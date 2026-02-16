Rente mit 70 soll kommen: Rentenkommission berät am Montag

Lesedauer 4 Minuten

Lange galt die „Rente mit 70“ in Deutschland als Zuspitzung für Talkshows. Inzwischen ist sie als Gedanke im politischen Betrieb angekommen.

Für den 23. Februar 2026 ist eine Sitzung der von der Bundesregierung eingesetzten Alterssicherungskommission angekündigt, bei der nach übereinstimmenden Medienberichten auch eine Anhebung der Regelaltersgrenze bis 70 Jahre erörtert werden soll.

Parallel stehen weitere Stellschrauben im Raum: höhere Abzüge bei einem früheren Rentenstart und zusätzliche finanzielle Anreize für längeres Arbeiten. Damit rückt eine Debatte näher, die direkt in Lebensentwürfe hineinwirkt – und die das Verhältnis zwischen Generationen, Berufsgruppen und Staat neu austariert.

Die Alterssicherungskommission und ihr Auftrag

Die Kommission ist nicht irgendein Arbeitskreis, sondern ein politisch legitimiertes Gremium, das die Alterssicherung in Deutschland „zukunftsfähig“ machen soll.

Die Bundesregierung hat den Zeitrahmen klar gesetzt: Bis Mitte 2026 sollen Vorschläge vorliegen. Die Diskussion um das Rentenalter fällt damit in eine Phase, in der das Fenster für eine größere Reform offensteht – nicht als abstrakte Perspektive, sondern als konkreter Arbeitsauftrag mit Abgabedatum.

Eine Kommission entscheidet nicht selbst über Gesetze. Sie kann aber den Rahmen vorzeichnen, in dem sich die anschließenden parlamentarischen Auseinandersetzungen bewegen. Genau deshalb werden einzelne Prüfpunkte – Rentenalter, Abzüge, Anreize, Einzahlerkreis – jetzt so aufmerksam verfolgt.

Was eine höhere Regelaltersgrenze praktisch bedeuten würde

Die Regelaltersgrenze ist die Marke, ab der die gesetzliche Rente ohne dauerhafte Abschläge gezahlt wird. Eine Verschiebung von 67 auf 70 Jahre wäre nicht nur eine Zahl, sondern eine strukturelle Veränderung für viele Jahrgänge: Beschäftigte müssten länger arbeiten oder – falls sie das nicht können oder nicht wollen – mit spürbar niedrigeren Monatsrenten leben.

Besonders heikel ist, dass eine Erhöhung zwar in der Theorie mit längerer Lebenserwartung begründet wird, in der Praxis aber stark davon abhängt, wer welchen Beruf ausübt, wie stabil die Gesundheit ist und ob der Arbeitsmarkt ältere Arbeitnehmer tatsächlich trägt.

Wer heute in körperlich fordernden Berufen arbeitet, erlebt diese Debatte nicht als Planspiel. In Branchen mit hoher Belastung verschieben sich Risiken:

Der Weg bis zur Regelaltersgrenze wird länger, zugleich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitslosigkeit, Krankheit oder ein Wechsel in niedrigere Tätigkeiten die letzten Erwerbsjahre prägen. In solchen Biografien kann eine spätere Altersgrenze dazu führen, dass sich die Phase „zwischen Arbeit und Rente“ ausdehnt – nicht selten zulasten der finanziellen Sicherheit.

Früher in Rente: Warum höhere Abschläge eine harte Wirkung haben

Schon nach geltendem Recht kostet ein vorgezogener Rentenbeginn Geld – dauerhaft. Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig startet, werden 0,3 Prozent abgezogen. Über drei Jahre summiert sich das auf 10,8 Prozent, über vier Jahre auf 14,4 Prozent. Das ist keine einmalige Kürzung, sondern bleibt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs wirksam.

Genau hier setzt die Überlegung an, die in der aktuellen Debatte wieder auftaucht: Wenn der frühere Rentenstart noch teurer wird, sollen Menschen länger im Job bleiben.

Ob das tatsächlich funktioniert, ist offen. Denn viele gehen nicht früher in Rente, weil es „bequemer“ ist, sondern weil die Arbeit nicht mehr leistbar ist – körperlich, psychisch oder wegen fehlender Perspektiven im Betrieb.

