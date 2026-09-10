Rentenreform der Merz-Regierung schlägt voll durch – diese Jahrgänge sind hiervon betroffen

Rentenreform: Jahrgänge ab 1965 müssen mit späterem Ruhestand rechnen

Wer 1965 oder später geboren wurde, muss sich auf mögliche Änderungen beim Rentenbeginn einstellen. Die Alterssicherungskommission empfiehlt eine weitere Anhebung der regulären Altersgrenze und Einschränkungen beim vorzeitigen Ruhestand. Doch die Aussage, die Reform schlage bereits für alle Betroffenen durch, geht zu weit: Aus Empfehlungen allein entstehen noch keine neuen gesetzlichen Altersgrenzen.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt in ihren Hinweisen zur Rentenreform, dass offen ist, wann und in welchem Umfang die Vorschläge umgesetzt werden. Für die persönliche Planung müssen Versicherte deshalb geltendes Recht und mögliche Änderungen auseinanderhalten. Stand dieses Beitrags ist der 10. September 2026.

Warum gerade der Jahrgang 1965 im Blick steht

Nach dem Bericht der Alterssicherungskommission soll die Regelaltersgrenze nach 2031 bei steigender Lebenserwartung weiter angehoben werden. Die Empfehlung nennt ausdrücklich die Geburtsjahrgänge 1965 und jünger. Eine Umsetzung soll ab 2032 wirken, wenn die ersten 1965 Geborenen 67 werden.

Vorgeschlagen ist ein Verhältnis von zwei zu eins: Ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung würde rechnerisch acht Monate längeres Erwerbsleben und vier Monate zusätzlichen Rentenbezug bedeuten.

Das heißt nicht, dass jeder neue Geburtsjahrgang automatisch acht Monate länger arbeiten müsste. Die Anpassung soll sich nach der tatsächlichen Entwicklung der Lebenserwartung richten.

Die Kommission rechnet unter bestimmten Annahmen mit ungefähr sechs Monaten zusätzlicher Regelaltersgrenze innerhalb von zehn Jahren. Eine Rente mit 67 Jahren und sechs Monaten für sämtliche 1965 Geborenen ist damit nicht festgelegt. Empfohlen wird außerdem, neue Grenzen mit mindestens fünf Jahren Vorlauf bekannt zu machen.

Nach geltendem Recht bleibt es bei 67 Jahren

Die bereits geltende Anhebung auf 67 Jahre erreicht mit dem Geburtsjahrgang 1964 ihre volle Höhe. Für Menschen des Jahrgangs 1965 gilt derzeit ebenfalls die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Diese Grenze ergibt sich aus den gesetzlichen Vorschriften zu den Altersrenten und ist keine neue Folge der aktuellen Reformdebatte.

Ein früherer Beginn bleibt unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Entscheidend sind die Rentenart, das Lebensalter und die anrechenbaren Versicherungszeiten. Eine ergänzende Einordnung bietet unser Beitrag über den Rentenbeginn der Jahrgänge 1964 und 1965.

Welche Rentenwege für Jahrgang 1965 derzeit bestehen

Rentenart Voraussetzung Altersgrenze nach geltendem Recht Regelaltersrente Grundsätzlich fünf Versicherungsjahre 67 Jahre Altersrente für langjährig Versicherte 35 Versicherungsjahre Ab 63 mit Abschlägen; ohne Abschlag mit 67 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 anrechenbare Versicherungsjahre 65 Jahre ohne Abschlag Altersrente für schwerbehinderte Menschen 35 Versicherungsjahre und anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn Ab 62 mit Abschlägen; ohne Abschlag mit 65

Der tatsächliche Beginn hängt zusätzlich vom Geburtstag, den erfüllten Voraussetzungen und der Antragstellung ab. Das Kalenderjahr des Geburtstags allein bestimmt daher noch keinen exakten Auszahlungstermin.

Das mögliche Aus nach 45 Versicherungsjahren wäre besonders spürbar

Die Kommission empfiehlt, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Davon zu unterscheiden ist die geltende Rechtslage: Nach § 38 SGB VI können 1965 Geborene mit 65 Jahren ohne Abschlag beginnen, wenn sie die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Die verbreitete Bezeichnung „Rente mit 63“ passt für diesen Jahrgang deshalb schon heute nicht.

Diese Rentenart lässt sich auch gegen Abschläge nicht auf ein beliebig früheres Alter vorziehen. Wer beispielsweise mit 63 beginnen möchte, braucht einen Anspruch auf eine andere Altersrente. Die 45 Versicherungsjahre allein reichen nicht aus, um die Altersgrenze von 65 zu unterschreiten.

Ein Wegfall dieses Zugangs könnte bedeuten, dass Betroffene länger auf eine abschlagsfreie Rente warten oder einen anderen Rentenzugang mit Abzügen nutzen müssten. Ob und für wen das eintreten würde, hängt vom späteren Gesetz und seinen Übergangsbestimmungen ab. Die bereits erworbenen Rentenansprüche würden durch den Wegfall einer bestimmten Rentenart nicht einfach gelöscht.

Auch die Rente ab 63 steht zur Diskussion

Für die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren empfiehlt die Kommission eine Anhebung des frühesten Eintrittsalters von 63 auf 64 Jahre. Später soll diese Grenze parallel zur Regelaltersgrenze steigen. Ein festes neues Eintrittsalter für jeden jüngeren Jahrgang lässt sich daraus noch nicht ableiten.

