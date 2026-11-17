Wer mit 60 Jahren aufhören möchte zu arbeiten, braucht erhebliche finanzielle Rücklagen. Häufig werden dafür rund 250.000 Euro genannt. Doch diese Summe kann bereits aufgebraucht sein, bevor die gesetzliche Rente beginnt. Und selbst danach können größere finanzielle Lücken bleiben.

Entscheidend sind die monatlichen Ausgaben, der tatsächliche Rentenbeginn und die spätere Rentenhöhe. Besonders die Krankenversicherung und fehlende Rentenbeiträge können den vorzeitigen Ruhestand erheblich verteuern.

Rente mit 60 bedeutet zunächst Leben vom Ersparten

Wer heute 60 Jahre alt ist, kann normalerweise noch keine gesetzliche Altersrente beziehen. Für Menschen ab Jahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren.

Eine Altersrente für langjährig Versicherte ist nach 35 Versicherungsjahren frühestens ab 63 möglich. Dafür fallen bei einem Rentenbeginn vier Jahre vor der Regelaltersgrenze dauerhafte Abschläge von 14,4 Prozent an.

Schwerbehinderte Menschen können unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit 62 Jahren eine Altersrente mit Abschlägen erhalten. Erforderlich sind unter anderem ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahre.

Wer bereits mit 60 seine Beschäftigung beendet, muss die Zeit bis zum tatsächlichen Rentenbeginn deshalb anderweitig finanzieren.

So viel Erspartes brauchen Beschäftigte bis zur Rente mit 67

Wie hoch die Rücklagen ausfallen müssen, hängt vor allem vom monatlichen Geldbedarf ab.

Die folgende Modellrechnung geht davon aus, dass jemand mit 60 aufhört zu arbeiten und erst mit 67 gesetzliche Rente erhält.

Monatlicher Gesamtbedarf Kapital für 7 Jahre 2.000 Euro 168.000 Euro 2.500 Euro 210.000 Euro 3.000 Euro 252.000 Euro 3.500 Euro 294.000 Euro

Die Beträge umfassen sämtliche unterstellten Ausgaben einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung. Inflation, Kapitalerträge und zusätzliche Steuern sind nicht eingerechnet.

Wer monatlich 3.000 Euro benötigt, verbraucht innerhalb von sieben Jahren bereits 252.000 Euro. Ein Vermögen von 250.000 Euro wäre damit vor dem 67. Geburtstag nahezu vollständig aufgebraucht. Bei steigenden Lebenshaltungskosten könnte das Geld sogar früher knapp werden.

Nach dem Rentenbeginn droht eine zweite finanzielle Lücke

Die entscheidende Frage lautet nicht nur, wie viel Geld bis zum ersten Rentenbezug benötigt wird. Auch danach muss das verfügbare Einkommen reichen.

Ein Beispiel zeigt die Größenordnung. Ein Beschäftigter möchte ab 60 monatlich 2.500 Euro zur Verfügung haben. Mit 67 erwartet er eine gesetzliche Nettorente von 1.500 Euro.

Für die sieben Jahre ohne Rente benötigt er zunächst 210.000 Euro.

Ab dem 67. Geburtstag fehlen ihm weiterhin monatlich 1.000 Euro, um seinen gewünschten Lebensstandard zu finanzieren.

Bei einer zusätzlichen Lebensdauer von 20 Jahren entsteht dadurch eine weitere rechnerische Lücke von 240.000 Euro.

Zusammen ergibt sich ein Kapitalbedarf von 450.000 Euro. Auch hier sind Inflation, Renditen und Veränderungen der Rentenhöhe nicht berücksichtigt.

Die Rechnung zeigt, warum 250.000 Euro zwar für die Überbrückungszeit reichen können, aber nicht zwangsläufig für den gesamten Ruhestand.

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Krankenversicherung kann den frühen Ausstieg verteuern

Wer seine Beschäftigung mit 60 beendet, muss auch seinen Krankenversicherungsschutz klären. Besteht kein Anspruch auf Familienversicherung oder eine andere Pflichtversicherung, kommt für bisher gesetzlich Versicherte häufig eine freiwillige Mitgliedschaft infrage.

