Renten-Post von der Rentenversicherung: Neue Nachweise mit Fristablauf – Wer jetzt betroffen ist

Im September 2026 erhalten bestimmte volljährige Bezieherinnen und Bezieher einer Waisenrente wichtige Post von der Deutschen Rentenversicherung.

Mit sogenannten Nachprüfungsschreiben will der Rentenversicherungsträger feststellen, ob die Voraussetzungen für die weitere Zahlung noch erfüllt sind. Wer angeschrieben wird, sollte den Brief deshalb nicht liegen lassen: Gehen die verlangten Nachweise nicht ein, wird die Waisenrente nach Angaben der Rentenversicherung nicht weitergezahlt.

Betroffen sind vor allem junge Erwachsene, die nach ihrem 18. Geburtstag weiterhin eine Halb- oder Vollwaisenrente erhalten, weil sie zur Schule gehen, studieren, eine Berufsausbildung absolvieren oder einen anerkannten Freiwilligendienst leisten. Die Rentenversicherung benötigt aktuelle Unterlagen, damit sie feststellen kann, ob der bisherige Anspruch weiterhin besteht.

Warum die Rentenversicherung im September Nachweise verlangt

Eine Waisenrente wird grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt. Danach ist eine Weiterzahlung nur möglich, wenn eine der gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt ist. Dazu gehören insbesondere eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studium, bestimmte Freiwilligendienste sowie unter weiteren Voraussetzungen eine Behinderung, durch die sich die betroffene Person nicht selbst unterhalten kann.

Der Anspruch kann dann bis zum Monat der Vollendung des 27. Lebensjahres bestehen. Die Zahlung läuft jedoch nicht allein deshalb automatisch weiter, weil einmal eine Ausbildung oder ein Studium begonnen wurde. Die Rentenversicherung darf prüfen, ob die Voraussetzungen weiterhin vorliegen, und verlangt dafür entsprechende Belege.

Gerade nach dem Schulabschluss entstehen dabei immer wieder Unsicherheiten. Welche Regeln beim Übergang von der Schule in Studium oder Ausbildung gelten, haben wir bereits ausführlich im Beitrag „Waisenrente nach der Schule: Nur so bleibt die Hinterbliebenenrente erhalten“ erläutert.

Nicht jeder Waisenrentner bekommt denselben Brief

Die Nachprüfung betrifft insbesondere volljährige Waisen, deren bisheriger Rentenanspruch an eine bestimmte Ausbildungssituation gebunden ist. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass sich das Schreiben auf die bereits bekannte Ausbildungsart bezieht. Gefordert wird dann der Nachweis, dass diese Ausbildung tatsächlich weiter besteht.

Es wäre deshalb zu weitgehend, davon auszugehen, dass im September pauschal jede Person mit einer Waisenrente denselben Prüfbrief erhält. Ausschlaggebend sind der bereits gespeicherte Ausbildungsstatus und die Informationen, die dem zuständigen Rentenversicherungsträger vorliegen. Wer ein Schreiben erhält, sollte allerdings unbedingt darauf reagieren.

Diese Nachweise akzeptiert die Rentenversicherung

Am einfachsten ist eine Bestätigung durch die Schule, Hochschule oder Ausbildungsstätte. Die Angaben im Schreiben können entsprechend ausgefüllt und von der jeweiligen Einrichtung bestätigt werden.

Eine solche Bestätigung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung können unter anderem Immatrikulationsbescheinigungen, Ausbildungsverträge, Zeugnisse, Urkunden, Semesterbescheinigungen oder amtliche Bescheinigungen als Nachweis dienen. Welche Unterlage im einzelnen Fall sinnvoll ist, hängt davon ab, weshalb die Waisenrente über das 18. Lebensjahr hinaus gezahlt wird.

Für Betroffene bedeutet das: Fehlt auf dem Schreiben eine Bestätigung der Ausbildungsstätte, ist der Anspruch nicht automatisch verloren. Ein geeigneter anderer Beleg kann ausreichen, wenn daraus eindeutig hervorgeht, dass die anspruchsbegründende Ausbildung fortgesetzt wird.

