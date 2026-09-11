Rentner aufgepasst: Das ändert sich bei Haftpflicht, Teil- und Vollkasko ab 2027

Für Millionen Autobesitzer ändern sich die Voraussetzungen für ihre Kfz-Versicherung: Die Versicherungswirtschaft hat neue Regionalklassen für 2027 veröffentlicht. Auch Rentner können dadurch höher oder niedriger eingestuft werden, obwohl sie selbst keinen Unfall verursacht haben.

Ob die nächste Rechnung tatsächlich steigt oder sinkt, lässt sich daraus allein allerdings noch nicht ablesen.

Gerade bei einer begrenzten Rente lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Vertragsunterlagen. Neben der regionalen Einstufung können altersabhängige Zuschläge und eine inzwischen geringere Fahrleistung den Beitrag beeinflussen. Die neuen Klassen sind ein Anlass, den bestehenden Schutz und seine Kosten zu überprüfen.

Neue Einstufungen für rund zehn Millionen Haftpflichtversicherte

Nach der am 9. September 2026 veröffentlichten Regionalstatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft erhalten 5,2 Millionen Autofahrende in 63 Zulassungsbezirken eine bessere Haftpflichteinstufung. Für 4,8 Millionen in 46 Bezirken verschlechtert sie sich. In 304 Bezirken mit mehr als 32 Millionen Autofahrenden bleibt die Klasse unverändert.

Bei Voll- und Teilkasko zusammen stehen jeweils rund 2,4 Millionen Versicherten höhere beziehungsweise niedrigere Einstufungen bevor. Rund 33 Millionen behalten ihre bisherige Kaskoeinstufung. Diese Zahlen beschreiben Veränderungen der Klassen, keine bereits feststehenden Beitragserhöhungen oder Ersparnisse.

Was hinter den Regionalklassen steckt

Die Einstufung bildet die Schadenbilanz des Zulassungsbezirks ab, in dem der Fahrzeughalter wohnt. Entscheidend ist dabei die Zuordnung des versicherten Fahrzeugs, nicht der Ort eines einzelnen Unfalls. Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko werden getrennt bewertet.

Die Statistik ist für Versicherer unverbindlich. Sie kann für neue Verträge sofort und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr verwendet werden. Neben der Regionalklasse beeinflussen unter anderem Fahrzeugtyp, Jahresfahrleistung und Reparaturkosten den Preis.

Schleswig-Holstein zeigt, wie unterschiedlich die Änderungen ausfallen

Die NDR-Meldung vom 9. September 2026 beschreibt die Veränderungen für Schleswig-Holstein. Bei der Haftpflicht steigen die Regionalklassen in Segeberg und Neumünster, während Ostholstein günstiger eingestuft wird. In den übrigen Bezirken des Landes bleibt die Haftpflichteinstufung unverändert.

Versicherungsart Änderung in Schleswig-Holstein Mögliche Folge Kfz-Haftpflicht Höhere Klasse in Segeberg und Neumünster; niedrigere Klasse in Ostholstein Je nach Tarif zusätzlicher Preisdruck oder Entlastung Teilkasko Höhere Klasse in Kiel, Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg Eine Verteuerung wird wahrscheinlicher Vollkasko Alle Regionalklassen im Land unverändert Aus dieser Einstufung ergibt sich keine Veränderung

Die unveränderten Vollkaskoklassen gelten hier ausdrücklich für Schleswig-Holstein. Daraus lässt sich weder bundesweite Beitragsstabilität noch eine Preisgarantie für einzelne Verträge ableiten. Auch im selben Wohnort können sich Haftpflicht und Kasko unterschiedlich entwickeln.

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Warum Rentner auch nach unfallfreien Jahren mehr zahlen können

Eine lange unfallfreie Fahrzeit schützt nicht vor jeder Verteuerung. Versicherer berücksichtigen neben der Schadenfreiheitsklasse auch das Alter der eingetragenen Fahrer. Deshalb kann ein günstiger Schadenfreiheitsrabatt bestehen bleiben, während andere Preisbestandteile steigen.

Der GDV begründet altersabhängige Zuschläge mit statistischen Unterschieden bei den Schäden. Seine Kalkulationsgrundlagen sind jedoch keine verbindliche Preisliste für sämtliche Anbieter. Eine einheitliche Beitragserhöhung allein wegen des Rentenbeginns lässt sich daraus nicht ableiten.

Für den Tarifvergleich bedeutet das: Alter, Fahrer, Fahrzeug und Leistungen müssen bei allen Angeboten übereinstimmen. Nur dann wird sichtbar, welcher Versicherer für die eigene Situation günstiger kalkuliert. Weitere Hintergründe erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über Alterszuschläge bei der Autoversicherung von Rentnern.

Weniger Kilometer im Ruhestand können den Beitrag senken

Mit dem Ende des Berufslebens fällt häufig der tägliche Arbeitsweg weg. Wer trotzdem weiterhin eine hohe jährliche Fahrleistung versichert, sollte seinen Vertrag überprüfen lassen. Eine niedrigere Kilometerstufe kann günstiger sein, wobei die Ersparnis vom jeweiligen Tarif abhängt.

