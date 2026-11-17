Anna Bodin ist schwer krank, ein großer Teil ihres Dünndarms wurde entfernt, und dennoch scheitert sie seit Jahren mit ihren Anträgen auf Absicherung bei Erwerbsminderung. Ihr Fall aus Schweden zeigt, wie belastend der Streit darüber werden kann, welche Arbeit einem erkrankten Menschen noch möglich ist.

Fünf Anträge, fünf Ablehnungen

Wie das schwedische Gewerkschaftsmagazin Kollega am 2. November 2026 berichtet, leidet Bodin unter anderem an Morbus Crohn und einem Lungenemphysem. Wegen anhaltender Durchfälle benötigt sie zeitweise eine Windel.

Seit Mitte der 2000er-Jahre habe sie fünfmal die schwedische Leistung „Sjukersättning“ beantragt und jeweils eine Ablehnung erhalten. Die Sozialversicherungsbehörde Försäkringskassan sieht dem Bericht zufolge weiterhin nicht ausgeschöpfte Arbeitsmöglichkeiten.

Inzwischen lebt Bodin von kommunaler Unterstützung und schildert einen zermürbenden Streit um die Zuständigkeit für ihre Absicherung. Focus Online griff den Fall am 10. November auf und zitierte ihre Verzweiflung mit den Worten: „Bald ziehe ich in den Wald“.

Der Fall spielt in Schweden – für Deutschland gelten eigene Regeln

Über Annas Anträge entscheidet eine schwedische Behörde nach schwedischem Recht. Aus der Reportage lässt sich deshalb weder ein Fehlverhalten der Deutschen Rentenversicherung noch ein deutscher Rentenanspruch ableiten.

Für Betroffene in Deutschland ist jedoch dieselbe Frage dringlich: Wie wird aus einer dokumentierten Krankheit eine nachvollziehbare Beurteilung der verbleibenden Arbeitsfähigkeit? Eine lange Krankengeschichte allein beantwortet diese Frage noch nicht.

Bei der Erwerbsminderungsrente zählt die verbleibende Belastbarkeit

Nach § 43 SGB VI kommt es darauf an, wie lange Versicherte wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können. Die Prüfung bezieht sich grundsätzlich auch auf andere Tätigkeiten als den bisherigen Beruf.

Eine Krankschreibung und die Feststellung einer Erwerbsminderung beantworten unterschiedliche rechtliche Fragen. Deshalb führt auch eine langjährige Arbeitsunfähigkeit nicht automatisch zur Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente.

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Die zeitlichen Grenzen bei der Prüfung einer Erwerbsminderung Tägliches Leistungsvermögen unter üblichen Arbeitsbedingungen Grundsätzliche Einordnung Weniger als drei Stunden Medizinische Voraussetzung für volle Erwerbsminderung Mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden Medizinische Voraussetzung für teilweise Erwerbsminderung Mindestens sechs Stunden Grundsätzlich keine Erwerbsminderung nach § 43 SGB VI

Zusätzlich müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein, und die Regelaltersgrenze darf noch nicht erreicht sein. Bei einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eine volle Erwerbsminderungsrente als sogenannte Arbeitsmarktrente infrage kommen, wenn kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden ist.

Toilettengänge und zusätzliche Pausen müssen konkret geprüft werden

Gerade bei Darmerkrankungen kann der Arbeitsalltag durch plötzlich notwendige Toilettengänge, längere Unterbrechungen und Erschöpfung geprägt sein. Für die Begutachtung sind deshalb Häufigkeit, Dauer, medizinische Ursache und die Möglichkeit wichtig, eine Unterbrechung zeitlich zu verschieben.

Die Hinweise der Rentenversicherung zur sozialmedizinischen Begutachtung verlangen nachvollziehbare Angaben zu gesundheitlich notwendigen Arbeitsunterbrechungen, wenn diese nicht durch übliche Pausen und persönliche Verteilzeiten abgedeckt sind. Mit persönlichen Verteilzeiten sind kurze Unterbrechungen etwa für persönliche Verrichtungen gemeint.

Ein einzelner Toilettengang begründet deshalb noch keinen Rentenanspruch; auch bei häufigeren Toilettengängen bleibt eine Einzelfallprüfung erforderlich. Ausführlicher erläutert dies der Beitrag „EM-Rente: Sechs Stunden im Gutachten entscheiden nicht alles“.

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Ein aussagekräftiger Befund beschreibt den tatsächlichen Alltag

Ein ärztlicher Bericht gewinnt an Aussagekraft, wenn er neben der Diagnose auch die daraus entstehenden Einschränkungen erklärt. Bei einer chronischen Darmerkrankung kann dazu gehören, wie unvermittelt Beschwerden auftreten, welche Behandlung erfolgt und wie lange anschließend eine Erholung notwendig ist.

Hilfreich können ergänzende Aufzeichnungen über einen repräsentativen Zeitraum sein, die auch bessere Tage erfassen. Solche Notizen unterstützen die ärztliche Einordnung, ersetzen aber keine medizinischen Befunde.

Die Verantwortung für die Sachaufklärung liegt zugleich bei der Behörde: Nach § 20 SGB X muss sie den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und auch die für Antragsteller günstigen Umstände berücksichtigen. Widersprüche zwischen Facharztberichten, Reha-Unterlagen und Gutachten gehören deshalb aufgeklärt.

Auch Beitragszeiten und Reha-Möglichkeiten entscheiden mit

Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Erwerbsminderungsrente müssen Versicherte regelmäßig die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge aufweisen. Für bestimmte Lebenssituationen gelten Ausnahmen oder eine Verlängerung des Fünfjahreszeitraums.

Die Rentenversicherung prüft außerdem, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit verbessern kann. Der Grundsatz „Reha vor Rente“ bedeutet eine Prüfung der Erfolgsaussichten und keine Garantie, dass eine Behandlung die Arbeitsfähigkeit tatsächlich wiederherstellt.

Nach einer Ablehnung läuft die Widerspruchsfrist

Wer einen ablehnenden Rentenbescheid erhält, kann bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Die Vorgaben zu Frist und Form stehen in § 84 SGG und in der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids.

Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden; der Widerspruch selbst muss rechtzeitig und formgerecht eingehen. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen grundsätzlich nicht.

Über die Akteneinsicht nach § 25 SGB X lassen sich die entscheidungserheblichen Gutachten und Stellungnahmen prüfen. Für das weitere Vorgehen bietet der Beitrag „Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten“ zusätzliche Hinweise.

Bleibt auch der Widerspruch erfolglos, ist eine Klage beim Sozialgericht möglich. Die Klagefrist beträgt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids, wie § 87 SGG regelt.

Ein laufendes Verfahren bezahlt noch keine Miete

Mit einem Widerspruch gegen die Rentenablehnung beginnen keine automatischen Rentenzahlungen. Parallel muss deshalb geprüft werden, welche anderen Ansprüche den Lebensunterhalt sichern können, etwa auf Krankengeld, Arbeitslosengeld oder bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen.

Beim Arbeitslosengeld kann unter besonderen Voraussetzungen die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III helfen. Nach einer Entscheidung der Rentenversicherung über die Erwerbsfähigkeit muss die Arbeitsagentur jedoch die weitere Anspruchslage prüfen; ein Rentenwiderspruch allein sichert die Zahlung nicht.

Annas Bericht macht die menschlichen Folgen dieses Streits sichtbar: Wer schwer erkrankt ist, braucht eine verständliche Entscheidung und eine verlässliche Klärung seiner Absicherung. Eine sorgfältige Prüfung der Arbeitsfähigkeit muss den tatsächlichen Krankheitsalltag erfassen.