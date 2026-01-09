Schwerbehinderung: Blauer oder oranger Parkausweis – Diese Regeln entscheiden – G ist oft zu wenig

Lesedauer 3 Minuten

Wer das Merkzeichen „G“ im Schwerbehindertenausweis hat, erlebt bei der Straßenverkehrsbehörde oft eine Überraschung: Der Ausweis allein öffnet nicht automatisch den Zugang zu den Stellplätzen mit Rollstuhlsymbol. Für diese Plätze ist in der Regel der blaue EU-Parkausweis erforderlich – und der hängt nicht am „G“, sondern an deutlich strengeren Voraussetzungen.

Der Unterschied lautet: „G“ beschreibt eine erhebliche Gehbeeinträchtigung, der Parkausweis ist dagegen eine straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung nach festen Fallgruppen.

Genau deshalb scheitern viele Anträge nicht an „fehlender Behinderung“, sondern daran, dass die falsche Ausweisart beantragt wird oder die Nachweise nicht zur Fallgruppe passen.

Welche Konstellation führt zu welchem Parkausweis?

Voraussetzung/Konstellation Ausweis – und was damit möglich ist Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) Blauer EU-Parkausweis. Parken auf Behindertenparkplätzen mit Rollstuhlsymbol ist erlaubt; zusätzlich kommen weitere Parkerleichterungen in Betracht (je nach Situation). Merkzeichen Bl (blind) Blauer EU-Parkausweis mit den gleichen Kernrechten (inkl. Rollstuhlplätze). Beidseitige Amelie/Phokomelie oder vergleichbare Funktionseinschränkungen In der Praxis ebenfalls Blauer EU-Parkausweis. „G“ und „B“ plus bestimmte GdB-Kombination (typisch: mindestens 70 Beine/LWS und gleichzeitig mindestens 50 Herz/Atmung) Oranger Parkausweis (bundeseinheitliche Ausnahmegenehmigung). Bringt Parkerleichterungen, berechtigt aber nicht zum Parken auf Rollstuhl-Behindertenparkplätzen. Morbus Crohn/Colitis ulcerosa mit entsprechendem GdB Häufig Oranger Parkausweis (bundeseinheitlich), ebenfalls ohne Rollstuhlplätze. Regionale Sonderregel (Beispiel: Berlin/Brandenburg) In Berlin/Brandenburg kann es – aufgrund einer Ländervereinbarung und je nach erteilter Genehmigung – zusätzliche Parkmöglichkeiten geben; außerhalb dieser Region gilt das nicht automatisch.

Merksatz für Betroffene: Mit „G“ kann unter Umständen ein oranger Ausweis erreichbar sein – der blaue hängt in der Regel an aG/Bl (oder den wenigen ausdrücklich genannten Sondergruppen).

Was der orange Parkausweis in der Praxis bringt – und wo die Grenze ist

Der orange Ausweis wird oft missverstanden, weil er „wie ein Parkausweis für Behinderte“ aussieht, aber rechtlich etwas anderes ist: Er ist eine Ausnahmegenehmigung für bestimmte Parkerleichterungen.

Typische Beispiele, die viele Behörden in ihren Merkblättern nennen: bis zu drei Stunden im eingeschränkten Haltverbot (Ankunftszeit über Parkscheibe nachweisen), länger im Zonenhaltverbot, bis zu drei Stunden auf Bewohnerparkplätzen, außerdem häufig kostenlos und zeitlich unbegrenzt an Parkuhren/Parkscheinautomaten.

Die Grenze ist für die meisten der entscheidende Punkt: Rollstuhl-Behindertenparkplätze sind mit Orange grundsätzlich tabu. Wer dort mit Orange parkt, riskiert Verwarnung oder Abschleppen – und erlebt dann die zweite Überraschung nach der Ablehnung des „blauen“ Antrags.

