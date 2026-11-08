Rundfunkbeitrag: Beitragsservice verschickt jetzt Briefe für zusätzliche GEZ – Reagieren sei Pflicht

Am 8. November 2026 beginnt der vierte bundesweite Meldedatenabgleich des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Einwohnermeldeämter stellen dafür ausgewählte Meldedaten volljähriger Personen zusammen, die mit den vorhandenen Beitragsdaten verglichen werden.

Die Datenübermittlung erfolgt schrittweise im November und soll bis zum 8. Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Die ersten Klärungsschreiben sollen laut Pressemitteilung des Beitragsservice vom 5. November 2026 voraussichtlich ab dem 14. Dezember 2026 verschickt werden.

Warum auch Menschen angeschrieben werden, für deren Wohnung längst gezahlt wird

Angeschrieben werden Personen, die der Beitragsservice anhand der übermittelten Angaben keiner bereits angemeldeten Wohnung zuordnen kann. Daraus folgt zunächst nur, dass die Zuordnung geklärt werden soll.

Gerade in gemeinsam bewohnten Wohnungen läuft das Beitragskonto häufig nur auf einen Namen. Erhält eine andere dort lebende Person einen Brief, lässt sich der Zusammenhang durch die Angabe des bestehenden Beitragskontos herstellen.

Das Klärungsschreiben ist daher für sich genommen kein Beleg dafür, dass ein zweiter Beitrag geschuldet wird. Es sollte trotzdem beantwortet werden, damit aus einer offenen Anfrage keine unnötige Anmeldung entsteht.

Für eine gemeinsame Wohnung fällt grundsätzlich nur ein Beitrag an

Nach Paragraf 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags wird der Beitrag im privaten Bereich für die Wohnung erhoben. Die Zahl der dort lebenden Menschen führt nicht dazu, dass der Betrag mehrfach anfällt.

Der Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 18,36 Euro im Monat, entsprechend 55,08 Euro für drei Monate. Eine gemeinsam bewohnte Wohnung mit vier Erwachsenen kostet deshalb grundsätzlich genauso viel wie die Wohnung einer alleinlebenden Person.

Mehrere volljährige Wohnungsinhaber haften allerdings gemeinsam für den geschuldeten Beitrag. Die Anmeldung auf einen Namen verhindert zusätzliche Beiträge für dieselbe Wohnung, schützt andere Bewohner aber nicht grundsätzlich vor einer Inanspruchnahme, wenn der geschuldete Beitrag ausbleibt.

Paare und erwachsene Kinder müssen keinen zweiten Beitrag zahlen

Leben zwei Menschen zusammen und zahlt einer von ihnen bereits für die gemeinsame Wohnung, fällt für den anderen kein zusätzlicher Wohnungsbeitrag an. Dafür müssen die beiden weder verheiratet sein noch ein gemeinsames Bankkonto führen.

Dasselbe gilt für erwachsene Kinder, die weiterhin in der Wohnung ihrer Eltern leben, wenn für diese Wohnung bereits gezahlt wird. Ein eigenes Einkommen oder der Beginn einer Ausbildung begründet dann keinen zweiten Beitrag für dieselbe Wohnung.

Auch ein höheres Alter des Kindes ändert an dieser Regel nichts. Eine Altersgrenze kann dagegen bei der Frage relevant werden, ob die persönliche Beitragsbefreiung eines Elternteils auf das Kind ausgedehnt wird.

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In einer WG zählt die Wohnung, nicht die Zahl der Mietverträge

Auch eine Wohngemeinschaft zahlt grundsätzlich nur einmal, selbst wenn die Bewohner wirtschaftlich getrennt leben. Ein Untermietvertrag allein macht aus einem Zimmer innerhalb einer gemeinsamen Wohnung keine zusätzliche beitragspflichtige Wohnung.

Die gleiche Postanschrift genügt allerdings nicht, um sich auf die Zahlung einer anderen Person zu berufen. Zwei baulich getrennte Wohnungen im selben Haus bleiben grundsätzlich zwei Wohnungen, auch wenn Angehörige darin leben.

Nach Paragraf 3 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags kommt es unter anderem auf die baulich abgeschlossene Raumeinheit und ihren eigenen Zugang an. Deshalb können etwa Zimmer in Wohnheimen anders zu beurteilen sein als Zimmer innerhalb einer abgeschlossenen WG-Wohnung.