Heute erlaubt § 36 SGB VI weiterhin einen vorzeitigen Beginn ab 63 Jahren, wenn die 35-jährige Wartezeit erfüllt ist. Für 1965 Geborene liegt dieser Zeitpunkt vier Jahre vor dem abschlagsfreien Beginn dieser Rentenart. Wer über einen frühen Ausstieg nachdenkt, muss daher schon nach bisherigem Recht mit erheblichen Abzügen rechnen.

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Wie stark ein früher Beginn die Rente mindert

Der Abschlag beträgt nach § 77 SGB VI grundsätzlich 0,3 Prozent je Monat vorzeitiger Inanspruchnahme. Bei einem Beginn mit 63 statt 67 Jahren sind das 48 Monate und damit 14,4 Prozent. Ein Beginn mit 65 über die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren führt beim Jahrgang 1965 dagegen zu 7,2 Prozent Abschlag.

Die Kürzung fällt grundsätzlich nicht mit dem 67. Geburtstag weg. Zusätzlich können bei einem früheren Ende der Beschäftigung weitere Beitragsjahre fehlen, die bei längerer Arbeit zusätzliche Rentenansprüche gebracht hätten. Deshalb lässt sich eine bis 67 hochgerechnete Rente nicht einfach unverändert als Ausgangsbetrag für einen Beginn mit 63 verwenden.

45 Versicherungsjahre sind nicht automatisch 45 Jahre seit Berufsbeginn

Ob die benötigten Zeiten tatsächlich erreicht sind, richtet sich nach § 51 SGB VI. Neben Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung können beispielsweise bestimmte Zeiten der Kindererziehung, Pflege und des Krankengeldbezugs zählen. Für die Wartezeit von 35 Jahren gelten andere, weiter gefasste Regeln als für die 45 Jahre.

Besondere Vorsicht ist bei Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Beginn der abschlagsfreien Rente geboten. Diese Zeiten werden grundsätzlich nicht auf die 45 Jahre angerechnet; Ausnahmen gelten bei einem durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingten Leistungsbezug. Näheres erläutert unser Beitrag über fehlende Versicherungszeiten kurz vor der Rente.

Ein früher Antrag schützt nicht vor einer späteren Gesetzesänderung

Die Rentenversicherung weist darauf hin, dass ein vorsorglich gestellter Rentenantrag die heutigen Vorschriften nicht für einen späteren Beginn festschreibt. Ebenso können Leistungen, die lediglich vorgeschlagen wurden, noch nicht beantragt werden. Ob bisherige Bedingungen für bestimmte Personen weitergelten, müssten gesetzliche Übergangsregeln klären.

Für Beschäftigte mit einer geplanten Altersteilzeit oder einem vorgesehenen Aufhebungsvertrag ist diese Unterscheidung besonders wichtig. Das vereinbarte Ende der Beschäftigung und der mögliche Rentenbeginn müssen zusammenpassen. Eine politische Ankündigung ersetzt dabei keine verlässliche Prüfung der individuellen Termine und Ansprüche.

Praxisbeispiel: Was ein Beginn mit 65 finanziell bedeutet

Thomas ist im Mai 1965 geboren und möchte mit 65 Jahren in Rente gehen. Für das Beispiel ist bestätigt, dass er zu diesem Zeitpunkt 45 anrechenbare Versicherungsjahre erfüllt. Nach geltendem Recht könnte er die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschlag erhalten.

Hätte er lediglich die Voraussetzungen der Altersrente nach 35 Jahren erfüllt, würde ein Beginn mit 65 nach heutigem Recht 7,2 Prozent Abschlag bedeuten. Bei einer für diesen Zeitpunkt berechneten Bruttorente von 2.000 Euro vor Abschlag wären das 144 Euro monatlich; übrig blieben 1.856 Euro vor weiteren Abzügen. Diese Rechnung zeigt den Unterschied der heutigen Rentenwege und ist keine Prognose der künftigen Reformfolgen.

Sechs Fragen und Antworten zur geplanten Rentenreform

Müssen alle ab 1965 Geborenen bereits länger als bis 67 warten?

Nein, eine solche neue Altersgrenze gilt nach den geprüften Quellen bislang nicht. Die Kommission empfiehlt eine weitere Anhebung ab diesem Jahrgang; die Umsetzung bleibt offen.

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren schon abgeschafft?

Nein, der gesetzliche Zugang besteht weiterhin. Für Jahrgang 1965 setzt er nach geltendem Recht 45 anrechenbare Versicherungsjahre und das Alter von 65 Jahren voraus.

Kann Jahrgang 1965 noch mit 63 in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ja, wenn die Voraussetzungen der Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Versicherungsjahren erfüllt sind. Beim frühestmöglichen Beginn beträgt der dauerhafte Abschlag 14,4 Prozent.

Gilt für schwerbehinderte Menschen ebenfalls die Grenze von 67 Jahren?

Es gibt einen eigenen Rentenzugang. Bei erfüllter Wartezeit von 35 Jahren und anerkannter Schwerbehinderung bei Rentenbeginn ist für Jahrgang 1965 nach geltendem Recht ein Beginn mit 65 ohne Abschlag oder ab 62 mit Abschlägen möglich.

Sind Versicherte mit bestehender Ruhestandsplanung automatisch geschützt?

Ein pauschaler Schutz lässt sich aus den Reformempfehlungen nicht ableiten. Dafür kommt es auf die konkreten Bestimmungen eines späteren Gesetzes an.

Was lässt sich jetzt sinnvoll vorbereiten?

Versicherte können ihren Versicherungsverlauf vervollständigen und die möglichen Rententermine mit den jeweiligen Beträgen berechnen lassen. Vor verbindlichen Vereinbarungen über das Ende der Beschäftigung sollte zusätzlich der aktuelle Gesetzesstand geprüft werden.