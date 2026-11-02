Rente: Wer mit 60 noch arbeitet, sollte diese Rechnung nicht vergessen

„Nur noch ein Jahr“ klingt nach einer überschaubaren Verlängerung des Berufslebens. Doch wer den Ruhestand immer wieder verschiebt, sollte wissen, was dieses zusätzliche Arbeitsjahr finanziell bringt und wie viel ihm die gewonnene freie Zeit wert wäre.

Der Rat an Beschäftigte ab 60 lautet deshalb: Lassen Sie sich Ihre Rente für verschiedene Anfangstermine ausrechnen. Denn weder stimmt die pauschale Behauptung, ein weiteres Jahr bringe immer nur zwei Prozent mehr Rente, noch lässt sich eine höhere Monatszahlung automatisch mit einer besseren Entscheidung gleichsetzen.

Warum „zwei Prozent mehr Rente“ keine feste Regel sind

Wie stark ein zusätzliches Arbeitsjahr die gesetzliche Rente erhöht, hängt vom versicherten Verdienst und den bereits erworbenen Ansprüchen ab. Dazu kommt die Frage, ob ein späterer Rentenbeginn Abschläge verringert oder einen Zuschlag auslöst.

Für 2026 beträgt das vorläufige Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung 51.944 Euro. Wer diesen beitragspflichtigen Jahresverdienst erreicht, erwirbt grundsätzlich einen Entgeltpunkt, der beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro eine ungekürzte monatliche Bruttorente von 42,52 Euro ergibt.

Bei einer bereits erworbenen ungekürzten Monatsrente von 1.800 Euro entspricht dieses Plus rund 2,36 Prozent. Wer bereits 45 Entgeltpunkte gesammelt hat und einen weiteren erwirbt, steigert seinen Anspruch allein dadurch um rund 2,22 Prozent.

So viel zusätzliche Rente bringt ein Arbeitsjahr im Modell

Beitragspflichtiger Jahresverdienst 2026 Zusätzliche Entgeltpunkte Zusätzliche monatliche Bruttorente 25.972 Euro 0,5 21,26 Euro 51.944 Euro 1,0 42,52 Euro 77.916 Euro 1,5 63,78 Euro

Die eigene Modellrechnung verwendet das vorläufige Durchschnittsentgelt 2026 und den Rentenwert ab Juli 2026 bei einer Altersrente ohne Abschlag oder Zuschlag. Sie zeigt ausschließlich den zusätzlichen Anspruch aus Beiträgen; spätere Rentenanpassungen und persönliche Abzüge sind nicht eingerechnet.

Vor der Regelaltersgrenze kann ein Jahr deutlich mehr bringen

Wer eine vorgezogene Altersrente später beginnt, kann zusätzlich dauerhafte Abschläge vermeiden. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte beträgt der Abschlag 0,3 Prozent je Monat des vorzeitigen Bezugs, sodass zwölf Monate weniger Vorziehung den Abschlag um 3,6 Prozentpunkte verringern.

Bei einer unveränderten ungekürzten Ausgangsrente von 1.800 Euro wären das bereits 64,80 Euro mehr im Monat, noch ohne zusätzliche Rentenpunkte. Die Rechnung „ein Jahr länger arbeiten bringt ungefähr 40 Euro“ würde diesen Unterschied übersehen.

Für ab 1964 Geborene ist diese Altersrente nach 35 Versicherungsjahren frühestens mit 63 möglich, dann mit bis zu 14,4 Prozent dauerhaftem Abschlag. Wer 45 anrechenbare Versicherungsjahre erfüllt, kann nach geltendem Recht eine andere Altersrente mit 65 abschlagsfrei beziehen; diese lässt sich nicht gegen Abschläge weiter vorziehen.

Die Voraussetzungen erläutert die Deutsche Rentenversicherung zu den Altersrenten nach 35 und 45 Jahren. Eine Einordnung nach Geburtsjahr bietet auch unsere Tabelle zum Rentenbeginn für die Jahrgänge 1964 bis 1972.

