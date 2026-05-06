Rente: Welche Steuerklasse ist optimal für Rentner?

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Immer mehr Rentnerinnen und Rentner verdienen im Ruhestand hinzu, sei es durch eine Teilzeitstelle, einen Minijob, eine Beratungstätigkeit oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Damit wächst die Frage, welche Steuerklasse am günstigsten ist. Die Antwort fällt selten pauschal aus, denn die Steuerklasse beeinflusst vor allem den monatlichen Lohnsteuerabzug, nicht automatisch die endgültige Steuerlast.

Für 2026 gilt: Der Grundfreibetrag liegt bei 12.348 Euro, und wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss 84 Prozent dieser Rente versteuern; der verbleibende Teil der ersten vollen Bruttojahresrente bleibt steuerfrei. Zugleich dürfen Altersrentnerinnen und Altersrentner grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente wegen des Verdienstes gekürzt wird.

Die Steuerklasse betrifft den Arbeitslohn, nicht die Rente selbst

Ein häufiger Irrtum beginnt schon beim Begriff Steuerklasse. Eine gesetzliche Rente wird nicht nach Steuerklasse I, III, IV oder V ausgezahlt. Steuerklassen spielen erst dann eine praktische Bedeutung, wenn neben der Rente Arbeitslohn erzielt wird, von dem der Arbeitgeber Lohnsteuer einbehält.

Die Lohnsteuer ist keine eigene Steuerart, sondern eine besondere Form der Einkommensteuer, die direkt vom Arbeitslohn abgezogen wird. Nach Ablauf des Jahres kann das Finanzamt dennoch eine Einkommensteuerveranlagung durchführen, bei der Rente, Arbeitslohn und weitere steuerpflichtige Einkünfte zusammen betrachtet werden.

Deshalb ist die Steuerklasse bei Rentnern mit Hinzuverdienst eher ein Instrument zur Steuerverteilung im laufenden Jahr. Sie entscheidet darüber, wie viel monatlich vom Lohn einbehalten wird. Ob am Ende eine Erstattung oder Nachzahlung entsteht, ergibt sich erst aus der Jahresrechnung.

Warum die günstigste Steuerklasse nicht immer die beste Wahl ist

Wer nur auf das monatliche Netto schaut, wählt oft die Steuerklasse mit dem geringsten Lohnsteuerabzug. Das kann kurzfristig attraktiv sein, führt aber bei Rentnern besonders leicht zu Nachzahlungen. Der Grund liegt darin, dass die Rente zwar steuerpflichtig sein kann, aber während des Jahres keine Lohnsteuer wie bei einem Gehalt einbehalten wird.

Ein niedriger Lohnsteuerabzug beim Hinzuverdienst kann daher täuschen. Besonders bei höheren Renten, Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträgen kann die endgültige Einkommensteuer deutlich höher ausfallen als die laufenden Abzüge vermuten lassen. Die passende Steuerklasse sollte daher nicht nur das Monatsnetto erhöhen, sondern auch die Gefahr einer späteren Belastung begrenzen.

Bei Ehepaaren kommt ein weiterer Punkt hinzu. Unabhängig von der gewählten Steuerklassenkombination bleibt die tatsächliche Jahres-Einkommensteuer des Paares unverändert; unterschiedlich ist vor allem die monatliche Vorabbelastung.

Alleinstehende Rentner haben meist wenig Wahlspielraum

Alleinstehende Rentnerinnen und Rentner mit einer regulären Beschäftigung werden in der Regel nach Steuerklasse I abgerechnet. Steuerklasse II kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erfüllt sind. Wer neben einer ersten Beschäftigung noch ein weiteres reguläres Arbeitsverhältnis ausübt, landet für das zweite Arbeitsverhältnis in Steuerklasse VI.

Für alleinstehende Rentner ist die Steuerklasse daher meist keine Gestaltungsfrage. Viel wichtiger ist die Frage, ob der Hinzuverdienst zusammen mit dem steuerpflichtigen Rentenanteil über dem Grundfreibetrag liegt. In diesem Fall kann eine Steuererklärung fällig werden oder eine Nachzahlung entstehen.

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Wer eine höhere Rente bezieht und zusätzlich arbeitet, sollte das Monatsnetto nicht als endgültig verfügbares Einkommen betrachten. Sinnvoll ist eine Jahresrechnung, bei der Rente, Arbeitslohn, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Werbungskosten und mögliche Freibeträge einbezogen werden. So lässt sich erkennen, ob monatlich Geld für das Finanzamt zurückgelegt werden sollte.

