Rentenerhöhung 2026: Warum fast niemand 152 Euro mehr bekommt

Viele Rentner lesen derzeit von bis zu 152 Euro mehr Rente ab Juli 2026. Die Zahl ist zwar rechnerisch richtig, vermittelt jedoch einen falschen Eindruck: Eine Erhöhung von rund 152 Euro setzt nämlich eine gesetzliche Bruttorente von etwa 3.589 Euro im Monat voraus.

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Eine Rente in solcher Höhe erhalten aber nur die wenigsten Menschen, die in Deutschland in die Rentenkasse eingezahlt haben.

Die Zahl von 152 Euro leitet sich ab von der Erhöhung der gesetzlichen Rente um 4,24 Prozent. Wie viele Euro tatsächlich hinzukommen, hängt deshalb allein von der bisherigen Bruttorente ab. Die Deutsche Rentenversicherung erhöht zum 1. Juli 2026 den aktuellen Rentenwert bundesweit von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Rentenerhöhung 2026 im Überblick

Bisherige Bruttorente Erhöhung um 4,24 Prozent Neue Bruttorente 500 Euro 21,20 Euro 521,20 Euro 1.000 Euro 42,40 Euro 1.042,40 Euro 1.200 Euro 50,88 Euro 1.250,88 Euro 1.500 Euro 63,60 Euro 1.563,60 Euro 2.000 Euro 84,80 Euro 2.084,80 Euro 2.500 Euro 106,00 Euro 2.606,00 Euro 3.589 Euro 152,17 Euro 3.741,17 Euro

Die Beispiele zeigen: Wer bislang 1.000 Euro brutto erhält, bekommt 42,40 Euro mehr. Bei 1.500 Euro sind es 63,60 Euro, bei 2.000 Euro 84,80 Euro. Die häufig beworbenen 152 Euro werden erst bei einer bisherigen Monatsrente von rund 3.589 Euro erreicht.

Die 152 Euro sind kein zusätzlicher Rentenbonus

Bei der Zahl von 152 Euro handelt es sich weder um einen Sonderzuschlag noch um einen Mindestbetrag. Sie ist lediglich das Ergebnis einer Beispielrechnung: 4,24 Prozent von 3.589 Euro ergeben 152,17 Euro.

Wer eine niedrigere Rente bezieht, erhält denselben Prozentsatz, aber einen geringeren Eurobetrag. Das gilt in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen, da seit 2023 bundesweit ein einheitlicher Rentenwert gilt.

Standardrente steigt um 77,85 Euro

Einen realistischeren Vergleich liefert die sogenannte Standardrente. Sie beruht auf 45 Beitragsjahren mit einem Einkommen in Höhe des jeweiligen Durchschnittsverdienstes.

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums steigt eine solche Rente zum 1. Juli 2026 um 77,85 Euro monatlich. Dieser Betrag liegt nur etwa halb so hoch wie die häufig genannten 152 Euro. Auch die Standardrente bildet allerdings nicht die tatsächliche Situation jedes Rentners ab, denn viele Menschen erreichen weder 45 Beitragsjahre noch durchgehend den Durchschnittsverdienst.

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Warum derselbe Prozentsatz zu unterschiedlichen Beträgen führt

Die Rentenanpassung erfolgt über den aktuellen Rentenwert. Dieser bestimmt, wie viel ein während des Erwerbslebens gesammelter Entgeltpunkt monatlich wert ist. Ab Juli 2026 steigt der Wert eines Entgeltpunkts von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Ein Rentner mit vielen Entgeltpunkten erhält deshalb einen größeren absoluten Zuschlag als jemand mit wenigen Entgeltpunkten. Beide profitieren prozentual im selben Umfang. Die Erhöhung gleicht damit keine Unterschiede zwischen hohen und niedrigen Renten aus, sondern schreibt sie anteilig fort.

Beispiel: So viel bekommt eine Rentnerin tatsächlich

Alexa erhält bislang 1.350 Euro brutto Rente im Monat. Durch die Erhöhung um 4,24 Prozent kommen 57,24 Euro hinzu. Ihre neue Bruttorente beträgt ab Juli 1.407,24 Euro.

