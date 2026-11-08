Eine Steuer, die allen helfen kann: Was Rentner, Familien und Mieter davon hätten

Wenn eine Schule auf ihre Sanierung wartet oder die Busverbindung ausgedünnt wird, bekommt die Finanznot der Kommunen ein Gesicht. Eine Vermögensteuer auf sehr große Vermögen könnte Milliarden für öffentliche Aufgaben einbringen.

Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag von Greenpeace untersucht diesen Ansatz. Ein darin betrachtetes Steuermodell könnte nach Greenpeace-Berechnungen rund 25 Milliarden Euro jährlich einbringen.

Die Finanznot trifft die Menschen vor Ort

Die Gemeinden und Gemeindeverbände ohne Stadtstaaten verzeichneten 2025 nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes ein Defizit von 31,9 Milliarden Euro. Das war der höchste Fehlbetrag seit der deutschen Vereinigung.

Auch 2026 brachte bislang keine Entspannung: Im ersten Halbjahr fehlten erneut 20,1 Milliarden Euro, genauso viel wie im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig gingen die Ausgaben für Sachinvestitionen gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 4,5 Prozent zurück.

Damit entsteht ein gefährlicher Kreislauf: Wo das Geld schon für laufende Aufgaben fehlt, geraten Reparaturen und Neubauten unter Druck. Für die Bevölkerung kann das längere Wege, schlechter ausgestattete Einrichtungen oder den Verlust eines vertrauten Angebots bedeuten.

Der Sanierungsbedarf reicht weit über ein Haushaltsjahr hinaus

Das KfW-Kommunalpanel 2026 beziffert den von den Kommunen wahrgenommenen Investitionsrückstand auf 231,2 Milliarden Euro. Auf Schulen entfallen 68,9 Milliarden Euro, auf Straßen 53,7 Milliarden Euro.

Dieser Rückstand ist eine Hochrechnung auf Grundlage einer Befragung kommunaler Finanzverwaltungen. Er beschreibt aufgeschobene Investitionen und darf deshalb nicht mit einem jährlichen Haushaltsdefizit gleichgesetzt werden.

Die Unterscheidung ist für die Steuerdebatte wichtig: Zusätzliche Einnahmen könnten zunächst helfen, laufende Finanzierungslücken zu verkleinern. Wie viel anschließend für die Sanierung einer Schule übrig bleibt, hängt vom jeweiligen Haushalt ab.

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Diese Zahlen zeigen die Größenordnung

Kennzahl Betrag Was die Zahl beschreibt Kommunales Finanzierungsdefizit 2025 31,9 Milliarden Euro Vorläufig ermittelter Fehlbetrag eines ganzen Jahres, ohne Stadtstaaten Kommunales Finanzierungsdefizit im ersten Halbjahr 2026 20,1 Milliarden Euro Vorläufig ermittelter Fehlbetrag von Januar bis Juni, ohne Stadtstaaten Wahrgenommener Investitionsrückstand laut KfW-Kommunalpanel 2026 231,2 Milliarden Euro Hochgerechneter, über Jahre aufgelaufener Investitionsbedarf Mögliches jährliches Aufkommen des betrachteten Greenpeace-Steuermodells Rund 25 Milliarden Euro Modellrechnung für eine politische Reform, keine zugesagte Kommunaleinnahme

Die Beträge beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume und Sachverhalte und dürfen nicht einfach zusammengerechnet werden. Insbesondere wären mögliche Steuereinnahmen weder automatisch vollständig für Kommunen verfügbar noch bereits für bestimmte Bauvorhaben reserviert.

Wer eine solche Vermögensteuer zahlen müsste

Der im FÖS-Bericht aufgegriffene Greenpeace-Vorschlag richtet sich an Vermögen ab 100 Millionen Euro. Er sieht einen Basissatz von zwei Prozent und einen zusätzlichen Aufschlag für besonders klimaschädliche Vermögenswerte vor.

Die 100 Millionen Euro sind in diesem Konzept eine Freigrenze: Ab dieser Grenze soll grundsätzlich das gesamte erfasste Vermögen besteuert werden. Es handelt sich also nicht um einen Freibetrag, der stets von der Bemessungsgrundlage abgezogen wird.

Bei einer solchen Schwelle wären ein gewöhnliches Eigenheim und Ersparnisse für den Ruhestand für sich genommen weit von einer Besteuerung entfernt. Andere diskutierte Steuerkonzepte setzen allerdings niedrigere Grenzen an, weshalb sich Aussagen über Betroffene immer auf einen konkreten Vorschlag beziehen müssen.

