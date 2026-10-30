Rente Ende Oktober gestoppt – Diese vier Fehler können die Nachzahlung verzögern

Die Rente bleibt aus, obwohl sie dringend für Miete, Lebensmittel und andere Rechnungen gebraucht wird. Genau das kann Ende Oktober 2026 Menschen passieren, die eine deutsche Rente im Ausland beziehen. Wer einen vorgeschriebenen Lebensnachweis nicht rechtzeitig eingereicht hat, muss mit einer Unterbrechung der Zahlung rechnen.

Die gute Nachricht ist, dass sich der Nachweis auch nach Ablauf der Frist noch nachreichen lässt. Allerdings können Fehler beim digitalen Verfahren oder beim Versand der Unterlagen die Wiederaufnahme der Rentenzahlung verzögern. Besonders wichtig sind vier Punkte, auf die Betroffene jetzt achten sollten.

Rentenzahlung wird seit Ende Oktober angehalten

Der Renten Service der Deutschen Post hat den 9. Oktober 2026 als letzten Termin für den Lebensnachweis festgelegt. Wer bis dahin keinen erforderlichen Nachweis eingereicht hat, muss seit Ende Oktober mit einer ausgesetzten Rentenzahlung rechnen.

Dabei geht es nicht um die endgültige Streichung des Rentenanspruchs. Der Renten Service erklärt ausdrücklich, dass die Zahlungen so lange angehalten werden, bis ein gültiger Lebensnachweis eingegangen ist.

Betroffene können das Versäumte deshalb noch nachholen. Entscheidend ist, dass der Nachweis vollständig ist und über den vorgesehenen Weg beim Renten Service eingeht.

Fehler 1 bei der Übermittlung per E-Mail

Wer seine Rente möglichst schnell wieder erhalten möchte, könnte versucht sein, die ausgefüllte Lebensbescheinigung einzuscannen und per E-Mail zu verschicken. Doch genau das akzeptiert der Renten Service nicht.

Auch eine Übermittlung per Fax wird ausdrücklich ausgeschlossen. Für den Lebensnachweis stehen zwei Verfahren zur Verfügung. Betroffene können sich digital über POSTIDENT identifizieren oder die bestätigte Lebensbescheinigung im Original per Post einreichen.

Für das digitale Verfahren werden ein Smartphone oder Tablet, ein geeignetes Ausweisdokument und der persönliche Zugang zum digitalen Lebensnachweis benötigt.

Die Identifizierung erfolgt über die POSTIDENT-App. Nach erfolgreichem Abschluss wird das Ergebnis an den Renten Service übermittelt. Ein zusätzlicher Brief ist dann nicht erforderlich.

Fehler 2 bei der Postanschrift für die Lebensbescheinigung

Wer das Papierverfahren nutzt, muss die Lebensbescheinigung zunächst von einer berechtigten Stelle bestätigen lassen. Dazu gehören beispielsweise Behörden, deutsche Auslandsvertretungen, Geldinstitute, Krankenkassen und weitere vom Renten Service anerkannte Stellen.

Anschließend muss das unterschriebene Original nach Leipzig geschickt werden. Die aktuelle Postanschrift für die Lebensbescheinigung lautet Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig.

Diese Adresse sollten Betroffene nicht mit der Berliner Anschrift des Renten Service für allgemeine schriftliche Anfragen verwechseln. Wer den beigefügten Rückumschlag nicht mehr besitzt, sollte sich an den offiziellen Angaben für die Lebensbescheinigung orientieren.

Vor dem Versand empfiehlt es sich, eine Kopie anzufertigen und den Versandbeleg aufzubewahren. Gerade bei internationalen Postsendungen kann dies helfen, wenn später geklärt werden muss, wann die Unterlagen verschickt wurden.

Fehler 3 bei der digitalen Identifizierung durch Angehörige

Für ältere, pflegebedürftige oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen ist das digitale Verfahren nicht immer leicht zu bewältigen. Häufig möchten Angehörige die Identifizierung deshalb vollständig übernehmen.

Das ist jedoch nicht erlaubt. Der Renten Service schreibt vor, dass nur die rentenberechtigte Person selbst den digitalen Lebensnachweis durchführen darf. Auch eine Vollmacht berechtigt Angehörige oder rechtliche Betreuer nicht dazu, sich an ihrer Stelle zu identifizieren.

