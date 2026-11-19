Wer einen Menschen mit Behinderung im Krankenhaus unterstützt, muss dafür nicht zwingend dort schlafen, um Krankengeld zu erhalten. Auch die tägliche Fahrt von zu Hause kann unter die Absicherung fallen, wenn die Begleitung medizinisch notwendig ist und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Ein häufiger Irrtum steckt im Wort „Mitaufnahme“: Es klingt nach einem zusätzlichen Bett auf der Station. Das Gesetz stellt aber die ganztägige Begleitung ausdrücklich gleich.

Acht Stunden zählen einschließlich der Wege

Die Krankenhausbegleitungs-Richtlinie beschreibt den zeitlichen Umfang genau: Die notwendige Anwesenheit im Krankenhaus und die An- und Abreise müssen zusammen mindestens acht Stunden umfassen. Es müssen also nicht acht Stunden ausschließlich auf der Station sein.

Das hilft insbesondere Angehörigen, die nicht in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses wohnen. Die Fahrzeit allein macht aus einem gewöhnlichen Besuch allerdings keine medizinisch erforderliche Begleitung.

Auch die Krankenkasse KKH stellt ausdrücklich klar, dass eine Übernachtung nicht erforderlich ist. Entscheidend bleiben der erforderliche zeitliche Umfang und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen.

Ein Schwerbehindertenausweis allein genügt nicht

Die Leistung beruht auf § 44b SGB V und ist kein allgemeines Besuchsgeld für Angehörige. Die behandelte Person muss eine Behinderung im gesetzlichen Sinne haben und die dort genannten Leistungen der Eingliederungshilfe beziehungsweise der Sozialen Entschädigung erhalten.

Dazu gehören Leistungen nach Teil 2 des SGB IX, § 35a SGB VIII oder dem sechsten Kapitel des SGB XIV. Ein hoher Grad der Behinderung ersetzt diesen zusätzlichen Leistungsbezug nicht.

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Außerdem muss die Begleitperson zum nahen Angehörigenkreis oder zum engsten persönlichen Umfeld gehören und wegen der Begleitung einen Verdienstausfall haben. Sie darf für die begleitete Person nicht selbst gegen Entgelt die genannten Unterstützungsleistungen erbringen; eine parallel genutzte Krankenhausassistenz nach § 113 Absatz 6 SGB IX schließt den Anspruch aus.

Warum die vertraute Person benötigt wird

Der Gemeinsame Bundesausschuss unterscheidet mehrere medizinische Gründe. Die Hilfe kann beispielsweise für die Verständigung, die Bewältigung erheblicher Belastungssituationen oder die Einbeziehung der Bezugsperson in die Therapie erforderlich sein.

Es geht damit um die Durchführung und den Erfolg der Behandlung, nicht nur um einen verständlichen Wunsch nach Gesellschaft. Bei planbaren Aufenthalten sollte die Arztpraxis den Bedarf möglichst bereits mit der Einweisung bescheinigen.

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Bei einem Notfall ohne vorherigen Nachweis kann das Krankenhaus über die medizinische Notwendigkeit entscheiden. Niemand sollte deshalb allein wegen einer fehlenden Bescheinigung vor der Aufnahme auf eine Prüfung verzichten.

Zeiten und Bescheinigungen früh klären

Situation Was für den Anspruch wichtig ist Tägliche Rückkehr nach Hause Eine Übernachtung ist nicht zwingend; die ganztägige Begleitung kann genügen. Längerer Hin- und Rückweg Die notwendigen Wegezeiten zählen beim Mindestumfang mit. Gewöhnlicher Krankenbesuch Die Besuchsdauer allein begründet keinen Anspruch. Antrag auf Krankengeld Zuständig ist die Krankenkasse der Begleitperson.

Das Krankenhaus stellt für den Antrag die Bescheinigung über die medizinisch notwendige Begleitung aus; bei Bedarf ist auch eine vorläufige Bescheinigung möglich. Für den Arbeitgeber kann zusätzlich eine Aufenthaltsbescheinigung über die Anwesenheitstage benötigt werden.

Ein kurzer täglicher Zeitvermerk über Anwesenheit und Wege erleichtert die spätere Darstellung. Er ersetzt jedoch weder die medizinische Bestätigung noch die Prüfung durch die Krankenkasse.

Die Entgeltersatzleistung sollte außerdem nicht mit einer unveränderten Gehaltszahlung verwechselt werden. Die KKH erläutert, dass die Berechnung grundsätzlich wie beim Krankengeld wegen Arbeitsunfähigkeit erfolgt.

Eine breitere Einordnung der Voraussetzungen bietet der Gegen-Hartz-Beitrag Krankengeld für Angehörige bei Krankenhausbegleitung. Der hier beschriebene Anspruch besteht bereits seit November 2022 und ist keine neue Leistung des Jahres 2026.

Beispiel aus der Praxis

Im Beispiel benötigt ein gesetzlich versicherter Mann mit Behinderung und Eingliederungshilfe während der Behandlung täglich sieben Stunden Unterstützung durch seine Schwester. Ihre notwendigen Hin- und Rückfahrten dauern zusammen eine Stunde, sodass der zeitliche Mindestumfang erreicht ist.

Die Schwester ist ebenfalls gesetzlich versichert und verliert wegen der Begleitung Arbeitsentgelt. Bestätigt das Krankenhaus die Notwendigkeit und sind die weiteren Voraussetzungen erfüllt, kann ihre Krankenkasse Krankengeld zahlen, obwohl sie jede Nacht zu Hause schläft.

Drei Fragen und Antworten

Zählt die Anfahrt zu den acht Stunden?

Ja, die Richtlinie zählt die An- und Abreise zur notwendigen Anwesenheit hinzu. Ein gewöhnlicher Besuch wird dadurch aber nicht zu einer anspruchsberechtigten Begleitung.

Reicht ein Schwerbehindertenausweis?

Nein, zusätzlich müssen unter anderem der gesetzlich verlangte Leistungsbezug, die medizinische Notwendigkeit und ein Verdienstausfall vorliegen.

Bei welcher Krankenkasse stelle ich den Antrag?

Bei Ihrer eigenen Krankenkasse als Begleitperson, nicht bei der Kasse des behandelten Angehörigen. Lassen Sie sich vorher sagen, welche Nachweise für Ihren Fall benötigt werden.