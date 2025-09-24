Rente: Rentner können über 30 Prozent KFZ-Versicherung sparen

Lesedauer 4 Minuten

Viele Rentnerinnen und Rentner stellen erst beim Blick auf die Jahresrechnung fest, dass die Kfz-Versicherung im Ruhestand spürbar teurer wird. Bereits mit 65 Jahren liegt der Zuschlag im Durchschnitt bei rund 16 Prozent, im hohen Alter von etwa 85 Jahren können die Prämien um bis zu 145 Prozent über denen jüngerer Fahrerinnen und Fahrer liegen.

Das ist kein Randphänomen, sondern die Folge einer systematischen Risikobewertung. Gleichzeitig gibt es legale und praxistaugliche Wege, die Beiträge deutlich zu reduzieren – ohne auf wichtigen Schutz zu verzichten.

Wie Versicherer kalkulieren

Versicherer arbeiten risikobasiert. Mit zunehmendem Alter ordnen sie Fahrerinnen und Fahrer aufgrund biometrischer Risiken statistisch als gefährdeter ein. Unfallstatistiken zeigen, dass ab etwa 70 Jahren die Schadenhäufigkeit steigt, während die Altersgruppe zwischen 30 und 60 Jahren die niedrigsten Quoten aufweist.

Diese Annahmen fließen unmittelbar in die Tarifierung ein. Die Folge sind höhere Grundbeiträge und in vielen Tarifen auch altersabhängige Zuschläge – selbst dann, wenn die betroffene Person jahrzehntelang unfallfrei gefahren ist.

Was das in der Praxis bedeutet

Der altersbedingte Aufschlag wirkt doppelt, wenn weitere Preistreiber hinzukommen. Fahrzeugklasse, Regionalklasse, jährliche Fahrleistung und die gewählte Selbstbeteiligung beeinflussen die Höhe der Prämie ebenso wie Fahrerkreis und Abstellort.

Ein anschauliches Beispiel: Für ein Mittel- oder Oberklassefahrzeug kann ein Senior jährlich rund 1.300 Euro zahlen, während ein 50-jähriger Angehöriger für dasselbe Modell – bei identischen Rahmenbedingungen – etwa nur die Hälfte schultern muss. Solche Differenzen sind nicht ungewöhnlich, denn Alter und eingestufte Schadenfreiheit wirken wie Stellhebel in entgegengesetzte Richtungen.

Sofortmaßnahme: Tarife systematisch vergleichen

Der schnellste Hebel ist ein strukturierter Tarifvergleich. Kfz-Prämien unterscheiden sich zwischen Gesellschaften erheblich, selbst bei gleicher Deckung. Vergleichsrecherchen über Online-Portale und direkte Anfragen bei Versicherern bringen häufig dreistellige Einsparungen pro Jahr. Wichtig ist, Angebote nicht nur am Preis zu messen.

Vertragsinhalte wie Deckungssummen, Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit, Neuwert- oder Kaufpreisentschädigung, erweiterte Wildschadenklauseln, Schutzbriefleistungen oder die Absicherung von Marder- und Elementarschäden können im Leistungsfall entscheidend sein. Wer sorgfältig vergleicht, senkt die Kosten, ohne die Qualität des Schutzes zu verschlechtern.

Der legale Familientrick: Fahrzeug und Schadenfreiheitsklasse übertragen

Besonders wirkungsvoll kann ein rechtlich zulässiges Gestaltungsmodell sein: Das Fahrzeug wird auf ein Kind oder Enkelkind als Versicherungsnehmer übertragen, und gleichzeitig wird die eigene Schadenfreiheitsklasse übertragen.

Der Effekt ist oft erheblich, weil die hohe Schadenfreiheitsklasse der älteren Person mit dem günstigeren Altersrisiko des jüngeren Versicherungsnehmers kombiniert wird. In der Praxis lassen sich Beitragssenkungen um bis zu rund die Hälfte erreichen; Einspareffekte bis etwa 54 Prozent sind realistisch, wenn die übrigen Tarifmerkmale passen.

So gelingt die Umsetzung ohne Fallstricke

Die Gestaltung verlangt Sorgfalt. Zwingend ist, dass die Nutzungssituation korrekt abgebildet wird. Wer weiterhin regelmäßig fährt, sollte als regelmäßige Fahrerin oder regelmäßiger Fahrer im Vertrag ausdrücklich eingetragen sein.

