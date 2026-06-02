Rente: Die Zwangsverrentung kommt zurück – ab 2027 dann auch in die Altersrente

Für viele ältere Bürgergeld-Beziehende könnte sich ab dem 1. Januar 2027 eine empfindliche Änderung ergeben. Nach aktueller Rechtslage endet am 31. Dezember 2026 der befristete Schutz vor einer vorzeitigen Altersrente gegen den eigenen Willen. Wird die Regelung nicht verlängert, können Jobcenter wieder verlangen, dass Betroffene eine vorgezogene Altersrente beantragen.

Der Begriff Zwangsverrentung beschreibt dabei keinen neuen Rententyp. Gemeint ist die Verpflichtung, eine bereits mögliche Altersrente vor der regulären Altersgrenze in Anspruch zu nehmen, obwohl dadurch dauerhafte Abschläge entstehen können.

Für Menschen, die ohnehin unter Druck stehen, kann das weit über den Wechsel vom Bürgergeld in die Rente hinaus Folgen haben.

Warum die Zwangsverrentung ab 2027 wieder Thema wird

Mit der Einführung des Bürgergeldes wurde die Pflicht zur vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente befristet ausgesetzt. Diese Schutzregel gilt vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026. In dieser Zeit müssen Leistungsberechtigte keine Altersrente vorzeitig beantragen, nur weil sie theoretisch einen Anspruch darauf hätten.

Der Hintergrund liegt im Prinzip der Nachrangigkeit. Bürgergeld wird grundsätzlich erst gezahlt, wenn andere vorrangige Leistungen nicht ausreichen oder nicht zur Verfügung stehen. Zu diesen vorrangigen Leistungen kann auch eine Altersrente gehören.

Läuft die Sonderregel Ende 2026 aus, greift wieder die frühere Systematik. Dann können Jobcenter ältere Leistungsberechtigte auffordern, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen. Tun Betroffene das nicht, kann die Behörde unter bestimmten Voraussetzungen selbst tätig werden oder Leistungen kürzen.

Wen die Änderung besonders betrifft

Betroffen sind vor allem ältere Menschen im Bürgergeldbezug, die bereits eine vorgezogene Altersrente beanspruchen könnten. Das betrifft insbesondere Personen ab 63 Jahren, wenn sie die rentenrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Häufig geht es um Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren.

Nicht jeder ältere Bürgergeld-Beziehende muss deshalb automatisch ab 2027 in Rente gehen. Entscheidend sind die persönlichen Rentenansprüche, die Versicherungszeiten, mögliche Ausnahmen und die Prüfung durch das Jobcenter. Auch gesundheitliche Einschränkungen, Erwerbstätigkeit oder ein naher abschlagsfreier Rentenbeginn können im Einzelfall Bedeutung haben.

Für Betroffene ist deshalb wichtig, nicht erst auf eine Aufforderung des Jobcenters zu reagieren. Wer seinen Versicherungsverlauf kennt und frühzeitig eine Rentenauskunft einholt, kann die finanziellen Folgen besser einschätzen. Auch Beratungsstellen, Sozialverbände oder Fachanwälte können helfen, wenn eine Aufforderung zur Rentenantragstellung eingeht.

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Warum vorgezogene Altersrente teuer werden kann

Der größte Einschnitt liegt meist in den Rentenabschlägen. Wer vor der persönlichen Regelaltersgrenze in Altersrente geht, muss in vielen Fällen eine Kürzung hinnehmen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beträgt der Abschlag 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns.

Bei einem Jahr früherem Rentenbeginn ergibt sich daraus eine Kürzung von 3,6 Prozent. Bei vier Jahren kann der Abschlag bis zu 14,4 Prozent betragen. Diese Kürzung gilt nicht nur bis zur regulären Altersgrenze, sondern dauerhaft.

Gerade bei niedrigen Renten kann das erhebliche Folgen haben. Wer schon ohne Abschläge nur knapp über dem Existenzminimum liegt, kann durch eine vorgezogene Rente unter die Schwelle der Grundsicherung im Alter fallen. Dann endet zwar das Bürgergeld, die finanzielle Abhängigkeit von Sozialleistungen bleibt aber bestehen.

Vorzeitiger Rentenbeginn Möglicher Abschlag 6 Monate früher 1,8 Prozent 12 Monate früher 3,6 Prozent 24 Monate früher 7,2 Prozent 36 Monate früher 10,8 Prozent 48 Monate früher 14,4 Prozent

Welche Schutzregeln weiterhin greifen können

Auch nach einer Rückkehr der Zwangsverrentung wäre eine vorzeitige Altersrente nicht in jedem Fall zulässig. Die Unbilligkeitsverordnung schützt Betroffene vor besonderen Härten. Eine vorgezogene Rente kann etwa unzumutbar sein, wenn dadurch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld verloren ginge.

Auch eine unmittelbar bevorstehende abschlagsfreie Altersrente kann gegen eine erzwungene Frühverrentung sprechen. Wer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist oder durch Arbeit ein entsprechend hohes Einkommen erzielt, kann ebenfalls geschützt sein. Gleiches kann gelten, wenn eine geplante Erwerbstätigkeit konkret bevorsteht.

