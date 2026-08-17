Rente nach 45 Arbeitsjahren: Wie sicher ist die geplante Altersrente noch?

45 Versicherungsjahre sind erreicht oder zumindest fest eingeplant, der Abschied aus dem Berufsleben ist durchgerechnet und vielleicht steht sogar schon die Altersteilzeit. Doch ausgerechnet jetzt sorgt die geplante Rentenreform für erhebliche Unsicherheit. Die Alterssicherungskommission hat vorgeschlagen, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen.

Für Beschäftigte Ende 50 oder Anfang 60 stellt sich deshalb eine sehr konkrete Frage: Ist der Ruhestand nach 45 Versicherungsjahren noch sicher oder müssen sie plötzlich länger arbeiten?

Die Antwort fällt derzeit zweigeteilt aus. Das geltende Recht besteht weiter, doch für kommende Rentenjahrgänge kann sich die Rechtslage noch verändern.

Die sogenannte Rente mit 63 gibt es weiterhin

Die häufig als „Rente mit 63“ bezeichnete Altersrente heißt im Gesetz Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie setzt 45 Jahre mit anrechenbaren Versicherungszeiten voraus und ermöglicht einen Rentenbeginn vor der regulären Altersgrenze ohne dauerhafte Abschläge.

Die Bezeichnung „Rente mit 63“ ist inzwischen allerdings irreführend. Tatsächlich konnten nur ältere Geburtsjahrgänge diese Altersrente bereits mit 63 Jahren nutzen. Für jüngere Versicherte wurde die Altersgrenze schrittweise angehoben.

Geburtsjahr Abschlagsfreier Rentenbeginn nach 45 Jahren 1961 64 Jahre und 6 Monate 1962 64 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate 1964 und später 65 Jahre

Wer 1964 oder später geboren wurde, kann nach geltendem Recht somit frühestens mit 65 Jahren abschlagsfrei über diese Rentenart ausscheiden. Die reguläre Altersgrenze liegt für diese Jahrgänge bei 67 Jahren. Damit beträgt der zeitliche Vorteil weiterhin bis zu zwei Jahre.

45 Arbeitsjahre sind nicht automatisch 45 Versicherungsjahre

Ein häufiger Irrtum besteht darin, tatsächlich geleistete Arbeitsjahre mit der rentenrechtlichen Wartezeit gleichzusetzen. Für den Anspruch werden 540 Kalendermonate mit bestimmten anrechenbaren Zeiten benötigt. Neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung können beispielsweise Kindererziehung, nicht erwerbsmäßige Pflege, Wehr- und Zivildienst sowie bestimmte Zeiten mit Krankengeld berücksichtigt werden.

Bei freiwilligen Beiträgen gelten zusätzliche Voraussetzungen. Auch Arbeitslosigkeit kann problematisch werden, insbesondere unmittelbar vor dem geplanten Rentenbeginn. Wer nur wenige Monate von der 45-Jahres-Grenze entfernt ist, sollte deshalb nicht allein anhand seines ersten Arbeitstages rechnen.

Besonders streng sind die Vorschriften bei Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn. Diese Monate werden grundsätzlich nicht für die 45-jährige Wartezeit berücksichtigt, sofern die Arbeitslosigkeit nicht beispielsweise durch Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde.

Gegen-Hartz hat die 24-Monats-Problematik bei der Rente nach 45 Versicherungsjahren ausführlich dargestellt.

Was die Rentenkommission ändern will

Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 umfangreiche Vorschläge für einen Umbau der Alterssicherung vorgelegt. Dazu gehört die Empfehlung, den bisherigen abschlagsfreien Rentenzugang allein aufgrund von 45 Versicherungsjahren abzuschaffen. Ein früherer Ruhestand soll grundsätzlich weiterhin möglich bleiben, aber stärker mit Abschlägen verbunden werden.

Die Überlegung dahinter lautet, dass ein vorgezogener Rentenbeginn die Rentenversicherung finanziell nicht zusätzlich belasten soll. Beschäftigte, die vor ihrer regulären Altersgrenze ausscheiden, müssten deshalb nach dem vorgeschlagenen Modell stärker selbst für die längere Bezugsdauer aufkommen. Für Menschen mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen sollen Schutzregelungen geprüft beziehungsweise geschaffen werden.

