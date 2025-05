Das plant die Merz-Regierung bei der Rente

Lesedauer 4 Minuten

Friedrich Merz verdankt sein Amt als zehnter Kanzler der Bundesrepublik einem zweiten, nervenaufreibenden Wahlgang: Erst nach einem Fehlstart am gestrigen Vormittag erreichte er mit 325 Stimmen die notwendige Mehrheit.

Was aber hat die neue Bundesregierung bei der Rente vor? Schon in der konstituierenden Sitzung kündigte Merz an, das Vertrauen von Rentnerinnen und Rentnern nicht enttäuschen zu wollen.

Rentenniveau bis 2031 gesetzlich bei 48 Prozent

Die Koalition hat eine der Kernforderungen der SPD übernommen und will den Sicherungswert des Umlagesystems bis zum Jahr 2031 festschreiben.

Damit bleibt das Verhältnis von Standardrente zu Durchschnittslohn zunächst stabil. Finanzieren soll den Schutzschirm nicht die Rentenkasse, sondern der Bundeshaushalt. Experten des Arbeitgeberverbandes beziffern die Mehrkosten allein bis 2031 auf rund 50 Milliarden Euro und warnen, die Maßnahme verschiebe Reformbedarf lediglich in die Zukunft.

Neue „Frühstart‑Rente“

Ab Januar 2026 will der Staat jedem Kind im schulpflichtigen Alter monatlich zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes Depot einzahlen. Die Einlagen wachsen bis zur Regelaltersgrenze steuerfrei, können aber ab dem 18. Geburtstag freiwillig aufgestockt werden.

Der Effekt ist zunächst moderat – hochgerechnet auf alle Jahrgänge belaufen sich die jährlichen Ausgaben auf niedrige dreistellige Millionenbeträge –, doch politisch steht das Projekt für einen Kurswechsel: Frühe Eigenvorsorge soll die gesetzliche Rente im Alter ergänzen, ohne sich an die umstrittene Riester‑Logik zu binden.

Welche Anreize setzt die sogenannte Aktivrente?

Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, darf künftig bis zu 2 000 Euro pro Monat steuerfrei hinzuverdienen.

Die Union verkauft das Modell als Antwort auf den Fachkräftemangel, Arbeitgeberverbände begrüßen die Idee ausdrücklich, weil sie erfahrene Beschäftigte länger an Bord hält. Kritiker monieren, die Aktivrente sei wenig mehr als ein Steuerbonus für jene, die ohnehin gut verdienen, während belastende Frühverrentungsanreize unangetastet blieben.

Bleibt die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren unangetastet?

Obwohl die CDU lange mit einem höheren Renteneintrittsalter liebäugelte, behält die Koalition die Möglichkeit bei, nach 45 Beitragsjahren ohne Kürzungen in den Ruhestand zu gehen.

Für künftige Jahrgänge verschiebt sich der früheste abschlagsfreie Termin allerdings weiter Richtung 65. Die SPD wertet das als Erfolg, Ökonomen verweisen darauf, dass die Regelung die Lohnsumme der Rentenversicherung schmälert und ihr Finanzierungsproblem verschärft.

Welche Perspektive haben Beziehende einer Erwerbsminderungsrente?

Merz’ Regierung will den Grundsatz „Prävention vor Reha vor Rente“ schärfen. Ein flächendeckender Ü45‑Check sowie ein Fall‑Management sollen vor allem befristete Erwerbsminderungsrenten häufiger in eine Rehabilitation überführen.

Fachverbände befürchten, dass Betroffene unter Generalverdacht geraten und sich ein Reha‑Verfahren künftig stärker wie eine Leistungsüberprüfung anfühlt. Konkrete gesetzliche Änderungen liegen noch nicht vor; bislang handelt es sich um eine Absichtserklärung im Koalitionsvertrag.

Was ändert sich für Witwen und Witwer ab Juli 2025?

Die Anpassung der Hinterbliebenenrenten trägt bereits die Handschrift der neuen Koalition. Der Einkommensfreibetrag steigt zum 1. Juli auf 1 076,86 Euro netto.

Zusätzlich prüft das Kabinett eine großzügigere Anrechnungssystematik, um Erwerbstätigkeit nach dem Verlust des Partners weniger zu bestrafen. Konkrete Formeln stehen jedoch noch aus; das Ressort von Arbeits‑ und Sozialminister Heil soll bis Jahresende Modelle vorlegen.

Rentenversicherungspflicht für Selbstständige

Künftige Solo‑Gründer müssen nachweisen, dass sie in ein obligatorisches System einzahlen – entweder in die gesetzliche Rentenversicherung oder in ein zertifiziertes privates Produkt.

