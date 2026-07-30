Rentenerhöhung 2027: Höhe noch offen, aber welche Rentner leer ausgehen, steht schon fest

Die gesetzlichen Renten sollen auch 2027 steigen. Wie hoch die Anpassung tatsächlich ausfällt, lässt sich im Sommer 2026 jedoch noch nicht verbindlich sagen, weil wichtige Lohndaten erst später feststehen.

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Eine erste Orientierung liefert die Frühjahrsfinanzschätzung der Deutschen Rentenversicherung. Darin wird für den 1. Juli 2027 derzeit eine Rentenerhöhung von 4,4 Prozent angenommen. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Vorausberechnung und nicht um einen bereits beschlossenen Anpassungssatz.

Unabhängig von der endgültigen Höhe lässt sich schon jetzt erkennen, welche Rentner von der Erhöhung wenig oder gar nichts haben werden. Betroffen sind vor allem Menschen mit ergänzender Grundsicherung, Renten mit einem geschützten und deshalb vorübergehend eingefrorenen Zahlbetrag sowie Personen, die ausschließlich eine private oder betriebliche Altersversorgung beziehen.

Deutsche Rentenversicherung rechnet derzeit mit 4,4 Prozent

Nach der Frühjahrsfinanzschätzung könnte die Rentenanpassung 2027 stärker ausfallen als zunächst erwartet. Die Berechnung geht von steigenden Bruttolöhnen und -gehältern sowie einem weiterhin bei 48 Prozent gehaltenen Rentenniveau aus.

Der aktuelle Rentenwert beträgt seit Juli 2026 insgesamt 42,52 Euro. Bei einer Erhöhung um 4,4 Prozent würde er rechnerisch auf etwa 44,39 Euro steigen. Die Deutsche Rentenversicherung hatte die Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent angehoben.

Für unterschiedliche Bruttorenten ergäben sich bei einer angenommenen Anpassung um 4,4 Prozent folgende Beträge:

Bisherige monatliche Bruttorente Rechnerisches Plus Neue Bruttorente 800 Euro 35,20 Euro 835,20 Euro 1.000 Euro 44,00 Euro 1.044,00 Euro 1.200 Euro 52,80 Euro 1.252,80 Euro 1.500 Euro 66,00 Euro 1.566,00 Euro 1.800 Euro 79,20 Euro 1.879,20 Euro 2.000 Euro 88,00 Euro 2.088,00 Euro

Die Tabelle zeigt lediglich eine Modellrechnung. Der tatsächliche Prozentsatz und der neue Rentenwert werden erst 2027 festgelegt.

Die endgültige Entscheidung fällt erst im Frühjahr 2027

Die jährliche Rentenanpassung erfolgt grundsätzlich zum 1. Juli. Die Bundesregierung legt den neuen aktuellen Rentenwert durch eine Verordnung fest, der anschließend der Bundesrat zustimmen muss.

Bis einschließlich 2031 wird die Anpassung so berechnet, dass das Rentenniveau von 48 Prozent eingehalten wird. In dieser Zeit folgt die Rentenentwicklung vor allem den Löhnen und der Veränderung der Sozialabgaben auf Löhne und Renten. Die früher verwendeten Dämpfungsfaktoren werden während dieses Zeitraums nicht angewendet.

Erst wenn die notwendigen Lohn- und Sozialversicherungsdaten vorliegen, kann die genaue Erhöhung berechnet werden. Änderungen bei der Beschäftigung, der Lohnentwicklung oder den Sozialabgaben können die bisherige Prognose deshalb noch nach oben oder unten verändern.

Nicht jede Altersversorgung wird um denselben Prozentsatz erhöht

Die angekündigte Rentenerhöhung betrifft Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dazu gehören insbesondere gesetzliche Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Witwen- und Witwerrenten sowie Waisenrenten.

Wer ausschließlich eine private Rentenversicherung, eine Betriebsrente oder Leistungen aus einem berufsständischen Versorgungswerk erhält, bekommt nicht automatisch dieselbe Erhöhung. Dort gelten die jeweiligen Verträge, Satzungen oder gesetzlichen Anpassungsvorschriften des Versorgungssystems.

