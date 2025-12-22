Neuer Grundfreibetrag 2026: Keine Steuern auf deine Rente fällig

Lesedauer 8 Minuten

Kaum ein Thema sorgt unter Rentnerinnen und Rentner für so viel Unmut wie die Frage, ob der Staat ihnen von der Rente „zu viel“ wieder wegnimmt. In Kommentaren, Leserbriefen und Gesprächen taucht die Sorge regelmäßig in zwei Varianten auf: Erstens, dass die Besteuerung der Rente grundsätzlich ungerecht sei.

Zweitens, dass künftige Rentenerhöhungen am Ende kaum spürbar seien, weil die Steuerlast den Zuwachs nahezu auffresse.

Beides Punkte sind reale Regeln im Steuerrecht – aber sie werden oft vereinfacht dargestellt. Für 2026 kommt hinzu, dass gleich mehrere Änderungen zusammen kommen, die auf dem Papier wie ein Befreiungsschlag aussehen. Wer genauer hinschaut, erkennt: Es gibt tatsächlich Entlastungen, doch sie wirken nicht bei allen gleich, und sie ersetzen keine individuelle Berechnung.

Was 2026 anders wird: höherer Grundfreibetrag und neue Aktivrente

Für das Jahr 2026 ist eine Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags vorgesehen. Er soll für Alleinstehende 12.348 Euro betragen; bei zusammen veranlagten Ehe- oder Lebenspartnern verdoppelt sich dieser Betrag entsprechend.

Der Grundfreibetrag ist der Teil des zu versteuernden Einkommens, auf den keine Einkommensteuer erhoben wird, weil das Existenzminimum steuerlich geschont werden soll. Damit verschiebt sich die Schwelle, ab der Einkommensteuer überhaupt greift, nach oben.

Parallel dazu startet nach der aktuellen Rechtslage zum 1. Januar 2026 die sogenannte Aktivrente. Sie soll Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und freiwillig weiter sozialversicherungspflichtig arbeiten, einen steuerfreien Hinzuverdienst von bis zu 2.000 Euro im Monat ermöglichen.

Die Steuerfreiheit soll dabei im Lohnsteuerabzugsverfahren wirken, also unmittelbar über die Gehaltsabrechnung. Wichtig ist: Die Aktivrente ist an Bedingungen geknüpft und gilt ausdrücklich nicht für alle Erwerbsformen.

Grundfreibetrag: Warum „steuerfrei“ nicht automatisch „Rente bis X“ bedeutet

In der Alltagsdebatte wird der Grundfreibetrag oft so verstanden, als dürfte man bis zu dieser Summe „Rente beziehen, ohne Steuern zu zahlen“. Das ist als grobe Orientierung nachvollziehbar, führt aber schnell zu Missverständnissen. Maßgeblich ist nicht die Bruttorente, die monatlich ausgezahlt wird, sondern das zu versteuernde Einkommen. Das ist eine Rechengröße, bei der von Einnahmen bestimmte Abzüge abgehen.

Bei Rentnerinnen und Rentnern spielen dabei regelmäßig Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eine Rolle, außerdem Pauschalen wie der Werbungskosten-Pauschbetrag und – je nach Fall – weitere abzugsfähige Beträge. Deshalb kann die Bruttorente, die tatsächlich noch ohne Einkommensteuer bleibt, deutlich über dem Grundfreibetrag liegen.

Wie groß dieser Abstand sein kann, zeigt eine Übersicht des Bundesfinanzministeriums für das Steuerjahr 2025: Für Alleinstehende, die neben der gesetzlichen Rente keine weiteren steuerlich relevanten Einkünfte haben, liegt die jährliche Bruttorente, die noch ohne Einkommensteuer bleibt, je nach Rentenbeginn deutlich oberhalb des Grundfreibetrags.

Für einen Rentenbeginn im Jahr 2025 wird dort als steuerunbelastete Bruttojahresrente 16.853 Euro genannt.

