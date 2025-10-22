Rente: Mit KVdR mehrere hundert Euro im Jahr sparen – so knackt man die 9/10-Regel rechtzeitig

Die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) ist für viele der günstigste Status im Ruhestand. Wer die Vorversicherungszeit erfüllt, zahlt Beiträge nur auf gesetzliche Renten, Betriebsrenten und aktives Erwerbseinkommen – Kapitalerträge oder Mieten bleiben außen vor.

Das spart im Jahr schnell mehrere hundert Euro. Entscheidend ist die 9/10-Regel. Wer knapp vorbeischrammt, kann mit kluger Planung noch rechtzeitig die Weichen stellen.

Was die 9/10-Regel wirklich verlangt

Für die Pflichtversicherung in der KVdR muss in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens (vom ersten Job bis zum Tag der Rentenantragstellung) mindestens 90 % gesetzliche Krankenversicherung vorliegen – egal ob pflichtversichert, freiwillig oder familienversichert. Diese Zeiten zählen zusammen. Maßgeblich ist der Stichtag des Rentenantrags, nicht das spätere Rentenbeginndatum.

Seit 1. August 2017 wird die Vorversicherungszeit zusätzlich für jedes Kind pauschal um drei Jahre erhöht – für beide Elternteile, auch bei Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkindern. Das kippt viele knappe Fälle auf die KVdR-Seite.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Diese 5 Zuschüsse kennen die meisten Rentner nicht und deswegen verfallen sie

Warum sich die KVdR so deutlich lohnt

In der KVdR werden Beiträge nur auf:

gesetzliche Rente,

Versorgungsbezüge/Betriebsrenten und

Arbeitseinkommen erhoben.

Miet- und Kapitaleinkünfte bleiben beitragsfrei. Wer hingegen freiwillig gesetzlich versichert ist, zahlt zusätzlich auf diese „sonstigen Einnahmen“ (bis zur Beitragsbemessungsgrenze). Genau deshalb ist der KVdR-Status oft Hunderte Euro im Jahr günstiger.

Häufige Stolperfallen – und wie Sie sie vermeiden

Stichtag verpasst: Es zählt die Meldung zur KVdR beim Rentenantrag. Die Kasse prüft dann die Vorversicherungszeit – nutzen Sie das Formular R0815 bzw. die Meldung nach § 201 SGB V. Vor Antragstellung sollte die eigene Versicherungsbiografie geprüft und – falls nötig – gezielt ergänzt werden.

Minijob-Mythos: Ein reiner Minijob (bis 2024: 538 €, seit 2025: 556 €) begründet keine Krankenversicherungspflicht. Für KV-Pflicht braucht es mindestens einen Midijob im Übergangsbereich (2025: 556,01 €–2.000 €) oder ein anderes pflichtversicherndes Setting.

Privatversicherte 55+: Ein später Wechsel in die GKV bleibt schwierig. Planung vor dem 55. Geburtstag ist ratsam. (Hier gesondert beraten lassen.)

So bauen Sie gezielt KV-Pflichtzeiten auf

Wer knapp unter den 90 % liegt, kann rechtzeitig pflichtversicherte oder anrechenbare Zeiten hinzufügen. Die wichtigsten Hebel:

Hebel So wirkt es auf die 9/10-Regel Midijob (Übergangsbereich) Beschäftigung mit 556,01–2.000 € mtl. (2025) begründet Krankenversicherungspflicht und zählt voll für die Vorversicherungszeit. Ein Minijob allein reicht nicht. ALG I-Bezug Leistungsbezug führt zur Pflichtversicherung in der GKV – Zeiten zählen. (Vor- und Nachteile prüfen.) Freiwillige GKV via § 188 SGB V (obligatorische Anschlussversicherung) Nach Ende einer GKV-Mitgliedschaft läuft die freiwillige Weiterversicherung kraft Gesetzes weiter, wenn man nicht austritt – zählt für die 9/10-Regel. Kinder-Bonus #ERROR! Familienversicherung Anrechenbar innerhalb der Rahmenfrist. Kann helfen, Lücken zu füllen (Einkommensgrenzen beachten).

Wer heute privat versichert ist, kann die 9/10-Regel nur erfüllen, wenn innerhalb der maßgeblichen zweiten Lebenshälfte genügend GKV-Zeiten lagen oder noch rechtzeitig GKV-Pflicht/Freiwilligkeit entsteht. Reine PKV-Zeit zählt nicht.

Schritt-für-Schritt zur KVdR – idealerweise 12–24 Monate vor dem Antrag

Versicherungsbiografie checken: Alle Zeiten als pflichtversichertes, freiwilliges oder familienversichertes GKV-Mitglied zusammentragen. Kinder berücksichtigen (+3 Jahre pro Kind). Ziel: 90 % der zweiten Hälfte erreichen. Lücken füllen: Falls knapp, Midijob vereinbaren oder freiwillige GKV sichern (z. B. durch Anschlussversicherung). Achtung: Minijob allein hilft nicht. Fristen planen: Maßgeblich ist der Tag des Rentenantrags – bis dahin müssen die Zeiten stehen. Bei der Antragstellung KVdR-Meldung abgeben. Beitragswirkung prüfen: KVdR spart besonders, wenn Mieten/Kapital vorhanden sind. Freiwillige GKV würde diese mitverbeitragen.

Beispiel: Knapp daneben – so wird’s doch noch KVdR

Frau K. startet mit 20 ins Erwerbsleben und stellt den Rentenantrag mit 66. Hälfte des Erwerbslebens: 23 Jahre (43–66). Erforderlich: mind. 20,7 Jahre GKV. Gezählt werden Pflicht-, freiwillige- und Familienzeiten sowie +3 Jahre pro Kind. Fehlen am Ende nur 6 Monate, kann ein Midijob kurz vor Rentenantrag die Lücke schließen – ein Minijob nicht.

Pflegeversicherung nicht vergessen

KVdR-Mitglieder sind automatisch in der sozialen Pflegeversicherung versichert; Beiträge laufen parallel zur Krankenversicherung. Freibeträge bei Betriebsrenten und Bagatellgrenzen sind zu beachten.