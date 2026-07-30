Sanktion gegen Eltern: Jobcenter darf Kinder und Partner nicht mitkürzen

Verletzt ein Elternteil eine Pflicht gegenüber dem Jobcenter, darf die finanzielle Folge nicht auf die gesamte Familie übertragen werden. Die Leistungsminderung wird personenbezogen berechnet und trifft grundsätzlich nur die Person, der das Jobcenter die Pflichtverletzung oder das Meldeversäumnis vorwirft.

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Die Regelbedarfe der Kinder und des anderen Elternteils bleiben bestehen. Auch Leistungen für Bildung und Teilhabe dürfen nicht wegen des Verhaltens eines Elternteils gekürzt werden, und anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung sind bei einer gewöhnlichen Leistungsminderung geschützt.

Dieser Schutz ist seit der Verschärfung des Sanktionsrechts besonders wichtig. Seit dem 1. Juli 2026 kann eine Pflichtverletzung unmittelbar zu einer Minderung um 30 Prozent für drei Monate führen, wie das Bundesarbeitsministerium in seinen Fragen und Antworten zur neuen Grundsicherung erläutert.

Eine Bedarfsgemeinschaft hat keine gemeinsame Sanktion

Das Jobcenter berechnet die Leistungen zwar für die gesamte Bedarfsgemeinschaft, die einzelnen Ansprüche bleiben jedoch personenbezogen. Eine Pflichtverletzung des Vaters darf deshalb nicht den Regelbedarf der Mutter oder der Kinder verringern; dasselbe gilt bei einer Pflichtverletzung der Mutter.

Rechtlich präzise wird der Minderungsbetrag anhand des persönlichen Regelbedarfs der betroffenen Person ermittelt. Nach § 31a SGB II beträgt die Minderung bei einer Pflichtverletzung grundsätzlich 30 Prozent dieses Betrags.

Eine Kürzung darf daher nicht einfach auf andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt werden. Wer die Berechnung der einzelnen Ansprüche nachvollziehen möchte, findet weitere Hinweise im Ratgeber zur Bedarfsgemeinschaft im Grundsicherungsbezug.

Was bei einer Sanktion erhalten bleiben muss

Leistungsbestandteil Folge einer Pflichtverletzung des Elternteils Persönlicher Regelbedarf des betroffenen Elternteils Grundsätzlich Minderung um 30 Prozent für drei Monate; bei nachgeholter Mitwirkung kann die Kürzung nach mindestens einem Monat enden Regelbedarf der Kinder Bleibt unverändert; eine Übertragung der Sanktion auf die Kinder ist unzulässig Regelbedarf des anderen Elternteils Bleibt unverändert, sofern keine eigene Pflichtverletzung vorliegt Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung Dürfen durch eine gewöhnliche Leistungsminderung nicht sinken Leistungen für Bildung und Teilhabe Dürfen nicht wegen der Sanktion gegen den Elternteil gemindert werden

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit mit Stand 1. Juli 2026 bestätigen ausdrücklich, dass Unterkunfts- und Heizkosten sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht von der gewöhnlichen Minderung erfasst werden dürfen. Das gilt auch dann, wenn mehrere Pflichtverletzungen zusammentreffen, denn die Kürzungen sind insgesamt auf 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs begrenzt.

Die Miete darf nicht über die Sanktion gekürzt werden

Bei einer normalen Leistungsminderung nach den §§ 31 bis 32 SGB II dürfen die anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten nicht geringer ausfallen. Der Schutz umfasst dabei auch den rechnerischen Mietanteil des sanktionierten Elternteils.

Wichtig ist die Abgrenzung zu einer unabhängig davon vorgenommenen Kostensenkung. Hält das Jobcenter die Wohnung für unangemessen teuer, kann es die berücksichtigten Wohnkosten unter den gesetzlichen Voraussetzungen in einem gesonderten Verfahren begrenzen; eine Sanktion allein ist dafür aber kein Grund.

Ob die im Bescheid berücksichtigte Miete den örtlichen Vorgaben entspricht, lässt sich anhand der Übersicht zu den Mietobergrenzen der Jobcenter näher prüfen. Wird die Miete nur wegen der Pflichtverletzung niedriger angesetzt, spricht viel für einen Berechnungsfehler.