Das ist kein Versprechen für jeden Einzelfall, aber ein wichtiger Realitätscheck: „Grundfreibetrag“ und „steuerfreie Bruttorente“ sind nicht dasselbe.

Der steuerpflichtige Rentenanteil: Warum das Jahr des Rentenbeginns so viel ausmacht

Ein zweiter Punkt, der in Debatten oft untergeht, ist die Unterscheidung zwischen dem steuerpflichtigen Anteil der Rente und dem individuellen Rentenfreibetrag. Bei gesetzlichen Renten wird seit 2005 schrittweise auf die nachgelagerte Besteuerung umgestellt.

Das bedeutet vereinfacht: Beiträge in der Erwerbsphase werden steuerlich zunehmend entlastet, Leistungen in der Auszahlungsphase dafür stärker besteuert.

Für Rentnerinnen und Rentner ist dabei ausschlaggebend in welchem Jahr die Rente erstmals bezogen wurde. Daraus ergibt sich der Besteuerungsanteil, also der Prozentsatz der Rente, der grundsätzlich steuerpflichtig ist. Wer 2021 in Rente ging, hatte einen Besteuerungsanteil von 81 Prozent; 19 Prozent blieben im Startjahr als steuerfreier Anteil.

Wer 2025 erstmals Rente bezieht, liegt bei 83,5 Prozent steuerpflichtigem Anteil; 16,5 Prozent bleiben steuerfrei. Ab 2026 steigt der Besteuerungsanteil für Neurentnerinnen und Neurentner weiter, dann auf 84 Prozent.

Wichtig ist dabei ein Detail, das viele sicher überraschen wird: Der steuerfreie Teil wird beim Rentenstart als Euro-Betrag festgeschrieben. Er wächst später nicht in gleichem Maß mit jeder Rentenerhöhung mit. Das ist einer der Gründe, warum Rentenerhöhungen im Zeitverlauf häufiger steuerliche Wirkung entfalten können – vor allem, wenn jemand an der Schwelle zur Steuerpflicht liegt.

„Frisst“ die Steuer die Rentenerhöhung auf? Was in der Praxis passiert

Die These, eine Rentenerhöhung werde durch Steuern „nahezu aufgefressen“, klingt plausibel, wenn man nur auf den Mechanismus schaut, dass zusätzliche Euro Einkommen grundsätzlich zu zusätzlicher Steuer führen.

Entscheidend ist aber, wie hoch der Grenzsteuersatz im konkreten Fall ist und ob die Person überhaupt Einkommensteuer zahlt. Wer mit seinem zu versteuernden Einkommen weiterhin unter dem Grundfreibetrag bleibt, zahlt trotz Rentenerhöhung keine Einkommensteuer. Wer knapp darüber liegt, zahlt auf den Teil oberhalb der Schwelle – nicht auf die gesamte Rente.

Selbst wenn Einkommensteuer anfällt, wird nicht der komplette Erhöhungsbetrag wegbesteuert. In Deutschland steigt der Steuersatz progressiv. Für viele Rentnerhaushalte, die nur geringe zusätzliche Einkünfte haben, liegt der Grenzsteuersatz eher im unteren Bereich. Außerdem wirken Abzüge, etwa für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, steuerlich entlastend.

In der Praxis ist es deshalb zwar möglich, dass eine Rentenerhöhung erstmals zur Abgabepflicht oder zu einer kleinen Steuerzahlung führt – aber die Vorstellung, dass „fast alles“ verschwindet, trifft häufig nicht zu.

Das bedeutet nicht, dass sich Ärger erledigt. Wer Jahrzehnte lang Beiträge gezahlt hat, empfindet Steuern auf die Rente oft emotional als zweite Kasse.

Steuerrechtlich ist das alles jedoch auf eine andere Logik gebaut: Beiträge sollen in der Erwerbsphase stärker steuerlich freigestellt werden, Leistungen später stärker besteuert. Genau an dieser Stelle liegt auch der Hintergrund der wiederkehrenden Debatte über eine mögliche doppelte Besteuerung.

