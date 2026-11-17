Eine Meldung aus dem Krankenhaus kann darüber entscheiden, ab wann Pflegegeld gezahlt wird. Informiert eine Klinik die Pflegekasse mit Einwilligung des Versicherten über eine bestehende oder drohende Pflegebedürftigkeit, kann diese Mitteilung bereits als Leistungsantrag gelten.

Das ist für Familien wichtig, die erst Wochen später ein Antragsformular ausfüllen. Denn bereits der frühere Eingang der Krankenhausmeldung kann den Leistungsbeginn bestimmen. Dadurch sind unter Umständen mehrere Hundert Euro Nachzahlung möglich.

Krankenhausmeldung kann als Pflegeantrag gelten

Nach § 7 Absatz 2 SGB XI müssen Krankenhäuser, behandelnde Ärzte, Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialleistungsträger die Pflegekasse unverzüglich informieren, wenn sich Pflegebedürftigkeit abzeichnet oder bereits festgestellt wurde. Voraussetzung ist die Einwilligung des Versicherten.

Eine solche Mitteilung kann weitreichende Folgen haben. Der GKV-Spitzenverband stellt in seinem gemeinsamen Rundschreiben zum Leistungsrecht vom 2. April 2026 ausdrücklich klar, dass eine mit Einwilligung eingegangene Information nach § 7 Absatz 2 SGB XI als Antrag gilt.

Allerdings darf die versicherte Person später nichts Gegenteiliges erklären. Außerdem muss die Mitteilung tatsächlich bei der zuständigen Pflegekasse eingegangen sein.

Späteres Antragsformular muss den Leistungsbeginn nicht verschieben

Nach § 33 SGB XI werden Pflegeleistungen frühestens ab Antragstellung gewährt, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Bestand die Pflegebedürftigkeit bereits vor dem Antragsmonat, beginnt die Leistungsgewährung in der Regel am ersten Tag dieses Monats.

Ein Beispiel zeigt die finanziellen Folgen. Ein Krankenhaus informiert die Pflegekasse am 20. März über den Pflegebedarf eines Patienten. Nach seiner Entlassung Ende März wird er zu Hause von Angehörigen versorgt. Das übliche Antragsformular reicht die Familie erst im Juni ein.

Wird später Pflegegrad 2 festgestellt und sind die Voraussetzungen für häusliches Pflegegeld ab April erfüllt, können allein für April und Mai insgesamt 694 Euro Pflegegeld zustehen.

Die Pflegekasse darf den früheren Antragseingang nicht allein deshalb übergehen, weil das ausgefüllte Formular erst im Juni eingereicht wurde. Maßgeblich sind die wirksame Antragstellung und der Zeitpunkt, ab dem die jeweiligen Leistungsvoraussetzungen tatsächlich vorlagen.

Wie viel Pflegegeld rückwirkend möglich ist

Die mögliche Nachzahlung hängt vom anerkannten Pflegegrad, dem Leistungsbeginn und der tatsächlichen Versorgung ab. Für 2026 gelten nach § 37 SGB XI folgende monatliche Pflegegeldbeträge:

Pflegegrad 2: 347 Euro

Pflegegrad 3: 599 Euro

Pflegegrad 4: 800 Euro

Pflegegrad 5: 990 Euro

Pflegegeld gibt es ab Pflegegrad 2, wenn die erforderliche häusliche Pflege sichergestellt ist. Während eines Krankenhausaufenthalts sind zudem die besonderen Regelungen zum Ruhen und zur Fortzahlung von Leistungen nach § 34 SGB XI zu beachten.

Eine frühe Krankenhausmeldung bedeutet deshalb nicht, dass für sämtliche Tage seit ihrem Eingang Pflegegeld ausgezahlt werden muss. Entscheidend bleibt, welche Ansprüche für den jeweiligen Zeitraum bestanden.

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Pflegegrad schon vor der Begutachtung einschätzen

Viele Angehörige wissen zunächst nicht, ob der Unterstützungsbedarf überhaupt für einen Pflegegrad ausreicht. Dabei kommt es nicht allein auf die Diagnose an, sondern darauf, wie selbstständig die betroffene Person ihren Alltag bewältigen kann.

Eine erste Orientierung bietet der kostenlose Pflegegrad-Rechner von Autismus Wissen. Das interaktive Werkzeug berücksichtigt die sechs Bereiche der Pflegebegutachtung und kann für Erwachsene, Jugendliche und Kinder genutzt werden.

Erfasst werden beispielsweise Einschränkungen bei der Mobilität, Körperpflege, Orientierung und Alltagsgestaltung. Auch kognitive und psychische Beeinträchtigungen können für die Bewertung relevant sein.

Der Rechner ersetzt keine offizielle Begutachtung und trifft keine verbindliche Entscheidung über einen Pflegegrad. Er kann aber helfen, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf besser einzuordnen und die Begutachtung vorzubereiten.

Was Angehörige bei einer verspäteten Bewilligung prüfen sollten

Hat die Pflegekasse Leistungen erst ab dem Datum des später ausgefüllten Formulars bewilligt, sollten Angehörige prüfen, ob bereits zuvor eine Mitteilung aus dem Krankenhaus oder von einer anderen berechtigten Stelle eingegangen war.

Wichtig sind das Eingangsdatum der Meldung und die Einwilligung des Versicherten. Betroffene können den Krankenhaussozialdienst um eine Kopie der Mitteilung bitten und bei der Pflegekasse nachfragen, wann diese eingegangen ist.

Wurde eine frühere Antragstellung übergangen, kann gegen einen aktuellen Pflegebescheid in der Regel innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage.

Familien sollten deshalb den ursprünglichen Antragseingang überprüfen lassen, bevor sie eine möglicherweise zu geringe Nachzahlung akzeptieren.

Warum Familien den Antrag trotzdem selbst stellen sollten

Nicht jede Erwähnung von Pflegebedürftigkeit in einem Krankenhausbericht gilt als Antrag. Entscheidend ist, dass eine entsprechende Mitteilung mit Einwilligung der versicherten Person die Pflegekasse erreicht.

Außerdem ist nicht sichergestellt, dass das Krankenhaus eine solche Meldung tatsächlich versendet. Familien sollten deshalb möglichst früh selbst einen formlosen Pflegeantrag stellen und sich dessen Eingang bestätigen lassen.

Ist eine wirksame Krankenhausmeldung bereits erfolgt, kann sie einen früheren Leistungsbeginn sichern. Das spätere Ausfüllen eines Formulars darf diesen Zeitpunkt nicht ohne Weiteres nach hinten verschieben.

Quellen

§ 7 SGB XI – Aufklärung und Auskunft

§ 33 SGB XI – Leistungsvoraussetzungen und Leistungsbeginn

§ 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

§ 34 SGB XI – Ruhen der Leistungsansprüche

§ 44 SGB X – Rücknahme rechtswidriger nicht begünstigender Verwaltungsakte

GKV-Spitzenverband – Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 2. April 2026, Erläuterungen zu § 33, Seite 157

Bundesgesundheitsministerium – Pflegegeld und aktuelle Leistungsbeträge