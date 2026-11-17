Wer in Teilzeit arbeitet und zusätzliche Stunden übernimmt, bekommt dafür nicht immer denselben Zuschlag wie eine Vollzeitkraft. Am 18. November 2026 beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht erneut mit der Frage, ob Teilzeitbeschäftigte bei der Mehrstundenvergütung benachteiligt werden. Für Betroffene kann es um zusätzliches Arbeitsentgelt gehen.

Der Fünfte Senat verhandelt um 10 Uhr über das Verfahren mit dem Aktenzeichen 5 AZR 142/25. Ob und in welcher Höhe weitere Vergütungsansprüche bestehen, hängt von den jeweiligen Arbeits- und Tarifregelungen ab. Der Ausgang des aktuellen Verfahrens ist noch offen.

Wann Teilzeitbeschäftigte Anspruch auf Zuschläge haben

Eine Teilzeitkraft arbeitet beispielsweise 20 Stunden pro Woche, während Vollzeitbeschäftigte im selben Betrieb 40 Stunden leisten. Übernimmt sie weitere fünf Stunden, stellt sich die Frage, ob diese Stunden lediglich normal bezahlt werden oder ob zusätzlich ein Mehrarbeitszuschlag fällig wird.

Entscheidend ist dabei die vereinbarte oder tariflich geregelte Zuschlagsgrenze. Manche Regelungen knüpfen Zuschläge an eine feste Wochenstundenzahl, die für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte gleichermaßen gilt.

Für Teilzeitkräfte kann das nachteilig sein. Sie müssen dann deutlich mehr Stunden über ihre persönliche Arbeitszeit hinaus leisten, bevor sie einen Zuschlag erhalten.

Bundesarbeitsgericht hat Benachteiligung bereits festgestellt

Nach § 4 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz dürfen Teilzeitbeschäftigte wegen ihrer geringeren Arbeitszeit nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare Vollzeitkräfte. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur bei sachlicher Rechtfertigung zulässig.

Das Bundesarbeitsgericht hat dazu bereits am 26. November 2025 entschieden, dass eine tarifliche Zuschlagsgrenze von mehr als 40 Wochenstunden Teilzeitbeschäftigte unzulässig benachteiligen kann, wenn dieselbe Grenze unabhängig von der individuell vereinbarten Arbeitszeit gilt.

In dem Verfahren 5 AZR 118/23 verlangte das Gericht eine anteilige Absenkung der Zuschlagsgrenze für Teilzeitkräfte. Es stellte zugleich klar, dass eine bloß einheitliche Stundenobergrenze nicht ohne Weiteres mit dem Gesundheitsschutz gerechtfertigt werden kann.

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Warum das neue Verfahren wichtig ist

Im jetzt angesetzten Verfahren 5 AZR 142/25 stehen erneut die Mehrstundenvergütung und die mögliche Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten im Mittelpunkt. Das Bundesarbeitsgericht muss die aufgeworfenen Fragen anhand des konkreten Rechtsstreits beurteilen.

Dabei ist zwischen der normalen Vergütung zusätzlicher Arbeitsstunden und einem darüber hinausgehenden Zuschlag zu unterscheiden. Nicht jede Stunde oberhalb der vereinbarten Teilzeit führt zwangsläufig zu einem erhöhten Stundenlohn.

Die bisherige Rechtsprechung zeigt allerdings, dass Arbeitgeber Teilzeitbeschäftigte bei Zuschlagsregelungen nicht ohne sachlichen Grund schlechterstellen dürfen. Welche Folgen sich daraus für den aktuellen Fall ergeben, steht erst nach der Entscheidung fest.

Was Teilzeitbeschäftigte jetzt prüfen sollten

Beschäftigte sollten ihre vereinbarte Wochenarbeitszeit mit den tatsächlich geleisteten Stunden vergleichen. Anschließend lohnt sich ein Blick in den Arbeitsvertrag, einen anwendbaren Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung. Entscheidend ist, ab welcher Stundenzahl zusätzliche Vergütung und mögliche Zuschläge vorgesehen sind.

Wer regelmäßig mehr arbeitet, sollte seine Arbeitszeiten dokumentieren und die Lohnabrechnungen kontrollieren. Bei einer einheitlichen Zuschlagsgrenze für Vollzeit- und Teilzeitkräfte kann eine rechtliche Prüfung sinnvoll sein. Mögliche tarifliche oder arbeitsvertragliche Ausschlussfristen sind dabei besonders wichtig.

Ein Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Arbeitet eine Teilzeitkraft 20 Stunden und eine vergleichbare Vollzeitkraft 40 Stunden pro Woche, kann bei einer für Vollzeitkräfte geltenden Zuschlagsgrenze von 40 Stunden eine anteilige Grenze von 20 Stunden maßgeblich sein. Ob tatsächlich Zuschläge entstehen, hängt von der jeweiligen Regelung ab.

Die Verhandlung am 18. November 2026 betrifft damit eine Frage, die sich unmittelbar auf die Lohnabrechnung vieler Beschäftigter auswirken kann. Schon die bisherige Rechtsprechung macht deutlich, dass Teilzeitkräfte bei der Bezahlung zusätzlicher Arbeitsstunden nicht ohne sachlichen Grund benachteiligt werden dürfen.

Quellen