Auch bei vollständigem Entzug des Regelbedarfs bleibt die Wohnung geschützt

Eine besonders scharfe Ausnahme gilt, wenn eine tatsächlich und unmittelbar mögliche, zumutbare Arbeit willentlich abgelehnt wird. Dann kann der persönliche Regelbedarf des betroffenen Elternteils vollständig entfallen, ohne dass zuvor eine andere Pflichtverletzung festgestellt worden sein muss.

Der Entzug erfasst in diesem Fall weder die Ansprüche der Kinder und des Partners noch die Mehrbedarfe oder die Unterkunfts- und Heizkosten. Die Wohnkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft sollen direkt an den Vermieter oder einen anderen Empfangsberechtigten überwiesen werden.

Der vollständige Entzug dauert mindestens einen Monat und höchstens zwei Monate. Fällt das konkrete Arbeitsangebot weg oder nimmt die betroffene Person die Arbeit doch an, muss das Jobcenter die Leistung nach den gesetzlichen Vorgaben wieder einsetzen.

Besonderheit nach drei versäumten Jobcenter-Terminen

Bei wiederholten Meldeversäumnissen gilt seit Juli 2026 ein eigenes Verfahren. Nach einem zweiten unentschuldigten Terminversäumnis kann der Regelbedarf für einen Monat um 30 Prozent gemindert werden; wer drei aufeinanderfolgende Meldetermine ohne wichtigen Grund versäumt, kann anschließend als nicht erreichbar gelten.

Im ersten Monat dieser Rechtsfolge bleibt es für die betroffene Person bei Unterkunftskosten und Mehrbedarfen, während der Regelbedarf entfällt. Die Miete soll unmittelbar an den Vermieter gezahlt werden, und die betroffene Person kann durch eine persönliche Vorsprache im Jobcenter die Erreichbarkeit wiederherstellen.

Erfolgt diese Vorsprache nicht, kann der persönliche Leistungsanspruch ab dem Folgemonat vollständig entfallen. Lebt die Person mit Kindern oder einem Partner zusammen und hat die übrige Bedarfsgemeinschaft weiterhin einen Anspruch, wird ihr bisheriger Unterkunftsanteil den übrigen Mitgliedern zugerechnet und direkt an den Vermieter gezahlt.

Bei vorhandenem Einkommen kann die neue Berechnung allerdings dazu führen, dass rechnerisch kein ergänzender Anspruch der übrigen Familie mehr verbleibt. Deshalb sollte ein Bescheid über einen vollständigen Leistungsentfall besonders sorgfältig geprüft werden; die pauschale Aussage, jede Familie erhalte in jeder denkbaren Konstellation unverändert denselben Auszahlungsbetrag, wäre zu weitgehend.

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Kinder bleiben geschützt, spüren die Kürzung aber häufig trotzdem

Dass der Anspruch eines Kindes formal nicht gekürzt wird, bedeutet nicht, dass die Sanktion im Familienalltag folgenlos bleibt. Lebensmittel, Strom und andere Ausgaben werden meist aus einer gemeinsamen Haushaltskasse bezahlt, sodass der fehlende Betrag eines Elternteils faktisch auch die Kinder belasten kann.

Genau deshalb muss das Jobcenter bei jeder Leistungsminderung prüfen, ob eine außergewöhnliche Härte vorliegt. Nach den Weisungen der Bundesagentur sind dabei alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft einzubeziehen, besonders die Versorgung minderjähriger Kinder.

Eine Familie ist allerdings nicht allein deshalb von jeder Sanktion befreit, weil Kinder im Haushalt leben. Erforderlich sind besondere Umstände, durch die die Kürzung im konkreten Fall einen deutlich schwereren und unvertretbaren Einschnitt auslösen würde als gewöhnlich.

Droht durch die Minderung etwa eine konkrete Gefährdung der Versorgung eines Kindes, muss das Jobcenter dies ernsthaft prüfen. Ergibt sich nach Rückmeldung des Jugendhilfeträgers eine drohende Kindeswohlgefährdung, ist dies nach den aktuellen Weisungen als außergewöhnliche Härte zu werten.