Was bei Studium und Ausbildung als Nachweis genügt

Bei Studierenden bietet sich insbesondere eine aktuelle Immatrikulations- oder Semesterbescheinigung an. Auszubildende können beispielsweise den Ausbildungsvertrag oder eine Bestätigung des Ausbildungsbetriebs vorlegen. Bei Schülerinnen und Schülern kann eine Schulbescheinigung den fortbestehenden Besuch nachweisen.

Auch ein Studium oder eine Ausbildung im Ausland schließt die Waisenrente nicht aus. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt ausdrücklich, dass die Zahlung auch in solchen Fällen weiter möglich ist, sofern die erforderlichen Nachweise eingereicht werden.

Nachweise können auch online eingereicht werden

Die Unterlagen müssen nicht zwingend per Brief an die Rentenversicherung geschickt werden. Die Deutsche Rentenversicherung ermöglicht eine digitale Übermittlung über den Online-Service R5462 sowie über das Kontaktformular S8003. Alternativ bleibt die Einreichung auf dem Postweg möglich.

Wer den Online-Weg nutzt, sollte darauf achten, dass die Unterlagen vollständig und gut lesbar übermittelt werden. Erst wenn die Rentenversicherung die notwendigen Informationen erhalten hat, kann sie prüfen, ob die Waisenrente weiterhin gezahlt werden darf. Über das Ergebnis erhalten die Betroffenen anschließend einen Bescheid.

Noch keine Bescheinigung vorhanden? Dann trotzdem reagieren

Problematisch kann es werden, wenn der Prüfbrief bereits angekommen ist, die Universität, Schule oder der Ausbildungsbetrieb die benötigte Bescheinigung aber noch nicht ausgestellt hat. In diesem Fall empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich, nicht einfach abzuwarten.

Betroffene sollen eine Zwischennachricht schicken und mitteilen, dass die fehlende Bescheinigung schnellstmöglich nachgereicht wird. Dafür kann ebenfalls das Kontaktformular S8003 genutzt werden. Auf diese Weise weiß die Rentenversicherung zumindest, weshalb die Unterlagen noch nicht vollständig vorliegen.

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Ohne Antwort wird die Waisenrente nicht weitergezahlt

Die Folgen eines unbeantworteten Schreibens sind deutlich. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt in ihrer aktuellen FAQ zur Überprüfung der Waisenrente ausdrücklich, dass die Leistung nicht weitergezahlt wird, wenn keine Nachweise eingehen.

Es geht bei dem Brief daher nicht um eine unverbindliche Auskunft. Die Rentenversicherung muss feststellen können, ob die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem 18. Geburtstag weiterhin erfüllt sind. Wer die verlangten Unterlagen besitzt, sollte sie deshalb möglichst zeitnah einreichen.

Auch bei der Weiterzahlung nach dem 18. Geburtstag können fehlende oder verspätete Unterlagen Schwierigkeiten verursachen. Mehr dazu erklären wir im Beitrag „Rentenversicherung streicht Waisenrente ab 18, wenn der Antrag verpasst wird“.

Vier Monate zwischen Schule und Studium können unschädlich sein

Eine häufige Frage betrifft die Zeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten. Wer beispielsweise im Sommer das Abitur bestanden hat und erst einige Monate später mit dem Studium beginnt, verliert die Waisenrente nicht automatisch.

Liegen zwischen den beiden Ausbildungsabschnitten höchstens vier Kalendermonate, kann die Waisenrente während dieser Übergangszeit weitergezahlt werden. Das kann etwa die Zeit zwischen Schulabschluss und Studienbeginn oder zwischen Schule und Beginn einer Berufsausbildung betreffen.

Dauert die Unterbrechung dagegen länger als vier Kalendermonate, fällt die Waisenrente für die längere Zwischenzeit grundsätzlich weg. Beginnt später erneut eine berücksichtigungsfähige Ausbildung oder ein anerkannter Freiwilligendienst, kann die Waisenrente wieder beantragt werden.