Kann die betroffene Person das digitale Verfahren nicht selbst nutzen, kommt die Lebensbescheinigung auf Papier infrage.

Für Menschen, die nicht selbst unterschreiben können oder aus gesundheitlichen Gründen keine bestätigende Stelle aufsuchen können, enthält das Formular besondere Regelungen. Die Einschränkung wird im Teil C1 dokumentiert. Bei einer stellvertretenden Vorsprache werden die Angaben zur vertretenden Person im Teil C2 erfasst.

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Damit bleibt der Lebensnachweis auch für Menschen möglich, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht persönlich bei einer Behörde erscheinen können.

Fehler 4 bei mehreren Renten und Lebensnachweisen

Wer beispielsweise eine eigene Altersrente und zusätzlich eine Witwen- oder Witwerrente aus Deutschland erhält, sollte seine Unterlagen besonders sorgfältig kontrollieren.

Der Renten Service weist darauf hin, dass bei mehreren Rentenzahlungen mehrere Lebensnachweise erforderlich sein können. Maßgeblich sind die jeweiligen Aufforderungen und die dazugehörigen Postrentennummern.

Wer zwei entsprechende Schreiben erhalten hat, muss für jede betroffene Rentenzahlung einen Nachweis erbringen. Beim digitalen Verfahren ist dafür jeweils der persönliche Zugang des betreffenden Schreibens zu verwenden.

Wird nur eine der beiden Aufforderungen erledigt, kann die andere Rentenzahlung weiterhin betroffen sein. Deshalb sollten Rentner die Anzahl der erhaltenen Schreiben und die zugehörigen Rentennummern überprüfen.

Auch ein verlorener QR-Code muss die Rentenzahlung nicht dauerhaft verhindern

Manche Rentner haben das Schreiben mit dem persönlichen QR-Code verlegt oder aufgrund langer Postlaufzeiten überhaupt nicht erhalten.

Der Renten Service bietet dafür einen Ersatzzugang an. Nach seinen veröffentlichten Informationen kann ein neuer digitaler Zugang bis zum 25. November 2026 online angefordert werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich auch der persönliche QR-Code aus dem Vorjahr verwenden. Alternativ steht weiterhin die Lebensbescheinigung auf Papier zur Verfügung.

Wichtig ist, eine begonnene digitale Identifizierung vollständig abzuschließen. Zeigt die POSTIDENT-App eine fehlgeschlagene Identifizierung an, muss der Vorgang entsprechend den angezeigten Hinweisen wiederholt werden.

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Die Identifizierungsergebnisse werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden bereitgestellt. Das bedeutet allerdings nicht, dass eine bereits ausgesetzte Rentenzahlung innerhalb dieser Zeit wieder auf dem Konto eingeht.

Werden die ausgefallenen Rentenzahlungen nachgezahlt?

Eine vorübergehende Zahlungsunterbrechung wegen eines fehlenden Lebensnachweises bedeutet nicht, dass bereits entstandene Rentenansprüche verfallen.

Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigt in ihren rechtlichen Anweisungen ausdrücklich Nachzahlungsbeträge, die bei einer späteren Wiederaufnahme der Rentenzahlung nach Vorlage der Lebensbescheinigung entstehen.

Voraussetzung ist, dass der Rentenanspruch für den betreffenden Zeitraum weiterhin bestanden hat. Betroffene sollten nach der erfolgreichen Einreichung prüfen, ob sämtliche ausgefallenen Rentenbeträge berücksichtigt wurden.

Einen verbindlichen Zeitraum zwischen dem Eingang des Lebensnachweises und der Nachzahlung nennt der Renten Service in seinen veröffentlichten Hinweisen nicht. Eine sofortige Auszahlung sollte deshalb nicht als sicher eingeplant werden.

Auch bei möglichen Zinsen gelten besondere Regeln. Nach den rechtlichen Anweisungen der Rentenversicherung beginnt eine Verzinsung aufgelaufener Nachzahlungen wegen einer fehlenden Lebensbescheinigung frühestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach dem Monat, in dem der Nachweis vorgelegt wurde.