Wichtiger Grund und außergewöhnliche Härte sind nicht dasselbe

Ein wichtiger Grund betrifft die Frage, ob dem Elternteil das beanstandete Verhalten überhaupt vorgeworfen werden kann. Das kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn eine akute Erkrankung, eine unaufschiebbare familiäre Notlage oder der kurzfristige Ausfall einer notwendigen Kinderbetreuung die verlangte Handlung unmöglich oder unzumutbar gemacht hat.

Eine außergewöhnliche Härte betrifft dagegen die Folgen der Kürzung. Selbst wenn kein wichtiger Grund anerkannt wird, darf das Jobcenter nicht mindern, wenn die konkrete Auswirkung auf die betroffene Person oder ihre Familie untragbar wäre.

Diese Schutzvorgaben knüpfen auch an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. November 2019, Az. 1 BvL 7/16, an. Das Gericht verlangte unter anderem eine Härtefallprüfung und die Möglichkeit, eine Minderung nach ernsthafter Mitwirkung wieder zu beenden.

Das Jobcenter muss die Familie vor der Kürzung anhören

Vor der Entscheidung muss das Jobcenter der betroffenen Person Gelegenheit geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. In dieser Anhörung sollten Eltern nicht nur den Grund für das beanstandete Verhalten schildern, sondern auch konkret erklären, welche Folgen die Kürzung für ihre Kinder hätte.

Hilfreich sind Belege, die den Zusammenhang nachvollziehbar machen, etwa ärztliche Unterlagen, Nachweise über ausgefallene Betreuung, Schreiben der Schule oder Belege über besondere krankheitsbedingte Ausgaben. Allgemeine Hinweise auf finanzielle Belastungen reichen für eine außergewöhnliche Härte meist nicht aus, weil weniger verfügbares Geld die typische Folge jeder Sanktion ist.

Auf Verlangen soll die Anhörung persönlich erfolgen. Sind dem Jobcenter psychische Erkrankungen bekannt oder gibt es Hinweise darauf, dass eine schriftliche Äußerung nicht möglich ist, soll das Jobcenter von sich aus eine persönliche Anhörung anbieten.

Bescheid und Berechnungsbogen genau vergleichen

Eltern sollten nach einer Leistungsminderung nicht nur den Verfügungssatz, sondern auch den Berechnungsbogen prüfen. Die Kürzung muss der betroffenen Person zugeordnet sein; Regelbedarf, Bildungsleistungen und Wohnkosten der Kinder sowie die Ansprüche des Partners dürfen nicht wegen dieser Pflichtverletzung abgesenkt werden.

Ändern sich gleichzeitig Einkommen, Kindergeld, Alter eines Kindes oder anerkannte Wohnkosten, können sich einzelne Beträge aus anderen Gründen verschieben. Entscheidend ist deshalb, ob der Bescheid die geringere Leistung ausdrücklich oder rechnerisch auf die Sanktion gegen den Elternteil zurückführt.

Ist die Berechnung falsch oder fehlt die Prüfung eines wichtigen Grundes beziehungsweise einer außergewöhnlichen Härte, kann innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid eingelegt werden. Da ein Widerspruch die Kürzung regelmäßig nicht automatisch stoppt, kann bei einer akuten Unterversorgung zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich sein.

Beispiel aus der Praxis: Nur der Vater darf sanktioniert werden

Ein Elternpaar lebt mit zwei Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft. Der persönliche Regelbedarf jedes Elternteils beträgt 2026 jeweils 506 Euro; die als angemessen anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung belaufen sich auf 1.000 Euro.

Der Vater weist geforderte Eigenbemühungen ohne anerkannten wichtigen Grund nicht nach. Das Jobcenter mindert seinen persönlichen Regelbedarf um 30 Prozent, also um 151,80 Euro, und setzt die Kürzung für drei Monate fest.

Die Regelbedarfe der Mutter und der beiden Kinder dürfen wegen dieser Pflichtverletzung nicht sinken. Auch die 1.000 Euro Unterkunfts- und Heizkosten sowie die Ansprüche der Kinder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bleiben von der Sanktion unberührt.

Ergibt der Berechnungsbogen dagegen eine zusätzliche Kürzung bei der Mutter, bei einem Kind oder bei der anerkannten Miete, sollte die Familie sofort eine Korrektur verlangen und fristgerecht Widerspruch einlegen. Zugleich sollte sie alle besonderen Folgen für die Kinder bereits im Anhörungs- oder Widerspruchsverfahren konkret belegen.