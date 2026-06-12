Schwerbehinderung: Der Budgetdeckel trifft Schwerbehinderte

Das Persönliche Budget ist für schwerbehinderte Menschen in besonderen Wohnformen eine der wichtigsten Leistungsformen der Eingliederungshilfe. Wer einen Bedarf hat, der über das hinausgeht, was die Vergütungsvereinbarung des Leistungserbringers abdeckt, stößt an eine harte gesetzliche Grenze. Wer glaubt, das sei das letzte Wort, verliert Ansprüche, die rechtlich noch offen sind. Es gibt vier Wege weiter.

Was die Deckelung des Persönlichen Budgets bedeutet und wo sie gilt

Das Persönliche Budget ist keine eigene Sozialleistung, sondern eine Leistungsform: Berechtigte erhalten statt der Sachleistung eine Geldleistung und organisieren die Unterstützung selbst.

Was das Budget kosten darf, begrenzt § 29 Abs. 2 Satz 7 SGB IX: Die Budgethöhe soll die Kosten aller bisher individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten, die ohne das Persönliche Budget zu erbringen wären.

Das Sozialgericht Hamburg hat diese Linie mit Beschluss vom 22. Dezember 2025 (S 28 SO 1037/25 ER) bestätigt: Eine schwerbehinderte Frau in einer besonderen Wohnform wollte über das Budget eine Nachtbereitschaft finanzieren, die der Leistungserbringer an ihrem Standort nicht vorhielt.

Der Antrag scheiterte, weil der begehrte Betrag die Vergütungsvereinbarung ihrer Leistungsgruppe überstieg. Daran ändert auch eine Zielvereinbarung nichts: Das Bundessozialgericht hat 2021 klargestellt, dass Zielvereinbarungen die Beteiligten nicht materiell hinsichtlich der Leistungshöhe binden (B 8 SO 9/19 R).

Das häufigste Missverständnis: Viele Betroffene gehen davon aus, dass eine individuelle Absprache mit dem Leistungserbringer das Budget nach oben öffnen kann. Das ist nicht möglich. Individuelle Mehrleistungsvereinbarungen sind im Recht der Eingliederungshilfe unzulässig, weil das Leistungsvertragsrecht solche Einzelfalllösungen nicht vorsieht. Das Nein beim Budget ist aber nicht das Ende des Anspruchs auf Bedarfsdeckung.

Weg 1: Den Sachleistungsanspruch gegen den Leistungserbringer durchsetzen

Das Sozialgericht Hamburg hat der Antragstellerin einen konkreten Weg gewiesen: Der Leistungserbringer hält an einem anderen Standort die fehlende Nachtbereitschaft vor. Wenn eine Leistung, die dem Grunde nach Teil der Leistungsvereinbarung ist, an einem bestimmten Standort nicht erbracht wird, besteht ein Anspruch auf Erbringung aus der bestehenden Vereinbarung.

Leistungserbringer sind gesetzlich zur personenzentrierten Leistungserbringung verpflichtet.

Wer diesen Weg geht, setzt dem Leistungserbringer schriftlich eine Frist und informiert gleichzeitig den Träger der Eingliederungshilfe über die Nichterbringung.

Reagiert der Leistungserbringer nicht oder verweigert die Leistung, ist der Zivilrechtsweg der nächste Schritt. Voraussetzung für diesen Weg ist, dass die begehrte Leistung dem Grunde nach in der Leistungsvereinbarung steht. Wer eine Leistung begehrt, die strukturell nicht vereinbart ist, muss über Weg 2 oder 3 vorgehen.

Weg 2: Bedarfsneufeststellung beantragen und den Gesamtplan anfechten

Wer einen außerordentlichen Bedarf hat, der im bisherigen Gesamtplan nicht erfasst ist, hat einen Anspruch auf Neubewertung. Das Bedarfsermittlungsverfahren wird alle zwei Jahre regulär wiederholt, kann aber bei wesentlicher Bedarfsänderung außerordentlich ausgelöst werden.

Der Antrag richtet sich an den Träger der Eingliederungshilfe. Ärztliche Stellungnahmen, Gutachten und Berichte von Pflegekräften, die dokumentieren, dass die bisherige Versorgung den Bedarf nicht deckt, sind die Grundlage.

Der Gesamtplan ist die Basis für alle Leistungsbescheide. Wer ihn für unvollständig oder fehlerhaft hält, legt innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch ein. Der Widerspruch muss konkret benennen, welche Bedarfe fehlen und mit welchen Belegen das nachweisbar ist. Er ist kostenlos und ohne Anwalt möglich, aber inhaltlich vorzubereiten. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) hilft dabei kostenfrei.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Weg 3: Systemversagen geltend machen

Es gibt Konstellationen, in denen der Bedarf strukturell nicht gedeckt werden kann, weil das gesamte Leistungsangebot der Region ihn nicht abbildet. Für diese Fälle hat die Rechtsprechung den Begriff des Systemversagens entwickelt.