Eine laufende Vermögensteuer würde am Vermögensbestand ansetzen. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer erfasst dagegen Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen; beide Instrumente sollten in der Debatte auseinandergehalten werden.

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Das Geld müsste von den Ländern zu den Kommunen gelangen

Nach Artikel 106 Absatz 2 des Grundgesetzes steht das Aufkommen der Vermögensteuer den Ländern zu. Eine Gemeinde hätte deshalb durch die Wiedereinführung allein noch keinen Anspruch auf einen bestimmten zusätzlichen Betrag.

Die FÖS-Studie untersucht unter anderem eine Weitergabe über den kommunalen Finanzausgleich. Dafür müsste festgelegt werden, in welchem Umfang die Länder die Einnahmen einbeziehen und wie die Mittel verteilt werden.

Eine überzeugende Reform müsste auch finanzschwache Städte erreichen, in denen vergleichsweise wenige sehr vermögende Menschen wohnen. Sonst bliebe ausgerechnet dort zu wenig Hilfe übrig, wo der Druck auf öffentliche Angebote besonders hoch ist.

Was Rentner, Familien und Mieter davon hätten

Für Menschen mit wenig Einkommen zählt, ob eine öffentliche Einrichtung erreichbar und bezahlbar bleibt. Ein gut getakteter Bus oder eine verlässlich geöffnete Beratungsstelle kann im Alltag mehr helfen als eine Entlastung, die am eigenen Haushalt kaum ankommt.

Wie unterschiedlich öffentlich finanzierte Vergünstigungen ausfallen, zeigt das Beispiel regionaler Deutschlandticket-Angebote für Rentner. Zusätzliche Steuereinnahmen könnten solche Spielräume erweitern, begründeten aber keinen individuellen Anspruch auf ein günstigeres Ticket.

Auch die Grundsteuer muss von einer Vermögensteuer unterschieden werden: Sie gehört nach § 2 der Betriebskostenverordnung zu den umlagefähigen Betriebskosten und kann bei entsprechender Vereinbarung Mieter belasten. Welche Voraussetzungen gelten, erläutert der Beitrag zur Grundsteuer in der Nebenkostenabrechnung.

Warum die Vermögensteuer seit 1997 nicht erhoben wird

Das Bundesverfassungsgericht beanstandete 1995 die damalige ungleiche steuerliche Bewertung verschiedener Vermögensarten. Insbesondere Grundbesitz wurde gegenüber anderem Vermögen begünstigt; eine entsprechende Neuregelung blieb aus, und seit 1997 wird die Steuer nicht mehr erhoben.

Ein allgemeines Verbot der Vermögensteuer folgt daraus nicht, wie die Darstellung des Bundesverfassungsgerichts zur damaligen Entscheidung zeigte. Eine neue Ausgestaltung müsste jedoch die verfassungsrechtlichen Anforderungen erfüllen, insbesondere eine gleichheitsgerechte Bewertung gewährleisten.

Ein guter Verwendungszweck ersetzt kein tragfähiges Steuerkonzept

Zu einer seriösen Debatte gehören auch die Einwände: Vermögenswerte müssen bewertet, Steuererklärungen geprüft und mögliche Ausweichreaktionen berücksichtigt werden. Die Bundesregierung verwies in ihrer Antwort vom September 2025 ausdrücklich auf Erhebungskosten und mögliche Abwanderung hochvermögender Steuerpflichtiger.

Auch ein wirtschaftspolitischer Beitrag im ifo Schnelldienst von Januar 2025 warnt vor negativen Wirkungen auf Investitionen und Wachstum. Solche Prognosen hängen allerdings davon ab, welche Steuersätze, Freibeträge und Regeln für Unternehmensvermögen zugrunde liegen.

Politisch fehlt weiterhin die Einigung

Die SPD-Bundestagsfraktion forderte im Oktober 2026 erneut eine Vermögensteuer, wie das Handelsblatt berichtete. Mit der Union ist eine Wiedereinführung jedoch nicht vereinbart, sie lehnt das Vorhaben ab.

Damit bleibt die Steuer ein politischer Vorschlag und kann noch keine Haushaltslücke schließen. Wer sie ablehnt, muss dennoch erklären, wie die öffentliche Infrastruktur dauerhaft finanziert werden soll; wer sie fordert, muss eine belastbare Ausgestaltung und einen verlässlichen Weg des Geldes zu den Kommunen vorlegen.