Auch innerhalb einer gesetzlichen Rente müssen nicht sämtliche Bestandteile steigen. Angepasst werden vor allem die Rententeile, die über Entgeltpunkte und den aktuellen Rentenwert berechnet werden. Statische Zusatzleistungen können von der allgemeinen Anpassung ausgenommen bleiben.

Grundsicherung kann die Rentenerhöhung wieder aufzehren

Besonders deutlich zeigt sich das Problem bei Rentnerinnen und Rentnern, die zusätzlich Grundsicherung im Alter beziehen. Die gesetzliche Rente gilt bei der Berechnung der Grundsicherung grundsätzlich als Einkommen.

Steigt die anrechenbare Rente, sinkt deshalb normalerweise der ergänzende Anspruch gegenüber dem Sozialamt. Die Bruttorente wird zwar erhöht, der verfügbare Gesamtbetrag aus Rente und Grundsicherung bleibt jedoch häufig nahezu unverändert. Die Einkommensanrechnung ergibt sich aus den Regelungen des SGB XII.

Vollständig angerechnet wird dabei nicht zwingend der Bruttomehrbetrag. Zu berücksichtigen sind unter anderem Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche gesetzliche Freibeträge.

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Trotzdem steht bei vielen Betroffenen bereits fest, dass die Anpassung keinen zusätzlichen finanziellen Spielraum schafft. Das Sozialamt zahlt lediglich einen entsprechend geringeren Aufstockungsbetrag.

Der Freibetrag für lange Versicherungszeiten kann einen Teil schützen

Eine wichtige Ausnahme gilt für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten in anderen verpflichtenden Alterssicherungssystemen. Bei ihnen bleibt ein Teil der gesetzlichen Rente bei der Grundsicherung unberücksichtigt.

Der Freibetrag setzt sich aus 100 Euro sowie 30 Prozent des darüberliegenden Rentenbetrags zusammen. Er ist auf 50 Prozent der jeweils geltenden Regelbedarfsstufe 1 begrenzt. Ein tatsächlicher Anspruch auf einen Grundrentenzuschlag ist für diesen Freibetrag nicht erforderlich.

Solange die Erhöhung den noch nicht ausgeschöpften Freibetrag vergrößert, kann ein Teil des Rentenplus bei der betroffenen Person verbleiben. Ist der Höchstbetrag bereits erreicht, wird eine weitere Rentenerhöhung regelmäßig wieder als Einkommen angerechnet.

Deshalb darf nicht pauschal behauptet werden, jeder Rentner mit Grundsicherung gehe vollständig leer aus. Entscheidend sind die Versicherungszeiten, die Höhe der Rente und die bisherige Berechnung des Sozialamtes.

Auch beim Wohngeld kann sich die Erhöhung auswirken

Eine höhere Rente kann außerdem die Berechnung des Wohngeldes verändern. Anders als bei der Grundsicherung wird das Rentenplus jedoch nicht in jedem Fall sofort und Euro für Euro von der Leistung abgezogen.

Die Wirkung hängt von der Haushaltsgröße, der Miete, dem Gesamteinkommen und dem jeweiligen Bewilligungszeitraum ab. Im ungünstigen Fall kann das Wohngeld bei einer Neuberechnung sinken oder vollständig entfallen.

Auch beim Wohngeld existiert ein Freibetrag für Personen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten. Dadurch wird ein Teil der gesetzlichen Rente bei der Einkommensermittlung nicht berücksichtigt.

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Wohngeldbezieher sollten deshalb nicht nur den Rentenanpassungsbescheid prüfen. Ebenso wichtig ist der spätere Wohngeldbescheid, da eine fehlerhafte oder fehlende Berücksichtigung von Freibeträgen den Anspruch deutlich verringern kann.

