Rentenerhöhung soll sich ändern: Experten wollen Rente wie in Österreich

Die Debatte über die Zukunft der gesetzlichen Rente erhält neuen Schub. Die Wirtschaftsweisen schlagen vor, Rentenerhöhungen in Deutschland künftig stärker am österreichischen Modell auszurichten und damit die jährliche Anpassung für Bestandsrentner anders zu berechnen als bisher.

Nach dem Vorschlag sollen laufende Renten nicht mehr vor allem der Lohnentwicklung folgen, sondern stärker an die Inflation gekoppelt werden. Damit bliebe die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner grundsätzlich geschützt, zusätzliche Zugewinne durch steigende Reallöhne würden aber geringer ausfallen.

Was die Wirtschaftsweisen konkret ändern wollen

Heute werden gesetzliche Renten in Deutschland jährlich zum 1. Juli angepasst. Entscheidend ist dabei vor allem die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter. Steigen die Löhne kräftig, profitieren auch die Rentnerinnen und Rentner von höheren Anpassungen.

Die Wirtschaftsweisen halten dieses Verfahren auf Dauer für teuer, weil die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand wechseln und die Zahl der Beitragszahler im Verhältnis zu den Rentenbeziehern sinkt.

Eine Inflationskopplung würde die Ausgaben der Rentenversicherung langsamer steigen lassen. Für Bestandsrentner wäre das ein deutlicher Kurswechsel, weil ihre Renten nicht mehr automatisch in gleichem Umfang an der allgemeinen Lohnentwicklung teilnehmen würden.

Für 2026 wird eine Rentenerhöhung von 4,24 Prozent kommen, was etwa der Nominallohnentwicklung des Vorjahres entspricht. Bei einer reinen Orientierung an der Inflation hätte die Anpassung in vielen Jahren niedriger ausfallen können, weil die Teuerungsrate nicht zwangsläufig so stark steigt wie die Löhne.

Österreich als Vorbild

Österreich wird in deutschen Rentendebatten häufig als Vergleich herangezogen, weil dort die gesetzlichen Pensionen im Durchschnitt höher ausfallen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist allerdings darauf hin, dass diese höheren Leistungen nicht allein aus einer anderen Anpassungsformel entstehen. Vielmehr wirken mehrere Faktoren zusammen.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung lag die durchschnittliche gesetzliche Rente 2022 in Österreich bei 1.645 Euro monatlich und damit rund 500 Euro höher als in Deutschland. Finanziert werde dieses höhere Niveau unter anderem durch einen höheren Beitragssatz, höhere Bundesmittel, eine breitere Pflichtversicherung und eine günstigere demografische Struktur.

Bereich Unterschied zwischen Deutschland und Österreich Beitragssatz Österreich finanziert sein System mit einem höheren Beitragssatz von 22,8 Prozent, während Deutschland bei 18,6 Prozent liegt. Versichertenkreis In Österreich zahlen fast alle Beschäftigungsgruppen verpflichtend ein, darunter auch Selbstständige. Bundesmittel Der Staat trägt in Österreich stärker zur Finanzierung bei, was einen Teil des höheren Rentenniveaus erklärt. Rentenanpassung Österreich orientiert Anpassungen stärker an der Inflation, während Deutschland bisher vor allem die Lohnentwicklung berücksichtigt.

Ein Modell, aber keine einfache Kopie

Der Blick nach Österreich zeigt, dass höhere Renten nicht kostenlos zu haben sind. Wer das österreichische System als Vorbild nennt, muss zugleich über höhere Beiträge, mehr Steuermittel und eine Ausweitung der Pflichtversicherung sprechen. Eine reine Übernahme einzelner Elemente würde die finanziellen Zusammenhänge ausblenden.

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Hinzu kommt, dass Österreich seine Alterssicherung über Jahre schrittweise umgebaut hat. Seit 2005 gilt dort mit dem Allgemeinen Pensionsgesetz ein vereinheitlichtes System für viele Erwerbstätige, darunter Beschäftigte der Privatwirtschaft, Vertragsbedienstete sowie Beamtinnen und Beamte des Bundes, wobei Übergangsregeln weiter gelten.

Für Deutschland wäre eine solche Reform schwierig. Beamte, Selbstständige und andere Gruppen in eine gemeinsame gesetzliche Alterssicherung einzubeziehen, würde bestehende Ansprüche, Dienstrecht, Beitragslasten und Haushalte von Bund und Ländern betreffen. Deshalb ist das österreichische Beispiel eher Orientierung als fertiger Bauplan.

Was Bestandsrentner erwarten müssten

Besonders heikel ist der Vorschlag, weil er nicht nur künftige Rentnerinnen und Rentner betreffen würde. Auch Menschen, die bereits Rente beziehen, könnten von einer geänderten Anpassungsformel erfasst werden. Genau das macht die Debatte politisch empfindlich.

Eine Inflationskopplung würde Bestandsrentner vor Kaufkraftverlust schützen, solange die Preisentwicklung korrekt abgebildet wird. Gleichzeitig könnten sie in Jahren mit kräftigen Lohnsteigerungen weniger stark profitieren als bisher.

Für viele Haushalte im Ruhestand wäre das spürbar, vor allem wenn Mieten, Energie oder Pflegekosten schneller steigen als der allgemeine Verbraucherpreisindex.

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Die Befürworter sehen darin eine Möglichkeit, die Rentenfinanzen zu stabilisieren, ohne laufende Renten nominal zu kürzen. Kritiker dürften dagegen einwenden, dass Rentnerinnen und Rentner vom wachsenden Wohlstand der Erwerbstätigen abgekoppelt würden. Der Konflikt verläuft damit nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern auch zwischen Haushaltsdisziplin und Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt.