Der Schritt soll Altersarmut verhindern und die Einnahmebasis der Rentenkasse verbreitern. Branchenvertreter fürchten, dass hohe Einstiegskosten junge Unternehmen belasten könnten, während Ökonomen den langfristigen Entlastungseffekt für das System als gering, aber positiv einstufen.

Lesen Sie auch:

– Beamte versus Angestellte: Welche Rente ist höher?

So soll die Riester‑Rente reformiert werden

Seit Jahren gilt das Riester‑System als zu komplex, zu teuer und für Geringverdienende kaum attraktiv.

Die neue schwarz‑rote Koalition nimmt deshalb einen radikalen Schnitt vor: Die bisherige Riester‑Rente soll in ein komplett neues Vorsorgeprodukt überführt werden, das ohne verpflichtende Kapital‑Garantien auskommt und dessen Verwaltungs‑, Produkt‑ und Abschlusskosten gesetzlich gedeckelt werden.

Gleichzeitig wird der Kreis der Förderberechtigten deutlich ausgeweitet; eine schlanke, automatisierte Zulagenlogik soll vor allem Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen erreichen. Fachleute erwarten, dass das Modell künftig stärker auf ETF‑basierte Standard‑Portfolios setzt, um Kosten zu senken und Renditechancen zu erhöhen.

Ob der Verzicht auf Garantien politisch vermittelbar ist, bleibt allerdings umstritten: Verbraucherschützer warnen vor höheren Schwankungsrisiken, während Ökonomen das Ende der teuren Beitragsgarantie als überfälligen Schritt hin zu rentablerer Altersvorsorge werten.

Welche Reformschritte plant die Regierung bei der Mütterrente?

Ungleichbehandlungen zwischen Kinderjahrgängen sollen endgültig der Vergangenheit angehören: Für Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, werden künftig ebenfalls drei Erziehungsjahre – also drei volle Rentenpunkte – anerkannt. Damit steigt die monatliche Rente pro Kind um rund 20 Euro; bei zwei vor 1992 geborenen Kindern wären das knapp 41 Euro zusätzlich.

Finanziert werden soll die Aufwertung vollständig aus Steuermitteln, steht aber – wie alle rentenpolitischen Projekte – unter ausdrücklichem Finanzierungsvorbehalt. SPD‑Chef Lars Klingbeil sprach von einer „überfälligen Anerkennung der Sorgearbeit früherer Generationen“, betonte jedoch zugleich, dass der Schritt erst umgesetzt werde, sobald der Haushalt es zulasse.

Sozialverbände begrüßen die Pläne als gerechte Angleichung, während Wirtschaftsweise vor steigenden Steuerlasten warnen. Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor; das Arbeitsministerium will bis Jahresende Zahlen zu den Mehrkosten vorlegen.

Reicht der Bundeshaushalt für all diese Vorhaben aus?

Im Koalitionsvertrag häufen sich Formulierungen wie „wir wollen“, denen ein Finanzierungsvorbehalt nachgestellt ist.

Haushaltsfachleute sehen deshalb ein doppeltes Risiko: Steigen die Steuereinnahmen aufgrund schwächerer Konjunktur nicht wie kalkuliert, könnte der Beitragssatz zur Rentenversicherung trotzdem anziehen oder es drohen Kürzungen bei anderen Sozialleistungen. Die Debatte dürfte spätestens mit der Aufstellung des Bundeshaushalts 2026 offen ausbrechen.

Was sollten Versicherte und Rentner jetzt beachten?

Kurzfristig bringt die Koalition Sicherheit: Renten werden nicht gekürzt, Freibeträge steigen, und wer länger arbeiten möchte, erhält zusätzliche Spielräume.

Mittelfristig lohnt es sich jedoch, persönliche Vorsorgepläne zu überprüfen. Die neue Kinderaktienrente kann schon ab dem 18. Geburtstag bespart werden, die Aktivrente setzt Anreize zum Hinzuverdienst, und Selbstständige sollten prüfen, welche Form der Pflichtvorsorge für sie am wenigsten betriebsbelastend ist.

Lesen Sie auch:

– So viele Entgeltpunkte braucht man für die Rente mit 63 Jahren – Ganze Tabelle

Wie stabil ist der politische Konsens wirklich?

Merz führt eine Koalition, die sich in zentralen Punkten nur mühsam zusammenfand. Sollte die wirtschaftliche Lage kippen, könnte der Spardruck im Haushalt schnell auf die Rentenpläne durchschlagen. Im Bundestag besitzt Schwarz‑Rot zwar eine solide Mehrheit, doch im Bundesrat hängt vieles von Stimmen kleinerer Länder ab, in denen die Grünen mitregieren.

Beobachter rechnen deshalb mit Nachbesserungen, etwa bei der Finanzierung der Aktivrente und bei den Reha‑Regeln. Für Versicherte heißt das: aufmerksam bleiben, denn die Detailarbeit beginnt erst jetzt.