Sechs Prozent Zuschlag gibt es erst nach der Regelaltersgrenze

Anders funktioniert das Verschieben der Rente über die persönliche Regelaltersgrenze hinaus. Wer trotz erfüllter allgemeiner Wartezeit zunächst keine Altersrente bezieht, erhält für jeden Aufschubmonat einen Zuschlag von 0,5 Prozent, also sechs Prozent nach einem Jahr.

Aus einem bis dahin erworbenen Anspruch von 1.800 Euro würden allein dadurch 1.908 Euro monatlich. Bei weiterer versicherungspflichtiger Beschäftigung kommen Ansprüche aus zusätzlichen Beiträgen hinzu, wie die Deutsche Rentenversicherung zum späteren Rentenbeginn erklärt.

Dieser Zuschlag entsteht durch den Rentenaufschub und setzt keine weitere Beschäftigung voraus. Warum auch die ausbleibenden Rentenzahlungen in den Vergleich gehören, erläutert unser Beitrag „Sechs Prozent mehr Rente: Dann lohnt sich ein Aufschub“.

Die höhere Monatsrente ist nur die halbe Bilanz

Wer eine bereits mögliche Rente ein Jahr später beginnt, erhält in diesen zwölf Monaten keine entsprechende Rentenzahlung. Bei 1.800 Euro monatlicher Bruttorente geht es zunächst um 21.600 Euro, die erst einmal nicht ausgezahlt werden.

Während einer weiteren Beschäftigung fließt allerdings Arbeitslohn, der seinerseits den Lebensunterhalt decken und zusätzliche Rücklagen ermöglichen kann. Deshalb ist auch eine Rechnung unvollständig, die nur ausgefallene Rentenzahlungen gegen die spätere Rentenerhöhung stellt und das Arbeitseinkommen ausblendet.

Für die persönliche Entscheidung zählt, wie viel Geld nach Steuern, Sozialabgaben und beruflich bedingten Ausgaben tatsächlich übrig bleibt. Erst der Vergleich mit dem verfügbaren Einkommen im Ruhestand zeigt den finanziellen Vorteil des weiteren Arbeitsjahres.

Rentenbeginn und Arbeitsende müssen nicht zusammenfallen

Eine weitere Möglichkeit wird leicht übersehen: Wer die Voraussetzungen einer Altersrente erfüllt, kann diese beziehen und daneben weiterarbeiten. Seit 2023 gibt es für gesetzliche Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr, wie die Rentenversicherung zum Hinzuverdienst erläutert.

Damit kann auch eine geringere Arbeitszeit zusammen mit Rentenbezug infrage kommen. Ein früher Rentenbeginn kann jedoch dauerhafte Abschläge auslösen, und die Kombination mit Arbeitslohn hat Folgen für Steuern und Sozialversicherung.

Vorsicht vor der Hochrechnung in der Renteninformation

Die ausgewiesene künftige Regelaltersrente ist nicht mit dem Anspruch gleichzusetzen, der beim sofortigen Ende der Beitragszahlung verbleibt. Nach den Erläuterungen der Rentenversicherung zur Renteninformation unterstellt die Hochrechnung weitere Beiträge bis zur Regelaltersgrenze entsprechend dem Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre.

Wer früher aufhört, muss deshalb neben möglichen Abschlägen auch die dann fehlenden Beiträge berücksichtigen. Außerdem handelt es sich um Bruttobeträge, von denen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern abgehen.

Für eine belastbare Planung sollten Versicherte konkrete Berechnungen für ihre gewünschten Rententermine anfordern. Wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen können, zeigt unser Vergleich zum Rentenbeginn mit 63, 65 oder 67.

