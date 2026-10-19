Arbeitnehmer wurden 30 Minuten Pause trotz durcharbeiten abgezogen – BAG-Urteil

Arbeitszeit: 30 Minuten Pause abgezogen, obwohl Sie durcharbeiten – BAG stärkt Beschäftigte

Auf der Abrechnung steht eine Mittagspause, im Arbeitsalltag gab es dafür keine Gelegenheit: So kann geleistete Arbeit aus dem Zeitkonto verschwinden. Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zeigt, warum Arbeitgeber solche Abzüge nicht einfach mit einem Verweis auf ihre Software verteidigen können.

Die Entscheidung Aktenzeichen 5 AZR 51/24, betrifft eine Klinikärztin, die die Bezahlung von 59 Stunden und drei Minuten verlangte. Sie stärkt Beschäftigte im Streit um durchgearbeitete Pausen, bedeutet aber weder ein allgemeines Verbot automatischer Abzüge noch eine automatische Lohnnachzahlung.

59 Stunden gestrichen: Was im Fall der Ärztin passiert war

Die Assistenzärztin arbeitete in Teilzeit mit 30 Wochenstunden, vorgesehen waren täglich sechs Stunden von 7.30 bis 13.30 Uhr. Blieb sie länger als sechs Stunden, zog das betriebliche System grundsätzlich 30 Minuten Pause ab, sofern keine ausreichend lange Pause dokumentiert war.

Für die Zeit von September 2018 bis August 2019 summierten sich die automatischen Abzüge auf 59 Stunden und drei Minuten. Die Ärztin erklärte, sie habe während dieser Zeiten gearbeitet; tatsächlich genommene Pausen seien gesondert erfasst worden.

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht wiesen ihre Klage zunächst ab. Das Bundesarbeitsgericht hob das Berufungsurteil auf und verwies den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht Saarland zurück.

Eine gebuchte Pause beweist keine Arbeitsunterbrechung

Der entscheidende Unterschied liegt zwischen einer Rechenoperation und dem tatsächlichen Arbeitsablauf. Zieht ein Programm automatisch eine halbe Stunde ab, lässt sich daraus nicht ablesen, ob die Beschäftigte in dieser Zeit wirklich frei hatte.

Die Ärztin hatte für die einzelnen Tage angegeben, von wann bis wann sie gearbeitet habe, und die tatsächlich genommenen Pausen abgegrenzt. Darauf durfte der Arbeitgeber nicht lediglich mit einem pauschalen Bestreiten und dem Hinweis auf die automatischen Einträge antworten.

Er musste sich konkret zu den behaupteten Arbeitszeiten und den angeblich genommenen Pausen erklären. Die rechtliche Einordnung solcher Abzüge erläutert auch der Beitrag über Lohnansprüche trotz automatisch abgezogener Pausen.

Warum das Urteil noch keine Nachzahlung garantiert

Wer zusätzliche Arbeitszeit bezahlt haben möchte, muss grundsätzlich zwei Fragen beantworten: Wann wurde gearbeitet, und weshalb ist diese zusätzliche Arbeit dem Arbeitgeber zuzurechnen? Dafür kommt etwa eine Anordnung, nachträgliche Billigung, bewusste Duldung oder eine Arbeitsmenge infrage, die sich ohne Mehrarbeit nicht erledigen ließ.

Allein die Möglichkeit des Arbeitgebers, einen automatischen Pausenabzug im System zu sehen, belegt noch keine Billigung zusätzlicher Arbeit. Der Eintrag verrät schließlich gerade nicht, ob tatsächlich durchgearbeitet wurde.

Das BAG verlangte im Klinikfall allerdings keine schematische Schilderung jeder einzelnen Tätigkeit während jeder streitigen Pause. Auch nachvollziehbar beschriebene, wiederkehrende Aufgaben und typische Stationsabläufe konnten für die Darlegung genügen, weshalb die Arbeit ohne Pause erforderlich gewesen sei.

Mit seinem Urteil sprach das Gericht der Ärztin das verlangte Geld noch nicht abschließend zu. Welche Voraussetzungen für einen Zahlungsanspruch gelten, erklärt ergänzend unser Beitrag „Überstunden ohne Bezahlung: Wann der Arbeitgeber trotzdem zahlen muss“.

