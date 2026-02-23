Rente mit 70 und Beitragspflicht für Beamte – Jetzt ändert sich alles

Lesedauer 4 Minuten

Die Rentenkommission der Bundesregierung wühlt an den Grundpfeilern der Alterssicherung, und plötzlich liegen Dinge auf dem Tisch, die Politik jahrelang wegmoderiert hat: ein Rentenalter Richtung 70, eine Beitragspflicht für Beamte und Politiker, dazu wieder Ideen einer Aktienrente.

Die Debatte ist brisant, denn bei jeder dieser Stellschrauben geht es um Ihr Geld, Ihre Arbeitsjahre und Ihre Abschläge. Die Rentenkommission beschäftigt sich dabei mit Reformideen, die aus verschiedenen politischen Lagern kommen.

Das Rentenalter weiter zu erhöhen, ist vor allem ein Vorschlag der Arbeitgeber. Eine Rentenfinanzierung, in die auch Beamte einzahlen, ist hingegen eine Forderung von Gewerkschaften / Arbeitnehmerverbände. Die wollen für die Rente eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen.

Wer sitzt in der Rentenkommission?

Die Bundesregierung hat eine 13-köpfige Alterssicherungskommission eingesetzt, die bis Mitte 2026 Vorschläge vorlegen soll, wie das Rentensystem „nachhaltig“ werden soll. Den Co-Vorsitz führen Frank-Jürgen Weise und Prof. Constanze Janda, die Deutsche Rentenversicherung liefert dafür Daten und Szenarien.

Weise ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, und Constanze Janda ist Rechtswissenschaftlerin sowie Hochschullehrerin für Veraltungswissenschaften.

Rente mit 70 bedeutet nicht nur länger zu arbeiten

Wenn die Regelaltersgrenze weiter steigt, verschiebt sich Ihr abschlagsfreier Zielpunkt nach hinten. Wer also eine vorzeitige Altersrente nach 35 Jahren als Versicherter in Anspruch nimmt, zahlt Abschläge, auch wenn er später das Erwerbsleben beendet als bisher.

Viele Menschen, die vorzeitig in Altersrente gehen, tun das, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind, und dies zugleich nicht offiziell reicht, um eine Rente wegen Erwerbsminderung zu beziehen.

Im geltenden System kostet jeder Monat vorzeitigem Rentenbeginn 0,3 Prozent Abschlag, dauerhaft. Wenn die Politik also das Rentenalter noch weiter nach oben schiebt, vergrößert sie also automatisch das Risiko, dass Menschen mit kaputtem Rücken, Knie oder Psyche am Ende doppelt verlieren. Siee müssen länger im Job bleiben und haben trotzdem weniger Geld in der Rente.

Ein Leben lang weniger Rente

Ab dem Jahrgang 1964 gilt eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Wird diese jetzt auf 70 erhöht, dann müssten Sie drei Jahre Abschlag zahlen, um auch nur mit 67 in Ruhestand gehen zu können.

Stellen Sie sich eine Regelaltersgrenze von 70 vor und eine Person, die mit 67 gehen muss, weil der Körper streikt. Das wären 36 Monate vorzeitig, also 36 mal 0,3 Prozent gleich 10,8 Prozent Abschlag, dauerhaft auf die gesamte Rente.

📚 Lesen Sie auch: Verlust der Witwenrente bei neuer Lebensgemeinschaft?

Bei 1.800 Euro Bruttorente wären das 194,40 Euro weniger im Monat, also 2.332,80 Euro im Jahr. Über 20 Jahre sind Sie dann bei über 46.000 Euro Verlust, ohne auch nur einen Cent Inflation einzurechnen.

Das Kernproblem: Viele können gar nicht bis 70 durchhalten

Schon heute klappt „länger arbeiten“ nicht für alle, weil Gesundheit, Branche und Arbeitsmarkt nicht mitspielen. Wer dann keine Alternative bekommt, landet bei Abschlägen, bei Krankengeldketten, bei Erwerbsminderungsrente oder in der Grundsicherung, und das verschiebt Kosten nur in andere Kassen.

„Rente mit 70“ ist also eine weitere Härte gerade gegen diejenigen ist, die körperlich und psychisch sowieso am stärksten belastet sind.

Beamte in die Rentenkasse: Klingt gut, ist aber schwierig

Die Idee, Beamte und politische Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, wirkt auf den ersten Blick wie zwei Fliegen mit einer Klappe. Mehr Gerechtigkeit beim Einzahlen und eine dauerhafte finanzielle Basis für die Rentenfinanzierung.