Aktivrente ab 2026: 2.000 Euro steuerfrei, aber nur unter klaren Bedingungen

Die Aktivrente ist die auffälligste Neuerung, weil sie einen zusätzlichen steuerfreien Spielraum verspricht, den viele Berufstätige so nicht kennen. Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, soll bis zu 2.000 Euro pro Monat steuerfrei verdienen können. Steuerfrei heißt hier nicht, dass keinerlei Abgaben anfallen: Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bleiben grundsätzlich zu zahlen, während die Einkommensteuer auf diesen Teil des Arbeitslohns entfallen soll.

Gleichzeitig grenzt der Gesetzgeber den Kreis der Berechtigten ein. Die Aktivrente gilt nach der Regierungsdarstellung für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab Erreichen der Regelaltersgrenze, unabhängig davon, ob bereits eine Rente bezogen wird oder der Rentenbezug aufgeschoben wird.

Nicht erfasst sind unter anderem Selbstständige, Minijobs sowie Beamtinnen und Beamte. Damit ist die Aktivrente weniger ein allgemeiner Bonus für „Arbeiten im Alter“ als ein gezielt konstruiertes Steuerinstrument für einen bestimmten Beschäftigungstyp.

In der öffentlichen Diskussion taucht häufig die Rechnung auf, dass man damit „12.348 Euro Grundfreibetrag plus 24.000 Euro Aktivrente“ und somit 36.348 Euro pro Jahr steuerfrei erreichen könne.

Steuerlich sind es aber zwei unterschiedliche Mechanismen: Der Grundfreibetrag wirkt innerhalb des zu versteuernden Einkommens, die Aktivrente stellt einen Teil des Arbeitslohns von der Einkommensteuer frei. Wie beides im Einzelfall zusammenwirkt, hängt davon ab, welche weiteren Einkünfte vorhanden sind und wie die persönlichen Abzüge ausfallen.

Steuererklärung im Ruhestand: Pflicht, Wirklichkeit und typische Stolperfallen

Ein weiterer Streitpunkt ist die Steuererklärung selbst. Viele Rentnerinnen und Rentner erleben sie als unnötige Hürde – zumal die gesetzliche Rente nicht wie Arbeitslohn automatisch an der Quelle besteuert wird. Die Deutsche Rentenversicherung behält keine Lohnsteuer ein.

Ob eine Steuererklärung abzugeben ist, hängt deshalb in der Praxis davon ab, ob das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag übersteigt und ob weitere Gründe für eine Erklärungspflicht vorliegen. Behörden und Rentenversicherung weisen darauf hin, dass eine Erklärung typischerweise dann erforderlich wird, wenn diese Schwelle überschritten ist.

Gleichzeitig gibt es Konstellationen, in denen das Finanzamt Rentnerinnen und Rentner faktisch von der Pflicht entbindet oder eine Nichtveranlagung in Betracht kommt, wenn auch in den kommenden Jahren keine Einkommensteuer zu erwarten ist.

Wer allerdings zusätzliche Einkünfte hat, etwa aus Vermietung, Betriebsrenten oder Kapitalerträgen, rutscht schneller in Bereiche, in denen eine Erklärung sinnvoll oder erforderlich wird. In vielen Fällen lohnt sie sich sogar, weil abziehbare Kosten die Steuer mindern können und im Nachhinein Korrekturen möglich sind, die unterjährig nicht berücksichtigt wurden.

Die steuerliche Wirklichkeit im Ruhestand ist also weniger eine pauschale Pflicht als ein Zusammenspiel aus Schwellenwerten, Rentenbeginn-Jahrgang, individuellen Abzügen und zusätzlichen Einkünften. Genau deshalb wirken pauschale Aussagen – „Rentner müssen immer“ oder „Rentner müssen nie“ – in beide Richtungen irreführend.

