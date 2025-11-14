Schulden und Rente: Darf die Altersrente gepfändet werden?

Lesedauer 7 Minuten

Viele Menschen gehen mit laufenden Krediten, Ratenkäufen oder alten Steuerschulden in die Rente. Die Sorge ist groß: Darf der Staat oder ein Gläubiger wirklich an meine Altersrente? Und bleibt mir dann genug zum Leben?

Die oft überraschende Antwort lautet: Ja, die gesetzliche Altersrente kann grundsätzlich gepfändet werden – allerdings nur unter strengen gesetzlichen Grenzen, die das Existenzminimum schützen sollen.

Rente als pfändbares Einkommen

Rechtlich wird die laufende Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wie Arbeitseinkommen behandelt. Das ergibt sich aus dem Sozialgesetzbuch I: Laufende Geldleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung können – soweit sie nicht besonders geschützt sind – wie Arbeitseinkommen gepfändet werden.

Die Deutsche Rentenversicherung weist seit Jahren ausdrücklich darauf hin: Auch Rentenbezüge sind pfändbar, allerdings nur unter Beachtung der Pfändungsfreigrenzen. Diese wurden zuletzt zum 1. Juli 2025 erneut angehoben.

Wichtig ist die Unterscheidung: Unpfändbar ist der Anteil, der das Existenzminimum sichern soll. Pfändbar ist nur der Teil der Rente, der über diesem geschützten Freibetrag liegt.

Damit ist die Rente keineswegs „unantastbar“, aber sie darf auch nicht so weit gekürzt werden, dass der Lebensunterhalt nicht mehr gedeckt ist. Hier setzt der Pfändungsschutz an.

Pfändungsfreigrenzen: Wie viel von der Rente darf bleiben?

Die Höhe des geschützten Einkommens regelt die sogenannte Pfändungsfreigrenze nach § 850c Zivilprozessordnung (ZPO). Diese gilt für Löhne, Gehälter und eben auch für die gesetzliche Rente.

Der unpfändbare Grundbetrag liegt bei rund 1.560 Euro netto im Monat für Personen ohne gesetzliche Unterhaltspflichten. Wer unterhaltspflichtig ist – etwa gegenüber einem Ehepartner oder Kindern – profitiert von zusätzlichen Freibeträgen, sodass ein deutlich höherer Betrag unpfändbar bleibt.

Pfändbar ist dabei die „Netto-Rente“, also der Betrag nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und ggf. Steuern. Nur was oberhalb der Freigrenzen liegt, darf gepfändet werden.

Die konkrete Berechnung erfolgt anhand der jeweils aktuellen Pfändungstabelle. Die Deutsche Rentenversicherung und Schuldnerberatungsstellen nutzen diese Tabellen, um zu ermitteln, welcher Teil einer Rente im Einzelfall pfändbar ist.

Ein Beispiel: Bei einer Rentenhöhe knapp über der Freigrenze werden oft nur sehr geringe Beträge pro Monat gepfändet, teilweise im Bereich weniger Dutzend Euro. Die Vorstellung, dass „die ganze Rente weg“ sei, stimmt in der Regel nicht.

Tabelle: Wann die Rente gepfändet werden darf 2025/2026

Anzahl unterhaltsberechtigter Personen Ab welcher monatlichen Netto-Rente kann gepfändet werden?* 0 (keine Unterhaltspflichten) Ab 1.560 €; bis 1.559,99 € ist die Rente unpfändbar. 1 Person Ab 2.150 €; bis 2.149,99 € ist die Rente unpfändbar. 2 Personen Ab 2.470 €; bis 2.469,99 € ist die Rente unpfändbar. 3 Personen Ab 2.800 €; bis 2.799,99 € ist die Rente unpfändbar. 4 Personen Ab 3.120 €; bis 3.119,99 € ist die Rente unpfändbar. 5 oder mehr Personen Ab 3.450 €; bis 3.449,99 € ist die Rente unpfändbar.

* Grundlage sind die Pfändungsfreigrenzen nach § 850c ZPO und die hierzu veröffentlichten Tabellen/Übersichten; die Rente wird dabei wie Arbeitseinkommen behandelt. Die Freigrenze für Personen ohne Unterhalt liegt bei 1.559,99 € netto, für Unterhaltspflichten entsprechend höher.

Wichtig: Gepfändet wird immer nur der Teil über der jeweiligen Grenze, nicht die gesamte Rente.

