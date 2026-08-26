ADAC ändert Tankrabatt – auch Rentner sparen bei Esso zunächst zwei Cent je Liter

Nach rund 20 Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem ADAC und Shell beim Tankrabatt. Einen vollständigen Wegfall des Preisvorteils müssen Rentnerinnen und Rentner mit ADAC-Mitgliedschaft jedoch nicht befürchten, denn mit Esso steht bereits ein neuer Partner fest.

Der Wechsel beginnt früher als erwartet: Schon ab dem 1. September 2026 sollen ADAC-Mitglieder bei Esso einen Nachlass erhalten. In den ersten Wochen fällt die Ermäßigung sogar doppelt so hoch aus wie der bisherige Rabatt bei Shell.

Zwei Cent Rabatt bis Mitte Oktober

Vom 1. September bis einschließlich 15. Oktober 2026 sollen ADAC-Mitglieder bei Esso zwei Cent je Liter Kraftstoff sparen. Danach reduziert sich der Nachlass nach den bisher veröffentlichten Angaben auf einen Cent pro Liter.

Bei einer Tankfüllung von 50 Litern bringt die Einführungsaktion somit eine Ersparnis von einem Euro. Nach dem 15. Oktober sinkt der Vorteil bei derselben Tankmenge auf 50 Cent.

Für den Rabatt soll weiterhin die Vorlage der ADAC-Mitgliedskarte an der Kasse genügen. Eine zusätzliche Anmeldung bei Esso ist nach dem derzeitigen Informationsstand nicht erforderlich.

Der Rabatt gilt nicht nur für Rentner

Bei dem Angebot handelt es sich nicht um einen besonderen Rentnerrabatt. Begünstigt sind sämtliche ADAC-Mitglieder unabhängig von Alter, Rentenbezug oder gewähltem Mitgliedschaftstarif.

Rentnerinnen und Rentner sollten deshalb nicht den Rentenausweis, sondern ihre gültige ADAC-Mitgliedskarte bereithalten. Wer die Karte zu Hause vergisst, kann den Preisnachlass in der Regel nicht nachträglich verlangen.

Einen eigenen Seniorentarif bietet der Verkehrsclub ebenfalls nicht an. Es gibt dennoch Möglichkeiten, wie ältere Mitglieder ihre Kosten senken können, wie unser Beitrag über günstigere ADAC-Beiträge für Rentner zeigt.

Shell gewährt den Nachlass noch bis Ende 2026

Der Wechsel vollzieht sich nicht von einem Tag auf den anderen. Der ADAC bestätigt auf seiner Informationsseite zum Shell-Rabatt, dass die bisherige Zusammenarbeit erst zum 31. Dezember 2026 endet.

ADAC-Mitglieder können deshalb von September bis Ende Dezember sowohl bei teilnehmenden Esso- als auch bei teilnehmenden Shell-Stationen sparen. Bei Shell bleibt es während dieser Übergangszeit bei einem Cent Nachlass je Liter.

Erst ab dem 1. Januar 2027 entfällt der ADAC-Vorteil bei Shell. Wer seine gewohnte Shell-Station weiterhin nutzen möchte, muss dann prüfen, ob sich das hauseigene Kundenprogramm ClubSmart lohnt.

Esso hat weniger Tankstellen als Shell

Der neue Partner verfügt in Deutschland über mehr als 1.100 Tankstellen. Shell kommt dagegen auf rund 1.900 Standorte und besitzt damit ein deutlich größeres Netz.

Für Seniorinnen und Senioren in ländlichen Gegenden kann dieser Unterschied spürbar sein. Nicht in jeder Region wird sich eine Esso-Station in vergleichbarer Entfernung finden.

📚 Lesen Sie auch: Neue Rentenklage will eine 60 Milliarden-Nachzahlung für Rentner ab Dezember 2026 erreichen

Eine längere Fahrt nur wegen eines Nachlasses von einem oder zwei Cent lohnt sich finanziell selten. Bereits wenige zusätzliche Kilometer können mehr Kraftstoff kosten, als durch den Rabatt eingespart wird.

Agip und Eni bleiben weitere Rabattpartner

Neben Esso können ADAC-Mitglieder weiterhin bei teilnehmenden Agip- und Eni-Stationen sparen. Dort beträgt der Nachlass nach Angaben des ADAC-Vorteilsprogramms einen Cent je Liter Benzin oder Diesel.

Auch hier muss die ADAC-Mitgliedskarte beim Bezahlen vorgelegt werden. Tankkarten und weitere Rabattaktionen lassen sich nach den veröffentlichten Bedingungen nicht ohne Weiteres mit dem ADAC-Vorteil verbinden.

Durch Agip und Eni bleibt die Auswahl größer, als es allein das Esso-Netz vermuten lässt. Vor einer längeren Fahrt empfiehlt sich dennoch eine Prüfung, welche teilnehmenden Stationen auf der Strecke liegen.

Ein Cent Rabatt macht eine teure Tankstelle nicht günstig

Der Nachlass sollte nicht mit einem garantiert günstigen Kraftstoffpreis verwechselt werden. Eine Esso-Station kann trotz ADAC-Vorteil teurer sein als eine nahe gelegene freie Tankstelle.

Beträgt der Preisunterschied beispielsweise vier Cent pro Liter, gleicht ein Rabatt von einem Cent diesen Abstand nicht aus. Bei 50 Litern würde die vermeintlich günstigere Entscheidung trotz Rabatt noch immer 1,50 Euro mehr kosten.

