Rentner Gustav lebt jetzt im Zoo

Gustav Roeckener verbringt seinen Ruhestand an einem ungewöhnlichen Ort, denn seine nächsten Nachbarn sind Elefanten. Der 70-Jährige wohnt mitten im Wuppertaler Zoo, nur wenige Meter vom Elefantenhaus entfernt, und arbeitet dort weiterhin an ein bis zwei Tagen pro Woche als Minijobber.

Für ihn gehören das vertraute Umfeld und die Arbeit auch nach dem Renteneintritt zum Alltag. Seine Geschichte wirft allerdings die Frage auf, wie sicher ein Zuhause auf Dauer ist, wenn es so eng mit dem früheren Arbeitsplatz verbunden bleibt.

Nach mehr als 50 Jahren fällt der Abschied schwer

Nach Angaben des WDR betreut Gustav seit über 50 Jahren Elefanten, seit 2002 in Wuppertal. Die Tiere beschäftigen ihn auch zu Hause: Fotos, Figuren und Alltagsgegenstände mit Elefantenmotiven füllen sein Haus.

Zu seinem Kollegen Filipe von Gilsa verbindet ihn längst eine Freundschaft. Was mit dem Rentenbeginn enden könnte, reicht deshalb weit über die tägliche Arbeit hinaus.

Rente bedeutet nicht für jeden, aufhören zu wollen

Gustavs Geschichte macht eine Frage greifbar, die in Rentendebatten oft verschwindet: Wie möchte ein Mensch seinen Alltag verbringen, wenn die Berufstätigkeit endet?

Wer seine Arbeit gern ausgeübt hat, muss mit dem Rentenbescheid nicht jedes Interesse daran verlieren. Für viele hängt wie bei Tierpfleger Gustav die Erwerbsbeschäftigung eng mit dem eigenen Leben zusammen.

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Andere sehnen den letzten Arbeitstag herbei, weil sie erschöpft sind oder endlich Zeit für etwas anderes brauchen. Beides verdient Respekt: der Wunsch weiterzumachen ebenso wie das Bedürfnis, aufzuhören.

Wie schwierig ein abrupter Wechsel sein kann, beschreibt auch der Beitrag „Ich habe seit 19 gearbeitet, aber mit der Rente kam die Leere“. Für die Vorbereitung auf den Ruhestand lohnt deshalb neben dem Blick auf die Finanzen auch die Frage, welche Kontakte und Aufgaben bleiben sollen.

Sein Zuhause im Zoo ist nicht dauerhaft gesichert

Wie lange Gustav dort wohnen bleiben kann, ist laut WDR offen. Zoo-Kuratorin Antonia Colàn Bräunig verweist darauf, dass auch die Stadt Wuppertal mitentscheidet; Gustav selbst denkt als mögliche Alternative an ein Leben nahe den Elefanten in Afrika.

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Diese ungewöhnliche Wohnsituation bedeutet also auch Unsicherheit. Die Verbundenheit mit einem Ort beantwortet nämlich nicht die Frage, wie lange man dort bleiben darf.

Was für einen Job neben der Altersrente gilt

Für Leser, die selbst neben der Rente weiterarbeiten möchten, gilt: Ein Hinzuverdienst kürzt die gesetzliche Altersrente seit 2023 nicht mehr. Das gilt auch für vorgezogene Altersrenten.

Die Verdienstgrenze eines Minijobs liegt 2026 bei durchschnittlich 603 Euro monatlich. Diese Grenze bestimmt die Einordnung als Minijob, nicht den insgesamt erlaubten Hinzuverdienst zur Altersrente; wie viel Gustav verdient, nennt der WDR nicht.

Häufige Fragen

Wo wohnt Rentner Gustav?

Er lebt in einem Haus auf dem Gelände des Wuppertaler Zoos, nahe dem Elefantenhaus.

Arbeitet Gustav trotz seiner Rente weiter?

Ja, laut WDR betreut er als Minijobber weiterhin an ein bis zwei Tagen pro Woche Elefanten.

Darf Gustav für immer im Zoo bleiben?

Das ist nicht gesichert. Über seine weitere Wohnperspektive entscheidet nicht allein die Zooleitung.

Wird eine Altersrente wegen eines Minijobs gekürzt?

Nein, bei gesetzlichen Altersrenten bestehen keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Für andere Rentenarten, etwa Erwerbsminderungsrenten, gelten andere Regeln.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Hinzuverdienst und Einkommensanrechnung – häufige Fragen

Minijob-Zentrale: Alles rund um Minijobs für Rentner

WDR: Vanessa Trovo, Wuppertaler Elefantenpfleger darf trotz Rente bleiben, 27. Oktober 2026, veröffentlicht auch auf tagesschau.de.