Eingefrorene Renten steigen nicht sofort mit

Eine weitere betroffene Gruppe sind Rentner mit einer sogenannten Aussparung. Sie kann vorkommen, wenn eine Rente in der Vergangenheit fehlerhaft zu hoch berechnet wurde, die Behörde den bisherigen Zahlbetrag wegen Vertrauens- oder Besitzschutzes aber nicht zurückfordern oder sofort absenken darf.

Der bisherige Zahlbetrag wird dann vorübergehend weitergezahlt. Die gesetzlich richtig berechnete Rente wird zwar bei jeder Anpassung rechnerisch erhöht, die Auszahlung steigt jedoch erst wieder, wenn der korrekte Betrag den geschützten bisherigen Zahlbetrag übersteigt.

Die Deutsche Rentenversicherung bezeichnet dieses Verfahren als Besitzschutz des Zahlbetrags oder Aussparung. Betroffene können deshalb trotz einer allgemeinen Rentenerhöhung über mehrere Jahre denselben Betrag erhalten.

Ein Hinweis auf eine Aussparung befindet sich normalerweise im Rentenbescheid oder in einem späteren Änderungsbescheid. Wer die Berechnung nicht nachvollziehen kann, sollte sich erläutern lassen, wie hoch der korrekt fortgeschriebene Rentenbetrag inzwischen ist.

Beiträge und Steuern verkleinern das ausgezahlte Plus

Bei den meisten gesetzlich krankenversicherten Rentnern bleibt trotz der Abzüge ein finanzieller Zuwachs. Der Nettobetrag fällt allerdings niedriger aus als die in den Schlagzeilen genannte prozentuale Bruttoerhöhung.

Mit der höheren Rente steigen auch die darauf berechneten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Die Rentenanpassung wird zwar unter Berücksichtigung der Sozialabgaben ermittelt, der persönliche Zahlbetrag hängt jedoch von den individuellen Beitragssätzen und Versicherungsverhältnissen ab.

Zusätzlich kann eine höhere Jahresrente steuerliche Folgen haben. Einige Rentner überschreiten durch die Anpassung erstmals den steuerlichen Grundfreibetrag, während bei anderen lediglich die bereits vorhandene Steuerlast steigt.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Personen vollständig leer ausgehen. Das Plus kann aber erheblich kleiner sein, als es die Erhöhung der Bruttorente erwarten lässt.

Witwen- und Witwerrenten müssen gesondert betrachtet werden

Auch Hinterbliebenenrentner erhalten grundsätzlich die allgemeine Rentenanpassung. Eigenes Einkommen kann jedoch auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden, wenn es den geltenden Freibetrag übersteigt.

Die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung werden regelmäßig angepasst. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro und erhöht sich für jedes berücksichtigungsfähige Kind.

Ob die Erhöhung der Hinterbliebenenrente vollständig ausgezahlt wird, hängt daher von der persönlichen Einkommenssituation ab. Eine allgemeine Aussage, wonach Witwen oder Witwer leer ausgehen, wäre nicht richtig.

Bei diesen Gruppen kommt die Erhöhung nicht oder kaum an

Betroffene Gruppe Voraussichtliche Wirkung der Anpassung 2027 Rentner mit aufstockender Grundsicherung ohne nutzbaren Freibetrag Die höhere anrechenbare Rente senkt die Grundsicherung häufig um einen ähnlichen Betrag Rentner mit bereits ausgeschöpftem Grundrentenfreibetrag Das zusätzliche Renteneinkommen kann weitgehend angerechnet werden Rentner mit einer Aussparung Der ausgezahlte Rentenbetrag bleibt bestehen, bis die korrekt berechnete Rente den geschützten Betrag erreicht Personen mit ausschließlich privater oder betrieblicher Altersversorgung Kein Anspruch auf die gesetzliche Rentenerhöhung von voraussichtlich 4,4 Prozent Bezieher statischer Zusatzleistungen Nur die über Entgeltpunkte berechneten Rententeile werden angepasst Wohngeldbezieher Eine höhere Rente kann den späteren Wohngeldanspruch mindern Rentner mit höheren Beiträgen oder Steuerpflicht Das Nettoplus fällt geringer aus als die Bruttoerhöhung

Renten- und Sozialleistungsbescheide sollten gemeinsam geprüft werden

Für die tatsächliche Wirkung der Rentenerhöhung reicht ein Blick auf den Rentenanpassungsbescheid nicht aus. Wer Grundsicherung, Sozialhilfe oder Wohngeld erhält, muss zusätzlich prüfen, wie die höhere Rente dort berücksichtigt wurde.

