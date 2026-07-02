Neuer Wohngeld-Auszahlungplan 2026: Tabelle zeigt wann der Mietzuschuss kommt

Für viele Haushalte ist Wohngeld kein kleiner Zuschuss, sondern ein fester Bestandteil der monatlichen Haushaltsplanung. Wer Miete, Nebenkosten oder laufende Belastungen für selbst genutztes Wohneigentum zahlen muss, braucht verlässliche Zahlungstermine.

Wohngeld wird in der Regel so überwiesen, dass es zum Beginn des jeweiligen Monats zur Verfügung steht. Praktisch bedeutet das: Die Auszahlung wird meist am letzten Bankarbeitstag des Vormonats angestoßen, damit der Betrag am ersten Bankarbeitstag des Anspruchsmonats auf dem Konto ist.

Wichtig ist aber: Einen für jede Kommune verbindlichen bundesweiten Auszahlungskalender gibt es nicht. Zuständig ist die örtliche Wohngeldstelle, also häufig die Stadt, Gemeinde oder der Landkreis. Dort wird der Antrag bearbeitet, der Bescheid erlassen und die Zahlung veranlasst.

Warum das Wohngeld oft schon vor Monatsbeginn angewiesen wird

Der Grund für die frühe Zahlung liegt auf der Hand. Miete und Belastungen für Eigentum werden meist zu Beginn des Monats fällig. Das Wohngeld soll deshalb nicht erst dann kommen, wenn die Miete bereits überfällig ist.

In der Praxis ist zwischen dem Überweisungstag der Behörde und dem tatsächlichen Zahlungseingang auf dem Konto zu unterscheiden. Wird das Geld am letzten Bankarbeitstag des Vormonats angewiesen, kann es je nach Bank schon am selben Tag sichtbar sein oder erst am nächsten Bankarbeitstag gutgeschrieben werden.

Besonders wichtig wird das bei Wochenenden und Feiertagen. Fällt der Monatserste auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebt sich der sichere Zahlungseingang häufig auf den nächsten Bankarbeitstag.

Tabelle: Voraussichtliche Wohngeld-Zahlungen von Juli 2026 bis Juli 2027

Die folgende Tabelle zeigt die voraussichtlichen Zahlungstage nach dem üblichen Muster: Überweisung am letzten Bankarbeitstag des Vormonats und Verfügbarkeit spätestens am ersten Bankarbeitstag des Anspruchsmonats. Abweichungen durch einzelne Wohngeldstellen oder Banklaufzeiten bleiben möglich.

Wohngeld für den Monat Voraussichtlicher Überweisungstag der Wohngeldstelle Voraussichtlich auf dem Konto Juli 2026 Dienstag, 30. Juni 2026 Mittwoch, 1. Juli 2026 August 2026 Freitag, 31. Juli 2026 Montag, 3. August 2026 September 2026 Montag, 31. August 2026 Dienstag, 1. September 2026 Oktober 2026 Mittwoch, 30. September 2026 Donnerstag, 1. Oktober 2026 November 2026 Freitag, 30. Oktober 2026 Montag, 2. November 2026 Dezember 2026 Montag, 30. November 2026 Dienstag, 1. Dezember 2026 Januar 2027 Donnerstag, 31. Dezember 2026 Montag, 4. Januar 2027 Februar 2027 Freitag, 29. Januar 2027 Montag, 1. Februar 2027 März 2027 Freitag, 26. Februar 2027 Montag, 1. März 2027 April 2027 Mittwoch, 31. März 2027 Donnerstag, 1. April 2027 Mai 2027 Freitag, 30. April 2027 Montag, 3. Mai 2027 Juni 2027 Montag, 31. Mai 2027 Dienstag, 1. Juni 2027 Juli 2027 Mittwoch, 30. Juni 2027 Donnerstag, 1. Juli 2027

Warum sich der Zahlungseingang trotzdem verschieben kann

Die Tabelle ist eine Orientierung für Haushalte, die bereits einen gültigen Wohngeldbescheid haben. Sie ersetzt aber nicht die Auskunft der zuständigen Wohngeldstelle.

Verzögerungen können entstehen, wenn ein Antrag noch nicht bewilligt ist, Unterlagen fehlen oder der Bewilligungszeitraum abgelaufen ist. Auch technische Zahlungsläufe der Kommune oder Banklaufzeiten können dazu führen, dass das Geld nicht bei allen Betroffenen am selben Tag sichtbar ist.

Wer erstmals Wohngeld beantragt, sollte außerdem wissen: Die erste Zahlung kommt häufig erst nach der Bewilligung. Wird der Antrag bewilligt, kann das Wohngeld grundsätzlich ab dem Monat gezahlt werden, in dem der Antrag gestellt wurde.