Versicherer prüfen im Schadenfall, wer das Fahrzeug überwiegend nutzt. Unzutreffende Angaben können zu Leistungskürzungen führen oder im Extremfall den Versicherungsschutz gefährden.

Ebenso wichtig ist der Blick auf die Schadenfreiheitsklasse: Deren Übertragung ist endgültig. Wer später wieder selbst ein Fahrzeug auf den eigenen Namen zulassen möchte, steigt dann als Neuling in eine ungünstige Einstufung ein – und zusätzlich greift erneut der altersbedingte Risikozuschlag. Diese Konsequenz muss vorab abgewogen werden.

Rechtlicher Rahmen und individuelle Bedingungen

Ob und in welchem Umfang eine Schadenfreiheitsklasse übertragen werden kann, legen die Versicherer in ihren Bedingungen fest. Üblich ist die Übertragung innerhalb der Familie.

Oft wird verlangt, dass die erworbene Fahrpraxis plausibel ist, also zum Beispiel durch eine tatsächliche Nutzungshistorie oder einen engeren verwandtschaftlichen Bezug gestützt wird. Da die Details von Gesellschaft zu Gesellschaft variieren, empfiehlt sich eine schriftliche Bestätigung der konkreten Anforderungen und eine sorgfältige Dokumentation der Übergabe von Fahrzeug und Vertrag.

Für wen sich der Familientrick lohnt – und wo Grenzen liegen

Besonders profitieren können Seniorinnen und Senioren mit hoher Schadenfreiheitsklasse, deren Kinder oder Enkel bereits eigenständig fahren und solide Tarife erzielen.

Auch Konstellationen mit zwei Haushalten oder einem Firmenfahrzeug kommen in Betracht, sofern die Versicherungsbedingungen dies abdecken. Grenzen ergeben sich, wenn die ältere Person das Fahrzeug weiterhin überwiegend nutzt, der Fahrerkreis im Vertrag aber auf jüngere Personen verengt wurde.

Dann ist der nominell günstige Beitrag ein Scheingewinn, der im Schadenfall teuer werden kann. Ebenso wenig sinnvoll ist die Übertragung, wenn zeitnah wieder ein eigenes Fahrzeug auf den eigenen Namen geplant ist.

Beitragssenkung ohne Leistungslücke

Wer nicht übertragen will, kann auch innerhalb des eigenen Vertrags sparen. Eine moderate Erhöhung der Selbstbeteiligung, die realistische Begrenzung des Fahrerkreises, der Nachweis sicherheitsrelevanter Fahrerassistenzsysteme oder die Umstellung auf jährliche Zahlungsweise verringern die Prämie.

In manchen Tarifen honorieren Gesellschaften Fahrtrainings oder Telematik-Programme. All diese Schritte sollten jedoch nie dazu führen, dass essenzielle Leistungen entfallen. Gerade im Alter können hohe Deckungssummen und ein verlässlicher Schutzbrief im Ernstfall entscheidend sein.

Blick nach vorn: Selbstbestimmung und Sicherheit

Kostenoptimierung ist wichtig, Sicherheit bleibt zentral. Wer sich selbstkritisch einschätzt, regelmäßige Gesundheitschecks wahrnimmt und bei Bedarf Fahrtrainings absolviert, mindert Risiken für sich und andere.

Es kommt der Moment, in dem das eigene Steuerbestehen neu bewertet werden sollte. Diese Entscheidung ist persönlich und verlangt Sensibilität – sie bewahrt im Zweifel jedoch Gesundheit, Vermögen und Unabhängigkeit.

Fazit: Klug gestalten, sauber dokumentieren, fair angeben

Die Kfz-Versicherung wird mit dem Alter teurer, weil Versicherer das steigende Risiko in die Preise einpreisen. Wer aktiv handelt, kann die Belastung dennoch deutlich reduzieren. Gründliche Tarifvergleiche, eine saubere Vertragsgestaltung und – wo passend – die rechtssichere Übertragung von Fahrzeug und Schadenfreiheitsklasse auf Kinder oder Enkel bieten erhebliche Einsparpotenziale.

Voraussetzung ist stets Transparenz gegenüber dem Versicherer und ein klares Bewusstsein für die Endgültigkeit der SF-Übertragung. So bleibt am Ende mehr von der Rente übrig, ohne beim Schutz Abstriche zu machen.