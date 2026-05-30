Rente: Dieses EU-Land ist das neue Rentnerparadies

In Deutschland reicht eine Rente von 1.000 Euro kaum zum Leben. In Portugal (konkret an der Algarve) deckt derselbe Betrag Miete, Lebensmittel und Arztkosten ohne ständige Engpässe.

Die Algarve wird seit Jahren in internationalen Ruhestandsrankings als eines der besten Ziele in Europa für Rentner gelistet. Das Klima mit über 300 Sonnentagen im Jahr, die Sicherheit des Landes und Lebenshaltungskosten, die rund 30 bis 40 Prozent unter dem deutschen Niveau liegen, machen den Unterschied.

Keine Grundsicherung im Alter im Ausland

Wer jedoch ergänzende Grundsicherung im Alter aus Deutschland bezieht, muss das vorab wissen: Diese Leistung entfällt bei dauerhaftem Auslandsaufenthalt. Sie wird nur bis zu vier Wochen ins Ausland mitgenommen, und wer dauerhaft nach Portugal zieht, verliert den deutschen Grundsicherungsanspruch.

Wer dagegen ausschließlich eine gesetzliche Rente bezieht (ohne ergänzende Grundsicherung) kann in der Regel problemlos auswandern. Die Rente folgt in die EU, in voller Höhe, und wird auf ein Konto im Wohnland überweisen.

Portugal und die Algarve: Warum gerade hier

Portugal gehört zu den sichersten Ländern Europas und belegt in internationalen Sicherheitsindizes regelmäßig einen der vorderen Plätze. Für ältere Menschen, die allein oder als Paar leben, ist das ein wichtiger Punkt.

Das Klima der Algarve ist dabei das mildeste der Region. Die Winter sind kurz, selten kalt und meist sonnig; Temperaturen unter zehn Grad sind die Ausnahme. Für Rentner mit Gelenkproblemen, Rheuma oder Atemwegsbeschwerden wirkt sich das trockene, warme Klima vielen Berichten nach spürbar positiv aus.

Die Lebenshaltungskosten liegen insgesamt deutlich unter dem deutschen Niveau. Wocheneinkäufe sind günstiger, Restaurantbesuche kosten weniger als die Hälfte, und lokale Dienstleistungen wie Friseur, Wäscherei oder Haushaltshelfer sind erschwinglich. Das gilt vor allem außerhalb der großen Ferienorte.

Lissabon und Porto haben sich in den letzten Jahren deutlich verteuert. Auch die bekanntesten Orte der Algarve wie Albufeira, Portimão, und Lagos sind teurer geworden. Wer allerdings nach Tavira im Osten der Algarve oder ins Inland schaut, findet noch immer günstige Mieten und eine ruhige, wenig touristische Atmosphäre.

Was eine Wohnung an der Algarve kostet

Eine Einzimmerwohnung in einer kleineren Algarve-Stadt liegt zur Miete je nach Lage zwischen 500 und 800 Euro monatlich. In den bekanntesten Küstenorten liegt die Untergrenze höher, im Landesinneren deutlich darunter.

Die monatlichen Gesamtkosten für eine alleinstehende Person (Miete, Lebensmittel, Strom, Wasser, Transport) geben dort lebende deutsche Rentner meist mit 800 bis 1.100 Euro angegeben. Das schließt keine größeren Ausnahmeausgaben ein, wohl aber ein normales Leben mit gelegentlichem Restaurantbesuch.

Wer eine Rente von 1.000 bis 1.200 Euro bezieht und in Deutschland damit kaum auskommt, kann an der Algarve (außerhalb der Touristenzentren) einen selbstständigen Lebensunterhalt führen.

Die Voraussetzung ist allerdings eine realistische Planung vor dem Umzug, kein blindes Vertrauen auf Durchschnittswerte.

Krankenversicherung: Das S1-Formular ist der entscheidende Schritt

Die praktisch wichtigste Frage beim Auswandern nach Portugal ist die Krankenversicherung. Als EU-Bürger mit einer deutschen Altersrente haben Rentner Anspruch auf Aufnahme in das portugiesische öffentliche Gesundheitssystem SNS (Serviço Nacional de Saúde).