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Diese Ausnahmen müssen jedoch im Einzelfall geprüft und gegenüber dem Jobcenter vorgetragen werden. Entscheidend ist nicht nur, ob eine Ausnahme theoretisch existiert, sondern ob sie nachweisbar ist. Deshalb sollten Unterlagen wie Arbeitsverträge, Rentenauskünfte, Bescheide und ärztliche Nachweise sorgfältig gesammelt werden.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer 2027 oder kurz danach das 63. Lebensjahr erreicht und Bürgergeld bezieht, sollte den eigenen Rentenstatus prüfen lassen. Die Deutsche Rentenversicherung kann Auskunft darüber geben, ab wann eine vorgezogene Rente möglich wäre und welche Abschläge drohen. Wichtig ist auch die Frage, ob eine abschlagsfreie Rente in absehbarer Zeit erreichbar ist.

Bei einer Aufforderung des Jobcenters sollte nichts ungeprüft unterschrieben werden. Betroffene können prüfen lassen, ob eine Härte vorliegt oder ob das Jobcenter die persönlichen Umstände ausreichend berücksichtigt hat. Gegen belastende Entscheidungen sind rechtliche Schritte möglich, allerdings laufen dabei Fristen.

Besonders wichtig ist eine vollständige Dokumentation. Wer weiter arbeiten will, sollte Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und konkrete Beschäftigungsaussichten festhalten. Wer gesundheitliche Einschränkungen hat, sollte aktuelle Nachweise bereithalten.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 63-jährige Bürgergeld-Bezieherin hat 36 Versicherungsjahre gesammelt und könnte ab 2027 eine vorgezogene Altersrente beantragen. Ihre reguläre Altersgrenze erreicht sie erst mit 67 Jahren. Würde sie vier Jahre früher in Rente gehen, könnte ihre monatliche Rente dauerhaft um 14,4 Prozent sinken.

Angenommen, ihre rechnerische Altersrente läge ohne Abschläge bei 1.050 Euro brutto, würde der Abschlag rund 151 Euro im Monat betragen. Die gekürzte Rente läge dann bei etwa 899 Euro brutto. Reicht das Geld nicht zum Leben, müsste sie möglicherweise Grundsicherung im Alter beantragen.

Das Beispiel zeigt, warum die Rückkehr der Zwangsverrentung für Betroffene weitreichend sein kann. Es geht nicht nur um einen früheren Rentenbeginn, sondern um eine dauerhafte Kürzung der Alterseinkünfte. Wer betroffen sein könnte, sollte die Zeit bis Ende 2026 nutzen, um Ansprüche, Ausnahmen und Beratungsmöglichkeiten zu klären.

Fragen und Antworten zur Zwangsverrentung ab 2027

Was bedeutet Zwangsverrentung?

Zwangsverrentung bedeutet, dass ältere Bürgergeld-Beziehende unter bestimmten Voraussetzungen aufgefordert werden können, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen. Das kann auch dann geschehen, wenn sie eigentlich lieber weiter Bürgergeld beziehen oder noch arbeiten möchten. Problematisch ist vor allem, dass eine vorgezogene Altersrente häufig mit dauerhaften Abschlägen verbunden ist.

Warum wird die Zwangsverrentung ab 2027 wieder wichtig?

Der Schutz vor einer verpflichtenden vorzeitigen Altersrente gilt nur befristet bis zum 31. Dezember 2026. Läuft diese Regelung aus, können Jobcenter ab dem 1. Januar 2027 wieder prüfen, ob Bürgergeld-Beziehende eine mögliche Altersrente vorrangig beantragen müssen. Damit kehrt die frühere Praxis zurück, sofern der Gesetzgeber die Regel nicht verlängert oder ändert.

Wer kann von der Zwangsverrentung betroffen sein?

Betroffen sein können vor allem ältere Menschen im Bürgergeldbezug, die bereits einen Anspruch auf eine vorgezogene Altersrente haben. Häufig geht es um Personen ab 63 Jahren, die genügend Versicherungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung gesammelt haben. Ob tatsächlich eine Rentenantragstellung verlangt werden darf, hängt aber immer vom Einzelfall ab.

Welche Folgen kann eine vorgezogene Altersrente haben?

Wer vor der persönlichen Regelaltersgrenze in Rente geht, muss oft Rentenabschläge hinnehmen. Diese betragen in vielen Fällen 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns. Bei mehreren Jahren kann daraus eine spürbare und dauerhafte Kürzung der monatlichen Rente entstehen.

Gibt es Ausnahmen von der Zwangsverrentung?

Ja, in bestimmten Fällen kann eine vorzeitige Altersrente unzumutbar sein. Das kann etwa gelten, wenn bald eine abschlagsfreie Rente erreicht wird, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung besteht oder eine konkrete Arbeitsaufnahme bevorsteht. Solche Gründe müssen gegenüber dem Jobcenter nachvollziehbar belegt werden.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Betroffene sollten frühzeitig ihren Rentenverlauf prüfen und eine aktuelle Rentenauskunft bei der Deutschen Rentenversicherung einholen. Wichtig ist auch, mögliche Abschläge und Ausnahmen zu kennen. Wer eine Aufforderung vom Jobcenter erhält, sollte diese nicht ungeprüft hinnehmen und sich rechtzeitig beraten lassen.

Quellen

Gesetze im Internet: § 12a SGB II, Vorrangige Leistungen, Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zum SGB II, Hinweis zur Altersrente bis 31. Dezember 2026, Gesetze im Internet: Unbilligkeitsverordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch vorgezogene Altersrente, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Informationen zur Unbilligkeitsverordnung.