Verheiratete Rentner: III/V, IV/IV oder Faktorverfahren?

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern ist die Auswahl größer. Der gesetzliche Regelfall für Erwerbstätige ist IV/IV; beantragt werden können außerdem III/V oder IV/IV mit Faktor.

Steuerklasse III kann dann verlockend sein, wenn ein Ehepartner Arbeitslohn erzielt und der andere keinen Arbeitslohn hat oder nur eine Rente bezieht. Der laufende Lohnsteuerabzug fällt dann oft niedriger aus. Gerade bei Rentnerhaushalten kann das jedoch zu wenig sein, wenn beide Renten steuerpflichtige Anteile enthalten.

Die Kombination III/V ist vor allem bei deutlich unterschiedlichen Arbeitseinkommen bekannt. Sie verschiebt die monatliche Belastung stark: Der besser verdienende Partner hat mehr Netto, der andere deutlich weniger. Für Rentner mit eigenem Hinzuverdienst kann Steuerklasse V deshalb unattraktiv wirken, weil der Abzug vom kleinen Job hoch ausfällt.

Das Faktorverfahren ist häufig die sauberere Lösung, wenn beide Partner Arbeitslohn beziehen. Es berücksichtigt den Splittingtarif bereits beim Lohnsteuerabzug und verteilt die Lohnsteuer näher an den tatsächlichen Einkommensanteilen. Dadurch kommt es seltener zu Nachzahlungen.

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Die Aktivrente verändert seit 2026 viele Rechnungen

Seit 2026 gibt es zusätzlich die Aktivrente. Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat und sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn im Monat steuerfrei erhalten. Die Regelung gilt seit dem 1. Januar 2026 und wird vom Arbeitgeber beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt.

Für die Wahl der Steuerklasse bedeutet das eine wichtige Verschiebung. Wenn der Hinzuverdienst vollständig unter die steuerfreie Aktivrente fällt, wirkt sich die Steuerklasse beim laufenden Lohnsteuerabzug oft kaum aus. Liegt der Arbeitslohn darüber, wird nur der übersteigende Teil steuerpflichtig; erst dort gewinnt die Steuerklasse wieder stärker an Gewicht.

Nicht jeder Hinzuverdienst fällt unter diese Begünstigung. Selbständige Tätigkeiten, Beamtenbezüge und Minijobs gehören beispielsweise nicht zu den begünstigten Einnahmen. Auch wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, aber die gesetzliche Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hat, kann die Aktivrente erst später nutzen.

Minijob: Oft ist die Steuerklasse gar nicht entscheidend

Viele Rentner entscheiden sich für einen Minijob, weil er überschaubar bleibt und sich gut mit dem Ruhestand verbinden lässt. Steuerlich ist hier entscheidend, ob der Arbeitgeber die einheitliche Pauschsteuer nutzt. Diese beträgt zwei Prozent des Lohns und umfasst neben der Lohnsteuer auch Kirchensteuer.

Wird der Minijob pauschal versteuert, muss der Beschäftigte den Verdienst aus diesem Minijob in der Steuererklärung nicht noch einmal angeben. Dann ist die individuelle Steuerklasse für diesen Job praktisch ohne Bedeutung.

Anders sieht es aus, wenn der Arbeitgeber nicht pauschal abrechnet, sondern nach den individuellen Lohnsteuermerkmalen. Dann greift die persönliche Steuerklasse. Gerade Rentner sollten deshalb vor Beginn des Minijobs klären, ob pauschal oder individuell versteuert wird und wer die Pauschsteuer wirtschaftlich trägt.

Orientierung nach typischen Fällen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einordnung in der Praxis häufig naheliegt. Sie ersetzt keine individuelle Berechnung, macht aber sichtbar, warum die niedrigste laufende Lohnsteuer nicht immer die beste Entscheidung ist.