Die neue Angabe muss zur tatsächlichen Nutzung passen. Auch Urlaubsfahrten, regelmäßige Familienbesuche und längere Arztfahrten gehören in die Schätzung. Wer später wieder deutlich mehr fährt, sollte die Vertragsangaben entsprechend aktualisieren.

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Eine Anfrage beim bisherigen Versicherer kann deshalb bereits vor einem Anbieterwechsel sinnvoll sein. Lassen Sie sich ausrechnen, wie sich die realistische Jahresfahrleistung auf den Beitrag auswirkt. Weitere Ansätze beschreibt gegen-hartz.de im Beitrag über Sparmöglichkeiten bei der Kfz-Versicherung im Ruhestand.

Haftpflicht und Kasko erfüllen unterschiedliche Aufgaben

Die Kfz-Haftpflicht deckt berechtigte Schadenersatzansprüche anderer ab und ist für ein regulär zugelassenes Auto vorgeschrieben. Schäden am eigenen Wagen sind dadurch grundsätzlich nicht versichert. Dafür kommen Teil- oder Vollkasko infrage.

Die Teilkasko schützt je nach Bedingungen beispielsweise bei Diebstahl, Glasbruch und bestimmten Naturereignissen. Die Vollkasko umfasst zusätzlich insbesondere selbst verursachte Unfallschäden am eigenen Fahrzeug und Vandalismus. Ein Wechsel von Voll- zu Teilkasko verkleinert deshalb den Versicherungsschutz.

Für Rentner stellt sich dabei eine praktische Frage: Könnten sie einen größeren Schaden oder den Verlust des Fahrzeugs aus eigenen Rücklagen bezahlen? Ein niedrigerer Beitrag hilft wenig, wenn anschließend das Geld für notwendige Mobilität fehlt. Das Fahrzeugalter allein beantwortet diese Frage nicht.

Selbstbeteiligung und Zahlungsweise bewusst wählen

Eine höhere Selbstbeteiligung kann die Kaskoprämie reduzieren, erhöht aber den eigenen finanziellen Anteil am Schaden. Auch eine Werkstattbindung kann günstiger sein, verpflichtet bei erfassten Reparaturen jedoch zur Nutzung der vorgesehenen Partnerbetriebe.

Vergleichen lässt sich außerdem, ob eine jährliche Zahlung weniger kostet als mehrere Teilzahlungen. Bei kleiner Rente sollte die größere Einmalzahlung allerdings eingeplant werden. Entscheidend ist eine Gestaltung, deren laufende Kosten und mögliche Eigenanteile dauerhaft bezahlbar bleiben.

Wann der 30. November 2026 für die Kündigung zählt

Bei vielen Kfz-Verträgen endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember und die ordentliche Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Dann muss die Kündigung spätestens am 30. November 2026 beim Versicherer eingegangen sein. Das bloße Absenden am letzten Tag genügt nicht.

Manche Verträge haben einen anderen Ablauf, etwa entsprechend ihrem ursprünglichen Abschlussdatum. Deshalb sollten Versicherte zuerst Versicherungsschein und Bedingungen lesen. Der 30. November ist ein häufiger Termin, aber kein allgemeiner Stichtag für jeden Vertrag.

Bei Beitragserhöhungen kann ein Sonderkündigungsrecht bestehen

Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel den Beitrag, ohne den Schutz entsprechend auszuweiten, sieht § 40 Versicherungsvertragsgesetz ein Kündigungsrecht vor. Die Frist beträgt einen Monat ab Zugang der Mitteilung. Die Kündigung wirkt frühestens zu dem Zeitpunkt, an dem die Erhöhung wirksam wird.

Der Versicherer muss auf dieses Recht hinweisen. Geht eine entsprechende Mitteilung erst im Dezember ein, kann deshalb auch nach dem üblichen Novembertermin noch ein Wechsel möglich sein. Allein die Veröffentlichung neuer Regionalklassen löst dieses Recht jedoch nicht aus.

Vor der Kündigung sollte der gewünschte Anschlussvertrag gesichert sein, insbesondere wenn auch Kaskoschutz benötigt wird. Verglichen werden sollten gleiche Leistungen und Selbstbeteiligungen. Ein günstigerer Preis bei deutlich geringerem Schutz ist keine gleichwertige Ersparnis.

Praxisbeispiel: Eine Rentnerin prüft ihre Rechnung

Eine 72-jährige Rentnerin aus Neumünster soll 2027 statt 720 Euro insgesamt 810 Euro für Haftpflicht und Kasko zahlen. Die Erhöhung beträgt 90 Euro im Jahr beziehungsweise rechnerisch 7,50 Euro im Monat. Sämtliche Beträge in diesem Beispiel sind frei gewählt und keine Prognose für Neumünster.

Bei der Vertragsprüfung fällt ihr auf, dass noch 15.000 Jahreskilometer eingetragen sind, obwohl sie inzwischen nur etwa 7.000 Kilometer fährt. Sie lässt den Beitrag mit dieser Fahrleistung neu berechnen und holt vergleichbare Angebote ein. Zugleich prüft sie die Erhöhungsmitteilung auf ein Sonderkündigungsrecht und wartet vor einer Kündigung die Zusage für den neuen Schutz ab.