Für 2026 beträgt die monatliche Mindestbemessungsgrundlage 1.318,33 Euro. Bei Anwendung des ermäßigten Beitragssatzs für die Krankenversicherung einschließlich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags fallen mindestens 222,80 Euro Beiträge für die Krankenversicherung an. Hinzu kommen Beiträge zur Pflegeversicherung.

Die tatsächliche Belastung kann deutlich höher liegen, beispielsweise durch beitragspflichtige Kapitalerträge oder Mieteinnahmen. Wer privat versichert ist, muss die jeweiligen Vertragsbeiträge berücksichtigen.

Früher aufhören kann die spätere Rente dauerhaft senken

Ein weiterer Kostenpunkt wird häufig übersehen. Wer bereits mit 60 seine Beschäftigung beendet, sammelt normalerweise keine weiteren Rentenpunkte aus diesem Arbeitsverhältnis.

Die jährliche Renteninformation enthält jedoch eine Hochrechnung, die von weiteren Beitragszahlungen bis zur Regelaltersgrenze ausgeht.

Wer sieben Jahre früher aufhört, darf deshalb nicht ungeprüft mit dieser prognostizierten Rentenhöhe kalkulieren.

Beginnt die gesetzliche Altersrente anschließend bereits mit 63 statt 67, kommen bei der Altersrente für langjährig Versicherte dauerhafte Abschläge hinzu.

Gegen-hartz.de hat bereits ausführlich erläutert, wie viel ein zusätzliches Arbeitsjahr ab 60 bei der späteren Rente verändern kann.

Wer früher aufhören möchte, sollte drei Beträge kennen

Vor einem vorzeitigen Ausstieg sollten Beschäftigte zunächst ihren tatsächlichen monatlichen Bedarf ermitteln. Dazu gehören Miete, Lebensmittel, Versicherungen, Mobilität und Rücklagen für größere Ausgaben.

Anschließend ist zu klären, ab wann die gesetzliche Rente tatsächlich beginnen kann und wie hoch sie bei einem Beschäftigungsende mit 60 ausfallen würde.

Die Deutsche Rentenversicherung kann verschiedene Rentenbeginne berechnen. Über die kostenlose Digitale Rentenübersicht lassen sich außerdem gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorgeansprüche zusammenführen.

Erst der Vergleich von monatlichem Bedarf, verfügbarem Vermögen und späterem Renteneinkommen zeigt, ob der frühe Ruhestand finanzierbar ist.

Häufige Fragen zur Rente mit 60

Kann ich mit 60 Jahren bereits gesetzliche Rente beziehen?

Für die heute 60-Jährigen ist ein regulärer gesetzlicher Altersrentenbeginn mit 60 nicht vorgesehen. Wer seine Beschäftigung dann beendet, benötigt bis zu einem möglichen Rentenbeginn andere Einkünfte oder Rücklagen.

Reichen 250.000 Euro für den Ruhestand ab 60?

Das hängt von den Ausgaben und späteren Einnahmen ab. Bei einem monatlichen Gesamtbedarf von 2.500 Euro reichen 250.000 Euro rechnerisch für gut acht Jahre, wenn Inflation und Kapitalerträge unberücksichtigt bleiben. Die spätere Rentenlücke ist damit noch nicht finanziert.

Wird meine spätere Rente niedriger, wenn ich mit 60 aufhöre?

Das kann passieren. Ohne weitere Beitragszahlungen entstehen weniger zusätzliche Rentenansprüche als bei fortgesetzter Beschäftigung. Wer anschließend eine Altersrente vorzeitig bezieht, muss gegebenenfalls weitere dauerhafte Abschläge hinnehmen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung – Altersrente für langjährig und besonders langjährig Versicherte

Deutsche Rentenversicherung – Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Deutsche Rentenversicherung – Worin besteht die Aufgabe der Renteninformation?

Bundesgesundheitsministerium – Krankenversicherungsbeiträge 2026

Deutsche Rentenversicherung – Digitale Rentenübersicht, September 2026