Welche Angaben die Anfrage erledigen können

Wer den Brief erhält und in einer bereits bezahlten Wohnung lebt, sollte die Beitragsnummer der zahlenden Person erfragen. Gemeint ist die neunstellige Nummer des bestehenden Beitragskontos, die beispielsweise auf Schreiben des Beitragsservice oder bei den entsprechenden Abbuchungen auf dem Kontoauszug steht.

Die Rückmeldung ist über rundfunkbeitrag.de/meldedaten oder mit dem beigefügten Antwortbogen möglich. Für die Online-Zuordnung wird zusätzlich das im Anschreiben genannte Aktenzeichen benötigt, das nicht mit der Beitragsnummer verwechselt werden sollte.

Auf dem vorbereiteten Antwortbogen ist das Aktenzeichen bereits aufgedruckt. Es empfiehlt sich, eine Kopie der Antwort oder eine verfügbare Versandbestätigung aufzubewahren und auf die im Schreiben genannte Antwortfrist zu achten.

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Wer trotz Anschreiben nichts zusätzlich zahlen muss

Wohnsituation Was für den Rundfunkbeitrag gilt Was bei einem Klärungsschreiben zu tun ist Ein Partner zahlt bereits für die gemeinsame Wohnung. Kein zusätzlicher Beitrag für den anderen Partner. Das bestehende Beitragskonto durch Angabe der Beitragsnummer zuordnen lassen. Ein erwachsenes Kind lebt in der bezahlten elterlichen Wohnung. Kein weiterer Wohnungsbeitrag. Die Beitragsnummer des zahlenden Elternteils mitteilen. Ein Mitglied einer WG zahlt bereits für die gemeinsame Wohnung. Die übrigen Bewohner zahlen keinen zusätzlichen Wohnungsbeitrag. Die Beitragsnummer des zahlenden WG-Mitglieds angeben. Nur ein WG-Mitglied ist persönlich vom Beitrag befreit. Die Befreiung gilt nicht automatisch für die übrigen Bewohner. Eigene Beitragspflicht und gegebenenfalls eigene Befreiungsgründe prüfen. Für die Wohnung hat bislang niemand gezahlt. Eine Anmeldung und rückwirkende Beiträge können erforderlich sein. Einzugsdatum und mögliche Befreiungszeiträume korrekt mitteilen.

Nach einem Auszug reicht die alte Beitragsnummer nicht immer weiter

Zieht die Person aus, auf deren Namen das Beitragskonto läuft, nimmt sie dieses Konto grundsätzlich mit. Die bisherige Zahlung deckt die zurückbleibenden Bewohner deshalb nicht automatisch dauerhaft ab.

Für die weiter bewohnte Wohnung muss dann eine verbleibende Person die Anmeldung übernehmen, soweit keine passende Ausnahme greift. Gerade nach einer Trennung oder der Auflösung einer WG lohnt sich daher die Prüfung, welches Konto seit welchem Zeitpunkt zu welcher Wohnung gehört.

Ziehen dagegen zwei bisher getrennt zahlende Personen zusammen, können sie sich für ein Beitragskonto der gemeinsamen Wohnung entscheiden. Das andere Konto sollte unter Verweis auf die gemeinsame Wohnung und die weitergenutzte Beitragsnummer abgemeldet werden, wie der Beitragsservice in seinen Informationen für private Haushalte erläutert.

Eine persönliche Befreiung gilt nicht für jede Wohngemeinschaft

Wer für eine gemeinsame Wohnung bereits den vollen Beitrag zahlt, deckt damit deren Beitragspflicht ab. Bei einer persönlichen Befreiung gelten dagegen die besonderen Voraussetzungen aus Paragraf 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags.

Eine Befreiung kann sich innerhalb derselben Wohnung etwa auf Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und Kinder unter 25 Jahren erstrecken. Weitere volljährige Bewohner werden erfasst, wenn ihr Einkommen und Vermögen bei der Gewährung der betreffenden Sozialleistung berücksichtigt wurden.

