Hartmut Gottlebe existiert offiziell nicht: Absurder Grund verhinderte Grundsicherung

Ein Personalausweis ist in Deutschland weit mehr als ein Stück Plastik. Er öffnet Türen zu Mietverträgen, Bankkonten, Grundsicherung und einem geregelten Alltag. Wer ihn verliert, kann normalerweise einen neuen beantragen.

Doch der Fall von Hartmut Gottlebe aus Kassel zeigt, wie schwierig dieser Weg werden kann, wenn Dokumente fehlen, Lebensläufe brüchig sind und Behörden auf eindeutige Nachweise bestehen.

Gottlebe hatte seinen Angaben zufolge sein Portemonnaie verloren beziehungsweise war es ihm gestohlen worden. Darin befanden sich auch seine Ausweisdokumente. Was zunächst wie ein ärgerlicher Verlust klingt, entwickelte sich für ihn zu einem jahrelangen Problem. Ohne gültigen Ausweis konnte er seine Identität nicht mehr so belegen, wie es die Verwaltung verlangte.

Verlorener Ausweis mit weitreichenden Folgen

Der Mann aus Kassel hatte einen schwierigen Lebensweg hinter sich. Geboren wurde er 1957 in der DDR, später kam er mit seiner Familie in die Bundesrepublik. Er arbeitete, gründete eine Familie und führte zunächst ein geregeltes Leben. Nach Arbeitsplatzverlust, familiären Brüchen und langer Obdachlosigkeit geriet er jedoch immer stärker an den Rand der Gesellschaft.

Als er mit Unterstützung sozialer Einrichtungen wieder in ein geordnetes Leben zurückkehren wollte, wurde der fehlende Ausweis zum Hindernis. Für eine Wohnung, ein Konto oder viele Behördenvorgänge braucht es einen Identitätsnachweis. Genau diesen konnte Gottlebe nicht mehr vorlegen. Der Antrag auf einen neuen Personalausweis wurde deshalb zunächst problematisch.

Die zuständige Behörde verwies darauf, dass die Identität einer antragstellenden Person zweifelsfrei festgestellt werden müsse. Das ist aus Sicht des Staates nachvollziehbar, weil Ausweisdokumente nicht leichtfertig ausgegeben werden dürfen. Gleichzeitig zeigt der Fall, dass starre Anforderungen Menschen treffen können, die ohnehin kaum noch Zugang zu Unterlagen, Zeugen oder früheren Nachweisen haben.

Warum der Personalausweis im Alltag so wichtig ist

Der Personalausweis dient nicht nur dazu, sich gegenüber der Polizei oder einer Behörde auszuweisen. Er ist im Alltag häufig Voraussetzung für Verträge, Anträge und Identitätsprüfungen.

Ohne ihn wird vieles schwieriger, manchmal sogar unmöglich. Besonders hart trifft das Menschen ohne festen Wohnsitz, ohne familiären Rückhalt oder ohne geordnete Unterlagen.

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In Deutschland besteht für Bürgerinnen und Bürger ab einem bestimmten Alter grundsätzlich die Pflicht, einen gültigen Ausweis zu besitzen. Geht ein Ausweis verloren, muss der Verlust gemeldet werden. Das dient auch dem Schutz vor Missbrauch, etwa wenn ein Dokument in falsche Hände gerät. Viele Menschen wissen jedoch nicht, dass auch die unterlassene Verlustmeldung rechtliche Folgen haben kann.

Im Fall Gottlebe kam hinzu, dass er den Verlust damals offenbar nicht sofort angezeigt hatte. Aus menschlicher Sicht ist das verständlich, wenn jemand auf der Straße lebt und zunächst andere Sorgen hat. Aus Verwaltungssicht erschwert es aber die spätere Prüfung. Zwischen diesen beiden Perspektiven entsteht genau jene Lücke, in der Menschen in Notlagen hängen bleiben können.

Wie beweist man, wer man ist?

Wer einen neuen Ausweis beantragt, muss belegen können, dass die angegebene Identität stimmt. Normalerweise helfen alte Ausweise, Reisepässe, Geburtsurkunden, Meldeunterlagen oder andere amtliche Dokumente. Fehlt ein aktueller Lichtbildnachweis, wird die Prüfung schwieriger. Dann müssen Behörden weitere Unterlagen auswerten und gegebenenfalls andere Stellen einbeziehen.

Gottlebe hatte nach dem geschilderten Fall zwar verschiedene Dokumente aus früheren Lebensphasen. Dazu gehörten Unterlagen aus der Zeit seiner Übersiedlung, alte Verwaltungsdaten und eine Geburtsurkunde. Was jedoch fehlte, war der klare Bezug zwischen diesen Unterlagen und seiner heutigen Person. Genau daran entzündete sich der Konflikt.

Die Lage wirkt paradox: Um bestimmte Akten einzusehen, braucht man häufig einen Ausweis. Um aber einen Ausweis zu bekommen, können gerade solche Akten hilfreich sein. Für Menschen ohne Dokumente entsteht so ein Kreislauf, aus dem sie alleine kaum herauskommen. Der Staat muss deshalb Wege finden, Identität auch dann zu prüfen, wenn der Normalfall nicht mehr funktioniert.

Amtsermittlungsgrundsatz als Ausweg

Im Verwaltungsverfahren gilt der Grundsatz, dass Behörden den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln müssen. Das bedeutet: Die betroffene Person muss zwar mitwirken, doch die Behörde darf nicht untätig bleiben, wenn weitere Prüfungen möglich sind.

Gerade bei existenziellen Fragen wie der Ausstellung eines Ausweises ist diese Pflicht besonders wichtig. Denn ohne Identitätsdokument kann ein Mensch praktisch von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden.

Im Fall Gottlebe kam es schließlich zu einer Wende. Nach weiterer Prüfung und Abstimmung mit höheren Stellen sollte ihm doch ein Personalausweis ausgestellt werden. Grundlage war offenbar eine umfassende Würdigung der vorgelegten Dokumente, Urkunden und weiteren Nachweise. Damit wurde anerkannt, dass Identität auch dann festgestellt werden kann, wenn kein aktueller Ausweis mehr vorhanden ist.