Wichtig ist auch die „kleine“ Praxisregel, die in vielen Informationen wiederkehrt: Parkerleichterungen gelten typischerweise nur, wenn in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht, die höchstzulässige Parkzeit kann auf 24 Stunden begrenzt sein, und der Ausweis muss gut sichtbar im Fahrzeug liegen.

Warum Behörden oft mehr verlangen als den Schwerbehindertenausweis

Beim blauen EU-Parkausweis ist die Lage meist eindeutig, weil aG oder Bl als Merkzeichen direkt im Ausweis stehen. Deshalb laufen diese Anträge oft relativ geradlinig: Antrag, Kopie des Ausweises, Foto, Identitätsnachweis – fertig, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Beim orangefarbenen Ausweis ist es anders. Hier reicht „G“ nicht; es kommt auf konkrete Fallgruppen an, in denen häufig Teil-GdB-Werte eine Rolle spielen (Beine/LWS einerseits, Herz/Atmung andererseits) oder ein bestimmter GdB für Erkrankungen wie Morbus Crohn/Colitis ulcerosa.

Genau diese Details sind aus dem Schwerbehindertenausweis allein nicht immer sauber ableitbar. Deshalb verlangen viele Straßenverkehrsbehörden in der Praxis zusätzlich den Feststellungsbescheid oder eine Bescheinigung, aus der die einschlägige Berechtigung hervorgeht, und entscheiden erst dann.

So läuft der Antrag als Service-Check: Wo, wie, womit?

Zuständig ist in der Regel die Straßenverkehrsbehörde am Wohnort (häufig im Ordnungsamt/Bürgerbüro angesiedelt). Der Antrag selbst ist meist unspektakulär – die Musik spielt bei den Unterlagen.

Für den blauen EU-Parkausweis verlangen Behörden typischerweise neben dem Antrag eine Kopie des Schwerbehindertenausweises (mit aG/Bl bzw. anerkannter Sonderkonstellation), ein Passfoto und einen Identitätsnachweis.

Für den orangefarbenen Ausweis solltest du von Anfang an damit rechnen, dass zusätzlich ein Feststellungsbescheid oder eine Berechtigungsbescheinigung benötigt wird, weil die Behörde die Fallgruppe prüfen muss; wer das nicht dabeihat, bekommt den Antrag häufig nicht „abgelehnt“, aber praktisch ausgebremst, weil Unterlagen nachgefordert werden.

Die drei häufigsten Fehler – und wie man sie vermeidet

Der erste Fehler ist der Klassiker: Mit „G“ den blauen Ausweis beantragen und dann enttäuscht sein, weil die Behörde auf aG/Bl verweist. Das ist keine Schikane, sondern die Systemlogik des Parkrechts.

Der zweite Fehler ist subtiler: Viele beantragen „orange“, legen aber nur den Schwerbehindertenausweis vor. Wenn die Fallgruppe über GdB-Aufteilungen läuft, fehlt der Behörde die entscheidende Information, und der Antrag bleibt hängen. Wer stattdessen gleich den Bescheid/Berechtigungsnachweis mit einreicht, spart sich oft Wochen.

Der dritte Fehler passiert beim Parken: Orange wird mit „Behindertenparkplätzen“ verwechselt. Wer mit orange auf Rollstuhl-Plätzen parkt, steht schnell im Konflikt mit Kontrolle und Abschlepprisiko – und verliert am Ende doppelt, weil die Erleichterungen eigentlich für andere Situationen gedacht sind.

Wenn du nur „G“ hast: Welche Wege realistisch sind

Wenn „G“ vorliegt, aber kein „aG/Bl“, gibt es im Kern drei realistische Optionen: Entweder die Voraussetzungen für den orangefarbenen Ausweis sind erfüllt und können über Bescheid/Bescheinigung belegt werden, oder es bleibt bei den allgemeinen Parkregeln, oder – wenn sich die Mobilität erheblich verschlechtert – wird eine Neufeststellung im Schwerbehindertenrecht angestoßen, weil ohne „aG/Bl“ der blaue Ausweis regelmäßig außer Reichweite bleibt.