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Automatische Pausenabzüge sind nicht pauschal verboten

Die Behauptung, das Bundesarbeitsgericht habe automatische Pausenabzüge insgesamt verboten, geht über die Entscheidung hinaus. Beanstandet wurde insbesondere, dass der Arbeitgeber die tatsächlich genommenen Pausen mit einem bloßen Systemeintrag belegen wollte.

Für Beschäftigte heißt das: Ein automatischer Abzug allein löst noch keinen Anspruch aus, muss aber auch nicht ungeprüft hingenommen werden. Entscheidend bleibt, was während der abgezogenen Zeit tatsächlich geschah und auf welcher Grundlage zusätzliche Arbeit geleistet wurde.

Arbeitszeiten dokumentieren und Ansprüche rechtzeitig geltend machen

Beschäftigte sollten für jeden betroffenen Tag Arbeitsbeginn, Arbeitsende, wirklich genommene Pausen und den Grund für das Durcharbeiten festhalten sowie ihre Zeitnachweise sichern.

Eine Zahlungsforderung sollte den Zeitraum, die zusätzlich geleisteten Stunden und die verlangte Vergütung möglichst konkret benennen. Dabei sind mögliche Ausschlussfristen im Arbeits- oder Tarifvertrag zu beachten:

Werden diese versäumt, können Ansprüche trotz geleisteter Arbeit verfallen. Im Fall der Ärztin stellte das BAG ausdrücklich fest, dass ihre Forderungen rechtzeitig geltend gemacht worden waren.

Bei genau sechs Stunden schreibt das Gesetz noch keine Pause vor

Nach § 4 Arbeitszeitgesetz entsteht die allgemeine Pflicht zu einer mindestens 30-minütigen Ruhepause erst bei mehr als sechs Stunden Arbeitszeit. Genau sechs Stunden reichen dafür nicht aus.

Tägliche Arbeitszeit Gesetzliche Mindestpause nach § 4 ArbZG Bis einschließlich sechs Stunden Keine Mindestpause nach dieser Vorschrift Mehr als sechs bis einschließlich neun Stunden Insgesamt mindestens 30 Minuten Mehr als neun Stunden Insgesamt mindestens 45 Minuten

Die Pausen können grundsätzlich in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden; länger als sechs Stunden am Stück darf ohne Ruhepause nicht gearbeitet werden. Die Tabelle zeigt die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben, während etwa für Jugendliche besondere Regeln gelten.

Gerade bei einer Sechs-Stunden-Schicht muss der Betrieb deshalb reagieren, wenn zusätzliche Arbeit anfällt. Eine nachträgliche Buchung kann die zuvor ausgefallene Erholung nicht ersetzen.

Ein belegtes Brötchen am Schreibtisch ist noch keine Pause

Wer während des Essens weiter dienstliche Telefonate führt oder Kunden bedient, unterbricht seine Arbeit nicht allein dadurch, dass er etwas isst. Für eine Ruhepause müssen Beschäftigte von ihren Arbeitspflichten befreit sein und die Zeit zur Erholung nutzen können.

Bei betrieblich erforderlicher Flexibilität muss die genaue Lage der Pause nicht zwingend schon zu Schichtbeginn feststehen. Nach dem BAG-Urteil vom 21. August 2024, Aktenzeichen 5 AZR 266/23, müssen Beschäftigte aber spätestens bei Beginn der Pause wissen, dass und wie lange sie frei haben.

Gesetzlich vorgeschriebene Pausen dürfen nicht eigenmächtig gestrichen werden, um mehr Geld zu verdienen oder früher nach Hause zu gehen. Eine mögliche Vergütung durchgearbeiteter Zeit beseitigt auch nicht den Verstoß gegen die Pausenvorschriften.

Quellen: BAG, Urteil vom 12. Februar 2025 – 5 AZR 51/24; BAG, Urteil vom 21. August 2024 – 5 AZR 266/23; BAG, Beschluss vom 13. September 2022 – 1 ABR 22/21; § 4 Arbeitszeitgesetz; ver.di Bildung + Beratung zu Ausschlussfristen.