Das Sozialgericht Freiburg hat am 27. Mai 2025 (S 7 SO 1914/23) in einem Hauptsacheverfahren Systemversagen für einen Mann mit gleichzeitig hohem Pflege- und Teilhabebedarf festgestellt und ergänzende Assistenzleistungen angeordnet, die über die reguläre Versorgung der besonderen Wohnform hinausgingen.

Das Gericht begründete: Das Leistungssystem kann entweder einen hohen Pflegebedarf oder einen hohen Teilhabebedarf abbilden, nicht aber die Kombination beider.

Wer Systemversagen geltend machen will, muss dokumentieren, welcher Bedarf strukturell ungedeckt ist, warum kein verfügbarer Leistungserbringer ihn schließen kann, und welche Versuche unternommen wurden. Das Eilverfahren am Sozialgericht ist der schnellste Weg, wenn unmittelbare erhebliche Nachteile drohen.

Weg 4: Selbstbeschaffung und Kostenerstattung nach § 18 SGB IX

Wer eine dringend benötigte Leistung nicht erhält, kann sie selbst organisieren und anschließend Kostenerstattung verlangen. Dieses Recht ergibt sich aus § 18 Abs. 6 SGB IX und gilt auch für Träger der Eingliederungshilfe, obwohl die automatische Genehmigungsfiktion für Eingliederungshilfeträger durch § 18 Abs. 7 SGB IX ausgeschlossen ist.

Voraussetzung: Die selbstbeschaffte Leistung muss zu den geschuldeten Teilhabeleistungen gehören, und die Ablehnung oder Verzögerung durch den Träger muss rechtswidrig oder unzumutbar gewesen sein.

Wer diesen Weg geht, dokumentiert vor der Selbstbeschaffung schriftlich, dass der Träger informiert wurde und nicht oder rechtswidrig reagiert hat. Ohne diese Dokumentation ist der Erstattungsanspruch kaum durchzusetzen.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Die Entscheidung, welcher Weg der richtige ist, hängt davon ab, wo das Problem liegt: Besteht die Leistung in der Vereinbarung und wird nur nicht erbracht, Weg 1. Fehlt ein Bedarf im Gesamtplan, Weg 2 und Widerspruch innerhalb eines Monats. Versagt das gesamte regionale Leistungsangebot strukturell, Weg 3 mit Systemversagen-Dokumentation.

Drohen unmittelbare erhebliche Nachteile ohne Trägerreaktion, Weg 4 mit Eilantrag. Das Argument, das Budget sei ausgeschöpft, stimmt für das Persönliche Budget als Leistungsform. Es stimmt nicht für den Sachleistungsanspruch, die Bedarfsneufeststellung, das Systemversagen oder den Kostenerstattungsweg. Wer das nicht prüft, akzeptiert eine Unterversorgung, die rechtlich nicht zwingend ist.

Häufige Fragen zum Persönlichen Budget und seinen Grenzen

Kann ich das Persönliche Budget aufstocken, wenn mein Bedarf steigt?

Das Budget selbst kann nicht über die Kosten der bisherigen Sachleistungen hinaus aufgestockt werden. Der richtige Weg ist die Bedarfsneufeststellung. Erkennt der Träger einen höheren Bedarf an, steigt die Sachleistungsgrundlage, auf der das Budget berechnet wird, und das Budget erhöht sich mit ihr.

Was bedeutet es, wenn der Leistungserbringer die Leistung an einem anderen Standort anbietet?

Die Rechtsprechung ist uneinheitlich. Die Tendenz geht dahin, einen Eilanordnungsanspruch zu verneinen, wenn der Sachleistungsanspruch an einem anderen Standort erfüllbar ist.

Wer einen Standortwechsel für unzumutbar hält, muss das konkret begründen: soziale Bindungen, gesundheitliche Gründe, besondere Versorgungskontinuität. Ohne diese Begründung ist die Unzumutbarkeit schwer nachweisbar.

Quellen

Sozialgericht Hamburg: Beschluss vom 22. Dezember 2025, S 28 SO 1037/25 ER

Bundessozialgericht: Urteil vom 28. Januar 2021, B 8 SO 9/19 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 6. Dezember 2018, B 8 SO 9/18 R

Sozialgericht Freiburg: Urteil vom 27. Mai 2025, S 7 SO 1914/23 (dokumentiert bei sozialrecht-rosenow.de)

Gesetz: § 29 Abs. 2 Satz 7 SGB IX; § 18 Abs. 6 und 7 SGB IX; § 123 Abs. 1 und 4 SGB IX