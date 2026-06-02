Jochen macht häufigen Fehler bei der Teilrente: Jetzt hat er tausende Euro weniger Rente

Teilrente: Ein früher Einstieg führt nicht automatisch zur abschlagsfreien Rente

Die Teilrente gilt für viele Versicherte als flexible Möglichkeit, den Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand schrittweise zu gestalten. Wer weiterarbeiten möchte, kann einen Teil seiner Altersrente beziehen und den übrigen Rentenanteil zunächst aufschieben.

Genau darin liegt aber ein häufiger Denkfehler: Die Teilrente eröffnet nicht automatisch den Weg in eine andere, günstigere Altersrente.

Das zeigt der Fall von Jochen, der 1962 geboren wurde und im Dezember zunächst nur zehn Prozent seiner Altersrente beantragen möchte. Sein Plan sieht vor, diesen kleinen Rentenanteil mit Abschlag zu beziehen und später die übrigen 90 Prozent abschlagsfrei zu erhalten. Dieses Modell funktioniert jedoch nicht wie erhofft.

Was eine Teilrente tatsächlich bedeutet

Eine Altersrente muss nicht immer vollständig ausgezahlt werden. Versicherte können sie auch nur anteilig beziehen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung muss eine Teilrente mindestens 10 Prozent und darf höchstens 99,99 Prozent der Vollrente betragen.

Die Teilrente kann vor allem dann interessant sein, wenn jemand neben dem Rentenbezug weiterarbeitet. Seit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten kann zusätzliches Einkommen in vielen Fällen ohne Anrechnung auf die Altersrente erzielt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihrer Broschüre zum Hinzuverdienst bei Altersrenten darauf hin, dass Altersrentnerinnen und Altersrentner grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen können.

Der Unterschied zwischen 35 und 45 Versicherungsjahren

Im Rentenrecht ist genau zu unterscheiden, welche Altersrente beantragt wird. Die Altersrente für langjährig Versicherte setzt 35 Versicherungsjahre voraus und kann vorzeitig in Anspruch genommen werden, dann aber mit Abschlägen.

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt 45 Versicherungsjahre voraus und ist abschlagsfrei, kann aber nicht beliebig früher genutzt werden.

Für den Jahrgang 1962 liegt die Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei 64 Jahren und 8 Monaten.

Wer diese Altersgrenze noch nicht erreicht hat, kann diese Rentenart nicht einfach vorziehen. Ein vorzeitiger Rentenbeginn mit Abschlag ist bei dieser Rentenart nicht vorgesehen.

Warum Jochens Plan nicht aufgeht

Jochen möchte im Dezember mit 64 Jahren eine Teilrente von zehn Prozent beziehen. Zu diesem Zeitpunkt kann er die Altersrente für besonders langjährig Versicherte noch nicht nutzen. Deshalb müsste er für den frühen Einstieg auf die Altersrente für langjährig Versicherte zurückgreifen.

Damit entsteht das Problem. Wer einmal eine bestimmte Altersrente begonnen hat, bleibt grundsätzlich in dieser Rentenart. Ein späterer Wechsel von der Altersrente für langjährig Versicherte in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist nicht vorgesehen.

Jochen könnte also zwar von einer Teilrente in eine höhere Teilrente oder in die Vollrente wechseln. Er könnte aber nicht nach einigen Monaten sagen, dass die restlichen 90 Prozent nun nach den Bedingungen der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte gezahlt werden sollen. Entscheidend ist die Rentenart, mit der der Rentenbezug begonnen hat.

Der Abschlag betrifft nur den gezahlten Rentenanteil

Wichtig: Der Abschlag wird auf den Rentenanteil angewendet, der tatsächlich vorzeitig bezogen wird. Beantragt Jochen nur zehn Prozent seiner Rente, fällt der Abschlag zunächst auch nur auf diesen Anteil an. Der zurückgestellte Anteil kann später mit geringerem oder ohne Abschlag gezahlt werden, sofern dies innerhalb derselben Rentenart möglich ist.

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Jochen hat eine Bruttorente von 2.000 Euro. Zehn Prozent davon wären 200 Euro. Bei einem Abschlag von 10,2 Prozent würde dieser Teil entsprechend gekürzt, während der nicht ausgezahlte Anteil zunächst unangetastet bleibt.

Ausgangslage Folge für Andreas Geburtsjahr 1962, Rentenbeginn mit 64 Jahren Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte ist noch nicht erreichbar. Teilrente von 10 Prozent über die Altersrente für langjährig Versicherte Der frühe Rentenbeginn ist möglich, aber mit Abschlag verbunden. Späterer Wunsch nach 90 Prozent abschlagsfreier Rente Ein Wechsel in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist nicht möglich. Abschlagsfreier Bezug des restlichen Anteils innerhalb derselben Rentenart Das kommt erst mit der passenden Altersgrenze der gewählten Rentenart in Betracht.

