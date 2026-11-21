Menschen mit Behinderungen müssen nicht allein deshalb in einem Wohnheim leben, weil sie rund um die Uhr Unterstützung benötigen. Auch eine eigene Wohnung mit umfassender Assistenz kann über die Eingliederungshilfe finanziert werden. Entscheidend sind der individuelle Unterstützungsbedarf, die Zumutbarkeit anderer Wohnformen und die Kosten.

Wie weit dieses Recht reicht, steht am 17. November 2026 im Mittelpunkt eines Fachseminars zum eigenständigen Wohnen mit 24-Stunden-Unterstützung. Die im Veranstaltungskalender der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) angekündigte Schulung behandelt insbesondere die Frage, wann Leistungsträger auch höhere Assistenzkosten übernehmen müssen.

Eigene Wohnung darf nicht allein an höheren Kosten scheitern

Nach § 104 SGB IX müssen die Träger der Eingliederungshilfe die persönliche Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. Dazu gehören der tatsächliche Hilfebedarf, familiäre Beziehungen, das soziale Umfeld und die gewünschte Wohnform.

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass dem Wohnen außerhalb besonderer Wohnformen der Vorzug zu geben ist, wenn die leistungsberechtigte Person dies wünscht und eine solche Wohnform nach der Zumutbarkeitsprüfung in Betracht kommt.

Eine eigene Wohnung muss deshalb nicht schon daran scheitern, dass die notwendige Assistenz teurer ist als die Betreuung in einem Wohnheim.

Wann das Sozialamt höhere Assistenzkosten übernehmen muss

Will der zuständige Eingliederungshilfeträger eine günstigere Alternative anbieten, muss er zunächst prüfen, ob diese für den betroffenen Menschen zumutbar ist. Dabei reicht es nicht, ausschließlich die monatlichen Kosten zweier Wohnformen gegenüberzustellen.

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Auch die günstigere Leistung muss den individuellen Bedarf tatsächlich decken. Ist eine abweichende Leistungsgestaltung unzumutbar, darf nach § 104 Absatz 3 SGB IX kein Kostenvergleich vorgenommen werden.

Ist die Alternative dagegen zumutbar und vergleichbar, können unverhältnismäßige Mehrkosten gegen die gewünschte Assistenz sprechen. Eine allgemeine gesetzliche Eurogrenze, ab der eine eigene Wohnung zu teuer wäre, enthält die Vorschrift nicht.

Auch eine Betreuung rund um die Uhr kann erforderlich sein

Die Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX umfassen unter anderem Unterstützung bei der Haushaltsführung, persönlichen Lebensplanung, Kommunikation und gesellschaftlichen Teilhabe.

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Benötigt ein Mensch auch nachts Unterstützung oder die ständige Erreichbarkeit einer Assistenzperson, muss dieser Bedarf individuell geprüft werden. Ob eine durchgehende persönliche Anwesenheit erforderlich ist oder andere Unterstützungsformen ausreichen, hängt von der konkreten Situation ab.

Für Menschen mit Autismus kann beispielsweise entscheidend sein, ob eine Wohnform besondere Anforderungen an Kommunikation, Tagesstruktur, Reizverarbeitung oder verlässliche Bezugspersonen erfüllt. Eine Diagnose allein begründet jedoch keinen Anspruch auf 24-Stunden-Assistenz.

Was Betroffene bei der Antragstellung beachten sollten

Wer in einer eigenen Wohnung leben möchte, sollte diesen Wunsch im Gesamtplanverfahren ausdrücklich festhalten lassen. Nach § 117 SGB IX müssen Leistungsberechtigte an der Bedarfsermittlung beteiligt und ihre Wünsche dokumentiert werden.

Hilfreich sind ärztliche Stellungnahmen, eine genaue Beschreibung des Unterstützungsbedarfs und ein Assistenzkonzept mit nachvollziehbaren Kosten. Besonders wichtig ist, warum eine vorgeschlagene Wohnheimalternative die persönlichen Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt oder unzumutbar ist.

Wenn neben der Eingliederungshilfe auch Pflegeleistungen benötigt werden, müssen diese Ansprüche gesondert berücksichtigt und die zuständigen Leistungsträger gegebenenfalls einbezogen werden.

Zur ersten Orientierung bietet das Fachportal Autismus Wissen einen kostenlosen Pflegegrad-Rechner. Er hilft Menschen mit Beeinträchtigungen sowie ihren Angehörigen, Einschränkungen der Selbstständigkeit und den möglichen Pflegegrad einzuschätzen.

Was tun, wenn die Assistenz abgelehnt wird?

Lehnt der Leistungsträger die Finanzierung einer eigenen Wohnung oder den beantragten Assistenzumfang ab, sollten Betroffene die Begründung genau prüfen. Entscheidend ist insbesondere, ob ihre persönliche Situation ausreichend berücksichtigt wurde und die angebotene Alternative den notwendigen Bedarf tatsächlich deckt.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die genaue Frist richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und der Rechtsbehelfsbelehrung. Eine unabhängige Teilhabeberatung oder sozialrechtliche Beratung kann helfen, die Entscheidung überprüfen zu lassen.

Die zentrale Rechtsfrage bleibt, welche Unterstützung der einzelne Mensch für ein selbstbestimmtes Leben benötigt. Eine günstigere Wohnform darf nicht allein aus Kostengründen an die Stelle einer individuell erforderlichen und zumutbarkeitsrechtlich geschützten Assistenzlösung treten.

Quellen