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Gerade Rentner mit knappem Haushaltsbudget sollten deshalb zuerst die angezeigten Literpreise vergleichen. Der ADAC-Nachlass ist erst im zweiten Schritt interessant, wenn die Ausgangspreise ähnlich hoch sind.

Der Zeitpunkt des Tankens bringt häufig mehr

Die Preise können sich im Tagesverlauf deutlich verändern. Wer einen günstigen Zeitpunkt abwartet, spart bei einer Tankfüllung häufig mehr als durch den Mitgliederrabatt.

Bei einem Preisunterschied von sechs Cent je Liter sinkt die Rechnung für 50 Liter bereits um drei Euro. Das ist sechsmal so viel wie der reguläre ADAC-Rabatt von 50 Cent.

Preisvergleichs-Apps oder die Anzeige aktueller Kraftstoffpreise können dabei helfen. Auch eine ruhige Fahrweise und eine funktionierende Start-Stopp-Technik senken die laufenden Kosten, wie unser Beitrag über das Sparpotenzial der Start-Stopp-Automatik erläutert.

Wie viel lässt sich im Jahr sparen?

Wer im Jahr zwanzigmal jeweils 50 Liter tankt, kauft insgesamt 1.000 Liter Kraftstoff. Bei einem Cent Nachlass ergibt sich daraus eine Jahresersparnis von zehn Euro.

Während der Esso-Einführungsaktion verdoppelt sich die Ersparnis für die in diesem Zeitraum getankte Menge. Der finanzielle Vorteil bleibt trotzdem überschaubar und sollte nicht der einzige Grund für eine ADAC-Mitgliedschaft sein.

Entscheidend ist vielmehr, ob Pannenhilfe und weitere Leistungen zum persönlichen Mobilitätsbedarf passen. Wer nur wegen des Tankrabatts beitreten würde, zahlt voraussichtlich deutlich mehr Beitrag, als sich an der Zapfsäule zurückholen lässt.

Für Rentner auf dem Land ist das Auto oft unverzichtbar

Viele ältere Menschen benötigen ihren Wagen für Arztbesuche, Einkäufe oder Fahrten zu Angehörigen. Besonders außerhalb größerer Städte gibt es häufig keine ausreichend dichten Bus- und Bahnverbindungen.

Kleine Nachlässe können sich deshalb über längere Zeit summieren. Gleichzeitig belasten steigende Kraftstoffkosten Haushalte mit fester Rente stärker, wie unser Beitrag über die Benzinpreisentwicklung für Rentner beschreibt.

Weitere Ermäßigungen können den Alltag ebenfalls entlasten. Eine Übersicht bietet unser Ratgeber zu den Rabatten mit Rentenausweis.

Rentner sollten vor dem Tanken drei Preise gedanklich vergleichen

Der erste Blick sollte dem regulären Literpreis der jeweiligen Station gelten. Danach ist zu prüfen, welcher Rabatt dort tatsächlich genutzt werden kann.

Wichtig sind außerdem die Entfernung und ein möglicher Umweg. Ein Preisvorteil von 50 Cent verliert seinen Sinn, wenn für die Fahrt zur Rabattstation zusätzlicher Kraftstoff im gleichen oder höheren Wert verbraucht wird.

Wer ohnehin an einer Esso-Tankstelle vorbeikommt, kann den Nachlass dagegen unkompliziert mitnehmen. Während der Übergangszeit bis Jahresende bleibt zusätzlich die Möglichkeit, Shell oder Agip beziehungsweise Eni zu nutzen.

Was Rentner jetzt beachten sollten

Bis Ende 2026 kann der bisherige Shell-Rabatt nach den Angaben des ADAC weiter genutzt werden. Ab dem 1. September soll Esso als zusätzlicher Partner hinzukommen, wobei der Nachlass laut Medienbericht bis zum 15. Oktober zwei Cent pro Liter beträgt.

Vor dem Tanken sollten Mitglieder den Preis mit umliegenden Stationen vergleichen und nachsehen, ob der konkrete Standort an der Aktion teilnimmt. Sobald ADAC oder Esso die vollständigen Bedingungen veröffentlichen, sollten auch mögliche Ausschlüsse geprüft werden.

Für Rentner, die ohnehin Mitglied sind und eine Esso-Tankstelle in der Nähe haben, ist das Angebot eine unkomplizierte kleine Ersparnis. Ein spürbarer finanzieller Vorteil entsteht jedoch erst bei einem hohen Kraftstoffverbrauch.

Beispiel aus der Praxis

Der 72-jährige Herr Schneider tankt am 5. September 2026 bei Esso 50 Liter Benzin und zeigt vor dem Bezahlen seine ADAC-Mitgliedskarte vor. Durch den zeitlich begrenzten Nachlass von zwei Cent spart er einen Euro.

Im November tankt er erneut 50 Liter bei Esso. Da die Einführungsaktion dann beendet ist, erhält er nur noch einen Cent je Liter und spart 50 Cent.

Vor beiden Tankstopps vergleicht Herr Schneider die Preise der umliegenden Stationen. Weil Esso jeweils ohnehin zu den günstigeren Anbietern gehört und auf seiner üblichen Strecke liegt, nimmt er den ADAC-Vorteil ohne zusätzlichen Umweg mit.