Die spätere Vollrente kommt nicht automatisch früher

Für Jochen bedeutet das: Der restliche Rentenanteil kann nicht schon mit 64 Jahren und 8 Monaten nach den Regeln der Altersrente für besonders langjährig Versicherte ausgezahlt werden.

Diese Altersgrenze hilft ihm nicht mehr, wenn er bereits eine andere Altersrente begonnen hat. Sein Weg bleibt an die Altersrente für langjährig Versicherte gebunden.

Nach dem Beispiel wäre ein abschlagsfreier Bezug des restlichen Anteils deshalb erst mit 66 Jahren und 8 Monaten möglich. Das entspricht dem Zeitpunkt, an dem die gewählte Altersrente ohne Abschlag erreicht werden kann. Der ursprünglich geplante Vorteil würde sich damit um zwei Jahre verschieben.

Warum eine Rentenauskunft unverzichtbar ist

Der Fall von Jochen zeigt, wie wichtig eine genaue Prüfung vor dem Rentenantrag ist. Viele Versicherte kennen nur die jährliche Renteninformation, die vor allem eine grobe Übersicht zur voraussichtlichen Rentenhöhe gibt. Für konkrete Planungen reicht das häufig nicht aus.

Wer einen vorgezogenen Rentenbeginn, eine Teilrente oder eine Kombination aus Arbeit und Rentenbezug plant, sollte die ausführliche Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung nutzen. Dort finden sich Angaben zu Versicherungszeiten, möglichen Rentenarten und erreichbaren Altersgrenzen. Ergänzend kann der Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner helfen, mögliche Termine und Abschläge zu prüfen.

Teilrente bleibt sinnvoll, aber nicht für jeden Plan

Die Teilrente ist kein Fehler und auch kein ungewöhnliches Modell. Sie kann den Übergang in den Ruhestand erleichtern, besonders wenn Versicherte weiterarbeiten und ihre finanzielle Situation schrittweise verändern möchten. Sie eignet sich aber nicht dafür, zunächst eine ungünstigere Rentenart zu wählen und später in eine bessere zu wechseln.

Gerade deshalb sollte vor dem Antrag klar sein, welche Altersrente genutzt wird. Der Beginn einer Altersrente ist mehr als eine Formalie. Er entscheidet darüber, nach welchen Bedingungen der weitere Rentenverlauf behandelt wird.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin des Jahrgangs 1962 möchte mit 64 Jahren kürzertreten und beantragt eine Teilrente von 10 Prozent. Sie erfüllt zwar bereits viele Versicherungszeiten, erreicht die Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte aber erst einige Monate später. Wenn sie jetzt die Altersrente für langjährig Versicherte beginnt, bleibt sie in dieser Rentenart.

Später kann sie den Rentenanteil erhöhen oder in die Vollrente wechseln. Sie kann aber nicht nachträglich verlangen, dass der restliche Rentenanteil nach den günstigeren Bedingungen einer anderen Altersrente berechnet wird. Der praktische Rat lautet deshalb: Erst Rentenauskunft prüfen, dann Antrag stellen.

Häufige Fragen zur Teilrente

Kann man mit einer Teilrente später noch in eine andere Altersrente wechseln?

Nein, das ist in der Regel nicht möglich. Wer einmal eine bestimmte Altersrente begonnen hat, bleibt grundsätzlich in dieser Rentenart. Ein späterer Wechsel von der Altersrente für langjährig Versicherte in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist nicht vorgesehen.

Warum kann eine Teilrente trotzdem zu finanziellen Nachteilen führen?

Die Teilrente selbst ist nicht automatisch nachteilig. Problematisch wird es, wenn Versicherte glauben, sie könnten zunächst mit Abschlag in eine Rentenart einsteigen und später den restlichen Rentenanteil nach günstigeren Bedingungen beziehen. Wird die falsche Rentenart gewählt, kann das dazu führen, dass der abschlagsfreie Bezug deutlich später möglich ist.

Wird der Abschlag bei einer Teilrente auf die gesamte Rente berechnet?

Nein, der Abschlag betrifft zunächst nur den Teil der Rente, der tatsächlich vorzeitig bezogen wird. Wer beispielsweise nur zehn Prozent seiner Altersrente als Teilrente erhält, bekommt den Abschlag auch nur auf diesen ausgezahlten Anteil. Der übrige Rentenanteil bleibt zunächst offen, wird aber später nach den Bedingungen derselben Rentenart behandelt.

Was sollten Versicherte vor einem Antrag auf Teilrente unbedingt prüfen?

Vor dem Antrag sollte unbedingt die ausführliche Rentenauskunft geprüft werden. Sie zeigt, welche Versicherungszeiten erreicht wurden, welche Rentenarten infrage kommen und ab wann eine Rente mit oder ohne Abschlag möglich ist. Wer unsicher ist, sollte sich vor der Antragstellung beraten lassen, denn eine einmal begonnene Altersrente lässt sich später nicht beliebig austauschen.