Damit würde sich die bisherige Logik erheblich verändern. Heute reichen bei dieser Rentenart die vorgeschriebene Altersgrenze und 45 anrechenbare Jahre aus, ohne dass Versicherte ihre Gesundheit oder die körperliche Belastung ihres Berufs nachweisen müssen. Nach einer Reform könnte ein abschlagsfreier früherer Ausstieg deutlich stärker an besondere persönliche Voraussetzungen gebunden werden.

Noch ist die Abschaffung kein geltendes Recht

Trotz der weitreichenden Vorschläge ist die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren bislang nicht abgeschafft. Die Empfehlungen einer Kommission ändern das Sozialgesetzbuch nicht. Dafür ist ein Gesetzgebungsverfahren mit Beschlüssen des Gesetzgebers erforderlich.

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Empfehlungen der Alterssicherungskommission möglichst umfassend umzusetzen und das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 voranzubringen. Gleichzeitig ist innerhalb der Regierungsparteien eine intensive Auseinandersetzung über die abschlagsfreie Rente entstanden. Besonders die Frage, wie ältere Beschäftigte geschützt werden sollen, ist noch nicht abschließend beantwortet.

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Wer beispielsweise 2027 oder 2028 in Rente gehen möchte, kann deshalb nicht einfach davon ausgehen, dass jede ursprünglich vorgeschlagene Änderung tatsächlich genauso Gesetz wird.

Gegen-Hartz erläutert ausführlich, wie die Rechtslage für einen geplanten Rentenbeginn 2027 derzeit aussieht.

Der Streit dreht sich zunehmend um den Vertrauensschutz

Politisch wird inzwischen nicht mehr ausschließlich über das Ob einer Reform gesprochen. Ebenso umstritten ist die Frage, ab welchem Jahr neue Vorschriften gelten könnten. Im Gespräch sind längere Übergangsfristen, damit Beschäftigte ihre bereits weit fortgeschrittene Ruhestandsplanung nicht kurzfristig vollständig ändern müssen.

Aus der SPD wurde zuletzt eine Übergangszeit von fünf Jahren vorgeschlagen. Andere Stimmen aus der Union drängen dagegen auf eine möglichst frühe Umsetzung, wollen aber ebenfalls bestehende Planungen rentennaher Beschäftigter berücksichtigen. Eine endgültige Frist steht bislang nicht fest.

Hinzu kommt Widerstand aus mehreren Bundesländern, insbesondere aus Ostdeutschland. Kritiker verweisen darauf, dass dort besonders viele Beschäftigte früh ins Berufsleben eingestiegen sind und nach jahrzehntelanger Beitragszahlung mit der bisherigen Regelung gerechnet haben. Die politische Auseinandersetzung erhöht deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass die endgültige Fassung von den ursprünglichen Vorschlägen abweichen könnte.

Wer kurz vor der Rente steht, dürfte bessere Chancen auf Schutz haben

Je näher ein geplanter Rentenbeginn liegt, desto stärker wird bei einer gesetzlichen Änderung die Frage nach dem Schutz bereits getroffener Lebensentscheidungen. Wer seit Jahren Altersteilzeit vereinbart, seine Arbeitszeit reduziert oder finanzielle Verpflichtungen auf einen konkreten Ruhestandstermin abgestimmt hat, befindet sich in einer anderen Situation als jemand, der erst in zehn oder fünfzehn Jahren in Rente gehen möchte.

Das bedeutet allerdings nicht, dass heute bereits eine bestimmte Übergangsfrist garantiert wäre. Die Ausgestaltung muss erst im Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden.

Allein die erreichten 45 Jahre schützen nicht vor einer Gesetzesänderung

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen erfüllter Wartezeit und tatsächlichem Rentenanspruch. Ein Versicherter kann seine 45 Versicherungsjahre beispielsweise bereits mit 63 Jahren erreicht haben, darf als Angehöriger eines jüngeren Jahrgangs aber trotzdem erst später die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen.

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Das bloße Erreichen der 540 Monate garantiert deshalb nicht, dass die heutigen Vorschriften bis zum späteren Rentenbeginn unverändert bleiben. Auch ein vorsorglich früh gestellter Rentenantrag schafft nicht automatisch einen Anspruch auf die alte Rechtslage für einen Rentenbeginn, der erst nach Inkrafttreten einer neuen Vorschrift liegt.