Ein beliebiger Mitbewohner wird deshalb nicht allein dadurch beitragsfrei, dass jemand anderes in der WG eine Befreiung besitzt. Wer sich nur auf dessen Beitragsnummer beruft, ohne die eigene Situation zu klären, kann die Anfrage damit unter Umständen nicht erledigen.

Wann soziale oder gesundheitliche Gründe eine Befreiung ermöglichen

Eine Befreiung kommt beispielsweise beim Bezug von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung sowie von Hilfe zum Lebensunterhalt infrage. Auch nicht bei den Eltern wohnende BAföG-Empfänger können unter den gesetzlichen Voraussetzungen befreit werden.

Eine niedrige Rente, Wohngeld oder Arbeitslosengeld I begründen für sich genommen dagegen keine automatische Befreiung. Bei geringem Einkommen kann jedoch eine gesonderte Härtefallprüfung infrage kommen.

Der Antrag und die erforderlichen Nachweise bleiben auch beim Datenabgleich notwendig. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen lassen sich Befreiungszeiträume bis zu drei Jahre rückwirkend berücksichtigen.

Eine Schwerbehinderung oder Pflegebedürftigkeit allein führt ebenfalls nicht pauschal zur vollständigen Beitragsbefreiung. Menschen mit zuerkanntem Merkzeichen RF können eine Ermäßigung auf ein Drittel beantragen; eine vollständige Befreiung setzt einen entsprechenden Befreiungsgrund voraus.

Für vollstationäre Pflegeheimbewohner gelten andere Regeln

Wer in einem zugelassenen Alten- oder Pflegewohnheim vollstationär gepflegt wird, muss für sein dortiges Zimmer grundsätzlich kein eigenes privates Beitragskonto anmelden. Ein solches Zimmer wird beitragsrechtlich anders behandelt als eine selbstständige Wohnung.

Wird die frühere Wohnung aufgegeben, kann das bisherige Beitragskonto mit einer Bestätigung der Einrichtung abgemeldet werden. Die Informationen des Beitragsservice für Bewohner von Pflegeeinrichtungen erläutern das Verfahren; auf betreutes Wohnen in einer eigenen Wohnung lässt sich die Ausnahme nicht pauschal übertragen.

Wer überhaupt nicht reagiert, riskiert vermeidbare Forderungen

Bleibt eine Antwort aus, kann der Beitragsservice die angeschriebene Person automatisch anmelden und zur Zahlung auffordern. Werden auch die folgenden Schreiben ignoriert, können eine Festsetzung rückständiger Beiträge, Mahnungen und schließlich Vollstreckungsmaßnahmen folgen.

Für bisher tatsächlich unangemeldete Wohnungen nennt der Beitragsservice beim Meldedatenabgleich 2026 eine rückwirkende Anmeldung frühestens zum 1. Januar 2024. Diese Angabe bezieht sich auf das aktuelle Abgleichverfahren und bedeutet keinen allgemeinen Erlass bereits bestehender Beitragsschulden.

Bei der Berechnung ist der tatsächliche Beginn der Beitragspflicht zu beachten, grundsätzlich der erste Tag des Einzugsmonats. Zeiten, in denen bereits ein anderer Bewohner für dieselbe Wohnung gezahlt hat, dürfen nicht einfach als unbezahlte Wohnzeiten behandelt werden.

Drei Fragen und Antworten zum Datenabgleich

Muss ich zahlen, nur weil der Beitragsservice mir einen Brief schickt?

Ein Klärungsschreiben allein begründet keinen zusätzlichen Wohnungsbeitrag. Zahlt bereits jemand für dieselbe Wohnung, sollten Sie dies durch Angabe der entsprechenden Beitragsnummer mitteilen.

Reicht es, dass meine Eltern oder mein Partner an derselben Adresse zahlen?

Es muss sich um dieselbe Wohnung handeln. Für eine getrennte Wohnung im selben Haus genügt die Zahlung eines Angehörigen grundsätzlich nicht.

Kann ich den Brief ignorieren, wenn mein Mitbewohner bereits zahlt?

Sie sollten trotzdem antworten, damit der Beitragsservice das bestehende Beitragskonto zuordnen kann. Ohne Rückmeldung kann es zu einer automatischen Anmeldung und vermeidbaren Zahlungsaufforderungen kommen.