Wer keine Aufforderung erhalten hat, muss keinen Nachweis nachreichen

Von der Nachweispflicht sind nicht sämtliche Rentner mit Wohnsitz im Ausland betroffen. In zahlreichen Staaten können die erforderlichen Informationen über einen Datenaustausch mit den zuständigen Behörden übermittelt werden.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung betrifft dies rund 1,2 Millionen der etwa 1,7 Millionen ins Ausland gezahlten Renten. Zu den Staaten mit entsprechendem Datenaustausch gehören beispielsweise Österreich, Spanien, Italien und Australien.

Wer seine Rentenanpassungsmitteilung 2026 ohne Aufforderung zum Lebensnachweis erhalten hat, muss nach den Informationen des Renten Service für dieses Jahr keinen gesonderten Nachweis erbringen.

Auch Rentner mit Wohnsitz in Deutschland müssen wegen dieser Meldung nicht vorsorglich eine Lebensbescheinigung beantragen.

Was Betroffene bei einer ausbleibenden Rentenzahlung tun sollten

Der reguläre Auszahlungstermin der gesetzlichen Rente fällt im Oktober 2026 auf Freitag, den 30. Oktober. Bei einer Zahlung auf ein deutsches Konto kann die Gutschrift noch im Laufe dieses Bankarbeitstags erfolgen.

Über die unterschiedlichen Auszahlungstermine und mögliche Ursachen für eine fehlende Überweisung haben wir bereits in unserem Beitrag zur Rentenzahlung am 30. Oktober 2026 berichtet.

Ist der Auszahlungstag verstrichen und fehlt das Geld weiterhin, sollten Betroffene beim Renten Service nachfragen. Für Rentner mit Wohnsitz im Ausland ist die Servicestelle unter der Telefonnummer +49 221 5692 777 erreichbar.

Bei einer schriftlichen Nachfrage sollten die Postrentennummer und der Monat genannt werden, für den die Zahlung fehlt. Zusätzlich sollte mitgeteilt werden, wann und auf welchem Weg der Lebensnachweis erbracht wurde.

Wer die Rente für seinen unmittelbaren Lebensunterhalt benötigt, sollte auf die Dringlichkeit hinweisen und sich nach dem Stand der Wiederaufnahme erkundigen. Der Renten Service kann klären, ob ein fehlender oder noch nicht verarbeiteter Lebensnachweis die Ursache der Zahlungsaussetzung ist.

Häufige Fragen zur gestoppten Rentenzahlung

Kann ich den Lebensnachweis nach dem 9. Oktober 2026 noch einreichen?

Ja. Der Renten Service fordert betroffene Rentner ausdrücklich auf, einen fehlenden Lebensnachweis unverzüglich nachzureichen. Die Rentenzahlung bleibt bis zum Eingang des erforderlichen Nachweises angehalten.

Wann bekomme ich meine Rente nach dem Lebensnachweis wieder?

Ein konkreter Auszahlungstermin lässt sich nicht pauschal nennen. Sobald der erforderliche Lebensnachweis vorliegt und verarbeitet wurde, kann die Zahlung bei fortbestehendem Rentenanspruch wieder aufgenommen werden. Auch aufgelaufene Rentenbeträge sind dann zu berücksichtigen.

Kann mein Angehöriger den digitalen Lebensnachweis für mich erledigen?

Nein. Die rentenberechtigte Person muss die digitale Identifizierung selbst durchführen. Ist dies wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht möglich, kann das Papierverfahren genutzt werden. Für Menschen, die nicht selbst unterschreiben oder persönlich erscheinen können, enthält die Lebensbescheinigung besondere Regelungen.

Quellen

Deutsche Post AG, Renten Service, Informationen zum Lebensnachweis 2026

Deutsche Post AG, Fragen und Antworten zur Lebensbescheinigung 2026

Deutsche Post AG, Fragen und Antworten zum digitalen Lebensnachweis

Deutsche Rentenversicherung, Faktencheck zum Lebensnachweis und zu mehreren Rentenzahlungen

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Anweisungen zu § 44 SGB I, Verzinsung nach einer Zahlungsunterbrechung

§ 119 SGB VI, Wahrnehmung von Aufgaben durch die Deutsche Post AG

§ 44 SGB I, Verzinsung