Juristisch sind allerdings Minenfelder zu erwarten. Es geht um Pensionen, es geht um Besoldung, und es geht um Übergänge: da entstehen Rechtsfragen in unzähligen Details.

Politiker-Beiträge sind vor allem ein Symbol

Wenn politische Abgeordnete in die Rentenkasse einzahlten, dann würden viele pflcihtversicherte Arbeitnehmer dies begrüßen und als längst überfällig ansehen. Es ist auch denkbar, dass Politiker bei Entscheidungen über die Rente vorsichtiger agieren, wenn sie selbst betroffen sind.

Berufspolitiker, die nicht in die Rentenkasse einzahlen, sind allerdings eine sehr kleine Gruppe der Bevölkerung. Als Modell, um die Rente auf eine sichere finanzielle Basis zu stellen, wären diese speziellen Rentenbeiträge Augenwischerei.

Aktienrente: Der Kapitalstock frisst den Einstieg auf

Kapitaldeckung klingt nach Zukunft, scheitert aber oft am Startproblem: Die heutigen Renten laufen weiter und kommen aus laufenden Beiträgen, während ein Kapitalstock parallel aufgebaut werden müsste.

Genau diese Doppelbelastung macht die Aktienrente politisch so schwierig, weil irgendjemand den Übergang bezahlen muss, bevor Rendite überhaupt wirken kann.

Kurz gesagt: Eine Aktienrente ist für diejenigen attraktiv, die finanzielle Reserven haben, um sie anzulegen. Am wichtigsten Rentenproblem ändert dies also nichts.

Die volle Härte trifft nämlich dienjeingen, die in schlecht bezahlten Jobs schuften müssen und deshalb am Ende nur eine niedrige Rente bekommen. Wer jeden Cent umdrehen muss, kann kein Geld in Aktien investieren.

Worauf Sie sich 2026 realistisch einstellen sollten

Die Kommission liefert bis Mitte 2026 Vorschläge, aber daraus werden nicht automatisch Gesetze. Die Koalition diskutiert diese Vorschläge, und wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kommt die Rente mit 70 wirklich?

Sicher ist sie nicht, aber die Kommission prüft eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausdrücklich als Option, und genau darum steigt der politische Druck. Entscheidend wird, ob die Politik Ausnahmen, Schutzmechaniken und Übergänge glaubwürdig regelt.

Was passiert, wenn ich gesundheitlich nicht bis zur neuen Grenze arbeiten kann?

Dann drohen in der Praxis Abschläge durch vorzeitige Altersrenten, Umwege über Krankengeld und Reha oder im Ernstfall eine Erwerbsminderungsrente. Ohne Schutzregelungen verlagert der Staat das Risiko auf Sie, statt es solidarisch abzufedern.

Bringt es wirklich etwas, Beamte einzubeziehen?

Langfristig kann eine breitere Finanzierungsbasis stabilisieren, aber kurzfristig löst das keine Rentenlücke über Nacht. Die große Hürde liegt in Übergangsrecht, Pensionen, Besoldung und der Frage, wer welche Lasten trägt.

Müssen Betriebsparteien oder der Staat bei „Rente mit 70“ höhere Abschläge ausgleichen?

Nein, ein automatischer Ausgleich existiert im geltenden System nicht. Wenn die Politik nichts Neues schafft, bleiben Abschläge Ihr Problem, und genau dort liegt der soziale Sprengstoff.

Wann wissen wir mehr?

Die Kommission soll bis Mitte 2026 Ergebnisse liefern, danach beginnt erst die politische Umsetzung mit möglichen Stufenplänen und Übergangsregeln. Bis dahin bleibt vieles Ankündigung, aber die Richtung der Debatte steht bereits im Raum.

Fazit

Die Rentenkommission greift Themen an, die lange tabu waren, und das ist ein Warnsignal für alle, die in den nächsten Jahren in Rente wollen oder schon knapp davorstehen.

Eine Rente mit 70 klingt nach Statistik, wird aber im Alltag zur Frage, wer körperlich und psychisch durchhält und wer dauerhaft Abschläge schluckt.

Wenn die Politik Beamte und Kapitaldeckung nur als Schlagwort nutzt, ohne saubere Übergänge und echten Schutz zu strukturieren, trifft die Reform am Ende wieder die Falschen.