Situation Was für die Waisenrente gilt Waise unter 18 Jahren Die Waisenrente wird grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt. Schule, Studium oder Berufsausbildung nach dem 18. Geburtstag Eine Weiterzahlung kann bis zum 27. Geburtstag möglich sein. Anerkannter Freiwilligendienst Auch während bestimmter Freiwilligendienste kann der Anspruch fortbestehen. Höchstens vier Monate zwischen zwei Ausbildungsabschnitten Die Waisenrente kann während dieser Zeit weitergezahlt werden. Längere Unterbrechung Für die längere Lücke besteht grundsätzlich kein Anspruch; bei einer neuen Ausbildung kann erneut ein Antrag gestellt werden. Angeforderte Nachweise werden nicht eingereicht Die Waisenrente wird nicht weitergezahlt.

Die gesetzliche Grundlage für diese Alters- und Übergangsregeln findet sich in § 48 SGB VI. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert zusätzlich, wie die Nachweise im laufenden Prüfverfahren eingereicht werden können.

Nebenjob und Ausbildungsvergütung kürzen die Waisenrente nicht

Eine weitere Besonderheit ist für Studierende und Auszubildende finanziell wichtig. Eigenes Einkommen wird auf die gesetzliche Waisenrente nicht angerechnet. Das bestätigt die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich.

Eine Ausbildungsvergütung oder Einkommen aus einem Nebenjob führt deshalb für sich genommen nicht dazu, dass die Waisenrente gekürzt wird. Das unterscheidet die Waisenrente von anderen Hinterbliebenenrenten, bei denen eigenes Einkommen unter bestimmten Voraussetzungen durchaus berücksichtigt werden kann.

Wer die Unterschiede genauer nachvollziehen möchte, findet weitere Informationen in unserem Beitrag zur Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten.

Wie hoch ist eine Waisenrente?

Bei einer Halbwaisenrente lebt noch ein unterhaltspflichtiger Elternteil, während bei einer Vollwaisenrente kein entsprechender Elternteil mehr vorhanden ist. Die Halbwaisenrente beträgt grundsätzlich zehn Prozent der Rente, auf die der verstorbene Elternteil Anspruch gehabt hätte oder die bereits gezahlt wurde. Bei einer Vollwaisenrente sind es grundsätzlich 20 Prozent; hinzu können Zuschläge kommen.

Die konkrete Höhe unterscheidet sich deshalb von Fall zu Fall. Sie hängt unter anderem vom Versicherungsverlauf des verstorbenen Elternteils und den für die Berechnung berücksichtigten Entgeltpunkten ab.

Der September-Brief sollte nicht im Papierstapel verschwinden

Für volljährige Waisen ist der Prüfbrief besonders wichtig, weil ihr Anspruch nach dem 18. Geburtstag an zusätzliche Voraussetzungen gebunden ist. Eine laufende Immatrikulation oder Berufsausbildung hilft nur dann, wenn die Rentenversicherung davon erfährt und die erforderlichen Belege erhält.

Wer den Brief erhält, sollte daher zunächst prüfen, welcher Zeitraum und welche Ausbildung abgefragt werden. Ist die passende Bescheinigung vorhanden, kann sie per Post oder digital eingereicht werden; fehlt sie noch, sollte eine Zwischennachricht erfolgen.

Beispiel aus der Praxis

Die 21-jährige Lena erhält nach dem Tod ihres Vaters eine Halbwaisenrente und studiert inzwischen an einer Hochschule. Im September bekommt sie ein Nachprüfungsschreiben der Rentenversicherung und reicht ihre aktuelle Immatrikulationsbescheinigung online ein. Damit kann die Rentenversicherung prüfen, ob die Voraussetzungen weiterhin vorliegen; würde Lena den Brief dagegen vollständig ignorieren, würde die Waisenrente nach den Angaben der Rentenversicherung nicht weitergezahlt.

Quelle

Grundlage der Angaben sind die aktuelle Mitteilung und die FAQ der Deutschen Rentenversicherung zur Überprüfung der Waisenrente, § 48 SGB VI.