Wie kommt es zur Pfändung? Direktpfändung bei der Rentenversicherung

Damit eine Altersrente gepfändet werden kann, müssen mehrere rechtliche Schritte vorausgehen. Ein Gläubiger benötigt zunächst einen Vollstreckungstitel, etwa ein rechtskräftiges Urteil, einen Vollstreckungsbescheid oder einen anderen gerichtlichen Titel. Erst auf dieser Grundlage kann das Vollstreckungsgericht einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss erlassen.

Dieser Beschluss wird der Deutschen Rentenversicherung zugestellt. Sie ist dann als „Drittschuldnerin“ verpflichtet, den pfändbaren Anteil der Rente zu berechnen und regelmäßig direkt an den Gläubiger oder einen Insolvenzverwalter zu überweisen. Der unpfändbare Teil der Rente wird weiterhin an den Rentner ausgezahlt.

Besonderheiten sind: Bereits der Anspruch auf zukünftige Rentenzahlungen kann unter bestimmten Bedingungen gepfändet werden, nicht erst die schon laufende Rente.

Nachzahlungen der Rente (zum Beispiel für zurückliegende Monate) werden in aller Regel ebenfalls nach Pfändungsschutzregeln behandelt. Für Betroffene geschieht dieser Vorgang teilweise überraschend, weil die Kommunikation mit dem Gericht oder dem Gläubiger vorher unübersichtlich war. Die Rentenversicherung selbst entscheidet jedoch nicht eigenmächtig, sondern setzt nur den gerichtlichen Beschluss um.

Kontopfändung: Wenn die Rente schon auf dem Konto ist

Eine zweite wichtige Ebene ist die Kontopfändung. Hier pfändet der Gläubiger nicht die Rente beim Rentenversicherungsträger, sondern das Guthaben auf dem Girokonto. Auf dieses Konto wird in vielen Fällen die Rente überwiesen.

Ohne besonderen Schutz könnte eine Kontopfändung dazu führen, dass auch eigentlich geschützte Beträge blockiert werden. Um das zu verhindern, gibt es das Pfändungsschutzkonto, das sogenannte P-Konto.

Wer sein Konto in ein P-Konto umwandeln lässt, hat automatisch Anspruch auf einen monatlichen Grundfreibetrag, der vor Pfändung geschützt ist. Dieser Freibetrag steigt parallel zu den Pfändungsfreigrenzen und liegt derzeit bei rund 1.560 Euro, kann aber durch Bescheinigungen (etwa für Unterhaltspflichten) erhöht werden.

Für Rentnerinnen und Rentner bedeutet das:

Eine Direktpfändung bei der Rentenversicherung darf nur den pfändbaren Teil der Rente erfassen. Eine Kontopfändung sollte durch ein P-Konto so abgesichert werden, dass der geschützte Betrag auch auf dem Konto tatsächlich zur Verfügung steht. Wer Schulden hat und auf seine Rente angewiesen ist, sollte deshalb frühzeitig prüfen, ob ein P-Konto sinnvoll ist – insbesondere wenn bereits Mahn- oder Vollstreckungsbescheide im Raum stehen.

Welche Rentenarten sind betroffen?

Die Frage „Darf meine Altersrente gepfändet werden?“ betrifft längst nicht nur die klassische gesetzliche Regelaltersrente. Im Einzelnen ist zu unterscheiden:

Gesetzliche Altersrente und Erwerbsminderungsrente

Laufende Geldleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung – dazu gehören

Altersrenten und

Erwerbsminderungsrenten – sind als Sozialleistungen grundsätzlich pfändbar, werden aber wie Arbeitseinkommen behandelt und unterliegen damit vollständig den Pfändungsfreigrenzen.

Sind Betriebsrenten auch pfändbar?

Betriebsrenten und andere betriebliche Altersversorgungen werden im Regelfall ebenfalls wie laufende Einkommen behandelt und sind daher pfändbar, soweit sie über den Freigrenzen liegen. Sie fallen in aller Regel nicht unter die speziellen Schutzvorschriften für bestimmte Sozialleistungen, sondern orientieren sich am allgemeinen Pfändungsrecht.

Können Private Rentenversicherungen gepfändet werden?

Bei privaten Rentenversicherungen ist zu unterscheiden zwischen der Ansparphase und der Auszahlungsphase sowie danach, ob der Vertrag die Voraussetzungen eines pfändungsgeschützten Altersvorsorgevertrages nach § 851c ZPO erfüllt.