Rente mit 63 und längeres Arbeiten bleiben Teil der Debatte

Die Wirtschaftsweisen belassen es nicht bei der Anpassungsformel. Sie wiederholen auch Forderungen, die bereits in früheren Gutachten auftauchten, darunter das Ende der abschlagsfreien Frührente für besonders langjährig Versicherte und eine Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung.

Damit rückt die gesamte Architektur der Alterssicherung in den Blick. Eine niedrigere Rentenanpassung dämpft die Ausgaben bei den Bestandsrenten. Ein späterer Renteneintritt erhöht zugleich die Beitragszeit und verkürzt die Bezugsdauer.

So entsteht ein Reformpaket, das finanzpolitisch nachvollziehbar sein kann, sozialpolitisch aber erheblichen Sprengstoff enthält. Wer körperlich belastende Arbeit geleistet hat, kann längeres Arbeiten oft schlechter bewältigen als Beschäftigte in Bürojobs. Deshalb bräuchte jede Reform Ausnahmen, Übergänge und Schutzregeln für Menschen mit geringen Einkommen oder gesundheitlichen Einschränkungen.

Warum der Handlungsdruck wächst

Der demografische Wandel setzt die gesetzliche Rentenversicherung unter Druck. Immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter, während die Zahl der Beitragszahler nicht im gleichen Tempo wächst. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an ein verlässliches Alterseinkommen.

Die Bundesregierung hat eine Expertenkommission eingesetzt, die Vorschläge zur Rentenreform erarbeiten soll. Ob die Empfehlungen der Wirtschaftsweisen in Gesetzesform münden, ist offen.

Rentenpolitisch ist der Spielraum begrenzt. Rentnerinnen und Rentner sind eine große Wählergruppe, Beschäftigte fürchten steigende Beiträge, und der Bundeshaushalt ist bereits durch Zuschüsse zur Rentenversicherung belastet. Jede Veränderung muss deshalb erklären, wer gewinnt, wer weniger profitiert und wie lange Übergangsfristen gelten.

Fazit: Österreich zeigt Möglichkeiten, aber auch den Preis

Der Vorschlag der Wirtschaftsweisen markiert einen deutlichen Richtungswechsel. Eine stärkere Orientierung an der Inflation könnte die Rentenfinanzen entlasten und die Kaufkraft laufender Renten sichern. Zugleich würde sie Bestandsrentner in vielen Jahren von zusätzlichen Lohnzuwächsen abkoppeln.

Das österreichische Modell zeigt, dass höhere gesetzliche Renten möglich sind, aber nicht ohne höhere Beiträge, mehr staatliche Mittel und einen breiteren Kreis von Einzahlern. Für Deutschland wäre daher nicht die Frage entscheidend, ob Österreich schlicht kopiert wird. Entscheidend ist, welche Lasten Politik und Gesellschaft bereit sind zu tragen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält derzeit 1.500 Euro gesetzliche Rente im Monat. Steigen die Löhne in einem Jahr um 4 Prozent, würde ihre Rente nach einem stark lohnorientierten Verfahren um 60 Euro monatlich steigen. Liegt die Inflation im selben Jahr aber nur bei 2 Prozent und würde die Anpassung daran ausgerichtet, bekäme sie lediglich 30 Euro mehr.

Ihre Kaufkraft wäre rechnerisch geschützt, weil die Preise im Durchschnitt ebenfalls um 2 Prozent gestiegen sind. Am allgemeinen Lohnzuwachs der Beschäftigten würde sie aber nur noch eingeschränkt teilhaben. Genau an diesem Punkt entzündet sich die politische Frage, ob Stabilität der Rentenkasse Vorrang vor einer stärkeren Beteiligung am Wohlstandszuwachs haben soll.

Fragen und Antworten zum Thema

Warum fordern die Wirtschaftsweisen eine Rente nach österreichischem Vorbild?

Die Wirtschaftsweisen wollen die gesetzliche Rente langfristig finanziell stabiler machen. Ihr Vorschlag sieht vor, Rentenerhöhungen stärker an der Inflation auszurichten, statt sie wie bisher vor allem an die Lohnentwicklung zu koppeln. Dadurch würden Renten zwar weiterhin vor Kaufkraftverlust geschützt, aber in Jahren mit starken Lohnsteigerungen weniger stark steigen.

Was würde sich für Bestandsrentner ändern?

Auch Menschen, die bereits Rente beziehen, könnten von einer neuen Anpassungsformel betroffen sein. Ihre Renten würden dann möglicherweise nicht mehr im gleichen Umfang steigen wie die Löhne der Beschäftigten. Das wäre besonders spürbar, wenn die Löhne deutlich stärker wachsen als die Verbraucherpreise.

Warum wird Österreich in der Rentendebatte häufig als Beispiel genannt?

Österreich wird oft genannt, weil die gesetzlichen Pensionen dort im Durchschnitt höher ausfallen als in Deutschland. Das liegt jedoch nicht nur an der Anpassung der Renten, sondern auch an höheren Beiträgen, stärkeren staatlichen Zuschüssen und einem breiteren Kreis von Einzahlern. Eine einfache Übertragung auf Deutschland wäre deshalb politisch und finanziell schwierig.

Welche Kritik gibt es an dem Vorschlag?

Kritiker befürchten, dass Rentnerinnen und Rentner weniger stark am allgemeinen Wohlstandszuwachs teilnehmen würden. Wenn Renten nur noch die Inflation ausgleichen, bleibt die Kaufkraft zwar erhalten, doch zusätzliche Einkommenszuwächse der arbeitenden Bevölkerung kämen bei Ruheständlern kaum noch an. Besonders Menschen mit niedrigen Renten könnten dadurch stärker unter Druck geraten.