Höhere Abschläge würden dann weniger steuern als bestrafen: Wer nicht mehr kann, zahlt den Preis mit einer niedrigeren Monatsrente, oft bis ans Lebensende. Der soziale Sprengstoff liegt darin, dass gerade Menschen mit kleineren Einkommen und lückenhafteren Erwerbsverläufen weniger Spielraum haben, Rentenabschläge abzufedern.

Anreize fürs Durchhalten: Was hinter dem Bonus-Gedanken steckt

Neben strengeren Abschlägen wird über zusätzliche Belohnungen für längeres Arbeiten gesprochen. In Medien ist von einem besonders großzügigen Bonusmodell die Rede, teilweise mit zugespitzten Begriffen.

Ob solche Anreize wirken, hängt jedoch von Details ab. Ein Bonus hilft vor allem denen, die überhaupt in der Lage sind, länger zu arbeiten – gesundheitlich, fachlich und mit einem Arbeitsplatz, der ältere Beschäftigte nicht aussortiert.

Damit droht eine Schieflage: Wer in belastenden Tätigkeiten oder instabilen Beschäftigungsverhältnissen steckt, profitiert am wenigsten von Prämien, während er zugleich stärker von höheren Abschlägen getroffen wäre.

Eine Reform, die zugleich „Zuckerbrot und Peitsche“ verwendet, müsste deshalb sehr genau prüfen, wie sich die Effekte nach Berufsgruppen, Einkommen und Gesundheitslagen verteilen.

Ein breiterer Einzahlerkreis: Beamte, Politiker, Selbstständige

Seit Jahren kehrt ein Vorschlag regelmäßig zurück: Mehr Gruppen sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, etwa Beamte, Politiker oder Selbstständige. Befürworter versprechen sich davon höhere Einnahmen und mehr Gerechtigkeit, weil die Finanzierung auf mehr Schultern verteilt würde.

Allerdings ist auch hier die Wirkung nicht automatisch so groß, wie es auf den ersten Blick klingt. Die Einbeziehung neuer Gruppen wirft Anschlussfragen auf, die politisch und juristisch schwierig sind: Welche Übergänge gelten für bestehende Ansprüche?

Wie werden Versorgungssysteme umgestellt? Wie hoch wären Beiträge, und welche Leistungen würden daraus folgen?

Ein breiterer Einzahlerkreis kann die Einnahmeseite stärken, aber er löst nicht alle Probleme, wenn zugleich die Zahl der Rentenbeziehenden steigt und die Ausgaben im Umlagesystem zunehmen. Das erklärt, warum selbst Befürworter einer solchen Ausweitung häufig betonen, dass damit nicht automatisch jede Debatte über Rentenalter oder Leistungsniveau erledigt ist.

Der Druck dahinter: Demografie, Arbeitsmarkt und Staatsfinanzen

Die Argumentationslinie, die fast alle Reformmodelle antreibt, ist bekannt: Deutschland wird älter, geburtenstarke Jahrgänge verlassen den Arbeitsmarkt, und das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehenden verschiebt sich. Damit steigen die Finanzierungsanforderungen – entweder über höhere Beiträge, höhere Steuerzuschüsse, ein sinkendes Rentenniveau oder längere Lebensarbeitszeiten.

Hinzu kommt der Arbeitsmarkt: Eine höhere Altersgrenze setzt voraus, dass Beschäftigung im höheren Alter realistisch verfügbar ist. Wo Betriebe früh aussteuern, Weiterbildung fehlt oder Gesundheitsschäden zunehmen, entsteht ein Widerspruch zwischen Reformziel und Lebenswirklichkeit.

Was Beschäftigte jetzt nüchtern bedenken sollten

Für Menschen, die noch nicht im Ruhestand sind, liegt die wichtigste Konsequenz weniger in der Tagesmeldung als im Trend: Die gesetzliche Rente wird stärker zu einem System, in dem Zeitpunkt und Höhe mehr als früher von individuellen Entscheidungen und Möglichkeiten abhängen – und in dem politische Parameter schneller in Bewegung geraten können.

Wer Erwerbsbiografien plant, sollte deshalb nicht ausschließlich mit einem unveränderten Status quo rechnen.

Das heißt nicht, dass Panik angebracht wäre. Aber es spricht viel dafür, die eigene Renteninformation regelmäßig zu prüfen, Abschläge und mögliche Ausgleichsstrategien zu verstehen und die betriebliche sowie private Vorsorge realistisch einzuordnen. Je näher der Rentenbeginn rückt, desto stärker wirken kleine Stellschrauben – und desto schwerer lassen sich Lücken später schließen.