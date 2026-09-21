Rentner aufgepasst: Benzin um 1,84 Euro – wann sich günstiges Tanken lohnt

Wer mit einer kleinen Rente auskommen muss und auf sein Auto angewiesen ist, spürt jeden zusätzlichen Euro an der Zapfsäule. Ein Benzinpreis um 1,84 Euro lässt deshalb aufhorchen. Doch eine günstige Tankfüllung wird erst dann zur echten Entlastung, wenn Anfahrt und Kraftstoffsorte in der Rechnung stimmen.

Benzin in Polen: Was die aktuellen Zahlen tatsächlich zeigen

Die verlinkte Nordkurier-Überschrift nennt 1,84 Euro für einen Liter Super. Einen unabhängig überprüften Tagespreis für eine bestimmte Tankstelle stellt diese Angabe hier nicht dar. Als überprüfbare Orientierung nennt der ADAC für Polen mit Aktualisierung vom 18. September 2026 einen Benzinpreis von durchschnittlich 1,82 Euro je Liter.

Dieser Wert ist ein von der Europäischen Kommission erhobener Wochenmittelwert und kann vom Preis einer einzelnen Station abweichen. Für Diesel nennt dieselbe Übersicht 2,01 Euro je Liter. Wer mit einem Dieselauto fährt, darf seine mögliche Ersparnis deshalb nicht anhand der Benzin-Schlagzeile berechnen.

Weitere Preissenkungen sind keine sichere Zusage

Wie schnell eine Entlastung wieder auslaufen kann, zeigt die polnische Mehrwertsteuersenkung im August. Die polnische Regierung kündigte die Absenkung von 23 auf acht Prozent ausdrücklich für den Zeitraum vom 17. bis 31. August 2026 an. Diese befristete Ankündigung allein belegt daher keinen fortbestehenden Rabatt im September.

Auch Deutschland stellt günstigeren Kraftstoff in Aussicht: Nach der Mitteilung der Bundesregierung vom 18. September soll die Energiesteuer ab 1. Oktober bis Ende 2026 um 14 Cent je Liter sinken. Einschließlich Umsatzsteuer entspräche das einer steuerlichen Entlastung von rund 17 Cent je Liter. Zum Stand dieses Beitrags am 21. September ist das eine angekündigte Umsetzung, kein bereits an jeder Zapfsäule verfügbarer Preisnachlass.

Bei vollständiger Weitergabe wären das für 50 Liter rechnerisch rund 8,50 Euro weniger. Welcher Endpreis tatsächlich auf der Rechnung steht, hängt jedoch auch von der übrigen Preisentwicklung ab. Aus der Ankündigung lässt sich deshalb kein sicherer künftiger Literpreis ableiten.

Bei 50 Litern werden aus 20 Cent Unterschied zehn Euro

Ob sich der Wechsel zu einer günstigeren Tankstelle lohnt, lässt sich zunächst einfach berechnen: Preisunterschied je Liter mal Tankmenge. Die folgende Tabelle zeigt reine Rechenbeispiele und keine aktuell festgestellten Preisabstände zwischen Deutschland und Polen. Zusätzliche Fahrtkosten sind noch nicht abgezogen.

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Preisvorteil je Liter Ersparnis bei 40 Litern Ersparnis bei 50 Litern 10 Cent 4 Euro 5 Euro 20 Cent 8 Euro 10 Euro 30 Cent 12 Euro 15 Euro

Für Menschen mit knapper Rente sind zehn Euro keine Nebensache. Trotzdem wäre es falsch, allein wegen dieser Summe eine lange zusätzliche Strecke zu fahren. Je kleiner die Tankmenge, desto schneller verbraucht die Anfahrt den Preisvorteil.

Der Umweg kann das Schnäppchen auffressen

Angenommen, ein Auto verbraucht sieben Liter auf 100 Kilometer und die günstigere Station erfordert insgesamt 40 zusätzliche Kilometer. Dann kostet die Fahrt 2,8 Liter Kraftstoff, bei angenommenen 1,84 Euro je Liter also rund 5,15 Euro. Von zehn Euro Ersparnis an der Zapfsäule bleiben rund 4,85 Euro übrig, bevor Verschleiß und Zeitaufwand berücksichtigt sind.

Bei insgesamt 80 zusätzlichen Kilometern wären bereits rund 10,30 Euro allein für Kraftstoff verbraucht. Der vermeintliche Zehn-Euro-Vorteil wäre damit vollständig verschwunden. Attraktiver ist eine günstige Station, die ohnehin auf dem Weg zum Einkauf, zu Angehörigen oder zu einem Termin liegt.