Dafür ist das Formular S1 notwendig. Rentner beantragen es bei ihrer deutschen Krankenkasse, bevor sie ausreisen, und reichen es danach bei der portugiesischen Sozialversicherung ein. Ab dann ist die medizinische Grundversorgung vollständig abgedeckt, und die Kosten trägt die deutsche Krankenversicherung.

An der Algarve gibt es neben dem öffentlichen Netz zahlreiche private Kliniken mit internationaler Ausrichtung und englischsprachigem Personal. Viele Rentner kombinieren SNS-Zugang mit einer günstigen privaten Zusatzversicherung, um Wartezeiten zu vermeiden und private Spezialisten aufzusuchen.

Wer als freiwillig Versicherter in der gesetzlichen Krankenkasse Mitglied ist — also nicht als Pflichtversicherter in der KVdR —, sollte die Situation vor dem Umzug mit der Kasse klären. Die Regeln unterscheiden sich je nach Versicherungsform.

Was bürokratisch zu erledigen ist

Als EU-Bürger benötigen Deutsche kein Visum für Portugal. Wer länger als drei Monate bleibt, muss sich bei der Gemeindeverwaltung registrieren lassen – das sogenannte Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia.

Die Deutsche Rentenversicherung muss über den Wohnsitzwechsel informiert werden. Außerdem muss für Auslandsrentner der jährliche Lebensnachweis erbracht werden – entweder per Lebensbescheinigung auf Papier oder über den Digitalen Lebensnachweis per PostIdent-App.

Eine Steuernummer NIF (Número de Identificação Fiscal) ist für fast alle Behördengänge in Portugal erforderlich. Sie wird bei der örtlichen Finanzbehörde beantragt und ist kostenlos. Ohne NIF lässt sich in Portugal kaum etwas regeln, und sie sollte eine der ersten Erledigungen nach der Ankunft sein.

Steuerabkommen zwischen Deutschland und Portugal

Steuerlich gilt: Portugal und Deutschland haben ein Doppelbesteuerungsabkommen. Wer in Portugal wohnhaft ist, versteuert dort seine Einkünfte. Die deutschen Renten werden unter bestimmten Voraussetzungen in Portugal zu deutlich günstigeren Sätzen besteuert als in Deutschland.

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Eine kurze Beratung durch einen Steuerberater mit Auslandsexpertise klärt die individuelle Situation, und dieser Schritt sollte vor dem Umzug erfolgen, nicht danach.

Tavira: Die konkrete Empfehlung für Rentner mit kleinem Budget

Wer nach einem konkreten Ort sucht, hört von Kennern der Region immer wieder Tavira im östlichen Algarve. Die Stadt mit rund 25.000 Einwohnern liegt abseits der großen Touristenströme und ist deutlich günstiger als Lagos oder Albufeira.

Das Stadtzentrum ist zu Fuß erreichbar, ob Arzt, Apotheke, Markt, Cafés oder Busbahnhof. Das ist für ältere Menschen ohne Auto kein Nebenpunkt, sondern entscheidend. Die meisten Besorgungen lassen sich ohne Fahrzeug erledigen.

Tavira hat ein eigenes Krankenhaus sowie mehrere Gesundheitszentren. Die Verbindung nach Faro (das ist der Hauptort der Algarve mit internationalem Flughafen und größerem Krankenhaus) dauert mit dem Bus unter einer Stunde. Faro ist auch der nächste direkte Flugverbindungspunkt nach Deutschland, was den Besuch von Familie und Freunden erleichtert.

Die Mietpreise in Tavira liegen für eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum bei etwa 550 bis 750 Euro monatlich und damit im Rahmen der für die östliche Algarve insgesamt üblichen Werte, die günstiger sind als in den bekannten Ferienorten im Westen der Region.

Eine deutsche Gemeinschaft existiert vor Ort, ist aber überschaubar. Wer sozialen Anschluss sucht, findet ihn zwar, muss ihn aber aktiv suchen. Portugiesisch ist im Alltag hilfreich, besonders beim Arzt und auf Ämtern. Einfache Grundkenntnisse lassen sich in einigen Wochen aufbauen.