Der Ruhestand kann die Gesundheit entlasten

Die finanzielle Rechnung beantwortet allerdings nicht, wie belastend ein weiteres Arbeitsjahr wäre. Eine 2015 veröffentlichte Untersuchung von Peter Eibich mit deutschen SOEP-Daten fand positive Auswirkungen des Renteneintritts auf die selbst eingeschätzte und die psychische Gesundheit sowie eine geringere ambulante Inanspruchnahme medizinischer Leistungen.

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Als mögliche Erklärungen nennt die Untersuchung die Entlastung von beruflichem Stress, längeren Schlaf und häufigere Bewegung. Daraus lässt sich jedoch weder eine sichere Verbesserung für jeden Menschen noch ein allgemeines Versprechen auf zusätzliche Lebensjahre ableiten.

Eine Studie zu niederländischen Beamten fand bei Männern eine geringere Sterblichkeit nach einem durch besondere Anreize ermöglichten frühen Ruhestand. Eine Untersuchung österreichischer Arbeiter, die über verlängertes Arbeitslosengeld früher ausscheiden konnten, kam für Männer zu einem gegenteiligen Ergebnis.

Diese unterschiedlichen Gruppen und Ausstiegsbedingungen erlauben keine einfache Übertragung auf die eigene Lebensplanung. „Wer früher geht, lebt länger“ wäre deshalb eine Behauptung, die über die Befunde hinausgeht.

Freie Zeit lässt sich nicht beliebig nachholen

Auch ohne ein Versprechen auf ein längeres Leben hat früher gewonnene freie Zeit einen eigenen Wert. Eine Reise mit dem Partner, regelmäßige Bewegung oder Nachmittage mit den Enkeln lassen sich nicht verlässlich auf ein späteres Lebensalter verschieben.

Wie lange jemand dafür gesund genug bleibt, lässt sich weder aus dem Alter der Eltern noch aus einer allgemeinen Lebenserwartung zuverlässig vorhersagen. Für die Entscheidung sind die heutige Belastbarkeit und die tatsächlichen Arbeitsbedingungen hilfreicher als eine vermeintlich genaue Berechnung der verbleibenden gesunden Jahre.

Viele wollen früher gehen – doch die Haushaltsrechnung bleibt nötig

Eine im März 2026 veröffentlichte Auswertung der deutschen lidA-Studie zeigt, dass der frühe Renteneintritt häufig dem eigenen Wunsch entspricht. Unter den untersuchten vorzeitig in Altersrente Gegangenen sagten dies 77 Prozent; zwölf Prozent wären lieber noch früher und elf Prozent lieber später gegangen.

Die Zahlen stammen aus der Befragungswelle 2022/23 und beschreiben diese Untersuchungsgruppe. Sie belegen keine finanzielle Tragfähigkeit eines frühen Ruhestands für andere Haushalte.

Wer seine monatlichen Ausgaben kennt, kann prüfen, ob die voraussichtlichen Nettoeinkünfte den Alltag einschließlich unregelmäßiger Kosten tragen. Rücklagen sollten dabei auch für steigende Ausgaben und einen langen Ruhestand reichen, statt nur die ersten freien Jahre zu finanzieren.

Bei einer knappen Rente ist die Sorge um Geld keine bloße Kopfsache. Umgekehrt sollte ein ausreichendes Budget Anlass sein, das nächste Arbeitsjahr bewusst zu wählen und den Ausstieg nicht automatisch erneut zu vertagen.

Zur Rentenplanung gehört auch ein Plan für den Alltag

Wer gern arbeitet, soziale Kontakte pflegt und seine Tätigkeit als bereichernd erlebt, kann gute Gründe für eine Fortsetzung haben. Wer dagegen hauptsächlich aus Gewohnheit bleibt, sollte überlegen, welche Aufgaben und Begegnungen nach dem Berufsende den Alltag füllen könnten.

Der wichtigste Rat ab 60 ist deshalb, finanzielle Sicherheit und die eigenen Wünsche gemeinsam zu prüfen. Eine um einige Euro höhere Rente beantwortet noch nicht die Frage, wie man die nächsten Jahre verbringen möchte.

