Voraussetzungen vorliegen, etwa Taubblindheit oder der Bezug einer befreienden Sozialleistung.

Darf ich mit dem Merkzeichen G auf Behindertenparkplätzen parken?

G allein genügt dafür nicht. Für die allgemeinen Stellplätze mit Rollstuhlsymbol ist nach den bundesweiten Regeln grundsätzlich ein blauer EU-Parkausweis erforderlich.

Stand: 19. Oktober 2026.

Quellen: § 33b EStG; § 33 EStG; Finanzverwaltung NRW: Steuererleichterungen und Nachweis ab 2026; Niedersächsisches Landesamt: Unentgeltliche Beförderung; Zoll: Kfz-Steuervergünstigungen; Beitragsservice: Menschen mit Behinderung.