Was ein Probewohnen zeigt, das kein Artikel zeigt

Jeder Erfahrungsbericht über die Algarve ist ein Durchschnittswert. Tatsächliche Mietpreise, die Qualität des örtlichen Gesundheitszentrums, die Entfernung zum nächsten deutschen Arzt: Das variiert erheblich von Ort zu Ort.

Wer ernsthaft überlegt auszuwandern, sollte vier bis acht Wochen vor Ort verbringen, und das außerhalb der Hochsaison, also von Oktober bis April. Dann sind die Preise realistischer, die Bevölkerung weniger touristisch, das Alltagsleben besser einzuschätzen.

Ferienwohnungen für mehrwöchige Aufenthalte sind über Plattformen wie Idealista oder Flatio günstiger zu bekommen als kurzfristige Buchungen. Diese Zeit gibt Gelegenheit, Wohnungen zu besichtigen, das Gesundheitszentrum aufzusuchen und die Verwaltung kennenzulernen, bevor eine endgültige Entscheidung fällt.

Wer ergänzende Grundsicherung im Alter bezieht, kann nicht dauerhaft nach Portugal ziehen. Die Grundsicherung ist an den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland geknüpft – bei dauerhaftem Wegzug entfällt sie.

Wohngeld statt Grudnsicherung?

Was davon Betroffene dennoch prüfen können: Erstens, ob ein Umzug in eine günstigere deutsche Region die monatliche Belastung senkt und damit die Abhängigkeit von der Grundsicherung verringert. Zweitens, ob Wohngeld in Kombination mit der Rente eine Alternative wäre, die mehr Freiheit lässt.

Wer seine Situation prüfen möchte, kann sich kostenlos beraten lassen – bei der Deutschen Rentenversicherung unter 0800 1000 4800, beim VdK oder beim SoVD. Eine Beratung klärt auch, ob die eigene Rente ohne Grundsicherung ausreicht, um den Schritt ins Ausland zu wagen.

Häufige Fragen zum Ruhestand an der Algarve

Kann ich meine deutsche Rente nach Portugal mitnehmen?

Ja. Die gesetzliche Rente wird innerhalb der EU in voller Höhe auf ein Konto im Wohnland überwiesen. Sie müssen der Deutschen Rentenversicherung den Umzug mitteilen und jährlich den Lebensnachweis erbringen – per Lebensbescheinigung oder über die PostIdent-App.

Verliere ich meine Krankenversicherung beim Umzug nach Portugal?

Nicht, wenn Sie das S1-Formular rechtzeitig beantragen. Mit dem S1-Formular, das die deutsche Krankenkasse ausstellt, erhalten Sie vollen Zugang zum portugiesischen Gesundheitssystem SNS. Das Formular sollte vor dem Umzug beantragt und in Portugal eingereicht werden.

Wie günstig ist das Leben an der Algarve wirklich?

Außerhalb der großen Ferienorte liegen die Lebenshaltungskosten rund 30 bis 40 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt. Eine Einzimmerwohnung kostet in kleineren Orten 500 bis 750 Euro monatlich. Ein Probewohnen von sechs bis acht Wochen gibt realistischere Einblicke als jeder Durchschnittswert.

Muss ich in Portugal Steuern auf meine deutsche Rente zahlen?

Ja, bei Wohnsitz in Portugal versteuern Sie dort Ihr Welteinkommen. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Portugal verhindert eine doppelte Besteuerung. In vielen Fällen ergibt sich in Portugal eine niedrigere Steuerlast als in Deutschland – aber das hängt von der individuellen Situation ab und sollte mit einem Steuerberater geklärt werden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rente im Ausland – Rentenzahlung und Lebensnachweisverfahren im EU-Ausland (deutsche-rentenversicherung.de)

Deutsche im Ausland e.V.: Leistungen im Wohnortstaat — S1-Formular, Grundsicherung und Auslandsrente (deutsche-im-ausland.org)

Idealista.pt: Ruhestand in Portugal 2026 – Lebenshaltungskosten, beste Wohnorte, Krankenversicherung (idealista.pt)