Supermarkt Rewe lässt Rentner an der Kasse länger warten – Der Grund ist jedoch ein anderer als viele denken

Für alleinlebende Rentner kann der Einkauf eine der wenigen Gelegenheiten sein, persönlich mit jemandem zu sprechen.

Ein REWE-Markt in Berlin-Tegel schafft dafür bewusst mehr Zeit: An seiner Plauderkasse ist ein Gespräch ausdrücklich erwünscht.

Das Angebot an der Ernststraße 7 wurde am 26. Februar 2026 eröffnet und wird vom Bezirksamt Reinickendorf weiterhin als regelmäßiger Treffpunkt beim Einkaufen vorgestellt. Es richtet sich an Menschen, die sich mehr Austausch wünschen – darunter auch ältere Kunden, deren Alltag stiller geworden ist.

Zweimal pro Woche darf an der Kasse geplaudert werden

Laut der offiziellen Projektseite des Bezirksamts Reinickendorf öffnet die Plauderkasse dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Für die Besucher steht außerdem kostenloser Kaffee bereit, sodass sich Begegnungen auch bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken fortsetzen können.

Das Projekt entstand im Rahmen der bezirklichen Einsamkeitsstrategie und wurde durch den Unternehmer Viet Nguyen und sein Team ermöglicht.

Wenn mit der Rente die alltäglichen Gespräche fehlen

Mit dem Abschied aus dem Berufsleben können Kontakte wegfallen, die zuvor selbstverständlich waren: der Austausch vor Arbeitsbeginn, eine gemeinsame Pause oder ein Gespräch auf dem Heimweg. Wer diese Begegnungen vermisst, braucht zunächst Gelegenheiten, wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Wie unvermittelt sich dieser Übergang anfühlen kann, beschreibt unser Beitrag „Ich habe seit 19 gearbeitet, aber mit der Rente kam die Leere“. Ein freundlicher Austausch beim Einkaufen kann in einem solchen Alltag ein kleiner, willkommener Kontakt sein.

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Hinzu kommen persönliche Einschnitte, etwa der Tod des Partners oder ein Umzug der Kinder in eine andere Stadt. Wenn vertraute Menschen fehlen, gewinnt eine Begegnung im eigenen Wohnviertel möglicherweise an Bedeutung.

Einsamkeit ist kein zwangsläufiges Schicksal im Alter

Den Ruhestand pauschal mit Einsamkeit gleichzusetzen, würde älteren Menschen allerdings nicht gerecht. Eine 2025 veröffentlichte Auswertung des Deutschen Alterssurveys zeigt sogar, dass Menschen ab 76 Jahren im Durchschnitt geringere Einsamkeitswerte aufwiesen als die untersuchten Gruppen im mittleren Alter.

Gleichzeitig beschreibt die Untersuchung einen Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen und stärkerem Einsamkeitserleben. Armutsgefährdete Menschen in der zweiten Lebenshälfte waren stärker betroffen als Menschen mit hohen Einkommen.

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Für Rentner mit wenig Geld spricht das dafür, Begegnungen auch dort zu ermöglichen, wo keine zusätzlichen Eintritts-, Kurs- oder Mitgliedsgebühren anfallen. Ein Gespräch beim ohnehin notwendigen Einkauf verlangt zumindest keine weitere kostenpflichtige Freizeitaktivität.

Eine kleine Rente darf nicht zum Rückzug zwingen

Wer seine Ausgaben eng begrenzen muss, kann Einladungen ins Café, Ausflüge oder andere Unternehmungen nicht immer selbstverständlich annehmen. Deshalb verdienen Angebote Aufmerksamkeit, die persönliche Kontakte ohne zusätzliche finanzielle Hürden ermöglichen.

Eine Plauderkasse kann dafür einen kleinen Zugang schaffen, ersetzt aber keine bezahlbaren Begegnungsorte im Wohnviertel. Auch Seniorentreffs und Nachbarschaftsangebote sollten für Menschen mit niedrigen Renten erreichbar sein.

Welche Veränderungen nach dem Berufsleben auftreten können, erläutert auch unser Beitrag über sieben Dinge, die mit der Rente verschwinden können. Dabei geht es ebenso darum, neue Kontakte und Gewohnheiten aufzubauen, wie bestehende Beziehungen zu pflegen.

Auch die Beschäftigten sollen als Menschen wahrgenommen werden

Nach einem Bericht der B.Z. vom 5. März 2026 meldeten sich fünf Kassiererinnen freiwillig für die Plauderkasse. Die damals 61-jährige Gaby Barthe, seit 40 Jahren als Kassiererin tätig, schilderte darin, dass sie sich an dieser Kasse stärker als Person wahrgenommen fühle.

Das zeigt eine weitere Seite des Angebots: Ein persönliches Gespräch kann auch für die Beschäftigten wertvoll sein. Damit es im Alltag funktioniert, müssen Marktleitung und Personalplanung die dafür benötigte Zeit tatsächlich vorsehen.

Mehr Zeit muss eine freiwillige Möglichkeit bleiben

Auch Rentner haben Termine, müssen Anschlüsse erreichen oder können aus gesundheitlichen Gründen nicht lange stehen. Ein Angebot für Gespräche braucht deshalb eine erkennbare Kennzeichnung und eine Wahlmöglichkeit für Menschen, die ihren Einkauf zügig abschließen möchten.

Genauso sollte niemand zum Erzählen gedrängt werden, nur weil er älter ist oder allein einkauft. Ein freundliches Willkommen und die Bereitschaft zuzuhören reichen als Einladung aus.

Eine Begegnung kann guttun, aber nicht jede Einsamkeit lösen

Die Berliner Plauderkasse macht einen alltäglichen Ort für Begegnungen nutzbar, an dem Menschen ohnehin zusammenkommen. Wie stark das Angebot Einsamkeit langfristig verringert, lässt sich aus den veröffentlichten Projektinformationen nicht ableiten.

Für die soziale Unterstützung älterer Menschen bleibt deshalb mehr nötig als ein freundliches Gespräch beim Bezahlen. Verlässliche persönliche Kontakte und erreichbare Angebote im Wohnviertel müssen auch zwischen den Einkäufen bestehen können.