Praxisbeispiel: Was ein weiteres Arbeitsjahr für Sabine bedeutet

Sabine, Jahrgang 1964, könnte in einem vereinfachten Modell mit 65 nach 45 anerkannten Versicherungsjahren 1.800 Euro monatliche Bruttorente beziehen. Ein weiteres Jahr mit dem Durchschnittsverdienst von 2026 würde ihren Anspruch bei unveränderten Rechenwerten auf 1.842,52 Euro erhöhen.

Ein Zuschlag von sechs Prozent käme dabei nicht hinzu, weil auch der Rentenbeginn mit 66 noch vor ihrer Regelaltersgrenze von 67 läge. Würde ihr verfügbares Arbeitseinkommen nach beruflichen Ausgaben monatlich 1.100 Euro über dem verfügbaren Renteneinkommen liegen, hätte sie durch das Arbeitsjahr zunächst 13.200 Euro mehr zur Verfügung.

Sabine stellt diesem Betrag und dem späteren Rentenplus ein Jahr freie Zeit gegenüber. Erst mit diesen Zahlen entscheidet sie, ob sie weiterarbeiten möchte.

Fragen und Antworten zum Weiterarbeiten vor der Rente

Kann ich mit 60 einfach eine Altersrente beantragen?

Für die heute 60-Jährigen ist eine reguläre Altersrente mit 60 grundsätzlich nicht vorgesehen. Wer dann bereits aufhören möchte, muss den Zeitraum bis zu einem möglichen Rentenbeginn finanziell überbrücken und die Voraussetzungen seiner Rentenart prüfen.

Bringt ein weiteres Arbeitsjahr immer nur zwei Prozent mehr Rente?

Nein, der prozentuale Zuwachs hängt vom zusätzlichen versicherten Verdienst und den vorhandenen Ansprüchen ab. Veränderte Abschläge oder ein Aufschubzuschlag können den Unterschied zusätzlich vergrößern.

Wie viel bringt ein zusätzlicher Rentenpunkt im Jahr 2026?

Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert entspricht ein Entgeltpunkt einer monatlichen Altersrente von 42,52 Euro brutto, sofern weder Abschläge noch Zuschläge anzuwenden sind. Der spätere Nettobetrag hängt von den persönlichen Abzügen ab.

Wann gibt es sechs Prozent mehr Rente für ein Jahr Aufschub?

Der Zuschlag setzt voraus, dass die Altersrente trotz erfüllter allgemeiner Wartezeit erst nach der persönlichen Regelaltersgrenze beginnt. Für zwölf Monate Aufschub sind es sechs Prozent, zusätzliche Ansprüche aus Beiträgen kommen gegebenenfalls hinzu.

Kann ich Altersrente beziehen und trotzdem weiterarbeiten?

Ja, gesetzliche Altersrenten können seit 2023 unabhängig von der Höhe des Hinzuverdienstes gezahlt werden. Ein früher Beginn kann dennoch dauerhafte Abschläge bedeuten, außerdem müssen Steuern und Sozialabgaben in die Vergleichsrechnung einfließen.

Lebt man länger, wenn man früher in Rente geht?

Das lässt sich aus den Studien nicht allgemein ableiten. Es gibt Hinweise auf gesundheitliche Entlastung durch den Ruhestand, während die Ergebnisse zur Sterblichkeit je nach untersuchter Gruppe und Ausstiegsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

Wie finde ich heraus, ob sich ein weiteres Arbeitsjahr für mich lohnt?

Lassen Sie Ihre Rentenhöhe für konkrete Anfangstermine berechnen und vergleichen Sie die voraussichtlichen Nettoeinkünfte mit Ihren tatsächlichen Ausgaben. Beziehen Sie zusätzlich das Einkommen während des weiteren Arbeitsjahres, Ihre Gesundheit und Ihre Wünsche für den Ruhestand ein.