Wohngeldstelle entscheidet über Antrag und Zahlung

Die örtliche Behörde prüft Einkommen, Miete oder Belastung, Haushaltsgröße und weitere Voraussetzungen. Erst wenn der Bescheid erlassen ist, besteht Klarheit über Höhe und Bewilligungszeitraum.

Nach dem Wohngeldgesetz wird das Wohngeld grundsätzlich an die wohngeldberechtigte Person gezahlt. In bestimmten Fällen kann es aber auch an eine andere Stelle fließen, etwa an den Vermieter, wenn dies rechtlich vorgesehen oder im Einzelfall geboten ist.

Für Betroffene ist deshalb der Bewilligungsbescheid besonders wichtig. Dort steht nicht nur die Höhe des Wohngeldes, sondern auch, für welchen Zeitraum die Zahlung bewilligt wurde.

Besonders kritisch: Januar 2027

Der Januar 2027 ist ein Beispiel dafür, warum Haushalte nicht nur auf den Überweisungstag schauen sollten. Der 1. Januar ist ein Feiertag, der 2. und 3. Januar 2027 fallen auf ein Wochenende.

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Auch wenn die Zahlung bereits Ende Dezember 2026 angewiesen wird, kann der sichere Zahlungseingang daher erst am Montag, 4. Januar 2027 liegen. Wer Miete per Dauerauftrag zahlt, sollte diesen Umstand bei der Kontodeckung berücksichtigen.

Was tun, wenn das Wohngeld nicht kommt?

Bleibt das Wohngeld trotz gültigem Bescheid aus, sollten Betroffene zuerst Kontoauszüge und den Bewilligungszeitraum prüfen. Häufig ist der Bewilligungszeitraum beendet, ohne dass rechtzeitig ein Weiterleistungsantrag gestellt wurde.

Ist der Bescheid noch gültig und liegt kein Zahlungseingang vor, sollte die Wohngeldstelle kontaktiert werden. Sinnvoll ist es, Bescheidnummer, Aktenzeichen, Kontoverbindung und den betroffenen Monat bereitzuhalten.

Wenn Mietrückstände drohen, sollte die Wohngeldstelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Bei drohender Kündigung oder bereits bestehenden Mietschulden kann zusätzlich eine Sozialberatungsstelle oder ein Mieterverein helfen.

Praxisbeispiel: Wenn der Monatserste auf ein Wochenende fällt

Frau Schneider erhält monatlich 284 Euro Wohngeld. Für August 2026 wird die Zahlung voraussichtlich am Freitag, 31. Juli 2026, angewiesen.

Da der 1. August 2026 auf einen Samstag fällt, kann das Geld je nach Bank erst am Montag, 3. August 2026, auf dem Konto sichtbar sein. Frau Schneider sollte deshalb prüfen, ob ihre Miete automatisch schon am 1. August abgebucht wird.

Hat sie am Monatsanfang nur wenig Spielraum auf dem Konto, kann ein später sichtbarer Zahlungseingang zu Rücklastschriften führen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, den Dauerauftrag für die Miete so zu legen, dass Wochenenden und Feiertage berücksichtigt werden.

Fragen und Antworten zum Wohngeld-Auszahlungsplan 2026/2027

Wann wird Wohngeld normalerweise ausgezahlt?

Wohngeld wird in der Regel so gezahlt, dass es zu Beginn des jeweiligen Monats verfügbar ist. Häufig erfolgt die Überweisung am letzten Bankarbeitstag des Vormonats.

Ist die Tabelle für ganz Deutschland verbindlich?

Nein. Die Tabelle zeigt die voraussichtlichen Zahlungstage nach dem üblichen Auszahlungsmuster. Verbindlich ist im Einzelfall die zuständige Wohngeldstelle.

Warum kommt das Wohngeld manchmal erst am 2. oder 3. des Monats?

Das passiert vor allem, wenn der Monatserste auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt. Dann kann die Gutschrift erst am nächsten Bankarbeitstag sichtbar sein.

Was gilt, wenn der Wohngeldbescheid abgelaufen ist?

Dann endet die laufende Zahlung. Betroffene müssen rechtzeitig einen Weiterleistungsantrag stellen, damit keine Lücke entsteht.

Kann Wohngeld direkt an den Vermieter gezahlt werden?

Ja, das ist in bestimmten Fällen möglich. Nach dem Wohngeldgesetz kann die Zahlung unter bestimmten Voraussetzungen auch an Dritte erfolgen, etwa an den Vermieter.

Was sollte man tun, wenn das Wohngeld ausbleibt?

Zuerst sollten Konto, Bescheid und Bewilligungszeitraum geprüft werden. Danach sollte die zuständige Wohngeldstelle kontaktiert werden, am besten mit Aktenzeichen und Angabe des betroffenen Monats.