Gleiche Kraftstoffsorte vergleichen

Nach Angaben des ADAC wird Benzin mit 95 Oktan in Polen fast ausschließlich als E10 angeboten. Vor dem Tanken muss deshalb feststehen, ob das eigene Fahrzeug diesen Kraftstoff verträgt. Ein Preisvergleich zwischen deutschem Super E5 und polnischem E10 vergleicht unterschiedliche Sorten.

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Wer E10 nutzen darf, sollte den polnischen Preis mit dem E10-Preis einer gut erreichbaren deutschen Station vergleichen. Andernfalls kann der vermeintliche Vorteil größer aussehen, als er bei gleicher Kraftstoffwahl tatsächlich wäre. Die Herstellerfreigabe lässt sich über die Fahrzeugunterlagen oder den Hersteller klären.

Auch ohne Grenzfahrt lässt sich sparen

Eine ADAC-Auswertung für Mai 2026 ermittelte die günstigsten durchschnittlichen Tankpreise in Deutschland kurz vor zwölf Uhr mittags. Seit April dürfen die Preise hierzulande nur noch einmal täglich um zwölf Uhr steigen, während Senkungen jederzeit möglich sind. Die Auswertung gibt eine Orientierung, ersetzt aber nicht den Vergleich der konkreten Stationen.

Ebenso sollten Autofahrer bei Kundenrabatten zuerst auf den Endpreis schauen. Ein Nachlass von zwei Cent bringt bei 50 Litern lediglich einen Euro und gleicht einen deutlich höheren Ausgangspreis nicht aus. Einzelheiten erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zum ADAC-Tankrabatt bei Esso.

Günstiger Sprit hilft – aber nicht allen Rentnern

Eine Entlastung pro Liter begünstigt diejenigen stärker, die mehr Kraftstoff kaufen. Rentner ohne Auto haben davon unmittelbar nichts, während Menschen mit wenig Geld eine weite Fahrt zur günstigeren Station möglicherweise gar nicht sinnvoll organisieren können. Sozialpolitisch reicht der Blick auf die Zapfsäule deshalb nicht aus.

Eine niedrigere Tankrechnung ist außerdem keine zusätzliche Rentenzahlung. Die Debatte um einen möglichen direkten Zuschuss ist davon zu unterscheiden, wie Gegen-Hartz im Beitrag zur diskutierten 300-Euro-Tankpreispauschale für Rentner und Grundsicherungsbezieher erklärt. Eine dort diskutierte Summe sollte ohne verbindlichen Anspruch nicht als Einnahme eingeplant werden.

Was einer Rentnerin übrig bleibt

Die 71-jährige Karin möchte 50 Liter tanken und vergleicht in diesem fiktiven Beispiel zwei Angebote derselben, für ihr Auto zugelassenen Benzinsorte: 2,04 Euro in ihrer Nähe und 1,84 Euro an einer weiter entfernten Station. An der Zapfsäule würde sie 102 statt 92 Euro bezahlen. Dafür müsste sie insgesamt 40 Kilometer zusätzlich fahren.

Bei sieben Litern Verbrauch auf 100 Kilometer und einem angenommenen Kraftstoffwert von 1,84 Euro je Liter kostet dieser Umweg rund 5,15 Euro. Übrig bleiben rund 4,85 Euro vor Verschleißkosten. Liegt die günstigere Station dagegen ohne Umweg auf einer ohnehin geplanten Fahrt, kann Karin die vollen zehn Euro Preisvorteil mitnehmen.

Drei Fragen und Antworten zum günstigeren Tanken

Kostet Super jetzt überall in Polen 1,84 Euro?

Nein, ein einzelner genannter Preis gilt nicht für alle Tankstellen. Der ADAC nennt mit Stand vom 18. September 2026 für Benzin einen Wochenmittelwert von 1,82 Euro je Liter; die konkrete Station kann davon abweichen.

Können auch Rentner von einer Spritsteuersenkung profitieren?

Ja, soweit die Senkung zu niedrigeren Verkaufspreisen führt und sie den entsprechenden Kraftstoff kaufen. Die Entlastung entsteht dann über die Tankrechnung, nicht als Zuschlag zur Rente.

Wann lohnt sich die Fahrt zu einer günstigeren Tankstelle?

Wenn der Preisvorteil für die benötigte Tankmenge größer ist als die zusätzlichen Fahrtkosten. Verglichen werden sollten dieselbe Kraftstoffsorte und die gesamte zusätzliche Strecke einschließlich Rückfahrt.