Konstellation Worauf Rentner achten sollten Alleinstehender Rentner mit einer regulären Beschäftigung Meist gilt Steuerklasse I. Der steuerpflichtige Rentenanteil kann trotz moderatem Lohn zu Einkommensteuer führen. Alleinstehender Rentner mit zweitem regulärem Job Der erste Job wird nach der persönlichen Steuerklasse abgerechnet, der weitere Job meist nach Steuerklasse VI. Verheirateter Rentner, Partner ohne Arbeitslohn Steuerklasse III kann monatlich mehr Netto bringen, aber bei steuerpflichtigen Renten zu niedrige Vorauszahlungen auslösen. Ehepaar, beide erzielen Arbeitslohn IV/IV mit Faktor ist oft ausgewogener als III/V, weil der laufende Abzug näher an der voraussichtlichen Jahressteuer liegt. Rentner mit pauschal versteuertem Minijob Die individuelle Steuerklasse hat kaum praktische Wirkung, wenn der Arbeitgeber die zwei Prozent Pauschsteuer nutzt. Rentner mit selbständiger Nebentätigkeit Für diese Einnahmen gibt es keine Steuerklasse. Die Besteuerung läuft über die Steuererklärung und gegebenenfalls Vorauszahlungen. Rentner nach Regelaltersgrenze mit sozialversicherungspflichtigem Job Die Aktivrente kann bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei stellen. Die Steuerklasse wirkt vor allem auf Arbeitslohn oberhalb dieses Betrags.

Jahresrechnung statt Monatsillusion

Die passende Steuerklasse findet man nicht allein über den Bruttolohn aus dem Nebenjob. Entscheidend ist die Summe aus steuerpflichtigem Rentenanteil, Arbeitslohn, weiteren Einkünften und abziehbaren Ausgaben. Wer verheiratet ist, muss zudem die Einkünfte beider Partner gemeinsam betrachten, sofern eine Zusammenveranlagung gewählt wird.

Eine Vergleichsrechnung sollte mehrere Fragen beantworten. Wie hoch ist der steuerpflichtige Teil der Rente? Wie viel Arbeitslohn wird nach Anwendung möglicher Freibeträge tatsächlich besteuert? Und welche Steuerklasse führt zu einem Monatsnetto, das nicht später durch eine hohe Nachzahlung aufgezehrt wird?

Für eine erste Einschätzung kann der Lohn- und Einkommensteuerrechner des Bundesfinanzministeriums helfen. Er unterstützt unter anderem bei der Ermittlung der voraussichtlichen Lohnsteuer auf Arbeitseinkommen und beim zu versteuernden Jahresbetrag.

Wann ein Wechsel geprüft werden sollte

Ein Steuerklassenwechsel lohnt sich besonders dann, wenn sich die Einkommensverhältnisse ändern. Das ist etwa der Fall, wenn ein Rentner eine neue Beschäftigung aufnimmt, der Partner ebenfalls arbeitet, ein Minijob in eine reguläre Beschäftigung übergeht oder der Hinzuverdienst deutlich steigt. Auch der Übergang von einer vorgezogenen Altersrente in die Zeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze kann wegen der Aktivrente eine neue Betrachtung erfordern.

Bei Ehepaaren ist Vorsicht geboten, wenn III/V nur gewählt wird, um kurzfristig mehr Geld auf dem Konto zu haben. Das kann funktionieren, wenn die übrigen Einkünfte niedrig sind und genug Spielraum bleibt. Bei höheren Renten oder weiteren Einnahmen ist IV/IV mit Faktor oft die bessere Wahl, weil sie Überraschungen beim Steuerbescheid eher begrenzt.

Auch wer im Vorjahr eine deutliche Nachzahlung leisten musste, sollte die Steuerklasse überprüfen. Eine Nachzahlung ist ein Hinweis darauf, dass die laufenden Abzüge nicht zur Jahressteuer gepasst haben. Dann kann eine vorsichtigere Steuerklasse oder eine Anpassung der Vorauszahlungen sinnvoll sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Neumann ist 64 Jahre alt, bezieht eine vorgezogene Altersrente und nimmt eine Teilzeitstelle mit 1.600 Euro brutto im Monat an. Ihr Ehemann arbeitet weiterhin Vollzeit und verdient deutlich mehr. Da Frau Neumann die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hat, greift die Aktivrente für sie noch nicht.

Das Paar hatte bisher III/V gewählt, weil der Ehemann dadurch monatlich mehr Netto erhielt. Für Frau Neumanns neuen Job würde Steuerklasse V jedoch hohe Abzüge bedeuten, während ihre Rente zusätzlich in die Jahressteuer einfließt. Nach einer Vergleichsrechnung entscheidet sich das Paar für IV/IV mit Faktor, weil die laufenden Abzüge besser zum gemeinsamen Jahreseinkommen passen und die Gefahr einer späteren Nachzahlung sinkt.

Quellen

Bundesfinanzministerium: Informationen zu Steueränderungen 2026, Lohnsteuer, Aktivrente sowie Lohn- und Einkommensteuerrechner, Bundesfinanzministerium: Einkommensteuer-Hinweise zu Steuerklassen und Lohnsteuerabzug