Entscheidend wird daher sein, welche Stichtage und Übergangsvorschriften der Gesetzgeber festlegt. Genau diese Details fehlen derzeit noch. Aussagen, nach denen allein ein frühzeitiger Antrag die bisherige abschlagsfreie Rente dauerhaft sichern könne, sind daher mit Vorsicht zu betrachten.

Für Versicherte des Jahrgangs 1962 und 1963 wird es besonders spannend

Die Jahrgänge unmittelbar vor 1964 befinden sich in einer besonderen Situation. Für 1962 Geborene liegt die bisherige Altersgrenze bei 64 Jahren und acht Monaten, für 1963 Geborene bei 64 Jahren und zehn Monaten. Viele von ihnen erreichen ihren möglichen Rentenbeginn 2027 oder 2028.

Damit treffen ihre Planungen unmittelbar auf das angekündigte Gesetzgebungsverfahren. Gleichzeitig gehören sie zu den Personengruppen, bei denen ein kurzfristiger Eingriff besonders weitreichende Folgen hätte. Welche Übergangsvorschriften für diese Jahrgänge gelten werden, lässt sich erst beurteilen, wenn ein verbindlicher Gesetzestext vorliegt.

Auch für Jahrgang 1964 und jünger wächst die Unsicherheit

Für ab 1964 Geborene gilt derzeit die klare Grenze von 65 Jahren bei erfüllten 45 Versicherungsjahren. Viele Beschäftigte haben ihren Ruhestand auf genau diesen Termin ausgerichtet. Gerade Menschen, die mit 16, 17 oder 18 Jahren eine Ausbildung begonnen haben, erreichen die erforderlichen Versicherungszeiten häufig bereits deutlich vor ihrem 65. Geburtstag.

Sie könnten von einer Reform stärker betroffen sein als Personen, deren Rentenbeginn unmittelbar bevorsteht. Bei längeren Übergangsfristen könnten einige Jahrgänge noch unter die heutigen Vorschriften fallen, während jüngere Versicherte bereits nach neuen Regeln behandelt würden. Genau deshalb ist der spätere Stichtag für Millionen Versicherte finanziell äußerst wichtig.

Was ein Wegfall bedeuten könnte

Wird die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren tatsächlich abgeschafft, bedeutet das nicht automatisch, dass niemand mehr vor 67 in den Ruhestand gehen kann. Nach heutiger Rechtslage existiert beispielsweise die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren. Sie kann für jüngere Jahrgänge bereits ab 63 Jahren begonnen werden, allerdings mit dauerhaften Rentenabschlägen.

Derzeit beträgt der Abschlag 0,3 Prozent für jeden Monat des vorgezogenen Rentenbeginns. Wer vier Jahre vor der regulären Altersgrenze startet, kommt damit auf bis zu 14,4 Prozent. Bei zwei Jahren wären es nach der heutigen Berechnung 7,2 Prozent.

Allerdings gehört auch die Berechnung von Abschlägen zu den Punkten, die im Zuge einer größeren Rentenreform verändert werden könnten. Künftige Ruhestandsplanungen sollten deshalb nicht darauf beruhen, dass die heutige Prozentrechnung zwangsläufig unverändert bleibt. Einen Vergleich der finanziellen Auswirkungen verschiedener Rentenbeginne zeigt auch der Beitrag „Rente mit 63, 65 oder 67: Entscheidung kann 38.000 Euro Unterschied ausmachen“.

Jetzt den Versicherungsverlauf überprüfen

Unabhängig vom Ausgang der politischen Debatte können Versicherte schon heute einen wichtigen Schritt erledigen: Sie sollten prüfen, ob die angenommenen 45 Jahre tatsächlich im Rentenkonto gespeichert sind. Gerade lange Versicherungsbiografien enthalten nicht selten ungeklärte oder fehlende Zeiträume.

Probleme können beispielsweise bei Kindererziehung, Pflege eines Angehörigen, früheren Beschäftigungen, Minijobs, Krankheitszeiten oder Phasen der Arbeitslosigkeit entstehen. Wer erst wenige Wochen vor dem gewünschten Rentenbeginn bemerkt, dass Monate fehlen, gerät unnötig unter Zeitdruck.

Eine aktuelle Rentenauskunft und gegebenenfalls eine Kontenklärung schaffen zumindest Klarheit über den heutigen Stand. Dadurch lässt sich zwar eine künftige Gesetzesänderung nicht verhindern, aber die persönliche Ausgangslage wesentlich zuverlässiger beurteilen.