Besonders häufig entstehen Fehler bei Freibeträgen für Grundrentenzeiten, bei der Berücksichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie bei der zeitlichen Zuordnung der höheren Rentenzahlung. Auch eine Aussparung sollte im Bescheid verständlich begründet werden.

Der offizielle Anpassungssatz allein sagt deshalb wenig darüber aus, wie viel Geld einer Person ab Juli 2027 tatsächlich zusätzlich zur Verfügung steht. Erst das Zusammenspiel aus Bruttorente, Abzügen, Einkommensteuer und ergänzenden Sozialleistungen zeigt den finanziellen Effekt.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Rentnerin erhält im ersten Halbjahr 2027 eine gesetzliche Bruttorente von 1.050 Euro und ergänzende Grundsicherung. Sie erfüllt nicht die Voraussetzungen für den Freibetrag aufgrund von 33 Jahren Grundrentenzeiten.

Bei einer angenommenen Rentenerhöhung von 4,4 Prozent würde ihre Bruttorente um 46,20 Euro auf 1.096,20 Euro steigen. Das Sozialamt würde anschließend den anrechenbaren Nettomehrbetrag als höheres Einkommen berücksichtigen und die Grundsicherung entsprechend absenken.

Auf dem Rentenbescheid wäre damit eine deutliche Erhöhung zu sehen. Bei den insgesamt verfügbaren monatlichen Mitteln würde sich jedoch kaum etwas verändern.

Fragen und Antworten zur Rentenerhöhung 2027

Wie hoch wird die Rentenerhöhung 2027?

Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Die Frühjahrsfinanzschätzung der Deutschen Rentenversicherung geht derzeit von einer Anpassung um 4,4 Prozent zum 1. Juli 2027 aus. Diese Zahl kann sich bis zur endgültigen Berechnung noch verändern.

Wann wird die Rentenerhöhung endgültig beschlossen?

Üblicherweise wird der Anpassungssatz im Frühjahr des jeweiligen Jahres bekannt gegeben. Die Bundesregierung erlässt anschließend die Rentenwertbestimmungsverordnung, der der Bundesrat zustimmen muss.

Welche Renten werden 2027 erhöht?

Die Anpassung betrifft insbesondere gesetzliche Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten und Hinterbliebenenrenten. Private Renten und Betriebsrenten werden nicht automatisch um denselben Prozentsatz angehoben.

Warum haben Grundsicherungsbezieher häufig nichts von der Erhöhung?

Die gesetzliche Rente wird grundsätzlich als Einkommen auf die Grundsicherung angerechnet. Steigt die Rente, kann das Sozialamt seine ergänzende Leistung entsprechend absenken. Der verfügbare Gesamtbetrag bleibt dann weitgehend unverändert.

Können Freibeträge einen Teil der Erhöhung schützen?

Ja. Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten bleiben 100 Euro sowie 30 Prozent des darüberliegenden Rentenbetrags bis zu einer gesetzlichen Höchstgrenze anrechnungsfrei. Ist diese Grenze bereits erreicht, bringt eine weitere Erhöhung häufig keinen zusätzlichen Schutz.

Was bedeutet eine Aussparung bei der Rente?

Bei einer Aussparung wird ein früher zu hoch festgesetzter, aber geschützter Zahlbetrag weitergezahlt. Spätere Rentenerhöhungen wirken sich zunächst nur auf die richtige Vergleichsberechnung aus. Die Auszahlung steigt erst wieder, wenn diese Vergleichsrente den geschützten Betrag überholt.