Die Schlagzeile „152 Euro mehr Rente“ würde ihre tatsächliche Erhöhung damit um fast 95 Euro überzeichnen. Für die persönliche Berechnung genügt folgende Formel: bisherige Bruttorente mal 1,0424 ergibt die neue Bruttorente.

Dieses Beispiel ist fiktiv und demonstriert, in welchem groben Rahmen sich das Rentenplus für die meisten Senioren und Seniorinnen wirklich bewegt.

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Bruttoerhöhung ist nicht gleich Netto-Plus

Die Tabellenbeträge zeigen die Erhöhung der Bruttorente. Auf dem Konto kommt bei vielen gesetzlich versicherten Rentnern weniger an, weil von der höheren Rente auch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung berechnet werden.

Die Rentenversicherung übernimmt bei pflichtversicherten Rentnern die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des Zusatzbeitrags. Den Beitrag zur Pflegeversicherung tragen Rentenbeziehende dagegen grundsätzlich selbst. Deshalb wächst der Nettozahlbetrag nicht in voller Höhe des Brutto-Plus.

Rentenerhöhung kann die Steuerlast erhöhen

Der persönliche Rentenfreibetrag steigt durch die jährliche Rentenanpassung nicht mit. Er bleibt grundsätzlich als fester Eurobetrag bestehen. Spätere Rentenerhöhungen erhöhen daher vollständig den steuerpflichtigen Teil des Renteneinkommens.

Das bedeutet nicht automatisch, dass jeder Rentner Einkommensteuer zahlen muss. Entscheidend sind die gesamten steuerpflichtigen Einkünfte, der Grundfreibetrag und abziehbare Ausgaben. Bei Rentnern, die bereits knapp an der Steuergrenze liegen, kann die Erhöhung jedoch dazu führen, dass erstmals eine Steuererklärung oder eine Steuerzahlung erforderlich wird.

Wann die höhere Rente auf dem Konto eingeht

Die Anpassung gilt ab dem 1. Juli 2026. Wann die erste erhöhte Zahlung eingeht, hängt vom Beginn des Rentenbezugs ab.

Wer seine Rente bereits bis einschließlich März 2004 begonnen hat, erhält sie vorschüssig. Die erhöhte Juli-Rente wurde in diesen Fällen bereits Ende Juni überwiesen. Wer seit April 2004 oder später Rente bezieht, erhält die Zahlung nachschüssig und damit erstmals Ende Juli 2026. Die Überweisung erfolgt automatisch; ein eigener Antrag ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie die Rentenanpassung

Die Deutsche Rentenversicherung informiert Betroffene mit einer Rentenanpassungsmitteilung über die neue Bruttorente, die Abzüge zur Kranken- und Pflegeversicherung und den künftigen Zahlbetrag. Der Versand der Schreiben läuft von Mitte Juni bis Ende Juli 2026.

Rentner sollten nicht nur auf den hervorgehobenen Bruttobetrag schauen. Für den Alltag ist entscheidend, welcher Nettozahlbetrag tatsächlich überwiesen wird. Bei Unklarheiten können sie die Berechnung beim zuständigen Rentenversicherungsträger prüfen lassen.

Häufige Fragen zur Rentenerhöhung 2026

Bekommen alle Rentner ab Juli 152 Euro mehr?

Nein. Die gesetzliche Rente steigt um 4,24 Prozent. Rund 152 Euro mehr ergeben sich nur bei einer bisherigen Bruttorente von etwa 3.589 Euro.

Wie berechne ich meine neue Rente?

Multiplizieren Sie Ihre bisherige Bruttorente mit 1,0424. Bei 1.500 Euro ergibt das eine neue Bruttorente von 1.563,60 Euro.

Wann wird die höhere Rente ausgezahlt?

Bei einem Rentenbeginn bis März 2004 erfolgte die erste erhöhte Zahlung Ende Juni. Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 wird die erhöhte Juli-Rente Ende Juli 2026 überwiesen.

Quellenverzeichnis

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Renten steigen zum 1. Juli 2026 erneut um mehr als vier Prozent.

Deutsche Rentenversicherung: Besteuerung der Rente und Behandlung späterer Rentenanpassungen.

Deutsche Rentenversicherung: Bundesrat billigt die Rentenanpassung 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 – Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent.

Deutsche Rentenversicherung: Auszahlungstermine und Rentenanpassungsmitteilungen 2026.