In der Ansparphase kann unter bestimmten Voraussetzungen ein weitreichender Pfändungsschutz bestehen, wenn der Vertrag strikt auf die Altersvorsorge ausgerichtet ist und die gesetzlichen Kriterien erfüllt. In der Auszahlungsphase, wenn eine lebenslange Rente gezahlt wird, kann diese Rente – wiederum unter Beachtung der Pfändungsfreigrenzen – grundsätzlich gepfändet werden.

Kann die Riester-Rente gepfändet werden?

Die Riester-Rente genießt im Ansparstadium einen besonderen Schutz: Gefördertes Riester-Vermögen ist im Grundsatz unpfändbar, solange es tatsächlich der geförderten Altersvorsorge dient. Kündigt der Schuldner den Vertrag jedoch und lässt sich das Kapital auszahlen, kann dieser Betrag grundsätzlich gepfändet werden.

Wird aus dem Riester-Vertrag später eine laufende Rente gezahlt, wird diese – wie andere Renten – grundsätzlich wie Einkommen behandelt und ist oberhalb der Pfändungsfreigrenzen pfändbar.

Sind Rürup- bzw. Basisrenten pfändbar?

Auch bei Basisrenten (Rürup-Renten) gibt es Pfändungsschutzregelungen. In der Ansparphase kann ein weitgehender Schutz bestehen, wenn der Vertrag die gesetzlichen Kriterien erfüllt. In der Auszahlungsphase werden die laufenden Renten aber in der Praxis häufig wie andere Rentenarten behandelt und sind bei Überschreiten der Pfändungsfreigrenzen pfändbar.

Die Details sind hier komplex; wer über beträchtliche private oder Basisrenten verfügt und von einer Pfändung oder Insolvenz bedroht ist, sollte unbedingt spezialisierten Rechtsrat einholen.

Besonders heikel: Unterhaltsschulden, Steuerschulden und Sozialversicherung

Nicht alle Schulden sind gleich: Bei bestimmten Forderungen sieht das Gesetz strengere Regeln vor, die in der Praxis gerade Rentner hart treffen können.

Unterhaltsschulden – etwa gegenüber Kindern oder einem geschiedenen Ehepartner – können dazu führen, dass der pfändbare Teil der Rente höher ausfällt als bei „normalen“ Schulden. § 850d ZPO erlaubt hier eine weitergehende Pfändung, sofern das Existenzminimum gewahrt bleibt.

Ähnliches gilt für bestimmte Steuerschulden oder Forderungen von Sozialversicherungsträgern: Das Sozialgesetzbuch erlaubt es Krankenkassen oder Rentenversicherungsträgern in bestimmten Konstellationen, eigene Forderungen gegen laufende Renten zu verrechnen.

Für Betroffene kann das bedeuten, dass trotz an sich niedriger Rente über längere Zeit ein Teil der Zahlung einbehalten wird. Umso wichtiger ist es, frühzeitig das Gespräch mit der jeweiligen Stelle oder mit einer Schuldnerberatung zu suchen, um Ratenzahlungen oder Vergleiche zu prüfen, bevor es zur Vollstreckung kommt.

Rente, Grundsicherung und Bürgergeld: Wenn es trotzdem nicht reicht

Wer eine sehr niedrige Rente erhält, hat unter Umständen Anspruch auf Grundsicherung im Alter nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder – vor Erreichen der Regelaltersgrenze – auf Bürgergeld.

Grundsicherung ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung, die das Existenzminimum sicherstellen soll. Sie wird nur gezahlt, wenn das verfügbare Einkommen – also auch die Rente – dafür nicht ausreicht. Eine Pfändung der Rente kann dazu führen, dass der tatsächliche Zahlbetrag sinkt und dadurch der Anspruch auf Grundsicherung steigt.

Allerdings sind viele Sozialleistungen selbst (Grundsicherung, bestimmte Mehrbedarfe) zweckgebunden und können nach § 54 SGB I nur sehr eingeschränkt gepfändet werden.

In der Praxis bedeutet das:

Die Pfändung der Rente darf das Existenzminimum nicht unterschreiten.

Soweit Sozialleistungen hinzukommen, um dieses Minimum zu sichern, genießen sie zu einem erheblichen Teil besonderen Schutz.