Doppelbesteuerung: Warum das Thema nicht „erledigt“ ist, aber anders aussieht als viele glauben

Kaum ein Begriff wird im Umfeld der Rentenbesteuerung so häufig bemüht wie „Doppelbesteuerung“. Gemeint ist die Sorge, dass Rentenbeiträge aus bereits versteuertem Einkommen gezahlt wurden und die späteren Rentenleistungen dann nochmals besteuert werden. Juristisch ist das Thema seit Jahren Gegenstand von Verfahren und Gutachten.

Der Bundesfinanzhof hat 2021 in Grundsatzentscheidungen Maßstäbe beschrieben, nach denen eine doppelte Besteuerung zu prüfen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat später Verfassungsbeschwerden zu dieser Frage in Nichtannahmebeschlüssen zurückgewiesen, was als Signal gewertet wurde, dass das System in seiner Struktur verfassungsrechtlich nicht zwingend gekippt werden muss.

Politisch und verwaltungstechnisch hat sich das Thema dennoch weiterentwickelt. Das Bundesfinanzministerium hat im Jahr 2025 externe Gutachten veröffentlicht und daraus abgeleitet, dass aus seiner Sicht keine weiteren gesetzlichen Maßnahmen erforderlich seien.

Unabhängig davon hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren Stellschrauben verändert, die im Kontext der Doppelbesteuerungsdebatte stehen, etwa durch die vollständige Abziehbarkeit bestimmter Altersvorsorgeaufwendungen und durch eine Streckung des Übergangszeitraums, bis Renten für Neurentnerinnen und Neurentner vollständig steuerpflichtig werden.

Für Betroffene bedeutet das: Wer eine Doppelbesteuerung vermutet, braucht belastbare Daten zu den selbst getragenen Beiträgen in der Erwerbsphase und zur voraussichtlichen steuerfreien Rentenleistung. Gleichzeitig ist es unseriös, pauschal zu behaupten, das Problem treffe „alle“ oder sei „schon vorbei“.

Ein Praxisbeispiel: Trotz Rentenerhöhung keine Steuern fällig

Stellen wir uns eine Rentnerin vor, die 2021 in den Ruhestand gegangen ist und seitdem eine gesetzliche Bruttorente von 1.650 Euro im Monat erhält. Anfang 2026 wird ihre Rente erhöht, sodass sie nun 1.720 Euro brutto bekommt.

Auf dem Konto sieht sie zwar jeden Monat etwas mehr, zugleich entsteht aber erstmals eine kleine steuerliche Wirkung: Weil ihr steuerpflichtiger Rentenanteil bei Rentenbeginn 2021 höher festgelegt wurde und der damals ermittelte steuerfreie Rentenbetrag als fester Euro-Wert stehen bleibt, wächst die Rentenerhöhung in den steuerpflichtigen Teil hinein. Dadurch rutscht ihr zu versteuerndes Einkommen minimal nach oben.

In der Praxis bedeutet das jedoch nicht, dass die Rentenerhöhung „aufgefressen“ wird. Die Rentnerin zahlt nicht auf die gesamte Rente Steuern, sondern nur auf den Teil, der nach Abzügen und Freibeträgen überhaupt oberhalb des Grundfreibetrags liegt. Weil der Grundfreibetrag 2026 steigt, bleibt der Effekt zusätzlich begrenzt. Am Ende des Jahres stellt sie fest: Von der monatlichen Erhöhung bleibt der Großteil tatsächlich bei ihr, und die Steuermehrbelastung fällt – falls sie überhaupt anfällt – eher als minimaler Betrag ins Gewicht.

Wenn dieselbe Rentnerin zusätzlich die neue Aktivrente nutzt und nach Erreichen der Regelaltersgrenze noch in einem sozialversicherungspflichtigen Job arbeitet, könnte sie bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen. Dann würde sich ihr verfügbares Einkommen deutlich erhöhen, ohne dass dieser zusätzliche Arbeitslohn in dieser Höhe Einkommensteuer auslöst.