Vorschnelle Entscheidungen können teuer werden

Die derzeitige Unsicherheit sollte Versicherte nicht dazu verleiten, vorschnell Arbeitsverhältnisse zu kündigen oder eine schlechtere Rentenart zu beantragen. Noch ist nicht entschieden, ab wann eine mögliche Neuregelung gelten wird. Ebenso wenig steht fest, wie großzügig Übergangsbestimmungen ausfallen könnten.

Besonders problematisch kann es werden, wenn Beschäftigte ihre Arbeit beenden und anschließend davon ausgehen, fehlende Versicherungsmonate problemlos über Arbeitslosengeld auffüllen zu können. Gerade in den letzten 24 Monaten vor dem vorgesehenen Rentenstart bestehen hierfür strenge Einschränkungen. Eine genaue Prüfung vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist deshalb wesentlich sicherer als eine nachträgliche Korrektur.

Wie sicher ist die geplante Altersrente also?

Wer nach geltendem Recht unmittelbar vor der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren steht, hat derzeit weiterhin einen gesetzlichen Anspruch, sobald sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. Die politische Diskussion allein nimmt niemandem die bestehende Rentenart. Erst ein wirksam beschlossenes Gesetz kann die Voraussetzungen für zukünftige Rentenbeginne ändern.

Für rentennahe Versicherte sprechen die aktuellen Diskussionen dafür, dass es bei einer Abschaffung irgendeine Form von Übergangsschutz geben dürfte. Wie viele Jahrgänge davon erfasst würden, steht am 17. August 2026 jedoch noch nicht fest. Für Menschen, deren geplanter Ruhestand erst in mehreren Jahren beginnt, ist die Unsicherheit deutlich größer.

Die entscheidende Nachricht lautet daher nicht, dass die Rente nach 45 Jahren bereits gestrichen sei. Richtig ist vielmehr, dass ihre Zukunft politisch ernsthaft zur Disposition steht. Wer seine Ruhestandsplanung darauf aufgebaut hat, sollte deshalb die Gesetzgebung verfolgen und gleichzeitig sein Rentenkonto überprüfen.

Kann ich aktuell nach 45 Versicherungsjahren noch abschlagsfrei in Rente gehen?

Ja. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte besteht weiterhin. Voraussetzung sind 45 Jahre mit anrechenbaren Versicherungszeiten und das Erreichen der für den jeweiligen Geburtsjahrgang geltenden Altersgrenze.

Ist die Abschaffung der Rente nach 45 Jahren bereits beschlossen?

Nein. Die Alterssicherungskommission hat die Abschaffung empfohlen, und die Bundesregierung will die Rentenreform zügig vorantreiben. Ein endgültiges Gesetz, das die bisherige Regelung bereits aufgehoben hätte, besteht derzeit jedoch nicht.

Kann ich mir das heutige Recht sichern, indem ich frühzeitig einen Rentenantrag stelle?

Ein früh gestellter Antrag allein garantiert keinen Schutz vor einer späteren Rechtsänderung. Entscheidend wird sein, welche gesetzlichen Stichtage und Übergangsvorschriften für den tatsächlichen Rentenbeginn gelten. Wer seine Altersgrenze erst später erreicht, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass ein vorsorglicher Antrag die heutige Regel automatisch festschreibt.

Was gilt für Versicherte ab Jahrgang 1964?

Nach dem derzeitigen Recht können ab 1964 Geborene die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 65 Jahren ohne Abschläge beziehen, sofern die 45-jährige Wartezeit erfüllt ist. Ihre reguläre Altersgrenze liegt bei 67 Jahren. Eine zukünftige Reform könnte diese Möglichkeit jedoch verändern.

Was passiert, wenn die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren tatsächlich abgeschafft wird?

Ein früherer Rentenbeginn könnte weiterhin über andere Rentenarten möglich sein, dann aber möglicherweise mit dauerhaften Abschlägen. Nach heutiger Berechnung werden bei der Altersrente für langjährig Versicherte 0,3 Prozent pro vorgezogenem Monat abgezogen. Da auch diese Berechnung reformiert werden könnte, lässt sich die spätere finanzielle Belastung noch nicht für jeden Fall verbindlich beziffern.