Gerade bei einer Kombination aus kleiner Rente, Schulden und Grundsicherung ist die Lage aber rechtlich kompliziert. Hier kann eine Fachberatung klären, ob die Pfändung rechtmäßig ist oder ob Pfändungsschutzanträge gestellt werden sollten.

Typische Irrtümer: Was viele Rentner falsch einschätzen

Rund um das Thema „Rente und Pfändung“ kursieren zahlreiche Mythen. Einige davon tauchen immer wieder auf:

Ein weit verbreiteter Irrtum ist die Annahme, staatliche Renten seien generell unpfändbar. Tatsächlich stellt die Deutsche Rentenversicherung klar, dass Renten wie Arbeitseinkommen behandelt werden und grundsätzlich pfändbar sind. Erst die Pfändungsfreigrenzen schützen das Existenzminimum.

Ebenfalls falsch ist die Vorstellung, dass eine Pfändung automatisch die gesamte Rente „wegnimmt“. Das Gesetz schreibt zwingend vor, dass der unpfändbare Teil verbleiben muss. Überzogene Pfändungen können mit geeigneten Rechtsmitteln angegriffen werden.

Schließlich ist die Annahme, private oder geförderte Altersvorsorge sei „immer sicher“, nur bedingt richtig. Zwar gibt es umfangreiche Schutzregelungen, etwa für Riester-Verträge oder bestimmte private Rentenversicherungen, doch diese greifen nur, wenn Vertragsgestaltung und Nutzung tatsächlich den gesetzlich vorgesehenen Vorgaben entsprechen.

Was Betroffene tun können

Wer als Rentner oder angehender Rentner Schulden hat, ist der Situation nicht schutzlos ausgeliefert. Mehrere Schritte können helfen, die eigene Position zu verbessern.

Zunächst ist eine realistische Bestandsaufnahme wichtig: Wie hoch ist die Rente netto, welche weiteren Einkünfte bestehen, welche Schulden stehen dem gegenüber, und laufen bereits Vollstreckungsmaßnahmen? Erst wenn diese Zahlen auf dem Tisch liegen, lassen sich Lösungen seriös bewerten.

In einem zweiten Schritt kann geprüft werden, ob die Pfändungsfreigrenzen korrekt angewendet werden. Gerade bei wechselnden Unterhaltspflichten oder bei Zusatzleistungen kommt es immer wieder zu Berechnungsfehlern. Schuldnerberatungsstellen und Fachanwälte für Insolvenz- oder Sozialrecht können Bescheide und Pfändungsbeschlüsse prüfen und gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen.

Für viele Betroffene ist die Umwandlung des Girokontos in ein Pfändungsschutzkonto ein entscheidender Schutz, um den Grundfreibetrag tatsächlich verfügbar zu haben. Dies sollte möglichst frühzeitig geschehen – idealerweise bevor eine Kontopfändung eintritt.

Schließlich kommt in manchen Fällen auch ein Verbraucherinsolvenzverfahren in Betracht. Während der Wohlverhaltensphase wird der pfändbare Teil der Rente an den Insolvenzverwalter abgeführt, am Ende steht jedoch die Restschuldbefreiung, die einen finanziellen Neuanfang ermöglicht. Ob dieser Schritt sinnvoll ist, hängt stark vom Einzelfall ab und sollte fachkundig begleitet werden.

Fazit: Rente ist nicht unantastbar – aber gut geschützt

Die Altersrente ist in Deutschland keineswegs „heilig“. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen gepfändet werden – genauso wie Lohn oder Gehalt.

Die gute Nachricht ist jedoch: Der Gesetzgeber sieht umfangreiche Schutzmechanismen vor. Pfändungsfreigrenzen, besondere Regelungen für Sozialleistungen und Instrumente wie das Pfändungsschutzkonto sollen sicherstellen, dass Rentnerinnen und Rentner trotz Schulden nicht unter das Existenzminimum fallen.

Wer als Rentner Schulden hat oder sich einer Pfändung gegenübersieht, sollte die Situation nicht verdrängen. Je früher fachkundige Hilfe in Anspruch genommen wird, desto größer ist die Chance, die eigene Rente zu schützen, Fehler bei Pfändungen zu korrigieren und eine tragfähige Lösung für die Schulden zu finden.

(Hinweis: Dieser Artikel bietet eine allgemeine Übersicht zur Rechtslage in Deutschland und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.)