Tabelle: Ab welchem Einkommen 2026 Einkommensteuer für Rentnerinnen und Rentner anfällt

Entscheidend für die Berechnung ist nicht die Bruttorente, sondern das zu versteuernde Einkommen. Einkommensteuer entsteht grundsätzlich erst dann, wenn diese Rechengröße den Grundfreibetrag übersteigt. Weil bei Rentnern von den Einnahmen typischerweise noch Abzüge abgehen, lässt sich aus dem Grundfreibetrag nicht automatisch eine feste „steuerfreie Bruttorente“ für alle ableiten.

Messgröße / typische Konstellation Ab dieser Grenze kann Einkommensteuer fällig werden (2026) Zu versteuerndes Einkommen (Alleinstehend) ab 12.349 € pro Jahr (Grundfreibetrag 12.348 €) Zu versteuerndes Einkommen (Zusammenveranlagung, Ehe/Lebenspartnerschaft) ab 24.697 € pro Jahr (doppelter Grundfreibetrag 24.696 €) Grobe Orientierung: Bruttojahresrente bei Rentenbeginn 2026, nur gesetzliche Rente, keine weiteren Einkünfte; Abzüge wie in der amtlichen BMF-Methodik (u. a. KV/PV ohne Zusatzbeitrag/ohne Zuschläge) ca. 17.080 € pro Jahr (≈ 1.424 € pro Monat) Amtlicher Vergleichswert: Bruttojahresrente bei Rentenbeginn 2025, nur gesetzliche Rente, keine weiteren Einkünfte 16.853 € pro Jahr (BMF-Übersicht für 2025)

Die Orientierungszahl für 2026 ist eine Rechenableitung auf Basis der veröffentlichten BMF-Annahmen aus der Übersicht 2025, kombiniert mit dem Grundfreibetrag 2026 und dem für Neurentner 2026 geltenden Besteuerungsanteil. In der Praxis verschiebt sich die Grenze spürbar, sobald weitere Einkünfte hinzukommen oder sich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Rentenbeginnjahr oder Familienstand anders darstellen.

Was sich aus all dem für 2026 ableiten lässt

Für viele Rentnerinnen und Rentner ist die Nachricht vom steigenden Grundfreibetrag tatsächlich eine Entlastung, weil sie den steuerfreien Bereich erweitert und gerade an der Schwelle zur Steuerpflicht spürbar sein kann.

Dennoch wird die Rentenbesteuerung dadurch nicht abgeschafft, sondern nur in ihrer Wirkung etwas verschoben. Wer bereits deutlich über den relevanten Grenzen liegt oder zusätzliche Einkünfte bezieht, wird weiter Einkommensteuer zahlen, auch wenn sich die Belastung im Detail ändern kann.

Die Aktivrente setzt darüber hinaus einen starken Anreiz für diejenigen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis bleiben oder zurückkehren. Für diese Gruppe kann der steuerfreie Hinzuverdienst die Bilanz deutlich verbessern, ohne dass damit automatisch alle Abgaben entfallen.

Für Selbstständige, Minijobberinnen und Minijobber oder Beamtinnen und Beamte bleibt die Neuerung dagegen ohne Wirkung.

Unterm Strich gilt: Die weit verbreitete Angst, jede Rentenerhöhung werde steuerlich „verschluckt“, ist oft überzeichnet.

Gleichzeitig ist es berechtigt, bei der eigenen Situation genau hinzusehen – gerade weil der steuerfreie Rentenanteil als Euro-Betrag festgeschrieben wird und Rentenerhöhungen im Laufe der Jahre stärker in den steuerpflichtigen Teil hineinwachsen können.

Wer 2026 Planungssicherheit sucht, kommt an einer individuellen Betrachtung nicht vorbei, zumal schon kleine zusätzliche Einkünfte oder Veränderungen bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen die Rechnung verschieben können.

